Как мы вообще пользовались телефонами кнопочной эпохи? Они же были ужасны.

Мало кто вспоминает, что помимо действительно приятной автономности (смартфоны работали по три дня, а уж обычные-то телефоны - вообще неделями) во всём остальном старые мобильники были просто ужасны.
Конечно, часть описанных ниже вещей - просто недостаток развития технологий, даже непосредственно с телефонами не связанных (например, облачные системы хранения данных). Но далеко не все.
“Детский” интернет
Когда Стив Джобс представлял самый первый айфон, одним из ключевых особенностей новинки он упомянул “нормальный” браузер. По его словам, всё, что было раньше - это какой-то неполноценный, будто “детский” интернет (на мобильниках).
И он был абсолютно прав. До появления Opera Mini было вообще туго, но и с ним мы постоянно сталкивались с ограничениями. Плюс, у Opera Mini не было нормального доступа к файловой системе (тут, правда, и iPhone не далеко ушёл), а на смартфонах браузеры выжирали кучу памяти.
До появления iOS и Android пользоваться интернетом на мобильниках было очень сложно. Более-менее помогали всякие КПК и, как следствие, коммуникаторы на Windows Mobile, но и там проблемы с памятью сохранялись. Особенно меня бесило, когда браузер закрывал нужные мне вкладки в фоне просто потому, что память кончалась и её надо было освобождать.
Отсутствие магазинов приложений
Сейчас лёгкая и простая установка приложений воспринимается как само собой разумеещееся. У нас есть приложения банков, доставщиков еды, магазинов одежды, аэропортов и т.д. Любой человек может легко и недорого выложить своё приложение в общедоступный магазин.
Как было раньше? Ну, во-первых, долгое время мобильники вообще не позволяли ничего устанавливать. Потом появились приложения в виде Java-мидлетов. На большинстве телефонов их можно было запускать только по одному за раз и не было возможности их свернуть. Помню, как на старой Nokia 6230i я постоянно колебался - выключить всё же ICQ, чтобы переключить трек в плеере, или слушать и дальше. Или, если не включил заранее плеер - всё, сиди жди (а ещё “аська” на “Билайне” подключалась раз на 10 из-за нелепых ограничений сети, но это уже другая история).
Ладно, с приходом Sony Ericsson K750i и его последователей стало возможным запускать по 2-3, а иногда и 4 Java-мидлета за раз. Но всё равно - их нужно было где-то брать, и они не умели обновляться сами собой. А про браузеры мы уже выше поговорили. В итоге телефоны хорошо умели только звонить, а для всего остального требовался браузер.
Неудобное общение
И если вы, прочитав предыдущий абзац, воскликнули: “Как же так! Ведь, были ещё SMS?”, то я напомню, сколь неудобным общение по SMS в то время было. Ну, во-первых, цена - каждая SMS стоила денег. Каждая! Во-вторых, это сейчас, после того самого iPhone, на каждого человека - отдельная беседа, где хорошо видно весь разговор целиком.
А раньше каждую SMS нужно было просматривать отдельно! И на русском языке SMS были гораздо короче (максимум 70 символов вместо 160) и их приходилось разбивать на несколько (и платить за каждую, да). Некоторые телефоны это умели делать сами, но не все, что особенно было “весело”, когда такое сообщение получаешь.
Ужасные кнопки
Кто-то с тоской вспоминает время, когда телефоном можно было управлять кнопками и даже джойстиками. Что ж, в памяти остаётся обычно только хорошее, а плохое забывается. И плохое состоит в том, что кнопки эти нередко ломались, а джойстики - так и вообще постоянно. Или выламывались, или забивались пылью (и переставали адекватно реагировать на нажатия), с них слезала краска… Фу!
Уж давайте признаем - если не ронять телефон, то сенсорный экран служит гораздо дольше, чем джойстики.
Куча несовместимых стандартов
Помните эти фразы на отдыхе: “А у кого есть зарядка от нокии? Нет, не широкая, а тонкая”?. Да-да, у каждого производителя был свой формат разъёма для зарядного устройства, причём у некоторых их было больше, чем один. Выход на гарнитуру тоже различался у всех. Причём, кабель для подключения к ПК (к COM-порту, ага) в комплект долгое время вообще не клали!
Первый телефон, в комплекте (что важно!) с которым поставлялся переходник на обычные наушники с разъёмом 3,5-мм (Sony Ericsson W800) произвёл чуть ли не революцию.
Сейчас, конечно, с лёгкой руки некоторых производителей мы тоже к этому возвращаемся, однако нынче хотя бы у всех одинаковый разъём (ну ладно, не у всех бюджетников ещё USB-C, но скоро будет). Кроме, правда, “этого” самого производителя. С надкусанным яблоком, да.
Они были просто медленными и неудобными
Сейчас приложения запускаются одним нажатием и мы ещё негодуем, если это происходит не за секунду. Но раньше, чтобы прочитать даже SMS, нужно было проследовать по цепочке меню. Поэтому особенно ценились функции быстрого доступа - как правило, с помощью того самого джойстика, который быстро ломался.
Но и тогда сообщения грузились медленно. Да-да, наверняка вы помните, что это было быстро, но память искажает факты. На то время быстро, да, а по сегодняшним меркам - невероятно долго. И адски неудобно. А ещё куцая и ограниченная телефонная книга (с хранением на SIM-карте особенно), нелепый календарь…
Кодирование видео
Ладно, стали популярны смартфоны и коммуникаторы, экраны даже стали побольше (2,8-3,5 дюйма), приблизилась “золотая эра” - можно даже видео смотреть. Помните, как это было?
Берёшь фильм, ищешь в интернете - какие именно форматы поддерживает твой телефон, ищешь приложение для кодировки, и кодируешь. А если ПК слабый, то кодирование видео занимало больше времени, чем просмотр видео. А приложение могло внезапно потребовать оплаты, а бесплатно - всего час видео тебе перекодирует или только один фильм.
Вирусы и потеря данных
Сегодня для iOS антивирус вообще бесполезен, но даже на Android попадаются, в лучшем случае, различные зловреды, вирусами как таковыми не являющиеся. Ведь, что такое вирус? Программа, которая может создавать копии самой себя.
Зловреда, как обнаружил, просто взял и удалил. С вирусами такое не прокатывало. Вирусы для Symbian заражали не только смартфон, но и карту памяти, если она вставлена. И было достаточно эту карту поставить в другой смартфон, чтобы и он заразился тоже. Если антивирус уже был установлен - был шанс спасти все данные, если нет - только полное форматирование помогало (и то не всегда - причём, карту нужно было вынуть и форматировать на компьютере).
Кстати, о данных. Как мы жили до синхронизации календарей и контактов с Google/iCloud/Outlook? Синхронизировали всё с ПК раз в неделю (особо ответственные - раз в день) или хранили (контакты) на симке. Как правило, потеря или кража телефона (а также те самые вирусы) означала потеря всей адресной книги, сообщений и т.п. Причём, средств для обнаружения мобильника и его удалённой блокировки тоже не было.