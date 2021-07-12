Пять вещей, которые изменились в смартфонах с 2011 по 2021, и ничего с этим не поделать

Рассказываем и показываем

Даже обзорщики путаются в одинаковых прямоугольниках с сенсорным экраном, но это не значит, что в смартфонах и вокруг них за последние годы менялись только циферки в характеристиках. Есть и такие изменения, которые не провернуть обратно (как фарш, ага), даже если этого захотите и вы, и сами производители смартфонов. Обо всём этом своей красной физиономией сегодня напомню вам я, Женя, вперемешку со статистикой и видео-воспоминаниями о старых добрых временах.