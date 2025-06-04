Выглядит как реклама, но нам пoфигy: сравнение Tecno Camon 40 Pro 5G и Samsung Galaxy S25

Не будем лукавить — поводом для этой статьи послужило хвастовство Tecno, мол: «А также в области ИИ-инструментов мы впереди планеты всей! Даже в сравнении с более дорогими смартфонами!». На этом и была выстроена вся реклама Camon 40 серии, кстати.

Ну и, раз уж сравниваем с дорогими смартфонами, пусть это будет младший флагманский Самсунг — отчасти потому, что ИИ-инструменты у него повторяют старшие модели. А отчасти ещё и потому, Что базовый S25 покупают зачастую не потому, что хотят целенаправленно компактный смартфон, а потому, что «самый дешёвый из топовых Самсунгов». Мол, прикоснуться к люксу. Вот мы и взяли «китайца» среднего уровня (стоимостью в $380 или 30 тысяч рублей в официальной рознице на данный момент) и сравнили его с младшим люксовым Самсунгом ($1141 или 90 тысяч рублей во всё той же официальной рознице... ой, извините, Самсунг делает вид, что у сетевиков его смаротфоны оказались по параллельному импорту).

Прям брать и «мочить» Самсунг смысла нет — других «цивилизованных» компактов в глобальной версии на Android сейчас и купить сложно (Vivo X200 Pro mini, если чё, не глобальный, OnePlus 13T всё ещё редкость). И Tecno тут просто потому, что под руку подвернулся — на его месте мог бы быть Realme или Xiaomi среднего уровня.

Интересна разница — сравнить несравнимое и прикинуть, зря ли скопытился Sony Xperia, либо китайцы действительно сокращают дистанцию с более «накручивающими» цены за шильдик производителями так быстро, как об этом говорят в народе.

Внешний вид

Интересный факт: Samsung Galaxy S25 больше похож на Tecno Camon 30 Pro (прошлогодний), чем Tecno Camon 40 Pro на своего предшественника.