Хороших смартфонов среднего класса полно. А хотите, чтобы хороший, но не как у всех?

Что касается автономности… Я бы не сказал, что смартфон работает мало, но всё-таки многие конкуренты показывают результаты получше, особенно Realme 8 Pro и Oppo Reno5. Даже у Samsung, которые совсем не короли энергоэффективности, получился более “живучий” Galaxy A52, хотя там это наверняка объясняется чуть менее мощным процессором.

Камера

У TCL Pro 5G имеется 4 тыльные камеры, но как и в случае большинства китайцев, реально эффективны только две из них — обычный ширик на 48 мегапикселя, и ультраширик на 16 Мп. Оптического зума нет, но днём на цифровой зум 2х можно получить весьма неплохие результаты, где даже будет больше деталей, чем без зума — особенность “сверхмегапиксельных” матриц вроде 48/64/108 Мп, у которых при обычной съёмке несколько пикселей объединяются в один, а итоговая фотография получается с разрешением 12 Мп. Если света много, то пиксели вполне могут работать и по отдельности, что и даёт увеличение деталей. Но только если света реально много, как в яркий солнечный полдень.