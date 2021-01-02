Смартфонов много, а компактный японский флагман один!
Как-то так получилось, что Xperia 5 II — это Xperia 1, но только из альтернативной вселенной, где у всех смартфонов дисплеи на 120 Гц, сами устройства маленькие и выглядят приятно. Нельзя сказать, что Xperia 1 II — главный флагман, а Xperia 5 II — какая-то побочная ветка развития с порезанными характеристиками и слегка заниженной ценой. У Xperia 1 II, например, нет экрана с высокой частотой обновлений, хотя у героя обзора он есть. Зато у “большого брата” есть 4К-дисплей и дополнительный модуль камеры. Теперь это две почти что равноправные линейки (обновления быстрее прилетают все-таки на Xperia 1 II), но с разной аудиторией.
А еще Sony позиционирует этот смартфон как игровой. И отнюдь не на пустом месте. Но об этом немного позже.
Внешний вид
Sony возвращает нас в те времена, когда телефоны были действительно маленькими. До реальных размеров смартфонов тех лет Xperia 5 II все еще не дотягивает, но на фоне современных “гробов” выглядит миниатюрно и скромно.
Смартфон очень узкий. Он спокойно обхватывается одной рукой. Именно за счет ширины инженерам удалось сделать устройство компактным. Правда, потреблять современный контент на небольшом экране - то еще занятие. Поэтому экран просто вытянули до соотношения 21:9, оставив возможность удобно потреблять контент как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. В браузере влезает больше текста, а фильмы с сериалами можно смотреть без черных полос на дисплее.
Экран не выглядит совсем уж безрамочным, все-таки приличные рамки сверху и снизу бросаются в глаза. Но спасибо и на этом. Без сарказма. Здесь нет никаких выезжающих камер, дырок в дисплеях и прочих радостей китайской инженерной мысли — это самый обычный моноблок из металла и стекла. С физическими кнопками, входом для наушников и почти что “плоской” камерой.
Загадкой остается и то, как батарею емкостью 4000 мАч умудрились поставить в смартфон, толщина которого — 8 мм, а вес — 163 грамма. Чудеса да и только.
Ставший традицией слот для сим-карты “здорового человека” никуда не пропал. Вот он, на месте. На месте осталась и защита от влаги IP65/68. Такой формат слота, оказывается, никак не мешает сделать удобный механизм без использования “скрепочек”. И хотя Sony всегда промышляла этим, остальные производители успели отказаться от таких слотов. Почему? Тоже загадка. Тут тебе и “горячая” замена сим-карт, и карту памяти можно вставить на ходу. Облачные технологии это, конечно, здорово и хорошо, но когда есть быстрый доступ к физическим накопителям, становится еще лучше.
Экран
Сразу проясню один важный момент. Sony можно поздравить с тем, что 120 Гц — это постоянная частота обновления экрана в Xperia 5 II. Она не активируется в каких-то отдельных приложениях (как это давно было с 4К-разрешением). Социальные сети, мессенджеры, настройки, интерфейс — все с частотой 120 Гц. Заметить какие-то подтормаживания на таком экране невозможно. Он работает невероятно плавно и попросту нет смысла пытаться объяснить это. Это надо тестировать самостоятельно.
|Sony Xperia 5 Mark II
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|3/345 (540 в режиме автоматической яркости) кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700К
Сам экран настроен замечательно, но яркости как-то мало для флагмана за 70 тысяч рублей. Можете, конечно, включить автоматический режим, который разгонит пиковую яркость в какие-то моменты до 540 кд/м2. И не знаю, раздражает ли вас автоматическая яркость, но за себя скажу — раздражает. Автоматика редко выставляет необходимые значения, поэтому проще контролировать этот параметр самостоятельно.
Производительность и автономность
Радует, что Sony не отказалась от нормального флагманского позиционирования своих смартфонов. Заявлено флагманское железо — получаете флагманский Qualcomm Snapdragon 865, а не какой-нибудь Snapdragon 765G. LG, например, выбрала именно последний в качестве основы для своего LG Wing. А это, между прочим, “флагманский” смартфон.
Захотели поиграть во что-то тяжелое? Проблем не будет. Из старшего флагмана сюда перешла игровая технология Heat Suppression, позволяющая пускать энергию “из розетки” в обход аккумулятора и прямиком на плату. Такое решение позволяет вырваться смартфону из цикла перегрева процессора и батареи, когда один компонент начинает нагревать другой, пока все это действо не заканчивается троттлингом. И да, графеновая система охлаждения также перекочевала в компактный флагман.
И несмотря на крутое охлаждение в играх, при выполнении повседневных действий смартфон может начать неожиданно нагреваться. С чем это связано — непонятно, потому что смартфон в это время не подвергается никакой серьезной нагрузке. В остальном, претензий нет. Приложения в фоне держатся долго и в большом количестве, лагов системы нет, а 8 Гб оперативной памяти действительно хватает на все, без преувеличений.
А теперь об автономности. Apple оправдывала отсутствие дисплея с частотой 120 гц в новом поколении iPhone как раз соображениями автономности. И это при том, что в корпус iPhone 12 Pro Max можно было установить аккумулятор с емкостью больше, чем у Xperia 5 II. Вы просто взгляните на размеры их корпусов!
Заряда аккумулятора уверенно хватает на день использования. Только вот зарядку хотелось бы быстрее. 18 Вт — это медленно. Некоторые беспроводные зарядки сейчас быстрее раза в два. Про проводные и говорить не стоит.
Да, в Sony действительно считают, что все эти ваши быстрые зарядки от лукавого, и вообще они убивают смартфоны. Даже специальный щадящий режим зарядки есть. Но когда за меньшие деньги те же Xiaomi и Huawei дают мне зарядное устройство на 45 Вт, во мне просыпается агрессия и зубы начинают непроизвольно скрипеть.
Камеры
Если сравнивать “пятерку” с Xperia 1 Mark II, то набор камер остался почти одним и тем же. “Ширик” с фокусным расстоянием 16 мм, основной модуль на 24 мм и портретный на 70 мм. И все они с непривычным для флагмана разрешением — 12 Мп. Но куда исчез ToF-сенсор? Ведь лазерный автофокус — полезная штука. Особенно в условиях с плохим освещением.
Зато тут появился первый в мобильных устройствах режим съемки видео в формате 4К HDR 120 к/с. Впечатляет? Мало того, что при постобработке можно замедлить видео в пять раз без потери кадров, так еще и можно “кропнуть” его до Full HD без проблем с качеством.
Без разницы, в каких условиях вы снимаете. Добиться нормального снимка довольно просто. Нажал на кнопку — получил фотографию. Автоматика срабатывает без нареканий, а при плохом освещении “просыпаются” какие-то местные алгоритмы, которые объединяют несколько кадров в один. Результат достойный. И что самое странное, ночные фотографии, снятые на Xperia 5 II, мне нравятся сильно больше, нежели дневные снимки.
Ночью камере удается прорабатывать невероятно большое количество деталей, не заваливаясь в шум. Да, резкость иногда хромает, но зато полученную фотографию не стыдно открыть на большом экране. Кстати, первые два снимка из галереи ниже вообще были сделаны на зум-модуль "с рук". Думаю, уже после этого можно записывать смартфон в ряды полноценных фотофлагманов.
Без разницы, в каких условиях вы снимаете. Добиться нормального снимка довольно просто. Нажал на кнопку — получил фотографию. Автоматика срабатывает без нареканий, а при плохом освещении “просыпаются” какие-то местные алгоритмы, которые объединяют несколько кадров в один. Результат достойный.
А теперь о грустном. Вместе с крутыми камерами сюда перебралась и довольно серьезная проблема Xperia 1 II, здесь используется фронтальный модуль с разрешением 8 Мп. Думаете, что раз он классический и без всяких механизмов, то тут должна быть предусмотрена разблокировка сканированием лица? Увы. Предельно непонятно что делать зимой, потому что постоянно снимать перчатки - занятие на любителя. Да даже чтобы ввести пароль, нужно снова снимать перчатки!
Конкуренты
Интереснее ли Xperia 5 II, чем актуальные флагманы из Поднебесной? Конечно. Давно вы видели флагманскую начинку в корпусе весом 163 г? Представленный на днях Mi 11, весит уже 196 г. И такая разница ощутима. Да и герой обзора выглядит строже, меньше и лично мне внешне нравится больше.
И несмотря на классные идеи, которые Sony реализовала в Xperia 5 II, смартфон до сих пор стоит каких-то фантастических денег. Почти 70 тысяч рублей, пока Xiaomi просит за представленный на днях Mi 11 с (!) Qualcomm Snapdragon 888 чуть меньше. И вот тут ломаются все аргументы про милые маленькие размеры и какую-то магию Sony. За те же деньги я могу получить смартфон с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. При местных 18 Вт по проводу.
И зачем тогда нужен Xperia 5 II? Только если вам жизненно необходим небольшой мощный смартфон. Вдруг, у вас не самая большая рука, а к iPhone 12 Mini душа не лежит. Других идей, почему стоит покупать этот смартфон в конце 2020 года, у меня для вас нет. По крайней мере, пока на него держится такая высокая цена (да, на сером рынке все тоже плохо).
|Sony Xperia 5 II
|Xiaomi Mi 10
|OnePlus 8 Pro
|Операционная система
|Android 10
|Android 10 + MIUI 12
|Android 11 + OxygenOS 11
|Экран
|OLED, 6.1", FHD+, 120 гц, 21:9
|6,67'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 386 ppi, HDR10+, 90 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865 5G, 7 нм, (8 ядер: 1 ядро Cortex A77 2.84 ГГц + 3 ядра Cortex A77 2.42 ГГц + 4 ядра Cortex A55 1.8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 865 5G, 7 нм, (8 ядер: 1 ядро Cortex A77 2.84 ГГц + 3 ядра Cortex A77 2.42 ГГц + 4 ядра Cortex A55 1.8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 865 5G, 7 нм, (8 ядер: 1 ядро Cortex A77 2.84 ГГц + 3 ядра Cortex A77 2.42 ГГц + 4 ядра Cortex A55 1.8 ГГц)
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 650
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 Гб
|8 Гб
|12 Гб
|Накопитель
|128 Гб
|256 Гб
|256 Гб
|Связь
|Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC, BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS
|Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB, NFC, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS
|Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS
|Камеры
|Четверная основная камера: Основная: 12 Мп, 1/1.7", 24 мм, Dual-PD AF OIS Телефото: 12 Мп, 1/3.4", 70 мм, PDAF OIS Широкоугольная: 12 Мп, 1/2.6", 16 мм, Dual-PD AF Фронтальная камера: 8 Мп
|Четверная основная камера: основной модуль: 108 Мп f/1,7 + ультраширокоугольный: 13 Мп f/2,4 + макро: 2 Мп f/2,4 + сенсор глубины: 2 Мп f/2,4, качество видео: до 4320@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Четверная основная камера: основной модуль: 48 Mп, f/1.8, 25 мм, PDAF, Laser AF, OIS + телефото: 8 Mп, f/2.4, PDAF, OIS, 3x зум + ультраширокий: 48 Mп, f/2.2, 14 мм, 116˚), PDAF + color-filter модуль: 5 MP, f/2.4 Фронтальная: 16 Mп, f/2.5
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4780 мАч
|4510 мАч
|Размеры
|68x156x8 мм
|162,5x74,8x9 мм
|165,3x74,4x8,5 мм
|Масса
|163 г
|208 г
|199 г
|Цена
|70 тысяч рублей
|50 тысяч рублей
|60 тысяч рублей
OnePlus 8 Pro
Под видом смартфона вам продают целый вагон технологий от концерна BBK. Мало того, что полноценный флагман от OnePlus стоит на 5 тысяч дешевле (и это в России, где OnePlus официально не продается), так он еще и работает на том же процессоре, заряжается в разы быстрее и выглядит приятно. Редкость для современных устройств. А еще тут аж 12 Гб оперативной памяти.
Xiaomi Mi 10
Хорошо сбросивший в цене флагман. Собственно, это все, что нужно о нем знать. Работает он быстро и очень долго, хорошо снимает. Железная часть, как и в случае с Xperia 5 II, представлена чипом Snapdragon 865. Хороший "герой былых времён" с заделом на ближайшие пару лет.
Итого
У Sony получилось сделать хороший смартфон со сбалансированным набором камер. Во время его анонса меня искренне обрадовала цена. На тот момент (сентябрь 2020 года) это был один из самых недорогих полноценных флагманов. Да, без подэкранного сканера, но зато с небольшими размерами и довольно емким аккумулятором.
Но вот проблема. Смартфон вообще не упал в цене. Да, в каких-то магазинах удастся отыскать Xperia 5 II на тысячи три-четыре. Но зачем? По точно такой же серой схеме с неофициальными магазинами можно купить OnePlus 8 Pro за те же деньги. Или сэкономить еще 15 тысяч рублей и взять Mi 10. Это будет попросту разумнее.
- Компактность
- Удобная замена SIM-карт без скрепки
- Полноценный флагманский процессор
- Классные камеры
- Дорого
- Всего лишь средний уровень яркости дисплея
- Медленно заряжается