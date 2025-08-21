Долгоиграющий смартфон с супер-стабильной GPS-навигацией и функциональным AI

Расцветки тоже необычные. Вы и сами в курсе, что в основном смартфоны продаются либо в нейтральных, либо в не запоминающихся тёмных цветах, а TECNO решились на использование ярких оттенков. Отчасти потому, что за рубежом POVA — это смартфон не только для автономности, но и для игр, а игровая техника всегда была яркой. Но, честно говоря, более жизнерадостные расцветки корпуса понравятся не только игрокам. Вот тут можно посмотреть на все доступные цвета.

Несмотря на 11 слоев охлаждения, которые каким-то чудом поместились внутри довольно тонкого корпуса, в нем осталось место и для аккумулятора емкостью 6000 мАч. За габариты большой плюс — это смартфон с 6000 мАч в габаритах, в которые конкуренты обычно умещают 5500 мАч. Удобно пользоваться, хорошо лежит в руке. Что еще нужно?

С кнопками ситуация стандартная: качелька регулировки громкости и клавиша питания/блокировки находятся на правой грани, оптический сканер отпечатков — под экраном.

Отдельного внимания заслуживает глиф. Это такая светодиодная подсветка вокруг треугольного блока камер, которая сигнализирует о входящих уведомлениях, звонках и состоянии устройства. Глиф не только делает телефон заметным в повседневной жизни, но и удобен для тех, кто не всегда смотрит на экран — ведь уведомления видны сразу, даже если смартфон лежит экраном вниз.

Дисплей

В отличие от младших моделей в линейке, POVA 7 Pro 5G получил AMOLED-панель с разрешением 1.5K (1224×2720 п.), частотой обновления до 144 Гц и рекордной для своего сегмента пиковой яркостью до 4500 нит (и до 1600 нит максимальной, да, это разные термины), что в совокупности дает впечатляющий для этой цены баланс четкости, контраста и плавности изображения.