Смартфонов много, а компактный японский флагман один!

Без разницы, в каких условиях вы снимаете. Добиться нормального снимка довольно просто. Нажал на кнопку — получил фотографию. Автоматика срабатывает без нареканий, а при плохом освещении “просыпаются” какие-то местные алгоритмы, которые объединяют несколько кадров в один. Результат достойный.

А теперь о грустном. Вместе с крутыми камерами сюда перебралась и довольно серьезная проблема Xperia 1 II, здесь используется фронтальный модуль с разрешением 8 Мп. Думаете, что раз он классический и без всяких механизмов, то тут должна быть предусмотрена разблокировка сканированием лица? Увы. Предельно непонятно что делать зимой, потому что постоянно снимать перчатки - занятие на любителя. Да даже чтобы ввести пароль, нужно снова снимать перчатки!

Конкуренты

Интереснее ли Xperia 5 II, чем актуальные флагманы из Поднебесной? Конечно. Давно вы видели флагманскую начинку в корпусе весом 163 г? Представленный на днях Mi 11, весит уже 196 г. И такая разница ощутима. Да и герой обзора выглядит строже, меньше и лично мне внешне нравится больше.

И несмотря на классные идеи, которые Sony реализовала в Xperia 5 II, смартфон до сих пор стоит каких-то фантастических денег. Почти 70 тысяч рублей, пока Xiaomi просит за представленный на днях Mi 11 с (!) Qualcomm Snapdragon 888 чуть меньше. И вот тут ломаются все аргументы про милые маленькие размеры и какую-то магию Sony. За те же деньги я могу получить смартфон с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. При местных 18 Вт по проводу.

И зачем тогда нужен Xperia 5 II? Только если вам жизненно необходим небольшой мощный смартфон. Вдруг, у вас не самая большая рука, а к iPhone 12 Mini душа не лежит. Других идей, почему стоит покупать этот смартфон в конце 2020 года, у меня для вас нет. По крайней мере, пока на него держится такая высокая цена (да, на сером рынке все тоже плохо).