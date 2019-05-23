Как мы вообще пользовались телефонами кнопочной эпохи? Они же были ужасны.

Мало кто вспоминает, что помимо действительно приятной автономности (смартфоны работали по три дня, а уж обычные-то телефоны - вообще неделями) во всём остальном старые мобильники были просто ужасны.

Конечно, часть описанных ниже вещей - просто недостаток развития технологий, даже непосредственно с телефонами не связанных (например, облачные системы хранения данных). Но далеко не все.

“Детский” интернет

Когда Стив Джобс представлял самый первый айфон, одним из ключевых особенностей новинки он упомянул “нормальный” браузер. По его словам, всё, что было раньше - это какой-то неполноценный, будто “детский” интернет (на мобильниках).

И он был абсолютно прав. До появления Opera Mini было вообще туго, но и с ним мы постоянно сталкивались с ограничениями. Плюс, у Opera Mini не было нормального доступа к файловой системе (тут, правда, и iPhone не далеко ушёл), а на смартфонах браузеры выжирали кучу памяти.