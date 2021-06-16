Хороших смартфонов среднего класса полно. А хотите, чтобы хороший, но не как у всех?TCL 20 Pro 5G, например
Внешний вид
Внешне TCL 20 Pro 5G производит приятное впечатление, хотя без изогнутых краёв экрана было бы ещё лучше.
Но сзади смартфон выглядит прям красиво. Причём, комплектный прозрачный силиконовый чехол впечатление не портит.
На верхнем торце можно увидеть разъём 3,5-мм и ИК-порт для управления устройствами (на смартфон предустановлено приложение-пульт).
Снизу — слот для симок, порт USB-C, отверстия динамика и микрофона.
Смартфон поддерживает до двух nano-SIM, вместо второй симки с одной из сторон лотка можно поставить карту памяти. Впрочем, внутренней памяти у смартфона аж 256 Гбайт, так что это совсем не обязательно.
На правом боку — качелька управления громкостью и кнопка питания/блокировки.
На левом — “умная” кнопка, на которую можно настроить практически что угодно, причём, раздельно для однократного, двойного и длительного нажатия.
Экран
Смартфон оборудован 6,67-дюймовым экраном с разрешением FHD+ и матрицей Super AMOLED. Яркость достаточная для того, чтобы можно было прочитать информацию под солнцем, но у конкурентов бывает и побольше (у Realme 8 Pro пиковая яркость аж 1000 кд/м2). Зато точность цветопередачи здесь выше, чем “в среднем по больнице”.
|TCL 20 Pro 5G
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|404/2,93 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,20
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
TCL 20 Pro 5G работает на Android 11 с фирменной оболочкой TCL UI, которая показалась мне достаточно удобной и при этом не загромождённой. Скажем, сильно лучше, чем у Xiaomi, и примерно на уровне оболочки Realme: много полезных функций, и все компактно скомпонованы, причём так, чтобы их было легко найти.
Производительность и автономность
TCL 20 Pro 5G работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 750G и имеет 6 Гбайт оперативной памяти. Как видно по тестам, этот процессор (точнее — система на чипе) чуть мощнее 730G и 720G, которые до сих пор используют конкуренты. При этом производительность GPU здесь на уровне MediaTek Helio G95 (если что, это хорошо — G95 у медиатека вообще отличным получился).
Короче говоря, по производительности всё в целом неплохо и более чем достаточно для большинства пользователей.
Что касается автономности… Я бы не сказал, что смартфон работает мало, но всё-таки многие конкуренты показывают результаты получше, особенно Realme 8 Pro и Oppo Reno5. Даже у Samsung, которые совсем не короли энергоэффективности, получился более “живучий” Galaxy A52, хотя там это наверняка объясняется чуть менее мощным процессором.
Камера
У TCL Pro 5G имеется 4 тыльные камеры, но как и в случае большинства китайцев, реально эффективны только две из них — обычный ширик на 48 мегапикселя, и ультраширик на 16 Мп. Оптического зума нет, но днём на цифровой зум 2х можно получить весьма неплохие результаты, где даже будет больше деталей, чем без зума — особенность “сверхмегапиксельных” матриц вроде 48/64/108 Мп, у которых при обычной съёмке несколько пикселей объединяются в один, а итоговая фотография получается с разрешением 12 Мп. Если света много, то пиксели вполне могут работать и по отдельности, что и даёт увеличение деталей. Но только если света реально много, как в яркий солнечный полдень.
В целом качество снимков днём и в помещении выше, чем у Realme 8 Pro (в особенности из-за более точной цветопередачи), и на уровне Samsung Galaxy A52, при том, что типичная для самсунга краснота не наблюдается.
Ночью уже всё-таки у Realme 8 Pro получается лучше, но и тут результат всё равно неплохой.
Селфи-камера у TCL 20 Pro 5G не особо светосильная, но лучше, чем у ближайших конкурентов — тех же Realme 8 Pro и Samsung Galaxy A52. Порадовала и цветопередача, и детализация, разве что иногда с динамическим диапазоном бывают проблемы, но это типичная проблема большинства селфи-камер.
При видеосъёмке здесь используется оптический стабилизатор, который весьма заметно сглаживает тряску камеры в том числе при съёмке 4К.
Именно поэтому я решил вставить в обзор пример съёмки и в 4К/30, и в FHD/60. На смартфон можно реально снимать с рук даже во время ходьбы.
Ночью результат объективно похуже, чем у конкурентов, но если честно, субъективно тут мне TCL 20 Pro 5G всё равно понравился больше. Объясню. Многие смартфоны ночью слишком стараются компенсировать недостаток освещения, и получается, во-первых, неестественно, во-вторых, увеличивается выдержка и это ведёт к падению частоты кадров. Смартфон от TCL делает такое только при съёмкке 4К (уж не знаю, зачем), а в Full-HD оставляет всё как есть — в конце-концов, ну если это реально ночь и прям совсем темно-темно, то логично же, что и в кадре будет темно.
Другое дело, что у смартфона иногда наблюдаются проблемы с фокусом — бывает, даже и во время дневной съёмки.
Конкуренты
|TCL 20 Pro 5G
|Samsung Galaxy A52
|Realme 8 Pro
|Операционная система
|Android 11 + TCL UI
|Android 11 + One UI 3.1
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Экран
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
|6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц, 407 ppi
|6,4’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная квадро: 48 Мп f/1,8 + 16 Мп f/2,4 (ультраширик) + 2 Мп f/2,2 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная квадро: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4500 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|164,2x73x8,8 мм
|159,9x75,1x8,4 мм
|160,6x73,9x8,1 мм
|Масса
|190 г
|189 г
|176 г
|Цена
|549 евро
|33 тысячи рублей
|28 тысяч рублей
Сравнивая TCL 20 Pro 5G с конкурентами мне хотелось бы сначала абстрагироваться от цены и поговорить лишь о функциях и возможностях. А к цене вернёмся в итогах.
Realme 8 Pro
Смартфон от Realme гораздо эргономичнее, чем TCL 20 Pro 5G, он лучше лежит в руке, но главное его достоинство — автономность. Уж не знаю, как Realme этого достигли, но в нашем тестировании, которое проводится одинаково для всех смартфонов, Realme 8 Pro вообще стал лидером, при том, что его “железо”, включая и аккумулятор, сравнимо с TCL 20 Pro 5G. Тем не менее, камера у TCL снимает лучше во всех режимах, кроме ночи (исключая специальный ночной режим, гдё результаты примерно одинаковы), ну и производительность чуть выше. Также, в TCL 20 Pro 5G, как видно из названия, присутствует поддержка сетей пятого поколения, ну и памяти аж 256 Гбайт, тогда как Realme 8 Pro в России поставляется без 5G, и стандартная модель оборудована лишь памятью 128 Гбайт.
Samsung Galaxy A52
И снова вопрос эргономики — Galaxy A52 вообще один из самых красивых смартфонов на рынке, и хотя TCL 20 Pro 5G тоже симпатичный, всё-таки рядом с более аккуратным самсунгом он смотрится слегка аляповато. Качество камеры сравнимо, количество памяти — тоже (у Samsung больше оперативной памяти, но вы этого не заметите, тем более процессор у TCL всё равно чуть быстрее), да и автономность примерно такая же. В общем, с “железной” точки зрения разница между смартфонами минимальна и находится скорее в области голых цифр и личных предпочтений.
Итого
В общем, у TCL получился очень даже приличный смартфон по всем параметрам: шустрый, красивый, с хорошими камерами, без явных недостатков. И всё бы ничего если бы не одно “но”... И это “но” — цена. На момент написания этого обзора смартфон в России официально ещё не представлен, и цена в рублях неизвестна, однако в Европе заявленная цена — 549 евро. По текущему курсу это 48 тысяч рублей, но даже если производитель снизит цену до 40 тысяч, это всё равно будет слишком дорого на фоне ближайших конкурентов — причём, всех, даже Oppo, которые в последнее время возомнили себя “новым Huawei” (но после Reno4 слегка подуспокоились, выпустив адекватный по цене Reno5).
Чтобы быть конкурентоспособным, TCL 20 Pro 5G должен стоить на уровне 30-33 тысяч, учитывая, что и бренд ещё в России не раскрученный. Сможет ли российский офис компании настолько демпинговать цену?
В остальном же, повторюсь, хороший смартфон.
- Хорошая камера
- USB-C, NFC, 3,5-мм
- Приятный дизайн
- 256 Гбайт памяти с поддержкой MicroSD
- Высокая цена