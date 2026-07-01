Tecno Camon 50 Ultra: стильный влагозащищённый среднебюджетник

Tecno Camon 50 Ultra: стильный влагозащищённый среднебюджетникЭто один из тех смартфонов, про которые легче сказать «переборщили» чем «сэкономили»
В нашем обзоре девайс в конфигурации на 12/256 ГБ и в серебристом цвете. И вот он выглядит именно как субфлагман с упором на камеру и выживаемость, а не как очередной «китайский середняк для маркетплейсов».
Средний сегмент в 2026-м заметно подорожал, но и перестал быть откровенно скучным. За 35–37 тысяч в официальной рознице уже не удивляют AMOLED экраны и приличные камеры, скорее расстраивает однообразие: плоская панель, 120 Гц, 5000 мАч, одна нормальная камера и две декоративные. Tecno с Camon 50 Ultra пошла другим путём: компания решила упаковать в этот бюджет то, что обычно держат ближе к субфлагманам — изогнутый 1,5K AMOLED на 144 Гц, батарею 6500 мАч, тройную защиту корпуса и комплект из трёх рабочих модулей камеры.
Внешний вид
Внешность Camon 50 Ultra создаёт ощущение «дороже прайса». Спереди — заметно изогнутое по краям стекло дисплея сзади — полноценная стеклянная крышка (аж Gorilla Glass 7i) с аккуратным переливом и крупным блоком камер. И линейка Camon наверное один из тех немногих случаев, когда китайский телефон выглядит по-настоящему презентабельно: не копирует новый Айфон или пытается в странный азиатский дизайн.
Толщина корпуса около 7.5 мм, вес 178 граммов, а сам смартфон ощущается достаточно тонким и не слишком тяжёлым в руке. Из интересного — Tecno заявляет тройной IP рейтинг IP68/IP69/IP69K и сертификацию по военному стандарту MIL STD 810. Это означает устойчивость не только к обычному погружению в воду и пыли, но и к напору воды под давлением и ряду механических воздействий. Надеемся, что проверка военного стандарта вам не пригодится, но вот в жизни это даёт простой эффект: с ним не страшно выйти под дождь, уронить на мокрый песок где-нибудь на пляже или случайно утопить в раковине, пока вы чистите зубы под какой-нибудь разговорный видос.
Кнопки и разъёмы расположены по канону: справа — качель громкости и питание, снизу — USB C, лоток для двух nanoSIM-карт, микрофон и динамик.
Сверху разместили дополнительный микрофон, а вот, как это ни странно, в смартфонах в категории уверенных среднебюджетников отдельного разъёма под наушники нет.
Дисплей
Экран Tecno Camon 50 Ultra — 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 2644х1208 пикселей и частотой 144 Гц. По ощущениям это типичная «полуфлагманская» матрица 2026 года: высокая плотность пикселей, нормальный запас яркости и ожидаемое поведение в динамике. Текст и интерфейс выглядят чётко, без ступенек по шрифтам, мелкие элементы читаются нормально даже при уменьшенном масштабе.
Частота 144 Гц скорее маркетинговая фича. Да, она будет заметна именно в интерфейсе: прокрутка ленты, анимации и жестикуляция по системе. Это воспринимается как «чуть плавнее, чем на 120 Гц», но существенной разницы не будет. А вот в играх этот плюс раскрывается не всегда — многие проекты по-прежнему ограничиваются теми же 90 Гц.
|Tecno Camon 50 Ultra
|Максимальный уровень яркости
|498 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8.3
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|8200K
Во время тестов мы смогли замерить колориметром пиковую яркость в 498 нит (и это нашим-то колориметром, который очень любит занижать показатели!). На улице в солнечный день экран остаётся читаемым, а в помещении можно спокойно опускать уровень подсветки вполовину, иначе дисплей начнёт слепить ваши глаза.
По цветопередаче это привычный нам AMOLED-дисплей с акцентом на контраст и насыщенность. И об этом говорят те же завышенные значения цветовой температуры. Если нужен максимально спокойный профиль, его можно выбрать в настройках, но в стоке дисплей чуть украшает картинку и делает её более красочной.
Производительность и автономность
В Tecno Camon 50 Ultra установлен процессор Dimensity 7400 Ultimate — свежий 4 нм чип среднего уровня. Внутри у него восемь ядер: четыре Cortex A78 с частотой до 2,6 ГГц для тяжёлых задач и четыре Cortex A55 до 2,0 ГГц для фона и экономии энергии. За графику отвечает Mali G615 MC2. Можно смело заявить, что это «среднего игрока»: мультимедиа тянет легко, а в играх позволяет не зажимать настройки до минимума.
По ощущениям при повседневной работе про процессор быстро забываешь — в хорошем смысле. Меню и анимации не подёргиваются, приложения не открываются с паузами, между мессенджером, браузером и камерой можно бегать без раздражения. Тяжёлые игры уровня Genshin Impact или популярных шутеров идут на средних настройках с нормальным FPS: не киберспортивные 120 кадров в секунду, но и не слайдшоу, от которого хочется закрыть всё через пять минут. Смартфон под нагрузкой греется умеренно, без ощущения «паяльника в руке».
За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. При типичном сценарии — мессенджеры, соцсети, браузер, немного музыки и видео, редкие фото — смартфон спокойно выдерживает полноценный день. Если нагрузить его по максимуму играми и навигацией, запас уже съедается быстрее, но всё равно остаётся в рамках «рабочий день выдержит». В более формальных тестах при яркости в 200 кд/м2 мы смогли чуть больше 23 часов просматривать видео при включенном Wi-Fi, 22 часа с копейками читать электронные книги и 10,5 часов играть в требовательный Genshin Impact.
45 ваттная комплектная заряжает девайс до 100% примерно за полтора часа, до 50–60% смартфон заряжается за 25–30 минут. Суммарно это смартфон, который можно честно считать «долгоиграющим», без типичного для субфлагманов сценария «утром зарядил — вечером к розетке на автопилоте».
Камера
Tecno Camon 50 Ultra приятно выделяется уже тем, что в блоке камер нет декоративного балласта. Здесь три реально используемых модуля: основной 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией и крупной матрицей, 50-мегапиксельный телевик с трёкратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный ультраширокий модуль. Спереди — фронталка на 50 Мп с автофокусом.
Основная камера ведёт себя так, как и ожидаешь от крупного сенсора среднего сегмента. Днём смартфон снимает с хорошей детализацией и широким динамическим диапазоном: небо не выгорает в белое полотно, тени не превращаются в чёрные дыры. Цвета вроде как выглядят натурально, но, с другой стороны, на некоторых снимках они явно приукрашены.
Ночью в дело вступает агрессивная многокадровая обработка: аппарат склеивает серию кадров, выравнивает экспозицию и давит шум, поэтому итоговые снимки заметно чище, чем у типичных «середняков». Мелкие детали иногда сглаживаются, но на уровне практического использования это тот случай, когда кадр просто не стыдно показать и даже выставить в соцсети.
Отдельного разговора заслуживает телевик. Вот вам пример съёмки на разные модули: ультраширик – 1х – 2х – 3х. Смотрите и сравнивайте сами.
Фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом снимает примерно вот так. С одной стороны девайс относительно аккуратно отрабатывает сложные контуры и волосы, а с другой очень уж яркие участки кадра иногда засвечиваются. Например, бетонный бордюр, который над головой Игоря превратился в просто белую полоску света.
По видео всё ожидаемо: возможность записи в 4K@30fps, но я бы предпочёл 1080p@60fps с оптической стабилизацией кадра. При ходьбе картинка получается достаточно плавной, без сильных рывков, днём детализация держится на хорошем уровне. В темноте качество закономерно падает: растут шумы, снижается чёткость мелких деталей, но на фоне одноклассников Camon 50 Ultra выглядит уверенно.
Конкуренты
Realme 16 Pro
В этом бюджете Tecno Camon 50 Ultra логично свести лоб в лоб с realme 16 Pro 8/256 Гбайт за те самые 33-34 тысячи рублей у «официальных» продавцов вроде того же DNS/МВидео. У обоих девайсов свежие 4-нм чипы MediaTek среднего уровня, AMOLED экраны с высокой частотой обновления и батареи повышенной ёмкости, так что по скорости работы и общему «комфорту» в повседневных задачах они очень близки. Даже пыле- и влагозащита по стандарту IP68/IP69K на месте.
Разница начинается с камер и «характера» корпуса. Realme 16 Pro делает ставку на один очень высокоразрешающий (аж на 200 Мп!) основной модуль и программный зум: зумирование работает, но оптики отдельной нет. А вот у Tecno Camon 50 Ultra главный козырь — отдельный телевик с 3-кратным оптическим приближением. Поэтому как бы в сегодняшнее время не были хороши ИИ-алгоритмы, физический модуль зачастую всё ещё решает.
При этом у Realme 16 Pro мне крайне симпатизирует дизайн, очень сильно напоминающий раскладывающийся телефон от Google. А ещё в список существенных плюсов можно отнести батарею, которая будет на 500 мАч больше (7000 мАч у 16 Pro против 6500 мАч у Camon 50 Ultra). При этом 12 гигов оперативки, которая никогда не бывает лишней, уже будут в девайсе от Tecno. В остальном же девайсы примерно равносильны по производительности, защищенности и возможностям камеры.
Samsung Galaxy A56
Galaxy A56 и Tecno Camon 50 Ultra стоят примерно одинаково, но внутри у них разный подход к железу. У Samsung — фирменный Exynos среднего уровня и 8 гигов оперативки. у Tecno — MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, который по тестам и в играх обычно чувствует себя чуть бодрее: интерфейс так же плавный, а в тяжёлых тайтлах Camon 50 Ultra даёт немного больший запас по FPS и стабильности под нагрузкой. Ну и никакой продвинутой пыле- и влагозащиты у Galaxy A56 нет.
По экрану различия ещё нагляднее. У Galaxy A56 хороший AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц, но по великой корейской традиции у него есть заметный «подбородком» снизу. За 30+ тысяч рублей в 2026 такое продавать, ну... позорненько что-ли. Девайс от Samsung скорее берёт брендом и привычной многим оболочкой, но через пару лет, основываясь на нашем опыте, она начинает лагать даже на топовых моделях. Поэтому при сравнении этих двух смартфонов я бы отдал предпочтение Tecno отвечает более интересным набором по железу: чуть более мощный чип, более «ровный» экран без подбородка, большая батарея и камера с оптическим телевиком.
Выводы
Tecno Camon 50 Ultra в версии 12/256 ГБ — смартфон, который не пытается быть «ещё одним аккуратным средняком»: большой изогнутый AMOLED-дисплей на 144 Гц, батарея ёмкостью 6500 мАч, защита по стандарту IP68/IP69K, неплохой чип Dimensity 7400 Ultimate и связка из трёх полноценных камер с оптическим телевиком и 50 мегапиксельной фронталкой.
В своей нише примерно за 35 тысяч рубле Tecno Camon 50 Ultra брать определённо стоит, если на первом месте стоят камера, автономность и защита, а чуть менее важны статус бренда и «классическая» оболочка. Смартфон точно не огорчит вас неплохими возможностями съёмки (в том числе и для соцсетей), живучестью и экраном, которым можно пользоваться в яркий солнечный день. Если же приоритетом остаются привычная экосистема вроде того же One UI (и кучи носимых девайсов заточенных под неё) или максимально «консервативный» квадратный дизайн без экранов-водопадов, то можно присмотреться к конкурентам, которых я упомянул парой абзацев выше.
- Яркий дисплей
- Стильный чехол в комплекте
- Неплохая камера в большинстве сценариев
- Экран-водопад к которому привыкнут не все
- Комплектный адаптер только на 45 Вт