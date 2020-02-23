А потом будете жаловаться, что таких смартфонов больше не делают — Sony Xperia 5
Я сейчас даже и не вспомню момент, когда Sony превратились из «тех самых, настоящих» в «уже не тех» (по крайней мере, по мнению трудящихся). Точно помню, что в 2014 году Sony Xperia Z3 считалась одним из лучших смартфонов в мире, в 2015 году из-за того, что у Qualcomm с его Snapdragon 810 руки росли из задницы, все флагманы, кроме Samsung Galaxy S6, работали из рук вон плохо.
А дальше — как в тумане. Какие-то бредовые переименования мобильников в 2016-2017 гг. (все эти непонятные X Perfomance, XZ, XZs и др. сменяли друг друга под лозунги в стиле «Фейри стал ещё более густым!» без конкретики). Лучём света среди этого бы только XZ Premium, потому что он был потом, как говорят в народе, «квадратненьким» и рекордно крутым по характеристикам. Если бы у него ещё камера хорошо фотографировала сразу, а не через полгода после выхода и пачки новых прошивок, был бы очень популярным.
Но вместо этого в 2018 году в Икспериях произошла смена дизайна на «эй, толстый!» в XZ2 и XZ2 Premium, и только в новейшей истории, в 2019 году Sony решили построить флагманские смартфоны практически с нуля, и получилось это у них неплохо — Xperia 1 весной 2019 года, конечно, был запредельно дорогим и не без недостатков даже при своих 80 тысячах рублей цены, но красивым и «с душой». Поэтому было бы логично ожидать, что в конце 2019 года Sony выпустят улучш... а нет, восток — дело тонкое, поэтому японцы взамен выпустили уменьшенную и слегка упрощённую версию изначального флагмана.
Уменьшенную настолько, что по ширине и высоте она сравнима аж с 5.1-дюймовым Samsung Galaxy S7 (помните ли вы ещё о таком?). Но маленький экран сегодня никому не нужен — Sony неспроста убила свою серию смартфонов Compact — поэтому в Xperia 5 у нас 6.1 дюйма экрана с пропорциями охотничьей колбаски.
И остальная начинка, с которой смартфон призван конкурировать со смартфонами класса «флагман но не та версия, которая охреневше дорогая, а с чуть более вменяемой ценой». То есть с Huawei Mate 30 (не Pro), Samsung Galaxy Note 10 (или даже S10e, если важна максимальная компактность) и прочими iPhone 11, которые «просто
Мария 11». Ну и как, получилось?
Внешний вид
У меня на тесте был тёмно-синий Sony Xperia 5 и могу заверить, что безотносительно того, что он получился тоскливым на полутёмных зимних фото, вживую он смотрится просто великолепно. Серьёзно, это один из самых красивых смартфонов 2019 года, если не самый красивый.
Ну то, что он вытянутый, даже и повторять, наверное, не стоит — и вы и сами всё прекрасно видите. Экран 21:9, лишённый каких бы то ни было вырезов и «монобровей» (не считая небольшие скругления по углам), плюс полноценные верхняя и нижняя рамки. Сейчас так уже никто не делает.
С одной стороны, вы получаете 6.1 дюйм дисплея в мобильнике, который по ширине и толщине в ладони ощущается малышом. С другой — с пропорциями пульта от телика Xperia 5, конечно, уступает по площади дисплея более широким собратьям. Например, Samsung Galaxy S10 вмещает 6.1 дюйма дисплея в корпус 149 мм высотой, а у Xperia довольствуйтесь 158 мм (правда, Самсунгу легко выпендриваться с площадью при его загнутом на бока и поэтому менее удобном дисплее). Galaxy S20, кстати, эту диагональ вмещает уже в 151 мм — жиреет в зрелом возрасте, как и все мы, ничего не поделать.
Вообще, походив какое-то время с Xperia 5 я понял важную, но не совсем очевидную вещь. Этот смартфон (как и другие вытянутые Xperia) стоит воспринимать как совсем другой форм-фактор. Вот есть всякие там QWERTY или слайдеры, есть гнутые экраны, а есть — вытянутые смартфоны от Sony. При отсутствии вырезов и прочих компенсирующих вытянутость вещей пространство для отображения действительно много.
Кроме того, нужно иметь в виду и ещё один не очевидный факт: Xperia 5 — это что-то вроде Xperia 1 Compact. И его экран воспринимается как маленький, даже несмотря на свою диагональ и вытянутые формы. Всё потому, что по ширине он заметно меньше, чем у большинства смартфонов, но именно на ширину ориентируется масштаб текста на экране. В итоге размер текста по умолчанию, уверен, большинству пользователей покажется слишком мелким — придётся увеличивать.
Экран и интерфейс
Радует, что в Xperia 5 отказалась от фальшивых 4К. Теперь у нас тут FullHD+, хотя учитывая 21:9 можно даже сказать FulHD++. В общем, по большей стороне разрешение такое же, как у 2,5К-экранов — 2520х1080 пикселей. Кстати, в Xperia 1, с якобы “4К” экраном по умолчанию стояло именно такое же разрешение и смартфон настоятельно не рекомендовал его менять.
|Sony Xperia 5
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|351/2,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,79
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8200К
В дисплее Xperia 1 применяется такой же финт ушами, как и в Samsung Galaxy S10, например — в ручном режиме регулировки вы не получите от него солидный запас яркости, даже если выкрутите её на 100%. И яркость, в принципе, такая же. В режиме Creator она составляет 390 кд/м2, аккурат как у Самсунга. Зато в авто-режиме, когда автоматика сочтёт нужным (и вы ей в этом не указ) дисплей Sony умеет светиться аж на 580/630 кд/м2.
Это-то понятно, почему — аккумулятор в Xperia 5, по меркам флагманов, небольшой, и таким образом автоматика сбережёт его лучше, чем если бы вы это делали на свой лад. Но всё равно неприятно, что вот у Xiaomi Mi Note 10 ты можешь в ручном режиме получить 420 кд/м2, в Huawei P30 Pro — аж 550 кд/м2, а здесь кушай, что дают
Зато в том же профиле Creator цветопередача фотографически точная и классная. В стандартном, правда, цвета немного перенасыщены, а белый цвет тяготеет к синеве, потому что чотким пацанам и прочим зевакам важно, чтобы экран показывал картинку нажористо, а не достоверно.
По качеству звука из стереодинамиков Xperia 5 — один из лучших современных смартфонов. На таком же уровне Самсунги, но у Galaxy звучание чуть более басовитое, а у Иксперии много «середины», поэтому голос и прочие акустические гитары слышны сильнее «тарелок», барабанов и прочих басов.
Забавно, что на максимальной громкости задняя крышка флагмана Sony даже чуть вибрирует под напором. И я сейчас не о динамической вибрации, которая включается в японских флагманах отдельно.
В наушниках, по сути, вы получаете только цифровой звук по Bluetooth с возможностью регулировать его в эквалайзере. Разъёма 3.5 мм в смартфоне нет, простые переходники-шнурки с Type-C на 3.5 мм тоже не сработают, нужны полноценные, с микросхемой ЦАП внутри. И оно того не стоит, потому что лучше уж тогда купить беспроводные с кодеками aptX HD или LDAC.
Интерфейс тут — почти “голый” Android с минимальными изменениями. Лично мне больше нравилось время, когда у Sony был свой, заметно переиначенный интерфейс. Хотя, некоторые стандартные приложения вроде фотогалереи здесь всё-таки фирменные.
Производительность и автономность
Qualcomm Snapdragon 855, на котором работает Sony Xperia 5, до сих пор бьёт рекорды. По тестам производительности Xperia 5 - один из лидеров, но это и понятно. Причём, имея такой же процессор Xiaomi Mi 9 существенно отстаёт по цифрам в AnTuTu — это возможно если в Xperia 5 стоит гораздо более шустрый накопитель, т.к. AnTuTu — единственный из трёх указанных на наших графиках бенчмарков, который это учитывает.
Ну и не забывайте, что в сравнении с теми же Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro флагманский Sony гораздо меньше нагревается в работе и не так интенсивно просаживает производительность в критических ситуациях. Да, в это сложно поверить после того, как в 2015 г. в Xperia Z3+ процессор работал в режиме адской бани и перегревался почти моментально, но японцы учатся на своих ошибках и теперь система охлаждения у них роскошная. Лучше только в некоторых моделях Xiaomi.
Отмечу, что сам производитель, компания Sony, позиционирует смартфон как устройство для потребления медиаконтента — фильмов, игр, музыки. Фильмы 21:9 смотрятся здесь действительно хорошо, но что ещё важнее — все игры, которые я на нём пробовал, поддерживали формат 21:9 без проблем. Ещё в настройках можно легко прицепить геймпад Dualshock 4 (да, в меню есть настройка конкретно для этого геймпада) и играть в тот же Fortnite. Смущает, правда, что в некоторых играх подсказки по кнопкам даны как бы для геймпада от Xbox или аналогичного (названия кнопок A, B, X, Y), но курки и бамперы, при этом, обозначены как на Dualshock — L1, L2, R1, R2. Но в любом случае, в том же Форнайте расположение кнопок в мобильной версии такое же, как в версии для PlayStation 4.
К производительности игр, разумеется, претензий тут тоже никаких быть не может. Да и с плавностью интерфейса проблем нет — это же не MediaTek. Но сканер отпечатков пальцев снова разочаровывает — я уже жаловался на таковой в Xperia 1. Из-за малой площади касания процент срабатывания по ощущениям ниже, чем у современных смартфонов со сканером, встроенным в экран.
По автономности, впрочем, у Sony как всегда — радоваться нечему. Однако сравнивая результат с тем же Xiaomi Mi 9 мы видим закономерность — у Mi 9 чуть больше ёмкость аккумулятора, ну и работает он чуть дольше.
Камера
Давайте так. Для краткости и кому лень читать я просто скажу, что камера здесь своеобразная и если вам важна камера в смартфоне, то Sony Xperia 5 — не ваш вариант (по характеристикам камера точно такая же, как в Xperia 1, кстати). А теперь попробуем разобраться — почему так.
Большинство производителей смартфонов сегодня используют сенсоры от Sony. Сейчас, конечно, появляется много сильных конкурентов — тот же Samsung, но всё-таки сенсоры Sony до сих пор высоко котируются. Почему? Потому, что Sony действительно умеют делать сенсоры. Недаром у них сейчас чуть ли не лучшие фотоаппараты (спорное заявление, согласен, но сам факт, что мы сравниваем Sony с Nikon/Canon иногда не в пользу последних о многом говорит).
Второй факт: почти вся сегодняшняя мобильная фотография — “вычислительная”. То есть, в современной мобильной фотографии гораздо большее значение имеет пост-обработка, нежели параметры оптики и сенсора. И если вы просто возьмёте смартфон в руки и будете ходить-щёлкать на него в авто-режиме, вы получите вот такие тоскливые фото.
А вот если немного править экспозицию (тыкать в экран, не позволяя смартфону пересвечивать или недосвечивать картинку, периодически подправлять ему фокус, чтобы не мылил картинку там, где не надо), то получите сравнимые по качеству с Samsung Galaxy Note 10 фото и видео.
Сравнимые, но не такие же? Да, потому что есть разница:
Sony более достоверно, чем Samsung, передаёт цвета на фото. Иногда это плюс (если картинка и так хорошо выглядит), иногда — минус (если пейзаж унылый, лучше бы его разукрасил искусственный интеллект).
В контровом свете Sony снимает плохо. В HDR видны дефекты фото.
Ночью не в ночном, а стандартном режиме, Sony фотографирует лучше Самсунга. В ночном специализированном Самсунг отрывается вперёд.
Автофокус в Sony более быстрый чем в Samsung, снимать объекты вблизи удобнее. Но...
В съёмке видео Xperia постоянно, так сказать, жмурится и занижает экспозицию (яркость) при малейших сложностях, тогда как Самсунг сохраняет корректную светлую сцену.
Короче говоря, слишком «но», тогда как безоговорочные плюсы – это, разве что, достоверная цветопередача. Но этого мало, как любил петь Киркоров.
В видео ситуация тоже скорее зависит от вашего мастерства, чем от автоматики камеры. Мы не ищем лёгких путей.
В первых версиях прошивки можно было даже увидеть типичную соневскую «акварель» на стоп-кадрах. Я бы сказал, что нужно делать с программистами алгоритмов камер после такого, но меня накажет Роскомнадзор.
Благо, в новейших прошивках Xperia 5 дефекты почти полностью починили.
И ещё недостаёт съёмки в 4K при 60 кадрах в секунду. За такие деньги хотелось бы.
Конкуренты
|Sony Xperia 5
|Samsung Galaxy S10e
|iPhone 11
|Операционная система
|Android 9
|Android 9 + One UI
|iOS 13
|Экран
|6,1'', 1080x2520 пикс., 21:9, AMOLED, 449 ppi, DCI-P3, HDR
|5,8'', 1080x2280 пикс., 19:9, AMOLED, 438 ppi, HDR10+
|6,1'', 828x1792 пикс., 19,5:9, IPS, 326 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,78 ГГц
|Exynos 9820, 2x Mongoose M4 2,73 ГГц + 2x Cortex-A75 2,31 ГГц + 4х Cortex-A55 1,95 ГГЦ
|Apple A13 Bionic, 2x Lightning 2,65 ГГц + 4х Thunder 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G76 MP12
|Apple GPU
|Оперативная память
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|64/128/256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|FM, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,6 + f/2,4 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 16 Мп, диафрагма: f/1,5-2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 Мп диафрагма: f/1,9
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/2,2
|Аккумулятор
|3140 мАч
|3100 мАч
|3110 мАч
|Размеры
|168x68x8,2 мм
|142,2x69,9x7,9 мм
|150,9x75,7x8,3 мм
|Масса
|164 г
|150 г
|194 г
|Цена
|60 тысяч рублей
|46 тысяч рублей
|60 тысяч рублей
Samsung Galaxy S10e
Эта модель от Samsung — идеальный конкурент, если искать среди компактных, но мощных смартфонов на Android. Основная камера тут такая же, как в более дорогих S10 или даже Note 10, автономность относительно скромная, дисплей по качеству сопоставим с Sony. Цена, правда, ниже, но и осталось этих Самсунгов в продаже не так много, а новой настолько же компактной замены им не завезли. Жаль...
iPhone 11
Ещё один вариант — из вражеского стана iOS. Всё то же самое, как и с Samsung — тоже компактный, но гораздо удобнее в авто-управлении камера. По производительности могут быть вопросы, но сравнивать “в лоб” устройства на разных операционных системах — дело неблагодарное. Пока что никто на производительность даже этой младшей версии новых айфонов не жаловался. Другое дело, что “человеческая” вторая симка поддерживается только в моделях для Китая, да NFC неполноценный — нельзя, например, пополнять проездные. Но, как показывает практика, люди охотнее потратят много денег именно на айфон, нежели на что-то другое.
Итого
Что мы получаем в сухом остатке? Смартфон с отличной внешностью, супер-компактный, с качественным звуком из динамиков и в наушниках, почти идеальным по качеству дисплеем, высокой производительностью без перегрева (троттлинга), но глуповатыми алгоритмами автоматики в камере (сама камера, правда, неплохая) и слабой автономностью.
Не возбуждает и лучше бы взять китайцев? Но в Xiaomi вы не получите такого звука из стереодинамиков (да и в Huawei, после того, как сняли с конвейера P20 Pro, тоже), и все сяоми-смартфоны, кроме Mi Note 10, фотографируют хуже. Что касается Huawei, то Xperia 5 по качеству съёмки фото находится где-то посередине между P30 и P30 Pro, видео умеет снимать немного лучше, но это сложная работа. Именно работа, а не занятие для души.
А главное — я вот сейчас всё это вам расписал, а вам наплевать, потому что при взгляде на цену Xperia 5 у вас всё перекрывает ненависть. Не потому что с Sony что-то не так (вспомните её золотой век, почитайте старые и обзоры и вы увидите, что Xperia Z3 зачастую фотографировала немного хуже, чем Galaxy S5, но всем было наплевать, потому что люди могли себе позволить купить приятный в использовании смартфон без пересчитывания характеристик под микроскопом), а потому что после кризиса 2014 года мы раз и навсегда разучились покупать мобильники, которые хоть в чём-то не максимальные или «дешёвые и сердитые» по характеристикам.
Есть миллион причин, почему купить Kia или Renault-Dacia выгоднее, чем Alfa Romeo (по самым разным характеристикам), но вынужденные водители тех же Hyundai Solaris или. Renault Duster, при всей их практичности, всё-таки не могут непредвзято рассуждать, мол, «ничего хорошего в этих ваших Кадиллаках и Альфах Ромео нет!». Дело не в зажратости, а просто в возможности сравнить в живую, а не по картинке или табличке с характеристиками.
Но это всё лирика впустую. Вспомним о практичности и попытаемся понять, станут ли Sony снова популярны, если будут продаваться по одной цене с китайскими аналогами, или Xperia в нынешней ипостаси не нужна ни под каким соусом? Ещё пять лет назад у меня бы был только один вариант ответа на этот вопрос, но сегодня я хочу, чтобы своё мнение высказали вы.
- Очень красивый
- Компактность
- Качественный и чёткий экран
- Отличная производительность
- В умелых руках иногда фотографирует лучше флагманов Samsung
- Камера очень «на любителя», заставить смартфон снимать хорошо крайне сложно
- Дороговат
- Сканер отпечатков пальцев неудобен и изредка не срабатывает
- Слабая, по меркам актуальных флагманов, автономность
- Нет 3,5-мм