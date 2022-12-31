К флагману Tecno у всех была «любовь с первого взгляда». Пора взглянуть во второй раз

К флагману Tecno у всех была «любовь с первого взгляда». Пора взглянуть во второй разПодробный обзор Phantom X2 Pro
Я уже писал статью по первым впечатлениям от смартфона Tecno Phantom X2 Pro, но настало время полноценного обзора. В конце концов, теперь уж у меня было достаточно времени, чтобы походить с ним и оценить все плюсы и минусы.
Фото: Автор: Ferra.ru
Внешний вид
С фронтальной стороны Tecno Phantom X2 Pro кажется слегка вытянутым, при том, что соотношение сторон экрана здесь — 20:9. Такой эффект достигается за счёт скруглённых краёв, из-за чего рамки справа и слева от экрана почти незаметны.
Tecno Phantom X2 Pro
Автор: Ferra.ru
Я не очень люблю скруглённые края, однако надо признать, что во внешности Tecno Phantom X2 Pro они используются грамотно.
Tecno Phantom X2 Pro
Автор: Ferra.ru
Верхняя и нижняя рамки экрана симметричны, что тоже в плюс — обычно у Anroid-смартфонов нижняя рамка заметно толще.
В руке смартфон держать удобно, хотя он тяжеловат — 201 грамм. Однако центр тяжести примерно посередине корпуса, так что, блок камер не перевешивает (иначе смартфон бы легко выпадал из рук).
Кнопки — справа, это питание/блокировка и “качелька” громкости.
Tecno Phantom X2 Pro
Автор: Ferra.ru
На нижнем торце — разъём USB-C, динамик, и слот для двух nano-SIM. Установка карт памяти MicroSD не поддерживается, да и не нужно, учитывая 256 Гбайт памяти на борту.
Ну а теперь давайте поговорим о спинке смартфона. Вообще, для меня она “в целом неплохо, даже немного стильно”, но я тут узнал, что многих почему-то коробит блок камер. Мол, огромные какие-то конфорки, как на электроплитке.
Что ж, на мой взгляд, про конфорки стоило шутить чуть раньше — когда Apple показала iPhone 11. Теперь уже как-то поздновато. Впрочем, я не думаю, что Tecno копирует Apple.
Tecno Phantom X2 Pro
Автор: Ferra.ru
Разумеется, делать такие огромные “глаза” смысла нет — на на самом деле внутри там довольно маленький объектив камеры, 3-4 миллиметра в диаметре. Но это не главное. Смотрите, как минимум один из модулей камеры здесь — выезжающий. Как мне кажется, логично, чтобы этот модуль имел сечение побольше — для надёжности (в разумных пределах, разумеется). Но один модуль большого диаметра так себе смотрелся бы рядом с двумя другими модулями обычного диаметра, поэтому дизайнер придумал как бы вписать все камеры в один “ансамбль”.
Что касается обычной версии, Tecno Phantom X2, где уже нет выезжающего модуля, то там просто реализовали единство стиля со старшей версией — только и всего.
Экран
В смартфоне установлен Full-HD экран с соотношением сторон 20:9, матрицей AMOLED и максимальной частотой обновления 120 Гц. Согласно измерениям, экран очень яркий (500 кд/м2 номинальная яркость), при том, что здесь нет типичной проблемы с “синюшностью”, как у Infinix (просто Tecno и Infinix входят в один конгломерат).
|Tecno Phantom X2 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|499,6/3,15 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,47
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000-8000К
Да и вообще, придраться к экрану сложно. Разве что, плёнка с завода наклеена как-то странно — с почти прямоугольными вырезами по углам.
Плёнка наклеена вот таким странным образом на всех четырёх углах
Автор: Ferra.ru
Впрочем, в отличие от конкурентов, Tecno не обещает пиковую яркость выше 500 кд/м2. Но так как колориметром все эти пиковые яркости в 800, 1300 кд/м2 и выше всё равно не замеришь, то и говорить об этом нет смысла.
Производительность и автономность
Одна из главных фишек смартфона — процессор MediaTek Dimensity 9000. Вообще, мощные медиатеки и раньше мне попадались, но тогда это были аналоги всяких там Snapdragon 785 в лучшем случае. То есть, круто, но не топ-топ.
Здесь же прямой конкурент — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который сейчас ставят в самые быстрые смартфоны на планете. И знаете, что самое смешное? Медиатек его уделывает!
По крайней мере, по CPU. По GPU там уже преимущество на стороне Qualcomm. Но главное, что при всей этой мощи, Techo Phantom X2 Pro почти не тротлит. Так что это не случай “сила есть — ума не надо”, а ровно обратная ситуация.
Автономность при этом получается чуть выше, чем у Realme GT2 Pro с тем самым 8 Gen 1. Разница как раз на уровне дополнительных 160 мАч аккумулятора (у Tecno Phantom X2 Pro ёмкость батарейки — 5160 мАч).
Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)
Автор: Ferra.ru
В общем, несмотря на то, что смартфон по автономности находится лишь в середине нашего рейтинга, за его разряд можно особо не переживать. Наш рейтинг учитывает только 30 последних протестированных смартфонов, и, вообще говоря, они сейчас все работают приличное время, кроме TCL 20B, который в самом низу. Ну и не будем забывать, что у нас тут прям флагман-флагман.
Зарядка у Tecno Phantom X2 Pro (поставляется в комплекте) — 45 Ватт. Меньше, чем у Xiaomi и Realme, но на уровне Samsung. С 0% до 100% смартфон заряжается примерно за 1 час и 10–15 минут.
Камера
И вот мы подошли к самой интересной части обзора. И, заодно, к самой неоднозначной. И для начала давайте разберёмся — зачем вообще смартфону выдвижная камера?
Что ж, всё дело в размере сенсора и фокусном расстоянии. Чем больше сенсор и/или фокусное расстояние, тем дальше передняя линза объектива должна быть от сенсора — чтобы суметь сфокусировать на нём лучи света. Особенно если нам нужно и саму линзу всё-таки сделать большой — для увеличения светосилы. Видите ли, диафрагменное число F, обозначающее светосилу, является отношением фокусного расстояния объектива к диаметру входного отверстия.
Тут есть путаница, потому что обычно диафрагму обозначают как 1/F — т.е. все эти f/1,4, f/2,8 означают, что число F равно соответственно 1,4 и 2,8.
У телеобъектива здесь сенсор имеет размер 1/2,7" — это очень даже приличный сенсор по меркам мобильников. У стандартного ширика (основной камеры) вообще 1/1,3’’, но там фокусное расстояние маленькое (ширик же) и диафрагма f/1,9. А у телевика — f/1,49, то есть, “дырка” для света больше. Вот и получается, что толщины мобильника для “упаковки” сенсора с объективом недостаточно, а делать постоянно торчащую трубу — как-то не солидно.
Так что, инженеры Tecno решили — а пусть камера будет выезжать. Уточню: это не зум с трансфокатором, который может ездить туда-сюда, меняя степень увеличения (фокусное расстояние). При активации зума 2,5х в интерфейсе, камера автоматически и очень быстро выдвигается, а потом задвигается обратно. Причём, если телефон обнаруживает свободное падение, то камера тоже автоматически задвигается. Я тестировал это "роняя" смартфон из рук и перехватывая его чуть ниже — ему достаточно пролететь сантиметров 5, чтобы камера полностью закрылась. Так что, за падение на пол переживать не стоит... Не больше обычного, по крайней мере.
В общем, в теории всё круто: большой сенсор, в том числе на “телевике”, нереально крутая светосила… Что могло пойти не так?
Если вы когда-нибудь снимали на телеобъективы, особенно на настоящих фотоаппарах, то вы знаете, что чем больше приближение (фокусное расстояние), тем сильнее ощущается любая тряска. Собственно, для этого и нужна повышенная светосила у телевика — чтобы можно было сделать выдержку меньше, и получить всё ещё нормально освещённый снимок.
Но держать неподвижно тяжёлый фотоаппарат, как ни странно, проще, чем лёгкий смартфон. И вот тряска рук при съёмке со смартфона для ночных фотографий губительна. А оптический стабилизатор, который мог бы исправить ситуацию, сюда не положили — ни на одну камеру.
И если стандартный ширик снимает хорошо и чётко и любых условиях, то с двумя остальными модулями ночью (а иногда и днём) — беда. И проявляется эта беда, как правило, то в “шевеленке” (смазы), то в диком мыле. У телевика — из-за тряски рук, у сверхширика — потому что он в-принципе так себе по качеству.
Короче, несмотря на внушительные цифры, брать Tecno Phantom X2 Pro именно из-за телевика я бы не рекомендовал. Получить чёткие снимки на него сложновато, хотя когда это получается — то прям восторг.
В остальном же камера вполне приличная, а к селфи вообще никаких претензий.
Впрочем, есть ещё один момент, за что камеру Tecno можно и нужно похвалить. Это видеосъёмка. Да, как я уже сказал, из-за отсутствия оптического стабилизатора возникает тряска, но с другой стороны Tecno Phantom X2 Pro — это первый на моей памяти китайский флагман, который снимает видео в 4K/60 FPS без лютого перенасыщения цветов.
Хотя от этого ещё обиднее, что оптостаб не завезли — из Phantom X2 Pro мог бы получиться ультимативный камерофон для видеоблогеров. Он же, кстати, ещё и в Full-HD 60 к/с на фронталку снимает! Да-да, вы, может, не интересовались, но все эти супер-пупер навороченные китайские флагманы от Xiaomi и Realme до сих пор снимают в 1080/30 на фронталку, тогда как Apple с Samsung давно в 4K/60. Тут — промежуточный вариант, 1080/60, но уже получше, чем у конкурентов.
Конкуренты
|Tecno Phantom X2 Pro
|Realme GT2 Pro
|Xiaomi 12T Pro
|Операционная система
|Android 12 + HIOS 12
|Android 12, Realme UI 3.0
|Android 12 + MIUI 13
|Экран
|6,8’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц, 387 ppi
|6,7'', 1440x3216 пикс., 20:9, AMOLED, 526 ppi, 120 Гц
|6,67'', 1220x2712 пикс., 20:9, AMOLED, 446 ppi, 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9000, 1x Cortex-X2 3,05 ГГц + 3x Cortex-A710 2,85 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 1x Cortex-X2 3,0 ГГц + 3x Cortex-A710 2,5 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 1x Cortex-X2 3,19 ГГц + 3x Cortex-A710 2,75 ГГц + 4x Cortex-A510 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Adreno 730
|Adreno 730
|Оперативная память
|12 Гбайт
|12 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт, UFS 3.1
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 + оптический зум 2,5х 50 Мп f/1,5 + сверхширик 13 Мп f/2,2, съёмка видео до 4K@60 к/с
|Основная тройная: 50 Мп, f/1,8, + 50 Мп, f/2,2 (ультраширик) + 3 Мп, f/3,3 (макро), качество видео до 8K@24 к/с; фронтальная: 32 Мп, f/2,4
|Основная тройная: 200 Мп, f/1,7 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (макро) f/2,4, качество видео до 8K@24 к/с, фронтальная: 20 Мп, f/2,2
|Аккумулятор
|5160 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|164,6x72,7x9 мм
|163,2x74,7x8,2 мм
|163,1х75,9х8,6 мм
|Масса
|201 г
|189 г
|205 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|IP53
|Цена
|67 тысяч рублей по текущему курсу
|65 тысяч рублей
|58 тысяч рублей
На сегодняшний день в России продаётся только младшая версия — Tecno Phantom X2, не Pro. У него другая камера, нет выдвижного модуля, но в остальном он тоже огонь: такой же экран, такой же процессор, тоже 256 Гбайт памяти… А вот героя сегодняшнего обзора, Tecno Phantom X2 Pro, обещают довезти где-то в феврале 2023. Сколько он будет стоить? Ну… Судя по текущей в других валютах — около 66 тысяч рублей. Вполне адекватно, учитывая конкурентов. Конкуренты, правда, уже вовсю в России продаются, особенно Realme GT2 Pro, которому скоро год стукнет, а значит, к старту продаж флагмана от Tecno вполне наверняка появится Realme GT3 Pro.
С другой стороны, зная Realme, не факт, что GT3 Pro будет лучше, чем GT2 Pro. Он вполне может оказаться таким же (привет Realme GT Neo 3T) или даже хуже предшественника (я про тебя, Realme 10 Pro+).
В любом случае, в качестве конкурентов я отбирал только модели с памятью 12/256 Гбайт, иначе не солидно.
Realme GT2 Pro
Realme GT2 Pro
Автор: Realme
Смартфон на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и камерой Sony IMX766. Сама по себе эта камера не лучше, чем у Tecno (там Samsung GNV), но зато есть интересный ультраширик с углом обзора аж до 150 градусов и макро с 20х оптическим зумом. Зато у Tecno есть настоящий телевик. Честно говоря, мне, как любителю телевиков, больше нравится вариант от Tecno, но зато у Realme есть оптическая стабилизация.
Ещё у Realme выше разрешение экрана, но, если честно, это нафиг не нужно, только батарейку сажает. Также я сначала хотел похвалить GT2 Pro за то, что он легче и тоньше, но он при этом ещё и шире, а на мой взгляд именно ширина смартфона больше остальных параметров определяет его эргономику (ну и ещё распределение массы).
В общем, сложный выбор. Но оптический стабилизатор для ночных съёмок и видео сложно переоценить.
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12T Pro
Автор: Xiaomi
Этот смартфон построен даже на обычном Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а на разогнанном, с приставкой “плюс”. Т.е. должен выдавать ещё больше “попугаев”, а стоит он при этом дешевле Realme GT2 Pro (на день написания обзора — сейчас, уж простите, загадывать больше чем на день не приходится).
С другой стороны, камера здесь… В общем, Samsung, видимо, хитро развела Xiaomi на покупку их новейшего 200-мегапиксельного сенсора — мол, “будет дофига деталей”. В итоге, судя по тестам, деталей там меньше, чем на 12-мегапиксельных камерах. То ли процессор не справляется, то ли у программистов, писавших алгоритмы постобработки руки кривые, то ли сенсор такой. Но Xiaomi на радостях от 200 мегапикселей даже отказались от отдельного телевика, и зря. Зато есть оптический стабилизатор. И недорого.
Итого
Tecno Phantom X2 — это большое достижение, в первую очередь, для самой компании Tecno. По сути, это первый их настоящий флагман, чтобы вот прям “на все деньги”. Тут тебе и море памяти, и супербыстрый процессор, и весьма приличная камера, уделывающая других китайцев по видеосъёмке.
И всё это в приятном, удобном корпусе, с отличным экраном, адекватной автономностью… Но без оптического стабилизатора, который серьёзно портит камерофонную сущность Phantom X2 Pro.
Очень хочется, чтобы следующая модель, Phantom X3 Pro, устранила этот недостаток. Можно даже и без выезжающего зума — переживём.
- Топовый процессор
- Много памяти
- Отличный экран
- Хорошая камера и высокое качество видеосъёмки
- Нет оптического стабилизатора
- Зарядка недостаточно быстрая
- Корпус не защищён от влаги и пыли
- Нет беспроводной зарядки