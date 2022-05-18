Отрицательный рост: какие смартфоны в новом поколении стали хуже старых

Вроде бы как раз в смартфонах технический прогресс прёт так, как нигде больше — пока в компьютерах долгие годы Intel валял дурака, а AMD был в догоняющих, и не происходило почти ничего. Пока в телевизорах эпоха 1080p чёрт знает, сколько лет, сменялась на 4K (и до сих пор полностью не сменилась), мобильники быстро шагнули от пухлых тушек с маленькими аккумуляторами и камерой «сойдёт на крайний случай» в монструозные штуковины с супер-быстрым инетом, супер-быстрой зарядкой, хорошим звуком по Bluetooth и даже оптическим зумом в камерах. А вот поди ж ты — прогресс зачастую не только остановился, но и пошёл вспять в очень популярных смартфонах 2021-2022 гг.

Правда, на флагманах, в отличие от бюджетных устройств, у производителей смартфонов экономить не принято. Это “лицо” компании, образец доступных потребителю технологий и не самый плохой способ попытаться заработать на репутации инноватора при игре “в долгую”. О том, чтобы заработать на таких смартфонах, нет и речи (исключение тут — Apple), потому что полупроводники сегодня дорогие, современные сенсоры в мобильных камерах тоже не из дешевых, а цена на них падать пока, вроде как, не собирается.

В прошлом году только 27% мировых продаж смартфонов пришлось на устройства дороже $400. Все остальное — это рынок из тех устройств, про которые иногда так скучно читать обзоры. “Ну да, появилась в новом дешевом %смартфон_нейм% камера чуть лучше — фиг с ним”. И вот в этом проблема. Новая камера не появилась, прогресс остался где-то на обочине производственной линии, а желание заработать у компаний — вот оно, здесь и сейчас.