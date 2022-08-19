Как отличить хороший экран в смартфоне от плохого до покупки. И в чём вас обманывают производители

Как отличить хороший экран в смартфоне от плохого до покупки. И в чём вас обманывают производителиОсторожно, много новых терминов. Но ведь вы за этим сюда и пришли?
Тип матрицы
На сегодняшний день в смартфонах чаще всего встречается либо матрица AMOLED, либо IPS. В основе AMOLED — органические светодиоды, которые сами испускают свет различной яркости, а в IPS — полупрозрачные фильтры с подсветкой за ними. Это базовое конструктивное различие, из-за которого пиксель экрана AMOLED может вообще не светиться, что приводит к бесконечной контрастности — т.к. яркость чёрного цвета по сути равна нулю, а что бы вы ни разделили на ноль — получите бесконечность.
Именно поэтому производители таких смартфонов могут писать контрастность хоть 1 000 000 : 1 — и будут формально правы, вот только данная информация вам ничего не скажет. В целом матрицы AMOLED сегодня предпочтительнее, чем IPS: за счёт “глубокого чёрного” у них выше контраст, ими проще пользоватся в солнечную погоду, даже если общая яркость ниже, чем у аналогичных моделей с IPS (об этом ещё ниже поговорим), они обладают расширенной цветопередачей, а батарея в общем случае расходуется медленнее, особенно если выбрать тёмную тему.
Впрочем, по поводу матриц производители тоже любят иногда повыдумывать. Например, у Samsung есть свой мод/подвид IPS, который называется PLS. Как говорится — те же яйца, только в профиль.
Яркость (минимальная и максимальная)
Максимальная яркость — довольно важный параметр, благодаря которому можно понять — насколько информация на экране телефона остаётся читаемой на улице в солнечный день. В системе Си яркость измеряется в канделах на метр квадратный, но некоторые пишут “нит”. 500 нит равно 500 кандел на метр квадратный (500 кд/м2).
Ещё мы в Ferra.ru в обзорах указываем минимальную яркость, чтобы дать вам понять, насколько удобно на этом телефоне читать что-то в темноте. Если быть точным, это скорее “максимальная яркость дисплея при минимальном значении яркости подсветки”. Т.е. яркость самого белого цвета при установке ползунка яркости на минимум.
Комфортная максимальная яркость экрана для просмотра информации в солнечный день — от 400, а ещё лучше — от 500 кд/м2. Но тут стоит учесть, что AMOLED-экраны в целом требуют меньшую яркость — именно из-за того, что у них бесконечная контрастность, тогда как на IPS-экранах под солнечным светом белые участки могут сливаться с чёрными и серыми.
Также имейте в виду, что производители склонны привирать и писать какие-то немыслимые цифры яркости. Бывает такое, что на максимальную яркость телефон выходит только в экстремальных условиях (прямой солнечный свет), и то ненадолго. Поэтому я бы говорил о “номинальной максимальной яркости”, которую мы меряем колориметром — это гарантированный максимум, который вы точно получите. А всё что выше (если производитель заявляет) — может да, а может нет, а может, как говорят классики, иди нафиг, потому что автоматика решила яркость в конкретных условиях не выкручивать.
Ну а ту самую минимальную яркость вообще никто не пишет в рекламных материалах. Однако если вам важно комфортно читать с экрана смартфона в темноте, то рекомендую не брать те модели, где эта яркость выше 2,0 кд/м2 согласно нашим измерениям.
Температура белого (баланс белого)
Температура белого — это показатель того, насколько “синит” или “желтит” экран. Обилие синего цвета, вообще говоря, для зрения вредно, особенно перед сном. Обычно смартфоны имеют настройку для того, чтобы снижать температуру белого в определённое время, но далеко не все (у бюджетных смартфонов её запросто может не быть). Ещё некоторые смартфоны позволяют регулировать баланс белого даже в “обычном” режиме, но таких ещё меньше.
Поэтому знайте, что идеальная температура белого — 6500К. Приемлемая — до 7500К. От 8000 К до 9000 К — нежелательная, а сверх — вообще катастрофа. К сожалению, наш редакционный колориметр выше 9000К не измеряет, однако некоторые смартфоны (например, у Infinix или некоторых бюджетных смартфонов Motorola/Lenovo), скорее всего, задирают температуру белого ещё выше.
Кстати, само понятие “температура белого” означает температуру, до которой надо нагреть вещество, чтобы оно светилось именно таким цветом.
Частота обновления экрана
Измеряется в герцах и означает количество обновлений экрана в секунду. Не стоит путать с кадровой частотой анимации (fps) — это не совсем одно и то же. Скажем, экран с частотой развёртки 60 Гц всегда обновляется 60 раз в секунду, даже если анимации на нём нет вообще (0 кадров в секунду), или анимация работает с частотой 15 или 30 кадров в секунду.
Отсюда и следствие. То, что производитель заявил частоту обновления экрана, скажем, 120 Гц, не означает, что всё будет работать прям так плавно. Иногда бывает такое (пример — Oppo Find X2), что только встроенные приложения работают с высококадровой анимацией, а все прочие — с обычной, 60 кадров в секунду. Но сам экран обновляется 120 раз в секунду — и не придерёшься. При этом, те же самые приложения на другом смартфоне будут работать с анимацией 120 к/с в режиме 120 Гц. Поэтому, опять же, важно читать обзоры.
Также сегодня смартфоны нередко получают “динамическую частоту обновления” экрана. В периоды бездействия или при низком заряде батареи частота обновления экрана снижается, и далеко не всегда пользователь может на это повлиять.
Ну и ещё любая частота обновления экрана не спасает от подлагиваний и подвисаний, вызванных слабым железом, малым количеством оперативной памяти или обилием запущенных “тяжёлых” приложений.
Короче говоря, смартфон со 120 Гц экраном не всегда будет работать плавнее, чем с 90 Гц или даже 60 Гц экраном.
Цветопередача
Пожалуй, самый субъективный параметр экрана — качество цветопередачи. Оно выражается в цветовом охвате (мы измеряем охват диапазона sRGB, в процентах), и в отклонении от заданного цвета — Delta E. В идеальном мире идеальный экран имеет минимум 100% охвата sRGB и Delta E равную единице. Но и тут есть несколько нюансов.
Во-первых, цветовых пространств существует несколько. Например, цветовое пространство NTSC шире, чем sRGB, которое составляет 72% от NTSC. Однако не всё, что составляет 72% от NTSC является 100% sRGB. Поэтому если у телефона проблемы с цветопередачей, производителю выгоднее написать, что цветовой охват 72% NTSC, чем, скажем, 80% или 90% sRGB.
Ещё есть цветовое пространство DCI-P3, “придуманное” для кинематографа. Оно шире, чем sRGB, но уже, чем NTSC. При этом, в отличие от записи “72% NTSC”, пространство P3 однозначно определено на координатной плоскости спектра. И поэтому его замеры вызывают больше доверия.
Что же касается точности цветопередачи, то… Что ж, на мой памяти при измерении колориметром ещё ни один смартфон не показал Delta E = 1,0. Но это, впрочем, и не важно — среднестатистическому пользователю больше по душе “кислотные” перенасыщенные цвета, нежели точная и мягкая цветопередача. К тому же, на смартфоне вы вряд ли будете обрабатывать RAW-фотографии для крутых журналов или монтировать видео для кинопроката, а потому точность цветопередачи вам особо и не нужна, лишь бы красиво было. Так что, тут скорее подозрительно, если производитель напирает на низкую Delta E (близкую к единице) — вполне возможно, он хочет скрыть гораздо более важные косяки.
Разрешение
Тут, вроде бы, всё понятно, но… Тоже есть нюансы. Так-то сегодня разрешение выше Full-HD стараются не делать — просто незачем, но иногда в маркетинговых целях производители хвастаются QHD или вообще 4K экранами. Однако у тех же Samsung в смартфонах с QHD экранами максимальная частота обновления напрямую связана с разрешением. В разрешении FHD смартфон может работать и на 120 Гц, а в QHD — уже только 60 Гц. А ещё в Samsung даже на смартфонах с QHD-экранами любят разрешение "из коробки" ставить на FHD, а многие пользователи даже и не замечают (пример — Galaxy S10, S20).
У Sony ещё круче было — компания хвасталась 4K-экраном, который в итоге оказался, во-первых, совсем не 4K, а во-вторых, в этом разрешении только фотографии и видео отображались, а весь интерфейс, приложения и игры — в FHD. О чём производитель, разумеется, умолчал.
Если что — речь о смартфоне Sony Xperia Pro (и Xperia Pro-I), у которых разрешение 3840х1644. Те самые “4K” производитель взял от горизонтального разрешения (большего значения), что, с одной стороны, можно объяснить — именно так обозначение 4K и возникло. Вот только любое разрешение накладывает жёсткие требования в первую очередь на меньшее значение, и оно у 4K должно быть 2160 пикселей, тогда как у Xperia Pro было лишь 1644 пикселя. А то так и мониторы 3840x1080 можно назвать 4K-мониторами, тогда как они лишь FHD с удвоенной шириной.
В общем случае, чем выше разрешение — тем, при прочих равных условиях, чётче картинка. Но, во-первых, у нашего глаза есть предел, когда мы ещё можем различить две точки именно как две точки, и этот предел меняется с расстоянием до экрана (и острота зрения падает с возрастом, ну, вы и сами знаете). Собственно, та самая эппловская Retina — это как раз показатель той границы, после которой мы уже раздельные точки не различаем. Поэтому плотность пикселей на дюйм (PPI) у макбуков может быть ниже, чем у айфонов, но и то, и то — Retina. Просто экран ноутбука обычно дальше от глаз.
На мой взгляд, в нынешних реалиях в разрешении выше FHD на экранах меньше 10 дюймов смысла особо нет. Можно ради понтов взять и QHD, но и батарейка будет быстрее расходоваться, и ресурсы системы будут активнее потребляться.