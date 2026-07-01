Tecno Camon 50 Ultra: стильный влагозащищённый среднебюджетник

Это один из тех смартфонов, про которые легче сказать «переборщили» чем «сэкономили»

Сегодня у нас тот случай, когда в сегмент около 35-37 тысяч рублей завозят AMOLED 144 Гц, батарею 6500 мАч, тройную защиту IP68/IP69K и ещё вдогонку ставят телевик с трёхкратным оптическим зумом.