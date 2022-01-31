Дело даже не в деньгах. Вы должны быть достаточно крутым для покупки этого смартфона

Дело даже не в деньгах. Вы должны быть достаточно крутым для покупки этого смартфонаSony Xperia Pro-I
Десять лет назад можно было с завидным интересом наблюдать за тем, как смартфоны отвоевывали место под солнцем у “мыльниц” и компактных камер начального уровня. Nokia уже тогда использовала сенсоры c размером 1/1.2” в 808 PureView и 1/1.5” в Lumia 1020. Ну, то есть, в обычном потребительском сегменте, сводя одними этими камерами на нет необходимость покупки и телефона, и недорогой камеры “на все случаи жизни”. Снимают они даже по меркам современных "средняков" очень и очень достойно.
Кстати, диагональ сенсора компактных камер измеряют в видиконовских дюймах. Один такой дюйм составляет 2/3 полноразмерного имперского дюйма и равен 17 мм.
Цены на эти смартфоны не слишком выбивались из реалий того времени. Условный iPhone стоил на процентов пять-семь дороже. Другое дело, что смартфонами на Symbian и Windows Phone мало кто хотел пользоваться.
Про “мыльницы” почти все забыли, смартфон стал главной камерой для народных масс. Однако часть компактных камер сумела пережить наплыв мобильных сенсоров и эволюционировала в узконаправленный инструмент для блогеров. Картинка у этих камер зачастую лучше, чем у многих фотофлагманов. Теперь у нас есть смартфоны с такими же сенсорами, как, например, у небольшой Sony RX100 VII. Хотя почему “смартфоны”? Он такой один — Xperia Pro-I с матрицей типа 1.0 и переменным значением диафрагмы. Или нет?
Внешний вид
Чтобы уместить всю необходимую камерафону электронику и оптику, производителям все еще приходится жертвовать компактностью устройства. Недавний пример здоровенного фотофлагмана с массивным блоком камер — Xiaomi Mi 11 Ultra, который… тоньше, чем Xperia Pro-I. Ненамного, всего на 0,6 мм, но все же. Сильнее всего изменения ощущаются, если сравнивать Xperia Pro-I и, например, Xperia 1 II. Тут разница достигает уже 2,3 мм.
Внешне Pro-I мало чем отличается от последних поколений смартфонов Xperia. Это все тот же узнаваемый вытянутый брусок из металла и стекла, но с большим упором на матовые поверхности, которых не было, например, в Xperia 1 и 5 II. Но они успели появиться в Xperia 1 III. Камеры теперь расположены прямо по центру.
Интересная особенность корпуса — отверстие для крепления ремешка. Да, все как в начале нулевых, только тут это не отсылка и не дань памяти давно почившему элементу корпуса. Если использовать Xperia Pro-I как полноценную камеру, то, уверен, владельцу не захочется случайно расстаться с устройством во время активной съемки. Полезная штука, хотя в реалиях 2022 года это может показаться немного забавным.
Фишка буквально всех смартфонов Sony — наличие отдельной кнопки для спуска затвора. Кто-то скажет, что это атавизм и пора бы инженерам избавиться от нее, ведь есть же кнопка на экране. Но тут Sony заставляет хейтеров вздрогнуть и добавляет рядом еще одну кнопку для старта записи видео. Кстати, на этот раз обошлось без отдельной кнопки для вызова голосового ассистента.
Для нужд творческих личностей в Xperia Pro-I изменили совмещенный слот. Он все еще извлекается без скрепки, но теперь карту памяти можно “защелкнуть” в нем, а не просто положить в него и надеяться, что драгоценную карточку не сдует ветром, пока вы пытаетесь пытаетесь провернуть все это на ходу.
Что по ощущениям от использования? Кажется, это смартфон для тех, кому нужно, чтобы устройство “лежало” в руке. Металл на гранях приятно холодит руку, а 211 грамм веса дают то самое ощущение тяжести. Собран Pro-I тоже хорошо, надо признать. Однако радость от хорошо собранного устройства иногда портят звуки, которые исходят от камеры. И вот в чем дело.
Механизм оптической стабилизации в смартфонах завязан на использовании электроприводов, которые компенсируют движения камеры при отсутствии опоры. Если вы не запускаете приложение камеры, эти приводы буквально “отдыхают”, что дает им возможность двигаться под воздействием внешней силы. Резко подняли смартфон — он гремит. Решили отряхнуть устройство от воды — гремит. От этого пока нельзя избавиться в условиях увеличения размеров конструкции, но знать об этом стоит, чтобы странные звуки не стали потом обидным сюрпризом.
Дисплей
Сложно придумать что-то новое для дисплеев своих устройств, когда ты Sony и ты уже семь лет выпускаешь смартфоны с 4K-экранами. У Xperia Pro-I в этом плане все без изменений — 1644x3840 пикселей с частотой обновлений 120 Гц. Диагональ, кстати, такая же, как и у смартфонов из линейки Xperia 1 — 6,5” при соотношении сторон 21:9.
Однако постоянно использовать такое высокое разрешение не выйдет. Поддержка 4K существует только для медиапотребления, в остальных случаях устройство будет использовать разрешение Full HD, но только адаптированное под местное соотношение сторон.
Судя по всем характеристикам экрана, Sony не меняет его модель уже несколько лет. Физические размеры, калибровка — все повторяется из флагмана флагман. Но это не похоже на стагнацию. Как и в предыдущих “больших” икспериях, тут поддерживается отображение цветового пространства BT.2020, позволяющего увидеть больше цветов, нежели дает Rec.709 и DCI-P3. Одна из причин, почему для флагманов Sony существует возможность их использования в качестве внешнего экрана для камер из линейки Alpha.
|Sony Xperia Pro-I
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|1,4/436 кд/м2 (до 640 кд/м2 при просмотре контента)
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,19
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6600
Не секрет, что смартфоны от Sony никогда не отличались чрезмерно яркими матрицами. На этот раз снова без изменений, поэтому придется довольствоваться значениями яркости в пределах от 420 до 630 кд/м2. И если вы не пользуетесь автояркостью, чаще сталкиваться вы будете именно с первым значением.
Троттлить мы не бросим — Snapdragon 888
Уже второй раз, начиная с 2015 года, производителям смартфонов не очень везет с флагманскими чипами от Qualcomm. В 2015 году проблемным “камнем” стал Snapdragon 810, который перегревался и порой приводил к не самым приятным последствиям. LG G4 превращался в печь, у Xperia Z5 “отваливалась” камера от столь высоких температур. На этот раз фатальных проблем удалось избежать, но от производителя к производителю стабильность работы чипа хромает.
В CPU Throttling Test падение производительности на 20% произошло через 4 минуты после начала теста. Слишком быстро и слишком горячо? Все так. Отражается ли ситуация с синтетическими тестами на реальной игровой производительности? Высокие температуры продолжили преследовать Xperia Pro-I и при запуске популярной Genshin Impact. Не успела завершиться загрузка, а смартфон уже неприятно держать в руках. Так что не очень хочется представлять, что будет с корпусом в летний зной. Видимо, придется рассчитывать на помощь морозильной камеры между игровыми сессиями. При этом, заметного падения кадров вы не заметите ни в одной из современных мобильных игр.
С автономностью у устройства вроде как все в порядке, хотя наши графики говорят, что в плане энергопотребления смартфону есть куда расти. Да и полчаса игры в классический мобильный PUBG, которые отнимают примерно 8-10% заряда, тому подтверждение.
Мы видели смартфоны, которые живут значительно дольше, чем герой обзора, но на день не самого активного использования (камера, мессенджеры, социальные сети, серфинг и офисный пакет) аккумулятора объемом 4500 мАч хватает. Если собираетесь использовать смартфон как камеру в долгих и дальних поездках, то лучше взять с собой внешний аккумулятор, так будет спокойнее.
Камера
В предвкушении нового смартфона, который позиционируется в качестве замены компактной камеры, невольно ждешь от устройства нововведений по всем фронтам. В нашем случае, улучшения и прокачки не только основного модуля, но и всех остальных. Однако широкоугольная камера перекочевала из все того же Xperia 1 II, а телемодуль потерял в фокусном расстоянии, зато поднабрал в размере пикселей. Будем считать, что баланс сохранен.
Вообще, Xperia Pro-I не первый смартфон с таким типом матрицы. В прошлом году Sharp уже успела показать свое видение мобильного устройства с дюймовым сенсором. Но вот какое дело. У японцев из Sharp не получилось реализовать систему фазовой фокусировки (PDAF). А вот у Sony она есть, как есть и диафрагма, которая может менять свой диаметр с f/2,0 на f/4,0.
Для чего смартфону вдруг понадобился столь большой сенсор? Такие размеры позволяют захватывать гораздо больше информации о кадре. В результате, на выходе получается хорошее изображение с минимумом шумов. А если добавить сюда еще и пиксели побольше… Впрочем, так инженеры Sony и поступили. Пиксели главного сенсора могут похвастаться нескромным значением 2,4 мкм без всяких ухищрений в виде объединения соседних точек. Почти честные 12 Мп, которых хватает для большинства задач. Почему честные? На самом деле, 12 Мп - это только часть разрешающей способности сенсора
Можно справедливо отметить, что с технологиями биннинга пикселей (QuadBayer и т. д.) у того же Samsung Galaxy S21 Ultra итоговый размер пикселей будет таким же при съемке в режиме 12 Мп, однако Samsung до сих пор не научилась избавляться от артефактов, к которым приводит объединение "соседей". Чуть лучше обстоят дела у Xiaomi с Mi 11 Ultra. Там и артефактов нет, и объединенные пиксели больше — 2,8 мкм.
Как снимает основной сенсор? На мой взгляд, снимки выглядят естественно, HDR их не портит, а детали в тенях сохраняются на отлично. Снимает камера быстро, можно даже устроить серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду. Фокусировка при этом будет отрабатывать на все деньги. Хоть по глазам людей, хоть по глазам животных. Да, все как у настоящих камер Alpha. Размытие заднего плана дается оптике на ура.
Интересно в рамках мобильных камер выглядит диафрагма с двумя переменнными значениями. Нужно сфотографировать что-то против света? Ставите значение f/4.0 и получаете хороший снимок с нормально настроенной экспозицией.
Вообще, в главном камерофоне от Sony хотелось бы увидеть и зум-модуль прямиком из третьего поколения семейства флагманов Xperia, где фокусное расстояние объектива меняется именно со стороны “железа”. В эпоху перископов двукратное увеличение выглядит не очень солидно, а дополнительный кроп с 12 Мп лишь сжирает детализацию. В Xperia 1 II для этих целей использовался сенсор с разрешением 20 Мп, поэтому с увеличением там дела обстоят получше. Сама по себе зум-камера в Pro-I, в отрыве от ее фокусного расстояния и разрешения, справляется со своими задачами здорово. И видео в 4К снимает, и даже система оптической стабилизации у нее есть. Ночью нареканий не возникает.
Идентичную двум остальным модулям картинку выдает и третья камера смартфона — широкоугольная. Здесь используется не Sony IMX486, который установлен в зум-модуле, а Sony IMX363. Этот же сенсор использовался в Xperia 1 II. Угол обзора приличный — 124 градуса. Еще не уровень GoPro, но в кадре помещается довольно много пространства.
Ну и куда без фронтальной камеры. Sony решила, что 8 Мп - это золотой стандарт для смартфона, поэтому одну и ту же камеру приходится терпеть уже несколько лет подряд. Качества снимкам решительно не хватает, видео в 4K снимать нельзя, а где-то далеко смеются владельцы айфонов и пикселей. Если снимать себя на фронталку приходится чаще, чем раз в месяц, то Pro-I вариант не для вас.
Зато у героя нет никаких проблем с записью видео. Отснятый материал можно без опаски разглядывать на большом экране, качества хватит даже для публикации на всеобщее обозрение. Нет, никто не запрещает загружать видео на YouTube с "тапка", но куда приятнее смотреть на контент с нормальной картинкой. И вот Pro-I ее дает. Даже в темное время суток тут не начинают вылезать шумы и артефакты. Если вся авантюра с большой матрицей и была задумана, то, видимо, как раз ради крутой съемки видео на основной модуль.
Конкуренты
Как бы мне ни хотелось добавить в этот параграф Sharp Aquos R6 c “дюймовым” сенсором, но невозможность приобрести смартфон смартфон без танцев с бубном и отсутствие нормального фазового автофокуса вынуждают отложить эту идею. Поэтому остановимся на устройствах, которые проще раздобыть. Камеры у них не настолько продвинутые, но удивить им тоже есть чем.
|Sony Xperia Pro-I
|OPPO Find X3 Pro
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 + ColorOS 11.2
|Android 11 + One UI 3.1
|Экран
|6.5", OLED, 120 Гц, HDR BT.2020, 1644 x 3840 пикс., 21:9, 643 ppi
|6,7", LTPO AMOLED, 1440 x 3216 пикс., 120 Гц, HDR10+, BT.2020, , 525 ppi
|6,8", Dynamic AMOLED 2X, QHD+, 3200х1440 пикс., 120 Гц, HDR10+
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 888, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2.84 ГГц Kryo 680 + 3 ядра 2.42 ГГц Kryo 680 + 4 ядра 1.80 ГГц Kryo 680)
|Qualcomm Snapdragon 888, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2.84 ГГц Kryo 680 + 3 ядра 2.42 ГГц Kryo 680 + 4 ядра 1.80 ГГц Kryo 680)
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 660
|Mali-G78 MP14
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|256 ГБ
|256 ГБ
|Связь
|NFC, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|NFC, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Камеры
|Основная: 12 Mп, f/2.0-4.0, 24 мм, матрица типа 1.0, PDAF (315 точек), OIS
|Основная: 50 Mп, f/1.8, 26 мм, omnidirectional PDAF, OIS
|Основная: 108 Mп (второе поколение), f/1.8, 26 мм, 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
|Телефото: 12 Mп, f/2.4, 50 мм, 1/2.9", PDAF, зум 2х, OIS
|Телефото: 13 Mп, f/2,4, 52 мм, PDAF, 2x оптический зум
|Телефото: 10 Mп, f/2.4, 70 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS
|Широкоугольная: 12 Mп, f/2.2, 124˚, 16 мм, 1/2.55", Dual Pixel PDAF
|Широкоугольная: 50 Mп, f/2,2, 110˚, 18 мм, omnidirectional PDAF
|Перископ: 10 Mп, f/4.9, 240 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS
|ToF: 0,3 Mп
|Макромодуль: 3 Mп, f/3.0, AF
|Широкоугольная: 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/2.55", Dual pixel PDAF, Super Steady video
|Фронтальная: 8 Mп, f/2.0, 24 мм
|Фронтальная: 32 Mп, f/2.4, 26 мм
|Фронтальная: 40 Mп, f/2.2, 26 мм, PDAF
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|166х72,2х8,9 мм
|163,6x74x8,3 мм
|75,6х165,1х8,9 мм
|Масса
|211 г
|193 г
|227 г
|Цена
|134 тысячи рублей
|70 тысяч рублей
|100 тысяч рублей
OPPO Find X3 Pro
До недавнего времени этот смартфон можно было приобрести либо на AliExpress, либо в “сером” ритейле. 70 тысяч рублей за него - вполне адекватная цена, учитывая все тот же Snapdragon 888 внутри и неплохой набор камер (что примечательно, часть из них от Sony). Однако теперь OPPO Find X3 Pro можно купить в OZON Global со скидкой почти в 20 тысяч рублей. То есть, почти в три раза дешевле, чем Pro-I. Даже если акция закончится, изначальная двукратная разница в цене очень весомый аргумент к покупке. Почему?
Флагман от OPPO интереснее в плане всей побочной оснащенности. Слегка изогнутый яркий OLED-экран, подэкранный сканер вместо сканера в кнопке питания (работает он в разы лучше, никаких срабатываний в кармане) и набор интересных камер. От настоящего микроскопа до двух 50 Мп сенсоров Sony IMX766, которые используются в основном и широкоугольном модулях. Нормальная фронтальная камера? Тоже есть — Sony IMX615. Целых 32 Мп в противовес 8 Мп у Pro-I. И даже размер пикселей не спасает Pro-I. OPPO снимает лучше, используя наработки Sony. А еще стабильнее работает под нагрузкой, но это уже мелочи.
Samsung Galaxy S21 Ultra
Xperia Pro-I, выпущенный в конце 2021 года, логично было бы сравнивать с ближайшим поколением флагманов. Но так как его все еще нет, прошлогодняя “галактика” - один из немногих вариантов, если нужен Android-смартфон с хорошими камерами, который можно купить “здесь и сейчас”.
Он дольше работает вдали от розетки, набор камер у него разношерстный, но предлагает более универсальные фокусные расстояния. Да, иногда автоматика неправильно обрабатывает мелкие детали, но со стороны обывателя это вряд ли будет заметно. А вот людям, у которых есть опыт работы с камерами, это может броситься в глаза. Так что тут вопрос вкуса и потребностей, которые камера смартфона должна удовлетворять. Стоит все это добро, конечно, значительно меньше, чем герой обзора.
Итого
Xperia Pro-I - отличный смартфон для демонстрации того, чему научилось мобильное подразделение Sony за время своего существования. Технологии из полноценных камер постепенно адаптируются под размеры современных смартфонов и это, безусловно, здорово. Но 130 тысяч рублей - это охренеть как дорого, особенно если представить, какие ещё смартфоны можно купить в этом же бюджете
При этом в автоматическом режиме он фотографирует... как любой другой флагманский мобильник тысяч эдак за 80, а весь потенциал рекордно крутой камеры раскрывается только при вдумчивой ручной съемке, когда вы понимаете, какие настройки у вас под рукой, и как ими пользоваться. В остальном - перед вами просто смартфон Sony с тюнингованной камерой, пусть его даже и обособили отдельным названием.
Выходит, перед нами бессмысленная игрушка? В некотором роде — да. Если для вас понятие «до чего техника дошла!» связано с тем, что смартфон будет всё делать сам, будете разочарованы. Тем более, что, даже если отвлечься от камеры, ни в качестве дисплея, ни в автономности, ни в производительности этот смартфон условных конкурентов в виде Samsung и iPhone не превосходит.
Но здесь как в автомобилях: большинство устраивают малолитражные кроссоверы, современные «сельхозагрегаты» для транспортировки детей в школу и рассады на дачу. Или бизнес-седаны, которые с огромным количеством слоём шумоизоляции, сабвуферами и десяткой колонок стереосистемы, проекцией, адаптивными гидропневматическими подвесками, мягкими диванами и проекциями на дисплей разгоняются на уровне иных спортивных автомобилей. А есть те самые спортивные автомобили — шумные, тесные, нервные, с которыми можно легко «намотаться кишками на столб», если за рулём водитель низкой квалификации (что мы регулярно наблюдаем в новостях о ДТП с детьми депутатов). И такие, казалось бы, проблемные некомфортные автомобили всё равно покупают.
Вот и Xperia Pro-I примерно из этой же оперы бескомпромиссных смартфонов. С тех пор, как в могилу отправились смартфоны HTC и LG, чего-то похожего на Sony своей необычностью вкупе с изюминкой, даже и не делает никто. ASUS, разве что, но лишь отчасти... После покупки (если угораздит) этой Иксперии вы или научитесь (если не умели) фотографировать классно там, где автоматика в абсолютно всех смартфонах лажает, и сходу сможете фотоляпать кадры лучше, чем в Samsung Galaxy S21 Ultra (если мы говорим о снимках без зума), либо скажете «Господи, Sony опять не смогли довести до ума свой смартфон, зачем я только на него столько денег потратил?!», а потом пойдёте за своим iPhone 13 Pro.
Не осуждаем ни первых, ни вторых — мы и сами уже не те, что раньше, и из любителей «хардкора» превращаемся в тех, кто им подражает. И ни один сотрудник из нашей редакции не купил бы Xperia Pro-I за свои кровные. Но смартфон с душой, он точно запоминается своей старомодностью и радует больше «деревянных» китайских флагманских смартфонов, так что выдадим ему поощрительную награду в честь этого.
- Идеальная основная камера для съемки в ручном режиме
- RAW 12 Бит
- Хорошо откалиброванный экран
- Плохо работает под нагрузкой
- Сканер отпечатков часто ошибается
- Фронтальная камера прямиком из 2015 года
- 134 тысячи рублей!