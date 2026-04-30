Tecno Camon 50 — неприметный телефон с влагозащитой, ИИ-помощником и мощным аккумулятором

Tecno Camon 50 — неприметный телефон с влагозащитой, ИИ-помощником и мощным аккумуляторомТестируем необычные функции самого обычного с виду смартфона
Внешний вид
«Смартфон как смартфон» — наверное, так лучше всего описать внешность Tecno Camon 50, особенно в чёрном варианте. Он ничем особо не выделяется, его дизайн сложно похвалить, но и поругать тоже не за что.
В комплекте поставляется прозрачный силиконовый чехол с рифлёной спинкой, что хоть как-то разбавляет скучный облик.
Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. На правом боку — кнопка питания/блокировки и «качелька» управления громкостью.
На левом боку — ещё одна кнопка, на которую можно настроить два действия: на однократное нажатие, и на удержание. По умолчанию здесь настроены ИИ-функции, которыми, кстати, последние два поколения смартфонов Tecno очень гордятся — и не зря, но об этом чуть позже.
На нижнем торце — разъём USB-C для зарядки (45 Вт, блок питания в комплекте) и подключения к ПК. Кстати, в смартфоне есть FM-радио, но для его работы требуются проводные наушники. А т.к. разъёма 3,5-мм здесь нет, придётся раздобыть наушники с USB-C разъёмом (не внешнюю звуковую карту, а именно наушники), в комплекте их нет.
Важное преимущество корпуса смартфона перед прямыми конкурентами — пыле-влагозащита по стандартам IP68/IP69/IP69K.
Экран
В смартфоне используется AMOLED-экран с диагональю 6,78 дюймов, максимальной частотой обновления 144 Гц, и разрешением 1208х2644 пикселей, т.е. чуть больше, чем Full-HD.
Экран весьма яркий: заявленная пиковая яркость составляет 4500 кд/м2, а в ручном режиме колориметром удалось намерять 651 кд/м2, что тоже неплохо. Точность цветопередачи чуть хуже, чем «в среднем по больнице», если рассматривать прямых конкурентов, но среднестатистический пользователь этого не заметит.
|Tecno Camon 50
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|651/2,5 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,23-5,41
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
В общем, показывает экран отлично, но всё-таки есть тут один значимый, как мне кажется, недостаток. А именно — что-то не так с сенсором. Он будто реагирует с задержкой или с низкой чувствительностью. К примеру, если настроить разблокировку экрана графическим ключом — я стабильно не дорисовываю последнюю секцию этого ключа, прям вот сложно привыкнуть.
Короче говоря, из-за странной работы сенсора иногда возникает ощущение, будто смартфон подтупливает, хотя именно по плавности анимаций, скорости запуска приложений и т.п. вроде бы всё в порядке. Не исключаю также, что не каждый пользователь вообще заметит эту странность.
Производительность и автономность
Сердце смартфона — система на чипе Mediatek Helio G200 Ultimate, которая является прокачанной (ну или переименнованной — как вам больше нравится) версией MediaTek Heio G99, представленной ещё в 2022 году. Данная SoC отлично для себя зарекомендовала как среднебюджетное решение, особенно если вам достаточно связи 4G и вы не гонитесь за потрясающей видеосъёмкой. Что касается игр, то производительности этой SoC будет достаточно для игры на средних настройках и в 30 FPS в большинстве популярных и актуальных 3D-игр.
Аккумулятор у смартфона имеет ёмкость 6500 мАч и в целом по тестам автономность у смартфона на достаточном уровне — почти сутки воспроизведения видео при яркости экрана 200 кд/м2 и включённом Wi-Fi.
Зарядка — типичные для Tecno 45 Вт, с нуля до 100% с помощью фирменного блока питания из комплекта смартфон заряжается за 80 минут.
ИИ-функции
Ещё в прошлом году, на презентации Tecno Camon 40-й линейки, компания Tecno представила своего ИИ-ассистента Ella, с собственной языковой моделью. Ассистент способен поддерживать сложные диалоги, редактировать фото, переводить тексты, писать тексты, составлять расписания и интегрироваться с различными сервисами. Конечно, это умеют многие нейросетки, и никто не мешает поставить тот же DeepSeek на смартфон. Более того, активируя ИИ-ассистент вы можете выбрать DeepSeek вместо Ella (он тут тоже уже предустановлен), а в Tecno Camon 50 появилась также возможность выбрать Yandex GPT.
Тем не менее, смартфоны Tecno последних двух поколений умеют то, чего, по крайней «из коробки», нет у других компаний — расширять фотографии. Если вы сняли кадр и он вам кажется слишком узким, либо вам надо получить более широкую фотографию для какого-нибудь проекта, то вы можете в пару кликов расширить фото. Результат получается весьма правдоподобным (но, разумеется, он может быть далёк от истины), и расширять таким образом одну и ту же фотографию можно неоднократно, делая её всё шире и шире, но уже после 3-й итерации (если расширять каждый раз на максимум, т.е. на 140%) получается совсем уж дичь.
Также можно сделать наоборот — вырезать часть фотографии (как цифровой зум), и попросить ИИ улучшить качество и чёткость. По идее, эта функция должна быть сразу в камере, как раз для цифрового зума. Но такой настройки в камере нет. Зато вы всегда получаете честную фотографию без использования ИИ, а уже потом можете её обработать как хотите.
В Camon 50 также добавили возможность генерировать видео из фотографии, правда, у меня так и не получилось сгенерировать ни одно видео: ни по шаблону, ни по своему запросу. Прогресс всегда зависал на 90% и позже завершался с неизвестной ошибкой.
Помните, выше я рассказывал про дополнительную кнопку на левом боку. По умолчанию она настроена на работу с ИИ: длительное нажатие открывает интерфейс Ella, где можно начать общаться с ассистентом и давать ему задачи, а однократное — сохраняет экран и позволяет в один клик перейти к описанию содержимого экрана
Камера
Тыльная камера смартфона состоит из двух модулей: стандартный ширик 50 Мп с оптическим стабилизатором, и сверхширик.
Качество камеры для ценовой категории смартфона более чем удовлетворительное, в том числе с цифровым зумом 2х при достаточном освещении. А вот ночью цифровой зум уже лучше не использовать, но качество обычных снимков всё ещё добротное.
И даже сверхширик здесь совсем не мылит (опять же — при достаточном освещении). В отличие, например, от некоторых моделей Realme, где сверхширик ставят «на сдачу».
Что касается селфи-камеры, то лично мне она не очень понравилась — я недавно делал обзор бюджетника Tecno Spark Go 3 за 8 тысяч рублей, и вот там селфи-камера будто бы даже лучше.
Видео смартфон снимает либо до 1080/60 к/с, либо 1440/30 к/с. Качество стабилизации крайне низкое — из-за слабого для таких задач процессора. Ну и в разрешении 2560х1440 пикс. цвета получаются слегка перенасыщенными.
Конкуренты
|Tecno Camon 50
|Infinix Note Edge
|Xiaomi Redmi Note 15 Pro
|Операционная система
|Android 16 + HiOS 16
|Androis 16 + XOS 16
|Android 15 + HyperOS 2
|Экран
|6,78", AMOLED, 1208х2644 пикс., 144 Гц, 429 ppi
|6,78", AMOLED, 1208х2644 пикс., 120 Гц, 429 ppi
|6,77", AMOLED, 1080x2392 пикс., 120 Гц, 388 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G200 Ultimate, 2x Cortex A76 2,22 ГГц + 6x Cortex A55 2,0 ГГц
|MediaTek Dimensity 7100, 4x Cortex A78 2,4 ГГц + 4x Cortex A55 2,0 ГГц
|MediaTek Helio G200 Ultimate, 2x Cortex A76 2,22 ГГц + 6x Cortex A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G610 MC2
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|FM, NFC, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная: 50 Мп f/2,0, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 13 Мп f/2,2
|Основная двойная: 200 Мп f/1,7 OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|6500 мАч
|6150 мАч
|6580 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|45 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|162,4x77,2x7,5 мм
|163,1х77,4х7,2 мм
|163,6х78,1х8 мм
|Масса
|198 г
|190 г
|210 г
|Класс защиты
|IP68/IP69/IP69K
|IP65
|IP65
|Цена
|от 25 тысяч рублей
|от 25 тысяч рублей
|от 25 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Смартфон от Xiaomi построен на такой же SoC, что и Tecno — Mediatek Helio G200 Ultimate, но камера здесь по характеристикам лучше, хотя лично я это не проверял, ручаться не буду. Главный недостаток смартфона: хуже защита от воды и хуже эргономика — корпус чуть тяжелее, толще и шире. Ну и рекламы в смартфонах Xiaomi очень много, а отключать её запарно.
Infinix Note Edge
У Tecno и Infinix при одинаковой цене нередко выходят смартфоны как братья-близнецы, и это почти такой случай, кроме одной детали. Камера и экран у смартфонов почти одинаковые по характеристикам (разве что, частота обновления экрана у Infinix максимум 120 Гц, но вы вряд ли это заметите на практике), а вот процессор стоит лучше: MediaTek Dimensity 7100, а потому данный смартфон поддерживает сети 5G.
Правда, водозащита здесь лишь базовая, а ещё экран загнутый по краям (экран-водопад).
Итого
В целом за 25 тысяч рублей Tecno Camon 50 — приличный для своей цены смартфон с хорошим экраном, адекватной по качеству камерой, шикарными ИИ-функциями и водозащитой до кучи. Если бы не странности с работой сенсора — придраться было бы не к чему (ну, внешность невыразительная ещё). Так что, если в остальном смартфон вас устраивает я бы рекомендовал перед покупкой покрутить его в руках где-нибудь в магазине, пооткрывать различные приложения, менюшки, списки поскроллить. Может, это вообще касается только моего тестового экземпляра, а может я излишне накручиваю и всё на самом деле в порядке.
- Пыле-влагозащита IP68/IP69
- Приличная для такой цены камера
- Богатые ИИ-функции
- Хороший, яркий экран
- Невзрачная внешность
- Сенсор экрана подтупливает