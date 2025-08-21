Долгоиграющий смартфон с супер-стабильной GPS-навигацией и функциональным AI

Долгоиграющий смартфон с супер-стабильной GPS-навигацией и функциональным AITECNO POVA 7 Pro 5G
Технические характеристики
|TECNO POVA 7 Pro 5G
|Операционная система
|Android 15 + HIOS 15
|Экран
|6.78", AMOLED, 1224 х 2720 п., 144 Гц, 440 ppi, DCI-P3 100%, Corning Gorilla Glass 7i
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (5G), 4 нм, 8 ядер (4 Cortex-A78 2,5 ГГц + 4 Cortex A55 2 ГГц)
|Графика
|ARM Mali-G615 MC2
|Оперативная память
|8/12 ГБ, UFS 2.2
|Накопитель
|256 ГБ, LPDDR5X
|Слот MicroSD
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4
|Камеры
|Основная: IMX682, 64 Мп, 1/1.73", 0.8 мкм, f/1.7, PDAF, 4K/30
|Ширик: GalaxyCore GC08A8, 8 Мп, 1/4”, 1.12 мкм, PDAF, 2K/30
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.5, 21 мм, 1/2.74", 0,8 мкм
|Аккумулятор
|6000 мАч, с 0 до 100% за час (45 Вт)
|Размеры
|163.47 x 75.87 x 8.15 мм
|Вес
|197 г
|Цена на момент анонса
|29 тысяч рублей
|Актуальная цена сегодня
Внешний вид
Один из самых приятных смартфонов из тех, что нам довелось протестировать за последнее время. Тут и рамки почти одинаковые по толщине по всем четырём сторонам, и матовая боковина с равномерной текстурой, которая не пытается имитировать металл (смартфоны с настоящей металлической рамой сегодня продают за… 50+ тысяч рублей примерно. Всё остальное — имитация). Пластиковый корпус? Зато это очень качественный, приятный на ощупь и прочный пластик, честный и красивый.
Прозрачная спинка выглядит как стекло, или, скорее, даже глазурь поверх корпуса. Фотографии вряд ли передадут все ощущения от внешнего вида смартфона. Тут надо идти в магазин и смотреть на устройство самому. И обязательно щупать, потому что по центру задняя панель получилась немного рифленной. Приятно на ощупь, хотя и не совсем понятно, поможет ли рифление смартфону лучше держаться во влажных руках.
Блок камер существенно переработали. Теперь это не «подсмотренная» у iPhone площадка в стиле комфорок варочной панели, а вполне себе самобытный модуль, который даже тактильно оказывается приятным в местах изгибов — и снова заслуга хорошо обработанного пластика.
Расцветки тоже необычные. Вы и сами в курсе, что в основном смартфоны продаются либо в нейтральных, либо в не запоминающихся тёмных цветах, а TECNO решились на использование ярких оттенков. Отчасти потому, что за рубежом POVA — это смартфон не только для автономности, но и для игр, а игровая техника всегда была яркой. Но, честно говоря, более жизнерадостные расцветки корпуса понравятся не только игрокам. Вот тут можно посмотреть на все доступные цвета.
Несмотря на 11 слоев охлаждения, которые каким-то чудом поместились внутри довольно тонкого корпуса, в нем осталось место и для аккумулятора емкостью 6000 мАч. За габариты большой плюс — это смартфон с 6000 мАч в габаритах, в которые конкуренты обычно умещают 5500 мАч. Удобно пользоваться, хорошо лежит в руке. Что еще нужно?
С кнопками ситуация стандартная: качелька регулировки громкости и клавиша питания/блокировки находятся на правой грани, оптический сканер отпечатков — под экраном.
Отдельного внимания заслуживает глиф. Это такая светодиодная подсветка вокруг треугольного блока камер, которая сигнализирует о входящих уведомлениях, звонках и состоянии устройства. Глиф не только делает телефон заметным в повседневной жизни, но и удобен для тех, кто не всегда смотрит на экран — ведь уведомления видны сразу, даже если смартфон лежит экраном вниз.
Дисплей
В отличие от младших моделей в линейке, POVA 7 Pro 5G получил AMOLED-панель с разрешением 1.5K (1224×2720 п.), частотой обновления до 144 Гц и рекордной для своего сегмента пиковой яркостью до 4500 нит (и до 1600 нит максимальной, да, это разные термины), что в совокупности дает впечатляющий для этой цены баланс четкости, контраста и плавности изображения.
|TECNO POVA 7 Pro 5G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|610/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,25
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700K
Хорошо откалиброванная и яркая матрица добавляет «веса» всему, что происходит на экране: фотографии на таком экране выглядят аккуратно и естественно, градиенты — более чистыми, а темные сцены — с характерной для AMOLED глубиной черного цвета, где IPS-аналогам попросту нечем ответить, не говоря уже о том, что IPS-дисплеи потребляют больше энергии и ухудшают автономность смартфонов.
Чем еще может похвастаться экран POVA 7 Pro 5G? Во-первых, высокочастотным ШИМ-диммингом 2304 Гц, который снижает утомляемость глаз при низкой яркости. Во-вторых, стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Оно добавляет пару очков к устойчивости к царапинам и ударам — для практичного долгоживущего смартфона, который многие будут покупать и для игр, это особенно уместно.
TECNO AI
TECNO семимильными шагами переносит ИИ-фишки из премиального сегмента в массовый. И это не разрозненный набор утилит, а сквозная интеграция в интерфейс.
Ассистент Ella, работающая на основе собственной языковой модели TECNO AI (также доступно переключение на работу на основе DeepSeek R1), понимает голосовые команды, может управлять устройством, а также выступать точкой входа к множеству ИИ-инструментов. С помощью TECNO AI доступно и резюмирование документов, и генерация/редактирование текстов, и поиск по экрану, и перевод речи в реальном времени. Нужно еще фишек? Тогда держите шумоподавление голоса при звонках (записывать их тоже можно), транскрибацию записей, визуальный поиск и обработку фотографий.
Ella поможет построить маршрут в Яндекс.Картах, сможет вызвать машину в Go и даже даст советы по выбору ресторана на основе предпочтений, «подтянутых» из Яндекс Еды. И при всех этих фишках, оболочка ощущается очень быстрой.
Из интересного: аппаратная платформа позволила реализовать продвинутый комплекс связи со спутниками — PinPoint Nav 2.0. Технология автоматически определяет точное геопозиционирование с минимальным смещением, что полезно сегодня, пожалуй, везде. То есть это ИМЕННО тот смартфон, в котором у вас не будет прыгать курсор из вашего города в соседний и обратно каждые несколько секунд. Не то, чтобы совсем и никогда не будет, но курсор будет отображаться стабильно, а не «ёрзать» и прыгать, как это сейчас происходит на российских дорогах с большинством смартфонов. Мелочь, а приятно, что такие вещи предусмотрены.
Сигнал сотовой связи тоже улучшили. Радикально улучшить его в современных смартфонах можно только впаиванием в корпус внешней сотовой антенны (как у «новых русских» раньше было в телефонах), а вот сделать так, чтобы смартфон не перепрыгивал с 4G на 3G без необходимости (с каждым из нас это случалось) и лучше ловил сигнал в лифтах, метро, между городами и в местах массовых народных гуляний — вполне посильная задача, если программисты у производителей смартфона толковые.
Производительность
POVA 7 Pro 5G работает благодаря Dimensity 7300 Ultimate — чипу, который MediaTek явно создавала с мыслью «а что, если сделать лучше, чем Qualcomm». И знаете что? У них получилось. Вышел эдакий аналог Snapdragon 7s Gen 2 (или 780G, если вы любитель ретро) или MediaTek Dimensity 8200, но менее энергозатратный и в более доступном смартфоне.
Восьмиядерная конфигурация с четырьмя Cortex-A78 на 2,5 ГГц справляется с тяжелыми задачами без троттлинга, которым грешат те же Dimensity 8200, например. Mali-G615 MC2, хоть его индекс и невозможно запомнить, тоже радует — игры уровня PUBG идут стабильно, без тех болезненных просадок FPS, когда картинка на экране телефона превращается в слайд-шоу.
И, как я уже сказал, главное — то, что всё это бережно расходует заряд аккумулятора. Да, если смартфон целыми днями лежит в кармане без дела и вы лишь пару раз за рабочий день проверяете уведомления, разницы с другими процессорами не будет. А вот если использовать его интенсивно в приложениях и играх, вы почувствуете, что такое разница в прожорливости тех или иных процессоров. И, в августе накануне осени это не особо актуально, но развитая система охлаждения в любом случае вас порадует при использовании его в жару — ему не «плохеет», он не замедляется и не сбоит даже если будет лежать на пляже, подогретый лучами солнца. Так что не обязательно быть игроком, чтобы выбирать смартфоны с хорошо охлаждаемым процессором.
Это работает и в обратную сторону — охлаждение чипа справляется хорошо, поэтому смартфон в руках не становится горячим даже под максимальной нагрузкой. Если вас раздражают «тёпленькие» под нагрузкой и скользящие в ладонях смартфоны, в POVA 7 Pro 5G вы забудете, что такое вообще бывает.
Автономность
При средней интенсивности использования смартфона хватает на пару дней. Аккумулятор на 6000 мАч обеспечивает ну по меньшей мере сутки самого разнопланового использования: и серфинг, и мессенджеры, и периодические игры, и даже многочасовые видео онлайн вряд ли заставят его сдаться к концу первого дня.
Скоростная зарядка 45 Вт выручает, когда всё же нужно пополнить запас энергии: за час можно вернуть смартфон в строй. Дополнительный бонус и редкость в смартфона-долгожителях — поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт и реверсивная зарядка мощностью 10 Вт, превращающая POVA 7 Pro 5G во внешний аккумулятор для разрядившихся наушников или умных часов.
Сам телефон половину емкости своей батареи может восполнить за 26 минут. На полную зарядку, при помощи блока на 45 Вт, уйдет примерно час.
Камера
Набор из основной и широкоугольной камер стал негласным стандартом для среднебюджетных устройств.
Отдельной телефото-камеры для зума здесь нет, но в 2025 г. производители смартфонов в бюджетном и большинстве моделей среднего сегмента от телефото-камер отказываются: в Honor 200 была отдельная камера для зума, а в Honor 400 её уже нет; в Realme 14 Pro+ была отдельная камера для зума, а в Realme 15 Pro (заменившим 14 Pro+) её уже нет. Потому что для фото с 2x и 3x как правило хватает запаса качества основной камеры.
В роли основной камеры выступает 64‑мегапиксельный модуль от Sony (это IMX682) с крупным сенсором 1/1.73″ и фазовым автофокусом. Он выдаёт детализированные кадры днём, а при недостатке света помогает вспышка с двумя светодиодами. Благодаря продуманной оптике такой модуль неплохо справляется и с портретами, и с уличными сценами.
В помощь ему есть и 8‑мегапиксельный «ультраширик». Он супер-полезен, когда нужно захватить в кадр больше, чем помещается на матрице основного модуля — например, при фотографировании пейзажей или архитектуры. Картинка с неё будет чуть менее четкой, чем с главного сенсора, но в соцсетях разницу вы вряд ли заметите.
Фронтальная камера TECNO POVA 7 Pro 5G оснащена 13‑мегапиксельным сенсором с достаточно широким углом захвата, что делает её универсальной для видеосвязи, селфи и групповых фото. Детализация для своего сегмента достойная, хотя чудес нейросетевой обработки, как у флагманов, ждать не стоит — кожа на снимках чуть сглажена, цвета при хорошем освещении близки к естественным, но в сложных условиях баланс белого может плавать.
Итого
В седьмой версии линейки POVA Pro-модель выделяется особенно сильно. Очень красивый, качественный тактильно, «жизнерадостный» смартфон получился: яркие оттенки, аккуратный глиф и переработанный блок камер добавляют несколько очков к эффектности.
Дисплей с частотой до 144 Гц теперь и с большим запасом яркости, и один из быстрейших по отклику среди конкурентов.
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate даёт неплохой прирост в производительности и энергоэффективности относительно шестой серии на Dimensity 6080. В играх смартфон не перегревается, а батарея на 6000 мА·ч с более быстрой зарядкой и (тоже новшество) беспроводной зарядкой превращает POVA 7 Pro 5G в один из немногих, в этом бюджете, смартфонов, которые одинаково хороши и по быстродействию, и по времени работы от аккумулятора.
Что ещё приятнее — вы получаете и хорошие ИИ-функции. Чтобы фотографии сделать красивее (либо удалить на них лишние объекты и т. д.), и, что особенно актуально для России, чтобы при использовании навигации курсор с вашей геопозицией не прыгал по карте при помехах в связи со спутниками. Да и более толковое оперирование сигналом сотовой сети и интернетом, знаете ли, в российских городах тоже пригодится
Практичный смартфон, что тут сказать — очень много всего предусмотрено «для человека и во имя человека».