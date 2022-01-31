Дело даже не в деньгах. Вы должны быть достаточно крутым для покупки этого смартфона

Выходит, перед нами бессмысленная игрушка? В некотором роде — да. Если для вас понятие «до чего техника дошла!» связано с тем, что смартфон будет всё делать сам, будете разочарованы. Тем более, что, даже если отвлечься от камеры, ни в качестве дисплея, ни в автономности, ни в производительности этот смартфон условных конкурентов в виде Samsung и iPhone не превосходит.

Но здесь как в автомобилях: большинство устраивают малолитражные кроссоверы, современные «сельхозагрегаты» для транспортировки детей в школу и рассады на дачу. Или бизнес-седаны, которые с огромным количеством слоём шумоизоляции, сабвуферами и десяткой колонок стереосистемы, проекцией, адаптивными гидропневматическими подвесками, мягкими диванами и проекциями на дисплей разгоняются на уровне иных спортивных автомобилей. А есть те самые спортивные автомобили — шумные, тесные, нервные, с которыми можно легко «намотаться кишками на столб», если за рулём водитель низкой квалификации (что мы регулярно наблюдаем в новостях о ДТП с детьми депутатов). И такие, казалось бы, проблемные некомфортные автомобили всё равно покупают.

Вот и Xperia Pro-I примерно из этой же оперы бескомпромиссных смартфонов. С тех пор, как в могилу отправились смартфоны HTC и LG, чего-то похожего на Sony своей необычностью вкупе с изюминкой, даже и не делает никто. ASUS, разве что, но лишь отчасти... После покупки (если угораздит) этой Иксперии вы или научитесь (если не умели) фотографировать классно там, где автоматика в абсолютно всех смартфонах лажает, и сходу сможете фотоляпать кадры лучше, чем в Samsung Galaxy S21 Ultra (если мы говорим о снимках без зума), либо скажете «Господи, Sony опять не смогли довести до ума свой смартфон, зачем я только на него столько денег потратил?!», а потом пойдёте за своим iPhone 13 Pro.

Не осуждаем ни первых, ни вторых — мы и сами уже не те, что раньше, и из любителей «хардкора» превращаемся в тех, кто им подражает. И ни один сотрудник из нашей редакции не купил бы Xperia Pro-I за свои кровные. Но смартфон с душой, он точно запоминается своей старомодностью и радует больше «деревянных» китайских флагманских смартфонов, так что выдадим ему поощрительную награду в честь этого.