Китайцы настолько обнаглели с ценами, что флагман Sony уже не самый дорогой. Стоит ли его покупать?

Давно вы видели телефоны в том виде, в каком они существовали лет пять назад? Не неделю назад на бесконечных страницах Авито, а, например, на стендах в оффлайн-магазинах. Чтобы с рамками, с нормальным прямоугольным корпусом и не с характеристиками представителей ушедшей эпохи. Если все нынешние изменения в дизайне кажутся вам дикостью и мириться с этим вы не собираетесь, то мы нашли единственный флагманский смартфон, который не старается казаться таким же, как и все остальные — Sony Xperia 1 Mark II.

Sony всегда делают по-своему

Наблюдая за действиями компании со стороны, может сложиться впечатление, что Sony сейчас выпускает свои смартфоны для кучки оголтелых фанатов. В какой-то момент начинаешь даже замечать, что так оно и есть. Скажете, что это плохо и вообще можно делать устройства по три в неделю и радоваться жизни? Но больше — не значит лучше. Не лучше ли исправить ошибки, остаться верным идее и сделать хороший смартфон, за который не будет стыдно через пару-тройку лет?