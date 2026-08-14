Tecno Pova 7 Ultra: «долгоиграющий» смартфон с выносливым процессором

Давайте ещё раз оговоримся: Tecno Pova 7 Ultra — не свежая новинка. Глобальный анонс линейки состоялся в конце июня 2025 года, а официальные продажи в России стартовали в начале августа того же года . На момент написания этого вывода смартфону исполняется ровно год, и это тот случай, когда возраст железа нужно оценивать не по календарю, а по тому, устарела ли платформа физически.

С этой точки зрения новости неплохие. Dimensity 8350 Ultimate за прошедший год не потерял позиций в своём ценовом сегменте — просто потому, что конкуренты не особо подняли планку в первую очередь из-за кризиса памяти и роста цен на комплектующие. Тот же Redmi Note 15 Pro 5G, вышедший уже в 2026 году, получил заметно более скромный по производительности чип, а свежий Samsung Galaxy A37 5G и вовсе довольствуется Exynos 1480. Но во втором случае скорее дань традициям вставлять процессоры уровня «так себе» в любые девайсы кроме флагманов.

Другой момент, который стоит знать перед покупкой: у Tecno уже есть преемник. Модель Pova 8 представили на глобальном рынке в июне 2026 года — с батареей на 8000 мАч, обновлённым дисплеем и в целом более амбициозным набором фирменных фишек. НО! В России официального старта продаж нового девайса всё ещё нет, поэтому на полках наших магазинов всё ещё доступен прошлогодний вариант.

Ну и цена за прошедший год тоже сыграла на руку покупателям. На старте продаж версия на 8/256 Гбайт стоила около 35 рублей без учёта акций, а год спустя смартфон регулярно встречается дешевле — примерно 28 тысяч рублей рублей (а ещё иногда бывают скидки или возможность заказать на маркетплейсах, где обычно дешевле). То есть за то же время, пока Redmi Note 15 Pro и Galaxy A37 выходили на рынок по цене около 30 тысяч рублей как совершенно новые модели, девайс от Tecno из уверенного окологеймерского среднебюджетника по цене превратился в типичный среднебюджетник без запроса на производительность. Но все его киллерфичи остались на месте.

Поэтому брать Tecno Pova 7 Ultra в 2026 году имеет смысл ровно для тех же сценариев, что и год назад — производительность в играх, неплохая автономность, яркий дисплей и быстрая зарядка при разумном бюджете. Единственный серьезный минус на сегодняшний день касается программной поддержки: устройства среднего класса от Tecno обычно получают обновления Android один-два раза. И если вы планируете пользоваться смартфоном три-четыре года, то учитывайте, что цикл поддержки софта у годовалой модели уже частично исчерпан.