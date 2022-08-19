Как отличить хороший экран в смартфоне от плохого до покупки. И в чём вас обманывают производители

Именно поэтому производители таких смартфонов могут писать контрастность хоть 1 000 000 : 1 — и будут формально правы, вот только данная информация вам ничего не скажет. В целом матрицы AMOLED сегодня предпочтительнее, чем IPS: за счёт “глубокого чёрного” у них выше контраст, ими проще пользоватся в солнечную погоду, даже если общая яркость ниже, чем у аналогичных моделей с IPS (об этом ещё ниже поговорим), они обладают расширенной цветопередачей, а батарея в общем случае расходуется медленнее, особенно если выбрать тёмную тему.

Впрочем, по поводу матриц производители тоже любят иногда повыдумывать. Например, у Samsung есть свой мод/подвид IPS, который называется PLS. Как говорится — те же яйца, только в профиль.

Яркость (минимальная и максимальная)

Максимальная яркость — довольно важный параметр, благодаря которому можно понять — насколько информация на экране телефона остаётся читаемой на улице в солнечный день. В системе Си яркость измеряется в канделах на метр квадратный, но некоторые пишут “нит”. 500 нит равно 500 кандел на метр квадратный (500 кд/м2).

Ещё мы в Ferra.ru в обзорах указываем минимальную яркость, чтобы дать вам понять, насколько удобно на этом телефоне читать что-то в темноте. Если быть точным, это скорее “максимальная яркость дисплея при минимальном значении яркости подсветки”. Т.е. яркость самого белого цвета при установке ползунка яркости на минимум.