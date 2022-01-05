Ищем крутые смартфоны малоизвестных брендов. Сегодня на обзоре — флагманский Tecno

Ищем крутые смартфоны малоизвестных брендов. Сегодня на обзоре — флагманский TecnoCamon 18 Premier
Tecno начала свой путь еще в далеком 2006 году, когда рынка смартфонов-то и не существовало. После нескольких лет успешной деятельности, компания перешла под крыло холдинга Transsion. Мало о чем говорит, понимаю, но стоит знать это по одной причине - в холдинг входят еще и компания Infinix. Все это похоже на концерн BBK, который владеет целым набором компаний: Vivo, OPPO, OnePlus, Realme, IQOO. Только не в таких крупных масштабах.
Чем успела отметиться компания за время своего существования? Как минимум, в 2018 году Tecno Mobile умудрилась войти в десятку крупнейших производителей смартфонов по поставкам и доле рынка. И успела стать одним из главных спонсоров английского клуба Manchester City — фанаты футбола довольны. Но что с обычными покупателями? Давайте разбираться.
Внешний вид
Когда устройство только попало ко мне на обзор, я решил показать его нескольким знакомым, ничего не говоря им о том, кто его производитель, сколько смартфон стоит и прочее в этом духе. Забавно, но реакция была у всех примерно одна и та же: “да это же какой-то Galaxy S21!”. И не только им так показалось. Мне тоже.
Очевидно, что такое мнение сложилось из-за блока камер с тремя одинаковыми цилиндрами. Но только в Samsung Galaxy S21 камеры прятались ниже высоты выпирающего блока, а не торчали стеклом вверх, как у героя обзора. И, пожалуй, на этом сравнение с флагманами можно закончить. В конце концов, мы тут обсуждаем представителя средней ценовой категории, которому можно простить многое.
Спинка у Camon 18 Premier сделана из стекла, при этом стекло матовое и меняет свой цвет под разными углами. Расцветка нашего тестового образца розово-голубая, и нет, это не надоевшие градиенты.
Все физические кнопки в привычных местах, они не болтаются, разъем для наушников сохранен. Смартфон собран на удивление здорово, детали корпуса подогнаны даже лучше, чем у Mi 11 Lite.
Спереди смотреть почти не на что: стандартные небольшие черные рамки вокруг экрана и вырез под фронтальную камеру. Если что-то и выделяется на всей передней поверхности, то это как раз вырез. А точнее серебристая обводка вокруг него. Выглядит это очень знакомо и на ум сразу приходят аналоги в виде Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro с похожей окантовкой. Можно же сделать смартфон и без нее, внешний вид от этого не пострадает. Однако имеем то, что имеем.
Хорошая новость для тех, кому жизненно необходимы сразу две сим-карты. В Tecno Camon 18 Premier используется полноценный слот с возможностью одновременного использования двух сим-карт и карты памяти формата Micro SD.
Дисплей и оболочка
В Tecno Camon 18 Premier установлен AMOLED-дисплей со стандартным Full HD-разрешением для смартфонов этого уровня. C плотностью пикселей все здорово — 393 пикселя на дюйм. Достаточно, чтобы не разглядывать отдельные точки во время чтения мелкого текста.
Что касается яркости матрицы, то во время тестов мне удалось получить пиковое значение в 443 кд/м2 при прямой засветке фотоэлемента, отвечающего за “разгон” экрана в режиме адаптивной яркости. У конкурентов со стороны Realme и Xiaomi дела обстоят схожим образом. Однако точности калибровки смартфону явно не хватает. Цветовая температура завалена в сторону холодных оттенков, а охват палитры sRGB стремится в сторону 120-130%. Значения остальных параметров расположились в пределах нормы.
|Tecno CAMON 18 Premier
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|1,7/443 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,78
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700
Поддержка высокой частоты обновлений экрана у героя обзора есть. И даже не 90, а целых 120 Гц. Для устройства, цена которого сегодня ниже тридцати тысяч рублей, это хороший показатель. Однако принадлежность к средне-бюджетному сегменту дает о себе знать, поэтому заветные 120 Гц будут доступны только при отрисовке элементов системы и в стоковых приложениях. Поиграть в тот же Genshin Impact с высокой частотой обновлений экрана не получится, увы.
В качестве оболочки Tecno использует собственную HiOS восьмой версии, которая во многом похожа на XOS в смартфонах от Infinix. Принадлежность брендов к одной материнской компании дает о себе знать. Работает быстро, но иногда заваливает кучей уведомлений от встроенных приложений. Благо, что решается это просто — удалением надоевших утилит.
С языковой адаптацией у прошивки все в полном порядке, каких-то недоразумений в переводе системы я не заметил, но обнаружил одну довольно обидную деталь. В приложении камеры название одного пункта настроек попросту не поместилось. Узнать, что же я получу при нажатии на сканер отпечатков, сразу не вышло. Не помогла даже горизонтальная ориентация, потому что настройки камеры отображаются всегда вертикально. Решение не самое очевидное — переключить язык системы на английский и посмотреть, что из этого получится. Вот после таких махинаций стало понятно, что можно использовать сканер отпечатков в роли кнопки спуска затвора камеры. Не совсем интуитивно, согласен.
Чем может удивить прошивка (кроме ребусов с длинными названиями пунктов в меню)? Например, встроенной возможностью изменения голоса во время звонков в WhatsApp, улучшением кожи в видеозвонках, записью самих звонков и отключением статуса о прочтении сообщений. Эдакий набор для начинающего телефонного пранкера. И вот таких мелких деталей в HiOS действительно много, можно даже подписаться на рассылку тестовых функций от разработчиков оболочки.
Производительность и автономность
Свежие процессоры это почти всегда хорошо. И тут Tecno не подвела, установив в Camon 18 Premier новый MediaTek G96. Чип представили в июне этого года как продолжение довольно популярного G95. Однако на деле же процессор существенных изменений не получил. Да, хорошо, что безжалостно выпилили поддержку 5G, но ядра остались теми же, сохранили даже их частоты. В итоге мы получаем избитую комбинацию из двух производительных ядер Cortex-A76 с частотой 2,05 ГГц и шести энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц.
А где, собственно, изменения в сравнении с G95? А изменения есть, только их надо искать не среди ядер процессора, а в видеочипах, с которыми эти процессоры поставляются. В G96 отказались от идеи использования Mali-G76 3EEMC4 с четырьмя ядрами, перейдя на Mali-G57 MC2 с двумя ядрами. Закономерный итог всего этого — заметное падение производительности в играх, но при этом немного сниженное энергопотребление. Зато вместо пары тысяч "папугаев" появилась поддержка 120 Гц, которой в G95 не было. Поддержка не полноценная, как я и писал в предыдущем параграфе. Распространяется она только на оболочку, игры не в счет.
Помог ли новый чип вырваться герою обзора вперед в наншем тесте автономности? Только если совсем немного. Наверное, исправил бы ситуацию аккумулятор на 5000 мАч вместо 4750 мАч, но, стоит полагать, что и без того немаленький вес смартфона (200 г) мог заметно увеличиться. Работает день без подходов к розетке? Уже хорошо.
Если же смартфон разрядился не в самый подходящий момент, комплектный блок питания на 33 Вт должен с хорошей скоростью восполнить заряд. 50% тут набираются примерно за полчаса и это прям быстро. Пока многие флагманы от А-брендов комплектуются зарядными устройствами на 18 Вт, тут этих Ватт почти в два раза больше.
Камера
Три внешне равноценных модуля представляют из себя довольно разношерстную команду: широкоугольный, основной, и зум-модуль. Tecno Camon 19 Premier один из немногих смартфонов за долгое время, который обошелся без сенсоров глубины.
Основной модуль — Samsung S5KGW1. Да, сенсор довольно старый по современным меркам. И это все еще 64 Мп с размером пикселей 0,8 мкм. Однако снимает он хорошо. Вот несколько снимков, сделанных вечером. Условия самые отвратительные: максимально желтые фонари и пасмурное холодное небо. Достаточно для того, чтобы сбить с толку автоматику. Но стоит включить HDR, как фотографии сразу получают неплохую натуральную палитру и хорошую проработку деталей в темных участках кадра. Главное — естественность, которой часто не хватает многим камерам устройств из средне-бюджетного сегмента.
Мало деталей? Можно включить специальный ночной режим и получить хорошие по резкости снимки. Фотографии в этом режиме иногда получаются слишком яркими, но все это можно исправить при пост-обработке.
К дневным фотографиям, сделанным на основной модуль, претензий нет. Примерно на таком же уровне со своими задачами справляется и широкоугольный модуль, что редкость на сегодняшний день. Однако вопросы у меня возникли при использовании зум-модуля.
Впервые я опробовал его в темное время суток и сразу не понял, почему фотографии получаются такими… какими получаются. Обилие шумов и постоянная “шевеленка” вместо хоть сколько-нибудь резких кадров. Причина простая - “темная” диафрагма, значение которой тут f/3.5. Пятикратное оптическое увеличение, конечно, штука полезная, но хотелось бы пользоваться им не только при ярком солнечном свете. Характеристики говорят, что этому модулю помогает еще и оптическая система стабилизации. И днем она, вроде как, даже работает. Но все меняется вечером.
Фронтальная камера тут не для галочки. Ну, по крайней мере, так говорят характеристики. На деле мы имеем сенсор на 32 Мп, который днем вроде и снимает прилично, но в не самых классных условиях мне зачастую не хватало детализации. Результат тяжело сравнить даже со снимками с фронтальной камеры OnePlus 3T, который вышел пять лет назад. И там использовалась матрица с разрешением всего 16 Мп. Прогресс явно пошел куда-то не туда. В итоге получаем выкрученную контрастность, которая "сжирает" все детали. Да, кстати, автофокуса тут нет, поэтому готовьтесь к тому, что перед одним хорошим снимком, вам придется сделать пару-тройку неудачных.
И если для меня фронтальная камера далеко не самая главная вещь в смартфоне, то от нормальной записи видео я бы не отказался. Увы, но смартфон может максимум в 2К, при этом ни о какой стабилизации речи нет. Да, есть программный стаб, но его мало, даже если вести малоподвижную съемку с рук. Про бег вообще молчу. И вот тут у конкурентов дела обстоят лучше.
Конкуренты
Tecno CAMON 18 Premier выпускается только в одной комплектации — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Не так густо по количеству версий, как у Xiaomi в последнее время, зато не вызывает путаницы. Да и аналоги так искать гораздо проще. Или нет?
|Tecno Camon 18 Premier
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|Samsung Galaxy A52
|Операционная система
|Android 11 + HIOS 8.0
|Android 11 + MIUI 12
|Android 11 + One UI 3.1
|Экран
|AMOLED, 120 Гц, 6.7", 1080 x 2400 п., 20:9
|AMOLED, 120 Гц, HDR10, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9
|6,5’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц
|Процессор
|Mediatek Helio G96, 12 нм, восемь ядер (2 ядра Cortex-A76 по 2.05 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 2.0 ГГц )
|Qualcomm Snapdragon 732G, 8 нм, 8 ядер (2 ядра Kryo 470 Gold по 2.3 ГГц + 6 ядер Kryo 470 Silver по 1.8 ГГц )
|Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ядер ( 2 ядра Cortex-A76 по 2,3 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 по 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ + microSDXC
|256 ГБ + microSDXC
|128 ГБ + MicroSD
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная: 64 Mп, f/1.6, 26 мм, PDAF
|Основная: 108 Mп, f/1.9, 26 мм, 1/1.52", dual pixel PDAF
|Основная: 64 Мп, f/1,8
|Широкоугольная: 12 Mп, без автофокуса (направлен на бесконечность)
|Широкоугольная: 12 Mп, f/2.2, 123˚
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2
|Телефото: 8 Mп, f/3.5, 135 мм, PDAF, пятикратный зум
|Телефото: 8 Mп, f/2.4, PDAF, OIS, 3x оптический зум
|Макро: 5 Mп, f/2.4
|Макро: 5 Mп, f/2.4
|Сенсор глубины: 5 Мп
|Фронтальная камера: 32 Mп
|Фронтальная: 32 Mп, f/2.2
|Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4750 мАч
|5020 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|163,8x75,9x8,2 мм
|164x76,5x8,1 мм
|159,9x75,1x8,4 мм
|Вес
|200,6 г
|193 г
|189 г
|Цена
|25 тыс. рублей
|25 тыс. рублей
|26 тыс. рублей
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Вариант для тех, кто готов подождать неделю-другую, пока смартфон дойдет из Китая. Но зачем прибегать ко всяким алиэкспрессам, когда устройство можно купить в каждом втором магазине электроники?
Купить можно, однако найти версию с 8/256 ГБ не представляется возможным. Более того, версия 8/128 ГБ у официальных продавцов стоит все 27-28 тысяч рублей. А на AliExpress как раз получится приобрести устройство с нормальным количеством памяти за цену героя обзора.
Чем сяоми интереснее? Во-первых, более прокачанной системой камер. Тут и 108 Мп, и съемка макро-видео (прямо-таки хорошо снимает, не ради галочки). Во-вторых, живет смартфон вдали от розетки чуть дольше, да и начинка в виде процессора и видеочипа ведет себя чуть лучше под нагрузкой.
Samsung Galaxy A52
Да, оперативной памяти явно пожалели (всего 4 ГБ), но в плане фото и видеовозможностей середняк от Samsung запросто уделывает Tecno CAMON 18 Premier. Тут есть и поддержка 4К на основном модуле и на фронтальной камере, и оптическая стабилизация главной камеры. Если Samsung выглядит для вас более надежным брендом, то почему бы и нет?
Итого
Tecno CAMON 18 Premier хорошо показывает, что использовать камеры в средне-бюджетном сегменте можно гораздо более полезным способом, нежели установкой сенсоров глубины, которые ровным счетом делают... ничего. Да, зум-модуль у смартфона получился откровенно слабым. Но глядишь, так через пару поколей Tecno начнет выпускать недорогие смартфоны с нормальными перископами, которые до недавнего времени были уделом флагманов.
Две другие камеры снимают недурно, работает смартфон быстро, выглядит прилично и интереснее многих "обмылков". Другое дело, что конкурентов у CAMON 18 Premier хоть отбавляй и найти смартфон интереснее не составит труда. Даже за те же деньги. Но как отдушина после десятков однотипных "середняков" — очень неплохо.