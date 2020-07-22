Китайцы настолько обнаглели с ценами, что флагман Sony уже не самый дорогой. Стоит ли его покупать?
Давно вы видели телефоны в том виде, в каком они существовали лет пять назад? Не неделю назад на бесконечных страницах Авито, а, например, на стендах в оффлайн-магазинах. Чтобы с рамками, с нормальным прямоугольным корпусом и не с характеристиками представителей ушедшей эпохи. Если все нынешние изменения в дизайне кажутся вам дикостью и мириться с этим вы не собираетесь, то мы нашли единственный флагманский смартфон, который не старается казаться таким же, как и все остальные — Sony Xperia 1 Mark II.
Sony всегда делают по-своему
Наблюдая за действиями компании со стороны, может сложиться впечатление, что Sony сейчас выпускает свои смартфоны для кучки оголтелых фанатов. В какой-то момент начинаешь даже замечать, что так оно и есть. Скажете, что это плохо и вообще можно делать устройства по три в неделю и радоваться жизни? Но больше — не значит лучше. Не лучше ли исправить ошибки, остаться верным идее и сделать хороший смартфон, за который не будет стыдно через пару-тройку лет?
Размеренный подход к выпуску устройств каким-то образом перенес японцев в параллельный мир, где время течет медленнее и где никто не знает про градиенты на задних крышках. Магия? Она самая. Правда, рассказывать о таких чудесах как-то трудно и неловко. Мало кто поверит, либо вообще начнут крутить пальцем у виска с нервными возгласами: “У нас тут, вообще-то, клуб любителей заказывать недорогие смартфоны с алиэкспресса”.
Мало того, что язык дизайна вернулся к истокам, так еще и новая система названий смартфонов пришла прямиком из наименований фирменных камер Sony. И как вам такие метаморфозы?
Внешний вид
Уже несколько лет подряд Sony экспериментирует с внешним видом своих устройств. Были попытки сделать недорогие безрамочные смартфоны (линейка XA) и флагманские смартфоны с почти что единым стеклянным покрытием (Liquid-дизайн). Но, видимо, в инженерном отделе почесали голову и поняли, что все эти эксперименты с процентным соотношением экрана и площади фронтальной поверхности до добра не доводят. Зато теперь мы имеем один из лучших флагманских смартфонов в плане ремонтопригодности. C настолько классической и олдскульной формой корпуса, насколько это возможно.
Сам корпус представляет из себя довольно тонкий монолитный брусок с едва закругленными гранями. Только две стеклянные панели и отполированный металл по всему периметру корпуса. И никаких заигрываний с хромированными деталями и с разными цветами для отдельных элементов корпуса.
Когда я распаковал устройство и решил вставить в него свою сим-карту, я был слегка удивлен тому, что в комплекте поставки нет скрепки для извлечения лотка. После новостей о том, что Apple планирует отказаться от зарядного устройства в комплекте поставки будущих айфонов, отсутствие скрепки уже не кажется такой трагедией. Но потом я увидел знакомый слот, который вынимается пальцами и без помощи магических заклинаний на успех. Немного странно и при этом даже приятно обнаружить такое в флагмане этого года.
Вторая немного непривычная вещь для нынешних флагманов - дактилоскопический сканер на боковой панели смартфона. По субъективным ощущениям, он стал быстрее, чем в том же Xperia 5, а количество неправильных срабатываний сведено к минимуму.
Удобнее ли такой сканер, нежели подэкранный? Вопрос спорный, потому что при небольшой ширине смартфона дотягиваться пальцем до середины нижней части экрана комфортно и проблем при этом не возникает. Но в Sony решили, что множить сущности — не дело, поэтому объединили сразу два элемента в одном.
Кнопки регулировки громкости на месте, находятся на той же стороне, что и кнопка питания/блокировки. Но на этом физичекие кнопки в Xperia 1 Mark II не заканчиваются, иначе Sony при этом не была бы самой собой. Отдельную клавишу для камеры не хотите? С упругим ходом для фокусировки и удобным расположением как для вертикального, так и для горизонтального хвата. Но чем дальше — тем интереснее.
Самым неожиданным сюжетным поворотом в этой истории стала проведенная работа над ошибками, допущенными в обычном Xperia 1. Настолько тщательно проведенная, что в Xperia 1 Mark II вернулся старый-добрый миниджек для подключения наушников. Вы только вдумайтесь! Полноценный разъем для наушников!
Экран
Прежде чем я начну расписывать то, какой хороший и классный экран использует Sony в своем новом флагмане, предлагаю просто насладиться фотографиями фронтальной панели. Можете доставать салфетки и готовиться рыдать от внезапно нахлынувшего приступа ностальгии. Достали?
Если отбросить все переживания по поводу внешнего вида устройства и перейти к более предметным рассуждениям, то перед нами самая настоящая “лопата”, если смотреть на значение диагонали. Но в хорошем смысле. Помните огромный Xperia Z Ultra? Так вот, экран там был меньше. Если смотреть в дюймах, конечно. Что касается площади, то все несколько сложнее. За счет “длинного” соотношения сторон, площадь экрана у Xperia 1 Mark II чуть меньше, чем у старого-доброго Xperia Z Ultra.
|Диагонь (дюймы)
|Площадь (см2)
|Xperia Z Ultra
|6,44
|114.33
|Xperia 1 Mark II
|6,5
|98.69
И если раньше такая диагональ вводила в ступор, то сейчас смартфон с тем же количеством дюймов кажется вполне себе компактным и узким. За это спасибо кинематографическому соотношению сторон и стараниям маркетологов.
Как и в обычном Xperia 1, тут установлен крутой, но при этом немного странный дисплей с разрешением 1644 x 3840 и поддержкой “глубокого” цветового пространства BT2020 (Rec.2020). По сути, тут используется UWQHD-разрешение, так что 4К — это больше маркетинговая уловка, а не настоящее разрешение дисплея. И при всем этом, за уровень плотности пикселей - мое почтение. 643 PPI — это очень много. Для сравнения, у iPhone 11 плотность пикселей находится на уровне 458 PPI. Да и чтобы использовать такой потенциал на постоянной основе, нужен аккумулятор солиднее, чем у героя обзора.
|Sony Xperia 1 Mark II
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|1,7/400 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6900К
Яркость в обычном режиме не такая серьезная для флагмана, но все меняется в автоматическом режиме, когда датчик освещенности улавливает максимально много яркого света. От скромных 400 кд/м2 дисплей “разгоняется” до 600 кд/м2. Все почти как в анекдоте:
На экзамене по физиологии:
- Назовите орган, который при определенных условиях увеличивается в 14 раз.
- Хи-хи.
- Зрачок увеличивается в 14 раз, а "хи-хи” только в полтора.
Еще один неоднозначный момент. Плавность перемещения элементов на экране тут достигается каким-то непонятным сглаживанием, а не увеличением частоты обновлений дисплея. Никаких 120 или 90 Гц. Только суровые 60 Гц!
Оболочка
С момента выхода обычного Xperia 1, интерфейс не получил каких-то внешних изменений, которые можно заметить, не заглядывая в список того, что подверглось переработке. Все та же чистая система с небольшим количеством “родных” для Sony штуковин. В настройках прячется режим Stamina, в списке приложений есть собственные “продвинутые” утилиты для записи видео и фотосъемки.
Лично для меня немного непривычной остается перерисованная система навигации при помощи жестов. Нижняя панель довольно узкая, но зато сама суть прямиком из чистого Android - свайпы влево и вправо по белой полоске моментально переключают экраны в хронологической последовательности, взмах вверх перебрасывает в список запущенных приложений. Ну и если провести пальцем моментально вверх — вас перекинет на домашний экран. Не нравятся жесты? Физические кнопки навигации никуда не делись.
Производительность и автономность
Неудивительно, что во флагманском смартфоне установлен Qualcomm Snapdragon 865 — один из самых мощных мобильных процессоров на сегодняшний день. Да, объем оперативной памяти тут не такой огромный, как во флагманах-конкурентах — всего 8 Гб, но этого с головой хватает для любых задач. Хотите поиграть в тяжелый Fortnite? Без проблем, еще и система охлаждения есть. Не хотите сталкиваться с внезапной выгрузкой приложений из фона? А они и не выгружаются. Но не буду писать дальше о том, что и так очевидно. Об этом расскажут тесты. Куда интереснее дела обстоят с автономностью, с которой у Sony зачастую есть проблемы.
В первые дни тестирования, Xperia 1 Mark II вел себя странно, и батарея уходила в “ноль” удивительно быстро. Потом в строке уведомлений появилось несколько push-уведомлений о том, что для смартфона доступны небольшие минорные обновления и, по-хорошему, их стоило бы загрузить. Сказано - сделано. Загрузил, обновился, смартфон стал вполне выносливым и перестал греться во время зарядки. Нормальная практика для новых устройств, которые “допиливаются” софтом сразу после выхода.
Камера
Использовать в названии нового поколения смартфонов такую же систему наименования, что и в собственных камерах - это сильное решение. Мало кто из обычных покупателей поймет в чем суть и почему именно “Mark II”.
Теперь Sony наконец-то вспомнила, что она снабжает своими модулями камер почти всех остальных производителей телефонов и ударилась в камерофоны настолько сильно, что параллельно с Xperia 1 Mark II выпустила Xperia Pro, который служит приятным дополнением к какой-нибудь чертовски дорогой Sony a9 и выполняет функции дополнительного экрана и трансмиттера. Зачем? А потому что японцы могут себе это позволить!
А теперь коротко о том, почему герой обзора - это не совсем стандартный, но все еще хороший камерофон:
- Три основных модуля с одинаковым разрешением (основной и зум-модуль еще и с оптической стабилизацией!) и похожей итоговой картинкой решают проблему при записи видео, когда на условном зум-модуле получается пиксельная каша, а на основном - идеальное изображение в 4К. Если речь, конечно, идет о записи какого-нибудь определенного объекта в несколько дублей.
- Никаких выпирающих конструкций с “подзорными трубами” в стиле Huawei P40 Pro.
- Два отдельных “родных” приложения с возможностью полной настройки всех параметров съемки как для видео, так и для фото. Родное “простое” приложение тоже никуда не делось.
- Посмотреть отснятый контент можно в режиме “создателя”, когда экран смартфона начинает отображать полученные изображения в таком виде, в каком вы их видели на экране при съемке. Без выкрученной до предела насыщенности, с поддержкой HDR и с разрешением 4К. Все это добро включается одним ползунком в настройках экрана.
Приложение “Камера”
Раз приложений для съемки у Sony накопилось аж целых три штуки, правильно будет рассказать и о самом простом, которым владелец будет пользоваться регулярно. После любых флагманов от сяоми и прочих хуавеев, картинка в видоискателе выглядит далеко не так ярко и красочно. Спокойные естественные цвета, хорошая резкость и понятный интерфейс камеры вокруг.
В дневных условиях съемка максимально простая. Нажал кнопку - снимок готов. Но при плохих условиях освещения подход немного меняется и чем-то напоминает камеру от Google. Алгоритмы понимают, что солнца и ламп нет, и активируют какой-то собственный ночной режим, который склеивает несколько кадров в один. И происходит это довольно быстро и качественно.
Портретного режима здесь тоже нет, но есть “размытие”. Универсальная штука, которая красиво “мылит” фон не только за людьми, но и за другими объектами. Иногда при съемке бывают небольшие огрехи при определении границ основного объекта, но дублирующий снимок в большинстве случаев дает хороший результат, который не стыдно выложить в социальные сети.
Но как бы не были хороши основные камеры у Sony, мне бы хотелось остановиться на фронтальной камере, качество съемки которой оставляет желать лучшего даже по меркам среднего ценового сегмента. И даже разрешение 8 Мп — не приговор, потому что в тех же айфонах камера не особо лучше. Но увы, фронталка снимать при плохом освещении уже не может. На улице днем - вполне, но... Вся надежда на решение проблемы в последующих обновлениях системы.
Что касается видео, то в этом плане Xperia 1 Mark II — один из лучших современных смартфонов вообще. Без “шевеленки” во время передвижения камеры и с таким качеством картинки, что она нормально смотрится на большом мониторе. Хотите смотреть отснятый материал на своем 4К-телевизоре? И на нем это будет смотреться неплохо. И неважно, какой модуль вы будете использовать: основной, зум-модуль или широкоугольный.
Photo Pro
Интерфейс этого приложения вытянут прямиком из полноценных камер. Да, из тех больших штуковин, которыми орудуют фотографы с огромными объективами. Теперь к этому изобилию крутилок и переключателей можно прикоснуться при помощи смартфона.
В приложении нет никаких “нажми сюда, чтобы сделать красиво”, но есть колесико всего с четырьмя режимами: автоматический, полуавтоматический, приоритет выдержки и полностью ручной режим. Чистая мобильная фотография, в которой все зависит от ваших навыков и умений.
Сами снимки мне понравились. Резкие, четкие, без лишних шумов и хроматических аберраций. И это касается всех трех объективов. Да, у каких-то смартфонов-конкурентов модули бывают круче, если смотреть на них по-отдельности. Но именно сочетание камер между собой делает из Xperia 1 Mark II добротный камерофон.
Правда, есть одно “но”. Снимать через Photo Pro в темноте не получится. По крайней мере, пока телефон находится в руках. Со штативом — пожалуйста. Потому что никаких алгоритмов “а-ля Google”, которые будут клеить несколько кадров в один, тут нет. Но они есть в обычном приложении.
Cinema Pro
Готовьтесь к тому, что в этом приложении вы будете снимать с “киношным” соотношением сторон 21:9. Не уверен, что для рядового пользователя - это плюс. Скорее, лишь дополнительные проблемы при загрузке получившегося видео в социальные сети. Да и настроек, которые отпугнут новичков, тут предостаточно. Начиная от параметров затвора и нормальной цветокоррекции в режиме реального времени, заканчивая фреймрейтом и выбором увеличения посредством переключения между объективами с разным фокусным расстоянием.
Зато во время использования Cinema Pro можно неплохо подтянуть теоретические знания о том, что и как должно быть настроено, чтобы на выходе получалась нормальная картинка. Зависимости между светочувствительностью и выдержкой, выдержкой и количеством кадров в секунду придется выучить. Ну, а если для вас все это понятно и без обучения — можете смело использовать Cinema Pro для своих нужд. Хоть для личного видеоблога, хоть для просто красивых кадров с прогулок и путешествий.
И, напоследок, просто послушайте, как Sony Xperia 1 Mark II записывает звук. Это очень хороший результат для смартфона, учитывая, что в паре метров стояли очень мощные динамики.
Конкуренты
Увы, но в списке конкурентов не будет этих ваших хуавеев. Всё-таки, когда покупаешь флагманское устройство, хочется получить полноценный смартфон не только с технической, но и программной точки зрения,. Без танцев с бубном и установкой нужных утилит через “левые” магазины приложений. И как пользователь Mate 30 Pro, на котором еще есть возможность криво-косо установить Google-сервисы, хочу предостеречь от заманчивых условий при покупке таких устройств. Никакая скидка не заменит удовлетворения от нормальной работы ваших любимых приложений. Банковские инструменты работают через раз, а Apple Music вылетает в первые секунды после запуска.
Хорошо, допустим, вам не нужны многие популярные приложения за пределами яндексо-вконтактов-сбербанков. Но даже в таком случае сопоставимый по цене Huawei P40 Pro будет медленнее (Kirin 990, конечно, отстаёт от Snapdragon 865 почти на поколение с технической точки зрения), толще и тяжелее, с менее качественным звуком, но, конечно, лучше по автономности. Размен выходит равноправным. А Honor 30 Pro+, который стоит 55 тысяч, просто банально хуже по качеству камер — его нарочно сделали чуть менее крутым камерафоном, чем Huawei P40 Pro, и пока разрыв не сократился. Возможно, по маркетинговым соображениям не сократится никогда.
И если мы исходим из того, что «Xiaomi вообще охренели просить 70 тысяч рублей за свой унылый флагман с Full HD+ дисплеем», а Huawei после кастрации Google-сервисов «нимужик», из конкурентов на ум приходит один самый очевидный, и один довольно сомнительный смартфон. Вот, сами поглядите:
|Sony Xperia 1 Mark II
|Samsung Galaxy 20 Ultra
|OPPO Find X2
|Операционная система
|Android 10
|Android 10 + One UI 2
|Android 10 + ColorOS 7.1
|Экран
|OLED, 6.5", 1644 x 3840 п., 21:9, 643 ppi
|Dynamic AMOLED 2X, 6.9", 1440 x 3200 п., 20:9, 511 ppi
|AMOLED, 6.7", 1440 x 3168 п., 513 ppi, HDR10+, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865 (8 ядер: 1 x Cortex A77 2.84 ГГц + 3 x Cortex A77 2.42 ГГц + 4 x Cortex A55 1.8 ГГц)
|Samsung Exynos 990 (8 ядер: 2 х Exynos M5 "Mongoose" 2.73 ГГц + 2 х Cortex-A76 2.5 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 2.0 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 865 (8 ядер: 1 x Cortex A77 2.84 ГГц + 3 x Cortex A77 2.42 ГГц + 4 x Cortex A55 1.8 ГГц)
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G77 MP11
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 Гб
|12 Гб
|12 Гб
|Накопитель
|256 Гб + microSDXC
|128 Гб + microSDXC
|256 Гб
|Связь
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC, ГЛОНАСС, GPS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|GSM, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS
|Камеры
|Четверная основная камера: Основная: 12 Mп, f/1.7, 24 мм, 1/1.7", Dual Pixel PDAF, OIS Телефото: 12 Mп, f/2.4, 70 мм, 1/3.4", PDAF, 3x оптический зум, OIS Широкоугольная: 12 Mп, f/2.2, 124˚, 16 мм, 1/2.55", Dual Pixel PDAF Сенсор глубины: 0.3 Mп, TOF 3D Фронтальная камера: 8 Mп, f/2.0, 24 мм, 1/4", HDR, 1080p@30fps (5-осевая стабилизация)
|Четверная основная камера: Основная: 108 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/1.33", PDAF, OIS Телефото: 48 Mп, f/3.5, 103 мм, 1/2.0", PDAF, OIS, 4х оптический зум, 10x гибридный зум Широкоугольная: 12 Mп, f/2.2, 13 мм, Super Steady Сенсор глубины: 0.3 Mп, TOF 3D, f/1.0 Фронтальная камера: 40 Mп, f/2.2, 26 мм, PDAF, 4K@30/60fps, 1080p@30fps
|Тройная основная камера: Основная: 48 Mп, f/1.7, 26 мм, 1/2.0", PDAF, Laser AF, OIS Телефото: 13 Mп, f/2.4, 52 мм, PDAF, OIS Широугольная: 12 Mп, f/2.2, 16 мм, 1/2.4", AF Фронтальная камера: 32 Mп, f/2.4, 1/2.8", HDR, 1080p@30fps
|Аккумулятор
|4000 мАч
|5000 мАч
|4200 мАч
|Размеры
|72x166x7,9 мм
|76х166,9x8,8 мм
|164,9x74,5x8 мм
|Масса
|181,4 г
|220 г
|196 г
|Цена
|79 990 рублей
|82 990 рублей
|72990 рублей
Samsung Galaxy S20 Ultra
Один из главных камерофонов этого года. И такое звание вполне заслуженно. Тут вам и комплект из отличных камер с каким-то невероятным цифровым увеличением изображения, и здоровенный AMOLED-экран. Да и аккумулятор не подведет — целых 5000 мАч. Правда, без скидок в "белых" магазинах придется отдать почти сто тысяч рублей. Зато в обмен вы получаете целый фарш из всех последних технологий, которые доступны инженерам Samsung. А со скидкой, которую предлагают сейчас сами корейцы, урвать флагман можно за 86 тысяч рублей. Всего на шесть тысяч дороже, чем Xperia 1 Mark II.
OPPO Find X2
Что нужно от флагмана в середине 2020 года? Аккумулятор с нормальной ёмкостью, максимально мощный процессор и быстрый дисплей, ведь так? OPPO собрали всё это в месте (а такое в китайских флагманах случается редко) и у них получился Find X2 — c экраном на 120 Гц (вместо 60 у Sony), тем же процессором и меньшей ценой. Да и дизайн более безрамочный и современный, если для вас это важно. С экраном-водопадом и "дыркой" для селфи-камеры.
Итоги
Когда мы выпускали обзор Sony Xperia 5 и ругали её, мол "у китайцев всё это же стоит в 2 раза дешевле!", никто даже не предполагал, что уже следующие флагманы Xiaomi подорожают именно в 2 раза и будут стоить столько же, сколько iPhone и топовые Самсунги. Но теперь дорогими стали даже флагманы от некогда бюджетного бренда Honor. Тот же Honor 30 Pro+ сейчас стоит больше 55-60 тысяч рублей взамен прошлогодних 30-35. И внезапно цена на самый крутой смартфон Sony больше не кажется огромной, зубы больше не скрипят от агрессии, а ненависть к не-китайским флагманам исчезает. Потому что все они нынче одинаковы, нужно выбирать строго по характеристикам.
Что мы получили в итоге? Относительно компактный камерофон с огромным длинным экраном, с классным стерео-звуком из динамиков, 4К-дисплеем и таким уровнем производительности, что хватит ее на пару-тройку лет с головой. А еще тут есть миниджек для проводных наушников, чего уже почти ни в одном дорогом смартфоне не найдёшь.
Ошибки, допущенные в Xperia 1, исправлены, и теперь остается лишь ждать отчетов о продажах. Потому что выпустить одно классное устройство, когда тебя ”окружают” всевозможные сяоми, недостаточно. Нужно каким-то образом вернуть любовь фанатов. Очень надеюсь на то, что у Sony на этот раз все получится. Поэтому просто пожелаем им удачи.
- Классический дизайн
- Три полноценных камеры без макро-объективов и прочих ухищрений
- Возросшая автономность
- Миниджек!
- Стекло быстро собирает едва заметные царапины
- Нет реверсивной зарядки
- Экран 60 Гц