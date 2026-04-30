Tecno Camon 50 — неприметный телефон с влагозащитой, ИИ-помощником и мощным аккумулятором

В общем, показывает экран отлично, но всё-таки есть тут один значимый, как мне кажется, недостаток. А именно — что-то не так с сенсором. Он будто реагирует с задержкой или с низкой чувствительностью. К примеру, если настроить разблокировку экрана графическим ключом — я стабильно не дорисовываю последнюю секцию этого ключа, прям вот сложно привыкнуть.

Короче говоря, из-за странной работы сенсора иногда возникает ощущение, будто смартфон подтупливает, хотя именно по плавности анимаций, скорости запуска приложений и т.п. вроде бы всё в порядке. Не исключаю также, что не каждый пользователь вообще заметит эту странность.

Производительность и автономность

Сердце смартфона — система на чипе Mediatek Helio G200 Ultimate, которая является прокачанной (ну или переименнованной — как вам больше нравится) версией MediaTek Heio G99, представленной ещё в 2022 году. Данная SoC отлично для себя зарекомендовала как среднебюджетное решение, особенно если вам достаточно связи 4G и вы не гонитесь за потрясающей видеосъёмкой. Что касается игр, то производительности этой SoC будет достаточно для игры на средних настройках и в 30 FPS в большинстве популярных и актуальных 3D-игр.