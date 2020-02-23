А потом будете жаловаться, что таких смартфонов больше не делают — Sony Xperia 5

В дисплее Xperia 1 применяется такой же финт ушами, как и в Samsung Galaxy S10, например — в ручном режиме регулировки вы не получите от него солидный запас яркости, даже если выкрутите её на 100%. И яркость, в принципе, такая же. В режиме Creator она составляет 390 кд/м2, аккурат как у Самсунга. Зато в авто-режиме, когда автоматика сочтёт нужным (и вы ей в этом не указ) дисплей Sony умеет светиться аж на 580/630 кд/м2.

Это-то понятно, почему — аккумулятор в Xperia 5, по меркам флагманов, небольшой, и таким образом автоматика сбережёт его лучше, чем если бы вы это делали на свой лад. Но всё равно неприятно, что вот у Xiaomi Mi Note 10 ты можешь в ручном режиме получить 420 кд/м2, в Huawei P30 Pro — аж 550 кд/м2, а здесь кушай, что дают

Зато в том же профиле Creator цветопередача фотографически точная и классная. В стандартном, правда, цвета немного перенасыщены, а белый цвет тяготеет к синеве, потому что чотким пацанам и прочим зевакам важно, чтобы экран показывал картинку нажористо, а не достоверно.

По качеству звука из стереодинамиков Xperia 5 — один из лучших современных смартфонов. На таком же уровне Самсунги, но у Galaxy звучание чуть более басовитое, а у Иксперии много «середины», поэтому голос и прочие акустические гитары слышны сильнее «тарелок», барабанов и прочих басов.

Забавно, что на максимальной громкости задняя крышка флагмана Sony даже чуть вибрирует под напором. И я сейчас не о динамической вибрации, которая включается в японских флагманах отдельно.

В наушниках, по сути, вы получаете только цифровой звук по Bluetooth с возможностью регулировать его в эквалайзере. Разъёма 3.5 мм в смартфоне нет, простые переходники-шнурки с Type-C на 3.5 мм тоже не сработают, нужны полноценные, с микросхемой ЦАП внутри. И оно того не стоит, потому что лучше уж тогда купить беспроводные с кодеками aptX HD или LDAC.