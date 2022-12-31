К флагману Tecno у всех была «любовь с первого взгляда». Пора взглянуть во второй раз

Тут есть путаница, потому что обычно диафрагму обозначают как 1/F — т.е. все эти f/1,4, f/2,8 означают, что число F равно соответственно 1,4 и 2,8.

У телеобъектива здесь сенсор имеет размер 1/2,7" — это очень даже приличный сенсор по меркам мобильников. У стандартного ширика (основной камеры) вообще 1/1,3’’, но там фокусное расстояние маленькое (ширик же) и диафрагма f/1,9. А у телевика — f/1,49, то есть, “дырка” для света больше. Вот и получается, что толщины мобильника для “упаковки” сенсора с объективом недостаточно, а делать постоянно торчащую трубу — как-то не солидно.

Так что, инженеры Tecno решили — а пусть камера будет выезжать. Уточню: это не зум с трансфокатором, который может ездить туда-сюда, меняя степень увеличения (фокусное расстояние). При активации зума 2,5х в интерфейсе, камера автоматически и очень быстро выдвигается, а потом задвигается обратно. Причём, если телефон обнаруживает свободное падение, то камера тоже автоматически задвигается. Я тестировал это "роняя" смартфон из рук и перехватывая его чуть ниже — ему достаточно пролететь сантиметров 5, чтобы камера полностью закрылась. Так что, за падение на пол переживать не стоит... Не больше обычного, по крайней мере.

В общем, в теории всё круто: большой сенсор, в том числе на “телевике”, нереально крутая светосила… Что могло пойти не так?

Если вы когда-нибудь снимали на телеобъективы, особенно на настоящих фотоаппарах, то вы знаете, что чем больше приближение (фокусное расстояние), тем сильнее ощущается любая тряска. Собственно, для этого и нужна повышенная светосила у телевика — чтобы можно было сделать выдержку меньше, и получить всё ещё нормально освещённый снимок.

Но держать неподвижно тяжёлый фотоаппарат, как ни странно, проще, чем лёгкий смартфон. И вот тряска рук при съёмке со смартфона для ночных фотографий губительна. А оптический стабилизатор, который мог бы исправить ситуацию, сюда не положили — ни на одну камеру.