Отрицательный рост: какие смартфоны в новом поколении стали хуже старых

Отрицательный рост: какие смартфоны в новом поколении стали хуже старыхНе полный список, но все основные
Вроде бы как раз в смартфонах технический прогресс прёт так, как нигде больше — пока в компьютерах долгие годы Intel валял дурака, а AMD был в догоняющих, и не происходило почти ничего. Пока в телевизорах эпоха 1080p чёрт знает, сколько лет, сменялась на 4K (и до сих пор полностью не сменилась), мобильники быстро шагнули от пухлых тушек с маленькими аккумуляторами и камерой «сойдёт на крайний случай» в монструозные штуковины с супер-быстрым инетом, супер-быстрой зарядкой, хорошим звуком по Bluetooth и даже оптическим зумом в камерах. А вот поди ж ты — прогресс зачастую не только остановился, но и пошёл вспять в очень популярных смартфонах 2021-2022 гг.
Правда, на флагманах, в отличие от бюджетных устройств, у производителей смартфонов экономить не принято. Это “лицо” компании, образец доступных потребителю технологий и не самый плохой способ попытаться заработать на репутации инноватора при игре “в долгую”. О том, чтобы заработать на таких смартфонах, нет и речи (исключение тут — Apple), потому что полупроводники сегодня дорогие, современные сенсоры в мобильных камерах тоже не из дешевых, а цена на них падать пока, вроде как, не собирается.
В прошлом году только 27% мировых продаж смартфонов пришлось на устройства дороже $400. Все остальное — это рынок из тех устройств, про которые иногда так скучно читать обзоры. “Ну да, появилась в новом дешевом %смартфон_нейм% камера чуть лучше — фиг с ним”. И вот в этом проблема. Новая камера не появилась, прогресс остался где-то на обочине производственной линии, а желание заработать у компаний — вот оно, здесь и сейчас.
Как преимущественно обзорщику, мне было обидно на протяжении последних нескольких лет наблюдать за тем, как из среднебюджетных устройств постепенно исчезали те же подэкранные сканеры отпечатков. Исчезли они не полностью, конечно, но все чаще их можно встретить уже в совсем другом ценовом сегменте.
Сегодня же у нас чуть ли не каждый первый смартфон с датчиком в боковой рамке. И ладно бы устройства дешевле стали, или “отрицательное развитие” заканчивалось только на этих сканерах, но нет. Даже без привязки к сегодняшним курсам валют и общей нестабильности, ситуация не из приятных. Стагнация? Она самая.
Почему так, блин?!
Причины бывают разные:
- Маркетинговая концепция изменилась. Например, когда ASUS кинулся делать смартфоны на Android, то ZenFone 5 был смартфоном с 5-дюймовым дисплеем, ZenFone 4 — с 4-дюймовым, а ZenFone 6 — ну, вы поняли. А потом тайваньцы забили на эти именования, после чего ZenFone 2, ZenFone 3, Zenfone 4 и т.д. просто стали номером поколения смартфонов.
- Надо делать дороже, но завуалированно. Жил да был iPhone — один, на всё про всё, единственный дорогой и самый лучший смартфон компании Apple. Просто сменялись поколения — iPhone 4, iPhone 4S (то есть улучшенный четвёртый, спустя год), iPhone 5, iPhone 5S... А потом их разделили и сделали iPhone 6 по прежней цене, а iPhone 6 Plus — подороже. Ну а сейчас вообще модельная линейка iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, и где-то сбоку болтается бюджетный iPhone SE 2022... И этим грешит не только Apple, у китайцев и корейцев аналогично, но об этом ниже.
- Дефицит полупроводников. Ну, хотите, считайте это заговором масонов. И многие в России действительно так считали, потому что, пока в Китае, США и Европе, где мобилы гребут активнее, новые ввезённые партии дорожали, в РФ были горы смартфонов, закупленных раньше по старым ценам. А вот в конце 2021 г. и начале 2022 г. началось... нет, не подорожание, а просто ухудшение моделей нового поколения в сравнении с моделями старого. Никто из маркетологов производителей смартфонов в этом не сознается на публике, но за кулисами винят именно подорожавшие комплектующие. Делать смартфоны дороже «в лоб» нельзя — конкуренты затравят тем, что «а у нас дешевле!», и трудящиеся не поймут. А вот начать «кроилово» характеристик по чуть-чуть то тут, то там — это за милую душу. Потому что ну кто в это всё вникает, кроме обзорщиков (которых читают не все покупатели мобил) и ботанов с форумов 4PDA и XDA? То-то же.
А теперь от лирики переходим к реальным примерам.
На чем экономит Xiaomi
Линейка Redmi все свое существование предлагала недорогие устройства с приемлемой начинкой. Эдакие почти бюджетники, за которые не стыдно. Да и продажи говорят сами за себя. Шесть лет назад, одним Redmi Note 3, компания заняла 1,1% мирового рынка смартфонов.
За это время деление поколений устройств Redmi на обычную версию и серию Note никуда не исчезло, но сегодня изменилась сама концепция. Если раньше Note всегда получали железо уровнем выше, то сегодняшний Redmi Note 11 с камерой от Redmi 10 (старого смартфона! причём уровнем ниже, чем даже был Redmi Note 10!) таким похвастаться уже не может. Чем установленная в новинке камера хуже?
|Xiaomi Redmi Note 11
|Xiaomi Redmi Note 10
|Камера
|Основная: 50 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 118˚, 1/4.0" Макро: 2 Mп, f/2.4 Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/2.0", 0.8 мкм, PDAF Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 118˚, 1/4.0" Макро: 2 Mп, f/2.4 Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Съемка видео
|1080p, 30 к/c
|4K, 30 к/c + 1080p, 30/60 к/c
Вместо основного сенсора Sony IMX582, Xiaomi решила сделать выбор в сторону Samsung, установив S5KJN1, который хоть и имеет чуть большее разрешение (50 Мп вместо 48 Мп), но зато сильно теряет в светочувствительности из-за меньшего размера пикселей (0.80 мкм против 0.64 мкм). Как итог — смартфон откатился по качеству камеры с «входного билета в средний класс» к аналогу моделей, которые покупают для младших школьников или дедушек-бабушек с камерой «ну, им сойдёт». Днём ещё ничего, а в помещениях и ночью снимает хреновенько. Причём остальные камеры (селфи и т.д.) лучше не стали, параметры их идентичные, изменились только производители сенсоров.
Аналогичная ситуация обстоит с парой Poco X4 Pro и Poco X3 Pro. И тут уже дело не только в том, что в обновленной модели камера стала чуть хуже. Тут буквально весь смартфон ухудшили, кроме дисплея.
|Xiaomi Poco X4 Pro
|Xiaomi Poco X3 Pro
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 695, 6 нм, 2 ядра 2.2 ГГц Kryo 660 Gold + 6 ядер 1.7 ГГц Kryo 660 Silver
|Qualcomm Snapdragon 860, 7 нм, 1 ядро 2.96 ГГц Kryo 485 Gold + 3 ядра 2.42 ГГц Kryo 485 Gold + 4 ядра 1.78 ГГц Kryo 485 Silver
|Видеочип
|Adreno 619
|Adreno 640
|Камера
|Основная: 108 Mп, f/1.9, 26 мм, 1/1.52", 0.7 мкм, PDAF Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 118˚, 1/4.0" Макро: 2 Mп, f/2.4 Фронтальная камера: 16 Mп, f/2.5, 1/3.06" 1 мкм
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/2.0", PDAF Макро: 2 Мп, f/2.4 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 Фронтальная камера: 20 Mп, f/2.2
|Съемка видео
|1080p, 30 к/c
|4K, 30 к/c + 1080p, 30/60/120/240 к/с + 1080p, 960 к/c, gyro-EIS
Каким-то неведомым образом, использование AMOLED-экрана вместо IPS отменило и наличие мощного околофлагманского процессора. И камера... ну, с одной стороны теперь такая же, как у Xiaomi Redmi Note 11 Pro, много мегапикселей и всё такое. Но снимать лучше не стала — то ли на момент выхода всё откалибровано паршиво и потом доведут до ума, то ли китаец, который настраивал качество съёмки в Xiaomi Redmi Note 10 Pro (у него камера такая же, как у Poco X4 Pro), умер от ковида и унёс знания с собой в могилу... в общем, как-то не стало лучше.
А вот дороже стало (ну а как же?) — Poco X3 Pro на момент выхода стоил 24 тысячи рублей за 128 ГБ и 27 тысяч за 256 ГБ. А Poco X4 Pro 5G, тоже на момент выхода — 34 тысячи рублей за 128 ГБ и 37 тысяч за 256 ГБ! Потом китайцы, правда, опомнились и под курс «доллар по 67 рублей» уронили цены до 31 и 35 тысяч соответственно. Но Poco X4 Pro 5G даже по такой цене не возбуждает, пока за 21-24 тысячи на Aliexpress есть более мощный, не менее хороший по камере и не менее выносливый Poco X3 Pro. Такие дела.
И Realme туда же?
Странно ожидать другой тактики от бренда, который всеми силами мимикрировал на старте под Redmi. Даже названия у них визуально схожи между собой. Рекурсивное копирование китайцами китайских смартфонов до добра не довело. Все маркетинговые тактики, даже не самые приятные для покупателя, были приняты на вооружение.
|Realme 8 Pro
|Realme 9 Pro
|Экран
|Super AMOLED, 6.4", 1080 x 2400 пикс., 20:9, 411 ppi
|IPS, 120 Гц, 6.6", 1080 x 2412 пикс., 20:9, 400 ppi
|Камера
|Основная: 108 Mп, f/1.9, 26 мм, 1/1.52", PDAF Широкоугольная: 8 Mп, f/2.3, 119˚, 16 мм, 1/4.0" Макро: 2 Mп, f/2.4 Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Основная: 64 Mп, f/1.8, 26 мм, PDAF Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 119˚, 16 мм, 1/4.0" Макро: 2 Mп, f/2.4
|Съемка видео
|1080p, 30 к/c
|4K, 30 к/c + 1080p, 30/60/120/480 к/c + 720p, 960 к/c, gyro-EIS
Казалось бы, по всей логике Realme 9 Pro должен быть во многом лучше, чем предыдущий Realme 8 Pro. На это даже название намекает. Однако имеем следующее. Излюбленный производителями Snapdragon 695, который и оказался в Realme 9 Pro, лишает камеру смартфона аппаратного задела и превращает 9 Pro в мало на что способное по части видеосъемки устройство. Full HD с частотой 30 кадров в секунду - это максимум, хотя Realme 8 Pro мог без труда снимать в 4K с той же частотой. AMOLED-экран был заменен на более дешёвый IPS, слот для карты памяти теперь совмещенный, а быстрая зарядка стала медленнее, чем была в старой модели.
А где теперь аналог Pro-версии не курильщика, а здорового человека? Маркетологи Realme, недолго думая, выпустили Realme 9 Pro+, который больше подходит под статус обновленной линейки.
|Realme C11 (2021)
|Realme C11
|Процессор
|Unisoc SC9863A, 28 нм, 4 ядря 1.6 ГГц Cortex-A55 + 4 ядра 1.2 ГГц Cortex-A55
|MediaTek MT6765G Helio G35, 12 нм, 4 ядра 2.3 ГГц Cortex-A53 + 4 ядра 1.8 ГГц Cortex-A53
|Видеочип
|IMG8322
|PowerVR GE8320
Странным получился и Realme C11 (2011), который пришел на смену Realme C11. Названия и внешний вид смартфонов идентичны, поэтому может показаться, что производитель доработал устройство и выпустил минорное обновление, но нет.
По части железа пользователя ждет разочарование, потому что Realme нашли на каких-то складах процессоры от Unisoc на 28 нм техническом процессе. Для 2021 года это вот прям самый хреновый процессор из всех, которые сегодня выпускаются, хуже просто не существует в природе. Да и даунгрейд после Helio G35 с его 12 нм, при всех проблемах с полупроводниками, какой-то уж слишком заметный получился. Ну то есть вы же понимаете, что Unisoc SC — это пародия на Snapdragon 625 (процессор среднего класса... 2015 года), только с той разницей, что Snapdragon 625 уже 7 лет назад выпускали на 14 нм техпроцессе, а Unisoc SC в 2021-2022 гг. выпускают на 28 нм? Поэтому процессор нагревается, как печь в флагманских 7-дюймовых смартфонах, а работает со скоростью бабушкофона.
Не Китаем единым (ну, почти)
Деградация, оказывается, характерна не только для китайских производителей. Samsung тоже позволяет себе выпускать устройства с приличными потерями в характеристиках.
|Samsung Galaxy M32
|Samsung Galaxy M31
|Процессор
|Mediatek MT6769V/CU Helio G80, 12 нм, 2 ядра 2.0 ГГц Cortex-A75 + 6 ядра 1.8 ГГц Cortex-A55
|Exynos 9611, 10 нм, 4 ядра 2.3 ГГц Cortex-A73 + 4 ядра 1.7 ГГц Cortex-A53
|Видеочип
|Mali-G52 MC2
|Mali-G72 MP3
|Аккумулятор
|5000 мАч
|6000 мАч
В прошлогоднем Galaxy M32, который
вы не поверите пришел на место Galaxy M31, процессор как бы более современный, но... по скорости работы в приложения разница порядка 1-2%. При этом новый MediaTek на 12 нм вместо 10 нм у Exynos (читай, нагревается и жрёт больше), быстрая память UFS 2.1 деградировала до eMMC 5.1 (именно из-за этого приложения устанавливаются и удаляются долго, а смартфон тормозит при съёмке фото, потому что картинка записывается в память медленно). И вместо 32 Мп камеры с более зрячей оптикой f/2.0 у Galaxy M31 пришла 20 Мп камера (дело не в мегапикселях, но...) с менее качественной оптикой f/2.2. Такой-то прогресс!
А самый вопиющий случай — это когда в 2020 году Samsung выпустил Galaxy M51. Эпично крутой смартфон получился! Просто представьте себе: внутри не сраные MediaTek или Exynos, а классный и сегодня Snapdragon 730G, 128 ГБ памяти при полноразмерном слоте (две симки и карта памяти помещаются все вместе, а не в ущерб чему-то одному), большой яркий AMOLED-дисплей и главное — 7000 мАч в аккумуляторе! И всё это стоило всего лишь 30-35 тысяч рублей, хотя те же 7000 мАч вы не найдёте даже во флагманах! Да и других смартфонах приличных марок вообще.
Но потом Самсунг понял, что эти самые 7000 мАч для холопов не должны быть слишком дешёвыми — на них можно наварить денег дополнительно. Поэтому и Galaxy M52, и Galaxy M53 вышли уже с аккумулятором ёмкостью... 5000 мАч!
И, шо вы таки думаете, ради чего это всё делалось? Realme нам подскажет, для чего, потому что метод такой же — потом Samsung выпустил Galaxy M63, именно с 7000 мАч, теми самыми! Но, конечно, дороже — за 40 тысяч рублей по нынешнему курсу, а официальные продажи в РФ даже не начинались, хотя смартфон 2021 модельного года. Разгадка простая — его Самсунг выпустил на тех рынках, где огребает от китайцев особенно тягостно (Индия и т.д.). А в России пока и то, что есть покупают, поэтому смартфоны с выдающимися характеристиками пока можно и не выпускать.
Удобно возвращаться через год — никто не помнит, что раньше было лучше
Как и Samsung, Honor тоже выбрала скользкий путь ухудшения характеристик. Если еще пару лет назад тому же Honor 30 Pro можно было запросто простить отсутствие Google-сервисов (и без них наслаждаться офигенным соотношением цены и характеристик устройства), то сегодня наличие этих самых сервисов в новом смартфоне лучше его не делает. Даже в сравнении с предшественником двухлетней давности, угу.
|Honor 50 Pro
|Honor 30 Pro
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 нм, 4 ядра 2.4 ГГц Kryo 670 + 4 ядра 1.8 ГГц Kryo 670
|Kirin 990 5G, 7 нм+, 2 ядра 2.86 ГГц Cortex-A76 + 2 ядра 2.36 ГГц Cortex-A76 + 4 ядра 1.95 ГГц Cortex-A55
|Видеочип
|Adreno 642L
|Mali-G76 MP16
|Камера
|Основная: 108 Mп, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 120˚, 17 мм Макро: 2 Mп, f/2.4 Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Основная: 40 Mп, f/1.8, 27 мм, 1/1.7", PDAF, Laser AF, OIS Зум: 8 Mп, f/3.4, 125 мм, PDAF, OIS, 5x оптический зум Широкоугольная: 16 Mп, f/2.2, 18 мм Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Съемка видео
|4K, 30 к/c + 1080p, 30/60 к/c
|4K, 30/60 к/c + 1080p, 30/60 к/c 1080p, 1920 к/с, gyro-EIS
Актуальный сегодня Honor 50 Pro потерял во многих “дисциплинах”. Самые серьезные изменения затронули камеру. Вместо крутого набора из основного сенсора на 40 Мп с оптической стабилизацией (!) и перископического зум-модуля с пятикратным оптическим увеличением (!!), мы получили странное сочетание из общекитайского 108 Мп сенсора среднего класса (в Realme 8 Pro и Poco X4 Pro 5G/Xiaomi Redmi Note 11 Pro стоит такой же) без оптической стабилизации и дешёвенькой широкоугольной камеры. В новом поколении хуже стала и светочувствительность из-за меньших значений апертуры, зато сами “блинчики” камер на задней панели смартфона стали гораздо больше. И фотографирует Honor 50 Pro зачастую, как это ни смешно, хуже, чем тот же Realme 8 Pro, хотя камера, казалось бы, такая же.
Ну и вы ведь понимаете, что Kirin 990 в 2020 году был действительно крутым флагманским процессором уровня Snapdragon 860 во всяких Xiaomi или Exynos 8420 в Samsung Galaxy S10? А вот Snapdragon 778G в 2021-2022 г. — это процессор уже среднего уровня, который даже медленнее старого Kirin и... в общем-то неплохой, но ставят его в смартфоны стоимостью 20 тысяч рублей (Xiaomi 11 Lite 5G NE, например), тогда как Honor 50 Pro претендует якобы на звание флагмана Honor.
Да, Honor 50 серии и стоит дешевле, чем стоили Honor 30, а количество герц в AMOLED-дисплее (пофиг, если честно) выросло, и быстрая зарядка стала ещё быстрее (а вот это уже молодцы). Просто... вы можете представить, чтобы iPhone 13 Pro Max был хуже, чем iPhone 12 Pro Max? А с Honor после возвращения к Google-сервисом именно так и произошло.
Поэтому никогда не верьтее более крутым цифрам в именах смартфонов, дамы и господа. Читайте заранене обзоры (ну, хотя бы наши) и будьте бдительны!