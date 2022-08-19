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Как отличить хороший экран в смартфоне от плохого до покупки. И в чём вас обманывают производители

Осторожно, много новых терминов. Но ведь вы за этим сюда и пришли?
Производители пичкают вас маркетинговыми терминами, лишь бы вы купили именно их продукцию, которая безусловно лучше, чем у конкурентов. При этом, они нередко “мухлюют”, подменяя понятия или открыто вводят в заблуждение. Но благодаря обзорам на Ferra.ru вы можете отличить правду от вымысла, а в этой статье я расскажу, на что на самом деле нужно обращать внимание, когда речь заходит о качестве экрана смартфона.
Как отличить хороший экран в смартфоне от плохого до покупки. И в чём вас обманывают производители

Тип матрицы

На сегодняшний день в смартфонах чаще всего встречается либо матрица AMOLED, либо IPS. В основе AMOLED — органические светодиоды, которые сами испускают свет различной яркости, а в IPS — полупрозрачные фильтры с подсветкой за ними. Это базовое конструктивное различие, из-за которого пиксель экрана AMOLED может вообще не светиться, что приводит к бесконечной контрастности — т.к. яркость чёрного цвета по сути равна нулю, а что бы вы ни разделили на ноль — получите бесконечность.

Как отличить хороший экран в смартфоне от плохого до покупки. И в чём вас обманывают производители

Именно поэтому производители таких смартфонов могут писать контрастность хоть 1 000 000 : 1 — и будут формально правы, вот только данная информация вам ничего не скажет. В целом матрицы AMOLED сегодня предпочтительнее, чем IPS: за счёт “глубокого чёрного” у них выше контраст, ими проще пользоватся в солнечную погоду, даже если общая яркость ниже, чем у аналогичных моделей с IPS (об этом ещё ниже поговорим), они обладают расширенной цветопередачей, а батарея в общем случае расходуется медленнее, особенно если выбрать тёмную тему.

Впрочем, по поводу матриц производители тоже любят иногда повыдумывать. Например, у Samsung есть свой мод/подвид IPS, который называется PLS. Как говорится — те же яйца, только в профиль.

Яркость (минимальная и максимальная)

Максимальная яркость — довольно важный параметр, благодаря которому можно понять — насколько информация на экране телефона остаётся читаемой на улице в солнечный день. В системе Си яркость измеряется в канделах на метр квадратный, но некоторые пишут “нит”. 500 нит равно 500 кандел на метр квадратный (500 кд/м2).

Ещё мы в Ferra.ru в обзорах указываем минимальную яркость, чтобы дать вам понять, насколько удобно на этом телефоне читать что-то в темноте. Если быть точным, это скорее “максимальная яркость дисплея при минимальном значении яркости подсветки”. Т.е. яркость самого белого цвета при установке ползунка яркости на минимум.

Чем ярче экран — тем проще читать с него в солнечную погоду

Чем ярче экран — тем проще читать с него в солнечную погоду

Комфортная максимальная яркость экрана для просмотра информации в солнечный день — от 400, а ещё лучше — от 500 кд/м2. Но тут стоит учесть, что AMOLED-экраны в целом требуют меньшую яркость — именно из-за того, что у них бесконечная контрастность, тогда как на IPS-экранах под солнечным светом белые участки могут сливаться с чёрными и серыми.

Также имейте в виду, что производители склонны привирать и писать какие-то немыслимые цифры яркости. Бывает такое, что на максимальную яркость телефон выходит только в экстремальных условиях (прямой солнечный свет), и то ненадолго. Поэтому я бы говорил о “номинальной максимальной яркости”, которую мы меряем колориметром — это гарантированный максимум, который вы точно получите. А всё что выше (если производитель заявляет) — может да, а может нет, а может, как говорят классики, иди нафиг, потому что автоматика решила яркость в конкретных условиях не выкручивать.

Ну а ту самую минимальную яркость вообще никто не пишет в рекламных материалах. Однако если вам важно комфортно читать с экрана смартфона в темноте, то рекомендую не брать те модели, где эта яркость выше 2,0 кд/м2 согласно нашим измерениям.

Температура белого (баланс белого)

Температура белого — это показатель того, насколько “синит” или “желтит” экран. Обилие синего цвета, вообще говоря, для зрения вредно, особенно перед сном. Обычно смартфоны имеют настройку для того, чтобы снижать температуру белого в определённое время, но далеко не все (у бюджетных смартфонов её запросто может не быть). Ещё некоторые смартфоны позволяют регулировать баланс белого даже в “обычном” режиме, но таких ещё меньше.

Цветовая "температура" в Кельвинах

Цветовая "температура" в Кельвинах

Поэтому знайте, что идеальная температура белого — 6500К. Приемлемая — до 7500К. От 8000 К до 9000 К — нежелательная, а сверх — вообще катастрофа. К сожалению, наш редакционный колориметр выше 9000К не измеряет, однако некоторые смартфоны (например, у Infinix или некоторых бюджетных смартфонов Motorola/Lenovo), скорее всего, задирают температуру белого ещё выше.

Кстати, само понятие “температура белого” означает температуру, до которой надо нагреть вещество, чтобы оно светилось именно таким цветом.

А вот как будет отличаться на вид одна и та же картинка на экранах с разной температурой белого

А вот как будет отличаться на вид одна и та же картинка на экранах с разной температурой белого

Частота обновления экрана

Измеряется в герцах и означает количество обновлений экрана в секунду. Не стоит путать с кадровой частотой анимации (fps) — это не совсем одно и то же. Скажем, экран с частотой развёртки 60 Гц всегда обновляется 60 раз в секунду, даже если анимации на нём нет вообще (0 кадров в секунду), или анимация работает с частотой 15 или 30 кадров в секунду.

Отсюда и следствие. То, что производитель заявил частоту обновления экрана, скажем, 120 Гц, не означает, что всё будет работать прям так плавно. Иногда бывает такое (пример — Oppo Find X2), что только встроенные приложения работают с высококадровой анимацией, а все прочие — с обычной, 60 кадров в секунду. Но сам экран обновляется 120 раз в секунду — и не придерёшься. При этом, те же самые приложения на другом смартфоне будут работать с анимацией 120 к/с в режиме 120 Гц. Поэтому, опять же, важно читать обзоры.

Многие игры для смартфонов работают максимум в 60, а то и в 30 FPS. Так что, не ведитесь на подобную рекламу

Многие игры для смартфонов работают максимум в 60, а то и в 30 FPS. Так что, не ведитесь на подобную рекламу

Также сегодня смартфоны нередко получают “динамическую частоту обновления” экрана. В периоды бездействия или при низком заряде батареи частота обновления экрана снижается, и далеко не всегда пользователь может на это повлиять.

Ну и ещё любая частота обновления экрана не спасает от подлагиваний и подвисаний, вызванных слабым железом, малым количеством оперативной памяти или обилием запущенных “тяжёлых” приложений.

Короче говоря, смартфон со 120 Гц экраном не всегда будет работать плавнее, чем с 90 Гц или даже 60 Гц экраном.

Цветопередача

Пожалуй, самый субъективный параметр экрана — качество цветопередачи. Оно выражается в цветовом охвате (мы измеряем охват диапазона sRGB, в процентах), и в отклонении от заданного цвета — Delta E. В идеальном мире идеальный экран имеет минимум 100% охвата sRGB и Delta E равную единице. Но и тут есть несколько нюансов.

Во-первых, цветовых пространств существует несколько. Например, цветовое пространство NTSC шире, чем sRGB, которое составляет 72% от NTSC. Однако не всё, что составляет 72% от NTSC является 100% sRGB. Поэтому если у телефона проблемы с цветопередачей, производителю выгоднее написать, что цветовой охват 72% NTSC, чем, скажем, 80% или 90% sRGB.

Разные цветовые пространства — наглядно

Разные цветовые пространства — наглядно

Ещё есть цветовое пространство DCI-P3, “придуманное” для кинематографа. Оно шире, чем sRGB, но уже, чем NTSC. При этом, в отличие от записи “72% NTSC”, пространство P3 однозначно определено на координатной плоскости спектра. И поэтому его замеры вызывают больше доверия.

Что же касается точности цветопередачи, то… Что ж, на мой памяти при измерении колориметром ещё ни один смартфон не показал Delta E = 1,0. Но это, впрочем, и не важно — среднестатистическому пользователю больше по душе “кислотные” перенасыщенные цвета, нежели точная и мягкая цветопередача. К тому же, на смартфоне вы вряд ли будете обрабатывать RAW-фотографии для крутых журналов или монтировать видео для кинопроката, а потому точность цветопередачи вам особо и не нужна, лишь бы красиво было. Так что, тут скорее подозрительно, если производитель напирает на низкую Delta E (близкую к единице) — вполне возможно, он хочет скрыть гораздо более важные косяки.

Разрешение

Тут, вроде бы, всё понятно, но… Тоже есть нюансы. Так-то сегодня разрешение выше Full-HD стараются не делать — просто незачем, но иногда в маркетинговых целях производители хвастаются QHD или вообще 4K экранами. Однако у тех же Samsung в смартфонах с QHD экранами максимальная частота обновления напрямую связана с разрешением. В разрешении FHD смартфон может работать и на 120 Гц, а в QHD — уже только 60 Гц. А ещё в Samsung даже на смартфонах с QHD-экранами любят разрешение "из коробки" ставить на FHD, а многие пользователи даже и не замечают (пример — Galaxy S10, S20).

У Sony ещё круче было — компания хвасталась 4K-экраном, который в итоге оказался, во-первых, совсем не 4K, а во-вторых, в этом разрешении только фотографии и видео отображались, а весь интерфейс, приложения и игры — в FHD. О чём производитель, разумеется, умолчал.

Как отличить хороший экран в смартфоне от плохого до покупки. И в чём вас обманывают производители

Если что — речь о смартфоне Sony Xperia Pro (и Xperia Pro-I), у которых разрешение 3840х1644. Те самые “4K” производитель взял от горизонтального разрешения (большего значения), что, с одной стороны, можно объяснить — именно так обозначение 4K и возникло. Вот только любое разрешение накладывает жёсткие требования в первую очередь на меньшее значение, и оно у 4K должно быть 2160 пикселей, тогда как у Xperia Pro было лишь 1644 пикселя. А то так и мониторы 3840x1080 можно назвать 4K-мониторами, тогда как они лишь FHD с удвоенной шириной.

В общем случае, чем выше разрешение — тем, при прочих равных условиях, чётче картинка. Но, во-первых, у нашего глаза есть предел, когда мы ещё можем различить две точки именно как две точки, и этот предел меняется с расстоянием до экрана (и острота зрения падает с возрастом, ну, вы и сами знаете). Собственно, та самая эппловская Retina — это как раз показатель той границы, после которой мы уже раздельные точки не различаем. Поэтому плотность пикселей на дюйм (PPI) у макбуков может быть ниже, чем у айфонов, но и то, и то — Retina. Просто экран ноутбука обычно дальше от глаз.

На мой взгляд, в нынешних реалиях в разрешении выше FHD на экранах меньше 10 дюймов смысла особо нет. Можно ради понтов взять и QHD, но и батарейка будет быстрее расходоваться, и ресурсы системы будут активнее потребляться.

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