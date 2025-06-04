Выглядит как реклама, но нам пoфигy: сравнение Tecno Camon 40 Pro 5G и Samsung Galaxy S25

Выглядит как реклама, но нам пoфигy: сравнение Tecno Camon 40 Pro 5G и Samsung Galaxy S25Tecno не победил, не мечтайте. Но и доплата того не стоит
Не будем лукавить — поводом для этой статьи послужило хвастовство Tecno, мол: «А также в области ИИ-инструментов мы впереди планеты всей! Даже в сравнении с более дорогими смартфонами!». На этом и была выстроена вся реклама Camon 40 серии, кстати.
Ну и, раз уж сравниваем с дорогими смартфонами, пусть это будет младший флагманский Самсунг — отчасти потому, что ИИ-инструменты у него повторяют старшие модели. А отчасти ещё и потому, Что базовый S25 покупают зачастую не потому, что хотят целенаправленно компактный смартфон, а потому, что «самый дешёвый из топовых Самсунгов». Мол, прикоснуться к люксу. Вот мы и взяли «китайца» среднего уровня (стоимостью в $380 или 30 тысяч рублей в официальной рознице на данный момент) и сравнили его с младшим люксовым Самсунгом ($1141 или 90 тысяч рублей во всё той же официальной рознице... ой, извините, Самсунг делает вид, что у сетевиков его смаротфоны оказались по параллельному импорту).
Прям брать и «мочить» Самсунг смысла нет — других «цивилизованных» компактов в глобальной версии на Android сейчас и купить сложно (Vivo X200 Pro mini, если чё, не глобальный, OnePlus 13T всё ещё редкость). И Tecno тут просто потому, что под руку подвернулся — на его месте мог бы быть Realme или Xiaomi среднего уровня.
Интересна разница — сравнить несравнимое и прикинуть, зря ли скопытился Sony Xperia, либо китайцы действительно сокращают дистанцию с более «накручивающими» цены за шильдик производителями так быстро, как об этом говорят в народе.
Внешний вид
Интересный факт: Samsung Galaxy S25 больше похож на Tecno Camon 30 Pro (прошлогодний), чем Tecno Camon 40 Pro на своего предшественника.
Если честно, я считаю прошлогоднюю 30-ю линейку Camon самой удачной у Tecno. Они вообще до сих пор остаются одними из лучших смартфонов по соотношению цена/качество. А тут, в 40-й модели, Tecno зачем-то снова вспомнили про экран-водопад (изгибы по бокам).
Tecno и Infinix будто издеваются — у них одна линейка выходит экраном без изгибов, а следующая — с изгибами. А потом опять без изгибов
Имитация бурной деятельности, да. Прошлогодний Infinix Note 40 Pro имел изгибы, а вот актуальный 50 Pro — уже не имеет. А у Tecno — наоборот.
Вообще, Samsung Galaxy S25 — это, можно сказать, компакт. Во всяком случае, более компактный Android-смартфон в российской сетевой рознице нынче найти практически невозможно.
Второй интересный факт: китайцы всех брендов внезапно поняли, что IP68/IP69 — это важно, и стали оснащать такой защитой и среднебюджетные смартфоны. Так что, если Tecno Camon 30 Pro имел защиту лишь IP65, то у Camon 40 Pro — уже IP68/IP69. Тут они молодцы.
Но, конечно же, в руке Samsung лежит гораздо увереннее.
У Samsung Galaxy S25 кнопки только на правом боку: питание/блокировка и «качелька» громкости. У Tecno Camon 40 Pro 5G вместо «качельки» — две раздельных кнопки громкости, а также есть кнопка слева — для вызова ассистента на базе ИИ. Но про искусственный интеллект мы поговорим ближе к концу статьи.
Экран
В-принципе, у обоих смартфонов отличные, яркие и чёткие экраны. Разве что у Tecno, напомню, есть изгибы по краям, а у Samsung — нет.
|Tecno Camon 40 Pro 5G
|Samsung Galaxy S25
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|1300/574/1,9 кд/м2
|1400/795/0,96 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,13
|2,33-3,06
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
|6500-7000K
Цветопередача лучше у Samsung, но среднестатистический пользователь этого не заметит. Как не заметит и разницу в 24 Гц у максимальной частоты обновления экранов в пользу Tecno. По максимальной яркости тоже хотя разница существенна, по факту вы эту максимальную яркость видите несколько секунд и только в экстремальных условиях — например, если летите на самолёте с открытой шторкой иллюминатора и видом на Солнце.
У Samsung экран LTPO, то есть умеет менять частоту обновления не между 120 и 60 Гц, а от 1 до 120 Гц, в зависимости от ситуации.
Это существенно (как мы увидим позже) экономит энергию, то есть заряд аккумулятора. У Tecno такого нет.
Производительность и автономность
С точки зрения производительности между Samsung Galaxy S25 и Tecno Camon 40 Pro 5G — пропасть. Samsung построен на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite, тогда как Tecno довольствуется лишь MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Интересно, что у прошлогоднего Tecno Camon 30 Pro был Mediatek Dimensity 8200 Ultimate — то есть, более мощный процессор (точнее, производительность CPU там примерно такая же, а вот GPU уже значительно шустрее). То есть, Camon 40 Pro 5G даже менее производительный, чем Camon 30 Pro.
Впрочем, автономность у Tecno Camon 40 Pro 5G всё-таки чуть лучше, чем у предшественника, но она всё равно значительно уступает Самсунгу, при том, что у Samsung Galaxy S25 аккумулятор ёмкостью всего лишь 4000 мАч, а у Tecno — 5200 мАч. В теории такая разница в производительности могла «набежать» из-за LTPO-экрана у Samsung — он умеет подстраивать частоту обновления под текущие условия. Например, нет смысла при чтении книги обновлять экран 120 раз в секунду, как и при просмотре фильма, снятого в 24 к/с. Ну или у Samsung просто лучше оптимизация. Хотя, скорее всего и то, и другое.
В общем, тут можно было бы в очередной раз отдать безоговорочную победу Samsung, но… Тут в дело вступает троттлинг. Я запустил на обоих смартфонах CPU Throttling Test поставив 100 потоков и время — 30 минут.
При длительной нагрузке Samsung перегревается и роняет производительность даже ниже Tecno, который в краткосрочной нагрузке был вдвое медленнее.
Чтобы производительность Samsung Galaxy S25 упала до уровня Tecno Camon 40 Pro 5G корейцу понадобилось буквально пара минут. Конечно, у Tecno тоже троттлинг есть, но относительно небольшой — производительность китайца за всё время теста практически не менялась, а температура не превышала 73 градуса по Цельсию с учётом надетого фирменного чехла (ну как чехла — спинки скорее).
Samsung же без всякого чехла очень быстро разогрелся до 99 градусов (не на корпусе, а на процессоре, само собой) и держался на таком уровне всё время теста, а его производительность упала более чем в половину, и в какое-то время была даже ниже, чем у Tecno.
Т.е. по факту та самая топовая производительность Samsung в данном сравнении вообще никакой роли не играет. Если бы такой жёсткий тротлинг у корейца наступал хотя бы через минут 10 — ещё можно было бы сделать скидку, а так получается что пара-тройка минут — и всё, производительность на уровне среднебюджетного китайца. Вы успеете только одну гонку в Asphalt проехать. Теперь понятно, почему Infinix свои игровые смартфоны делают вообще на дешёвом холодном MediaTek Helio G99 и не парятся?
Камера
У Samsung три тыльные камеры: основная широкоугольная Samsung GN3 ISOCELL разрешением 50 Мп, сверхширик Sony IMX564 12 Мп и телевик с трёхкратным оптическим зумом Samsung S5K3K1. Селфи-камера — 12-мегапиксельная Samsung S5K3LU.
У Tecno — всего две тыльные камеры: широкоугольная Sony LYT-700C 50 Мп (скорее всего, это сенсор Sony IMX896, перевыпущеный под новым именем, но это не точно), и неизвестного происхождения сверхширик на 8 Мп. Селфи-камера — сенсор Samsung ISOCELL JN1 на 50 Мп.
Основные широкоугольные камеры снимают у смартфонов примерно одинаково. Я бы даже сказал, что в ночных сценах как снимает Tecno мне понравилось больше — у снимков меньше шумов и лучше цветопередача. Дневные — плюс-минус одинаково всё у смартфонов.
Телевика у Tecno нет, поэтому и сравнение тут однозначно в пользу Samsung. Как ни стараются производители, а цифровой зум всё ещё хуже оптического. Тем более, телевик у Samsung имеет собственный оптический стабилизатор, обеспечивающий чёткие фотографии даже при слабом освещении. Другое дело, что в некоторых особо тяжёлых случаях автоматика решает (как это бывает у всех смартфонов с телевиком) использовать основной объектив — и вот там получается мыло (обратите внимание на снимок с мостом).
Сверхширики днём плюс-минус тоже одинаково снимают, но в ночных условиях у Tecno мылит гораздо сильнее, тогда как Samsung недостаток света будто бы совершенно не смущает. При этом, и угол у корейца гораздо более широкий, а у Tecno от сверхширика одно название.
Что касается селфи-камер, то среднестатистическому пользователю, думаю, больше понравится как снимает Tecno, однако если присмотреться — видно, как камера слишком старается дорисовать деталей, подчас несуществующих. У Samsung картинка честнее, но цветопередача всё-таки хуже. Но это, как говорится, на вкус и цвет.
По видео Samsung получается на голову выше в первую очередь из-за поддержки съёмки в 4K и 60 FPS, причём, как на тыльные камеры, так и на фронтальные, тогда как у Tecno максимум — 4K и 30 FPS, а в 60 FPS возможна съёмка только до Full-HD. И это странно, т.к. предшественник, Tecno Camon 30 Pro как раз умел снимать в 4K@60 на все камеры. Так что и тут компания сделала шаг назад.
По качеству съёмки в 30 FPS разница не большая, но Samsung всё же немного впереди — резкость выше. Но тут у обоих смартфонов есть типичная болезнь — «китайские подёргивания» из-за стабилизации и перефокусировки. А вот в 60 FPS у Samsung такой проблемы уже нет. Кстати, максимально Samsung умеет снимать аж в 8K и 30 или 24 FPS.
Искусственный интеллект
Раскрываем карты. Сделать двойное сравнение Tecno Camon 40 Pro 5G и Samsung Galaxy S25 нас попросили пиарщики Tecno и даже предоставили оба смартфона (да, в том числе Samsung). Статья редакционная, не рекламная, поэтому никто тут обелять Tecno не собирается — очевидно, что почти по всем параметрам Camon 40 Pro 5G уступает Самсунгу, ну кроме цены, тротлинга и скорости зарядки. И наверняка пиарщики были в курсе.
Вопрос — а в чём тогда был смысл этой статьи?
Короче, без разговора об искусственном интеллекте, нейросетях и т.п. мы не обойдёмся, тем более, что те же Samsung посвятили огромную часть своей презентации именно этим вопросам. Да и Tecno тоже.
Сегодня нейросети стали доступны вообще всем, в том числе совершенно бесплатно. Они пишут тексты, редактируют тексты, создают реалистичные фотографии, видео, обрабатывают контент… Ну и почему бы всё это не делать на смартфоне?
Ну ладно, не совсем «на смартфоне», скорее «с помощью смартфона», потому что для всех чудесных ИИ-функций оба смартфона — Tecno Camon 40 Pro 5G и Samsung Galaxy S25 — требуют подключение к интернету. У Самсунга там для некоторых ИИ-функций можно включить галочку «обрабатывать на устройстве» на случай, если вы переживаете за конфиденциальность своих данных, но, во-первых, это влияет на качество этих результатов, а во-вторых, так мы все и поверили! Ага, как же.
Хотите конфиденциальность — купите кнопочный телефон без интернета. Хотя нет… Хотите конфиденциальность — не покупайте телефон вообще и не регистрируйте SIM-карту. Потому что для покупки симки нужно кому-то паспорт давать, а телефоны прослушиваются, отслеживается их местоположение (довольно точно, кстати)... В общем, вы поняли. Современному человеку для достаточного уровня конфиденциальности достаточно использовать относительно сложные пароли, различающиеся для каждого сервиса (а не одинаковый пароль везде), и не переходить по левым ссылкам в непонятных письмах.
Но перейдём к делу. Tecno представили свой ИИ-помощник Ella, который в Tecno Camon 40 Pro 5G работает на базе… DeepSeek. Это даже никто не скрывает — в диалоге с Ella так и написано. У Samsung вроде как свои ИИ-технологии, но поставить бесплатное приложение DeepSeek из Google Play туда никто не мешает, другой вопрос, насколько эта нейросеть будет интегрирована в интерфейс. У Tecno тут всё действительно сильно удобнее. Но есть и некоторые нюансы, доступные только на одном или другом устройстве.
Например, у Tecno есть возможность расширять изображение из Галереи сразу по всем сторонам. И я по-хорошему обалдел, когда увидел результат. Посмотрите эти примеры:
В случае с гостиницей нейросеть дорисовала окна, придумала какую-то реалистичную бурду за ними, и отрисовала отражения именно так, как они работают на данной поверхности.
А там где моё селфи — вообще шик: элементы одежды, рука, откуда-то взявшееся (но очень правильно освещённое) дерево. Только на третьей итерации появляются странности: неестественная нога (с другой стороны, учитывая, что это уже сверхширокий угол, и нейросеть это явно поняла, нога вполне могла выглядеть и как-то так).
У Samsung такой функции нет. Расширение доступно только если вы поворачиваете изображение — тогда чтобы не обрезать его смартфон предлагает дорисовать недостающие углы. В теории можно поворачивать изображение туда-сюда, но, во-первых, результат дорисовки сильно хуже, чем у Tecno. Во-вторых, это просто долго и неудобно. В-третьих, придётся куда-то девать надпись «Сгенерировано с помощью ИИ», которая заново рисуется на каждой итерации изображения.
Также меня впечатлила возможность ИИ от Tecno удалять объекты с изображения. Да, это есть давно и у всех, но не в таком масштабе. Тут я буквально занимаю почти половину снимка, за мной почти ничего не видно, но удалив меня нейросеть не только реалистично дорисовала лодку, но и сама придумала узор на заборе, и правильно разместила третью опору.
Samsung тут вообще отказался меня удалять. Скорее всего, это связано с ограничениями на манипуляции с людьми на фото.
Так что, Tecno рулит? Ну, не совсем. У Tecno отсутствует возможность нарисовать что-то прямо поверх изображения, а у Samsung — можно. Рисуем кораблик, лавку:
Конечно, у Samsung тоже есть свои ограничения. Например, пририсовать очки или усы человеку нельзя. Возможно, так сделано специально — а то возможности нейросети по-настоящему уже пугают (не то чтобы мастера фотошопа не могли делать такое же и лет 10-20 назад, просто сегодня это доступно каждому и за считанные секунды и пару кликов).
Превращение экскиза (нарисованного пальцем на экране) в рисунок также есть и у Tecno, и у Samsung.
Чисто субъективно результаты у Tecno мне нравятся больше: у Samsung нейросеть слишком старается передать изначальную форму рисунка, а т.к. рисовать я не умею (а пальцем на экране это делать ещё и неудобно), то мне больше нравится, когда нейросеть просто угадывает, что я хочу изобразить, и делает это красиво. Но кому-то возможно больше понравится результат у Samsung именно по озвученной причине. Ну или потому, что ИИ у Самсунга лучше угадывает, что хотел изобразить пользователь, причём, конкретно, а не абстрактно.
Странно только, что когда рисуешь на фотографии Samsung так сильно за формой не гонится.
Остальное: ассистент по написанию текста, анализ документа и т.п. уже не так интересно и я, пожалуй, рассказывать подробно не буду. Во-первых, ассистент по написанию текста уже встроен в Яндекс.Клавиатуру, которая кстати и стоит по умолчанию в Tecno Camon 40 Pro 5G. Поставить её на Samsung Galaxy S25 ничто не мешает. Я на свой личный Samsung Galaxy S24 Ultra давно её поставил.
Во-вторых, всякие функции типа анализа документа хоть и полезны, но реализуются за счёт DeepSeek, который, опять же, легко и бесплатно ставится на тот же Samsung прямо из Google Play.
Ещё у Tecno есть функции по созданию портретов, но они сильно ограничены. Да и у Realme мы уже такое видели, там и получше работало, как по мне. Разве эти рисунки похожи на меня? По-моему, совершенно нет.
Конкуренты
Сложно подбирать конкурентов, когда один смартфон из статьи стоит 30 тысяч рублей, а второй — от 75 тысяч, но я попробовал найти пару каждому. Не забудем и про компактность самсунга.
|Tecno Camon 40 Pro 5G
|Realme 14 Pro
|Samsung Galaxy S25
|Xiaomi 15
|Операционная система
|Android 15 + HIOS 15
|Android 15 + Realme UI 6.0
|Android 15 + One UI 7
|Android 15 + HyperOS 2
|Экран
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 393 ppi, AMOLED 144 Гц
|6,77’’, 1080х2392 пикс.,, AMOLED 120 Гц, 388 ppi
|6,2’’, 1080х2340 пикс., 19,6:9, LTPO AMOLED 120 Гц, 416 ppi
|6,36’’, 1200х2670 пикс., 19,6:9, LTPO AMOLED 120 Гц, 460 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, 4x Cortex-A78 2,5 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4x Cortex-A78 2,5 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite, 2x Oryon V2 Phoenix L 4,47 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц
|Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite, 2x Oryon V2 Phoenix L 4,32 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц
|Графика
|Mali-G615 MC2
|Mali-G615 MC2
|Adreno 830
|Adreno 830
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|12/16 Гбайт
|12/16 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|256/512/1024 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e/7), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e/7), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,9 OIS + 8 Мп (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,5
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 + 2 Мп сенсор глубины, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 10 Мп f/2,4 (зум 3х) OIS + 12 Мп f/2,0 (сверхширик), качество видео: до 8K/30, 4K/60 FPS, Фронтальная: 12 Мп f/2,2, видео до 4K/60
|Основная тройная: 50 Мп f/1,6 OIS + 50 Мп f/2,0 (зум 2,6х) OIS + 50 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 8K/30, 4K/60 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,0, видео до 4K/60
|Аккумулятор
|5200 мАч
|6000 мАч
|4000 мАч
|5240 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|25 Вт
|90 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|да, 15 Вт
|да, 50 Вт
|Размеры
|164,3х74,6х7,3 мм
|162,8х74,9х7,6 мм
|146,9х70,5х7,2 мм
|152,3x71,2x8,1 мм
|Масса
|179 г
|179 г
|162 г
|189 г
|Класс защиты
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|IP68
|IP68
|Цена
|от 27 тысяч рублей (8 Гбайт ОЗУ)
|от 28 тысяч рублей
|от 75 тысяч рублей
|от 77 тысяч рублей
Realme 14 Pro
Невероятно, но факт: китайские производители ринулись делать защиту IP68 даже в среднебюджетниках, хотя ещё недавно забивали на это даже во флагманах. Realme 14 Pro — это доведённый до ума Realme 13 Pro+ и он построен на таком же процессоре, что и Tecno Camon 40 Pro 5G. Realme тоже хвалится своими ИИ-функциями, но там всё скромнее и касается только обработки фотографий, точнее — удаления лишнего со снимка. Но это сейчас делают все. С другой стороны, Realme всегда были сильны в плане оптимизации энергопотребления.
Xiaomi 15
Кроме Samsung относительно компактные флагманы делают ещё Google и Xiaomi. Смартфон Xiaomi 15 построен на таком же процессоре, что и Samsung Galaxy S25, но не форсированном — есть вероятность, что и тротлинг там будет меньше (но всё равно будет, потому что Snapdragon 8 Elite — адовая печь). Ещё здесь тройная камера, как у Samsung, но оптический зум — 2,6х вместо 3х. Да и в целом телефон чуть крупнее и всё-таки заметно тяжелее. Зато зарядка намного шустрее и разрешение экрана выше.
Итого
Странная история получается. С точки зрения характеристик (а также внешности и эргономики — но это субъективно) Tecno Camon 40 Pro 5G уступает даже прошлогоднему смартфону того же уровня от этого же производителя. Видимо, весь фокус ушёл в искусственный интеллект, с которым у Tecno Camon 40 Pro 5G действительно всё очень круто, и даже лучше, чем у флагманского Samsung Galaxy S25, правда, по большей части это заслуга нейросети DeepSeek, которая, разве что, очень тесно и удобно интегрирована в интерфейс.
Впрочем, качество основной камеры по части фотосъёмки у Tecno тоже не уступает Samsung, и если вам это важнее всего остального — можете прилично сэкономить. Да и при длительных и сильных нагрузках на CPU производительность Samsung в итоге оказывается даже ниже, чем у Tecno. Так что, выбрав Tecno Camon 40 Pro 5G вместо Samsung Galaxy S25 вы лишаетесь: компактного и удобного корпуса, беспроводной зарядки, телеобъектива, съёмки в 4K/60 иии... Всё. Экран у Samsung тоже получше, чем у Tecno, но не так уж значительно.
Ну а ответ на вопрос — так стоит ли переплачивать за Samsung — я давать не буду, напишите свою версию в комментариях. Лично я считаю, что уж если брать Samsung, то самую топовую версию — которая Ultra (я так и сделал, кстати), но и цена там будет уже совершенно другая.