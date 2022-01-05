Ищем крутые смартфоны малоизвестных брендов. Сегодня на обзоре — флагманский Tecno

Спереди смотреть почти не на что: стандартные небольшие черные рамки вокруг экрана и вырез под фронтальную камеру. Если что-то и выделяется на всей передней поверхности, то это как раз вырез. А точнее серебристая обводка вокруг него. Выглядит это очень знакомо и на ум сразу приходят аналоги в виде Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro с похожей окантовкой. Можно же сделать смартфон и без нее, внешний вид от этого не пострадает. Однако имеем то, что имеем.

Хорошая новость для тех, кому жизненно необходимы сразу две сим-карты. В Tecno Camon 18 Premier используется полноценный слот с возможностью одновременного использования двух сим-карт и карты памяти формата Micro SD.

Дисплей и оболочка

В Tecno Camon 18 Premier установлен AMOLED-дисплей со стандартным Full HD-разрешением для смартфонов этого уровня. C плотностью пикселей все здорово — 393 пикселя на дюйм. Достаточно, чтобы не разглядывать отдельные точки во время чтения мелкого текста.