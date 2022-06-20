Весь мир смеялся, а вы не в курсе? Тест на знание мемов о компьютерах и мобильниках

Несерьезный тест о технологиях и юморе

Если вы устали от серьезных новостей, мы вас прекрасно понимаем. Поэтому предлагаем вместе с нами окунуться в ретроспективу громких событий последних лет, но в игровой форме. Давайте так. Мы вам показываем мемы, а вы пытаетесь понять, в каком году пользователи интернета могли так пошутить. Не бойтесь, это не займет много вашего времени — всего пара минут. Готовы?