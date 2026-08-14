Tecno Pova 7 Ultra: «долгоиграющий» смартфон с выносливым процессором

Tecno Pova 7 Ultra: «долгоиграющий» смартфон с выносливым процессоромТоп или не топ за свои деньги спустя год после выхода?
Рынок смартфонов до 30-35 тысяч рублей в последние годы напоминает переполненную маршрутку в час пик: все хотят одного места у окна, то есть звания «лучший середняк года», а свободных мест почти не осталось. Xiaomi через Redmi и Poco методично закрывает нишу «доступного флагманского опыта», Samsung ежегодно возвращается с в сегмент с обновлённой линейкой Galaxy A, а китайские бренды второго эшелона вроде Tecno, Infinix и Realme воюют за внимание молодой аудитории геймерским дизайном и большими цифрами в характеристиках.
Tecno в этой борьбе выбрала стратегию, которую условно можно назвать «числа побеждают». Pova 7 Ultra обвешан рекордами: частота обновления в 144 Гц, маркетинговые 4500 нит пиковой яркости (о реальной яркости расскажу чуть позже), 70-ваттная зарядка, 108-мегапиксельная камера. На бумаге это выглядит как разгром конкурентов, но на практике маркетинговые цифры зачастую не проявляются в реальном использовании. Поэтому мы сегодня протестируем этот смартфон, а не будем пересказывать вам пресс-релиз.
|Tecno Pova 7 Ultra
|Операционная система
|Android 15 + HiOS 15.1
|Экран
|6,67", AMOLED, 1260×2800, 144 Гц, Gorilla Glass 7i
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 4 нм, 8 ядер
|Графика
|Mali-G615 MC6
|Оперативная память
|8/12 Гбайт LPDDR5X
|Накопитель
|256 Гбайт UFS 4.0, без слота microSD
|Связь
|5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, ИК-порт
|Камеры
|Основной: 108 Мп, f/1.7, PDAF
|Ультраширик: 8 Мп, f/2.2, около 111°
|Запись видео: 4K@60fps, 1080p@30/60 fps
|Фронтальная камера
|13 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|6000 мАч, зарядка 70 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт
|Защита от пыли и влаги
|IP64
|Размеры
|160,9х75,2х8,9 мм
|Вес
|201 граммов
|Цена (за версию на 256 Гбайт)
|29000 рублей
Внешний вид
Дизайн POVA 7 Ultra вызывает мгновенную и вполне закономерную ассоциацию — прозрачная задняя панель, техногенные элементы под стеклом и светящаяся полоса вокруг блока камер настолько похожи на фирменный стиль Nothing, что для случайного узнавания на улице потребуется секунда. Только вместо строгого минимализма британского бренда Tecno добавила диагональные линии, декоративные «винтики» и общее ощущение киберпанк-гаджета из недалёкого будущего.
Светящаяся полоса вокруг камер — не просто украшение для красивых фоток на рекламных баннерах. Она реагирует на уведомления, показывает уровень громкости, отсчитывает таймер и даже мигает в такт выстрелам в шутерах (это если вы уважаете мобильный гейминг и включите соответствующую настройку). Из трёх «глазков» в блоке камер рабочих на самом деле два: третий — инфракрасный порт, который позволяет управлять телевизором или кондиционером.
Корпус собран без каких-то премиальных материалов, но в руке девайс лежит хорошо. Рамка матовая и не собирает отпечатки, задняя панель покрыта гладким прозрачным пластиком, имитирующим стекло. Но вот глянцевая спинка охотно оставляет следы пальцев — особенно заметно это на чёрной версии. Белая расцветка практичнее в этом смысле, хотя тоже не идеальна.
На правой грани у Tecno Pova 7 Ultra расположена качелька регулировки громкости и клавиша блокировки дисплея с небольшой оранжевой насечкой.
Снизу же тоже всё стандартно — один из двух стереодинамиков, разъём для зарядки и передачи данных USB Type-C, микрофон и слот для двух nanoSIM. Поддержки microSD карт памяти в девайсе нет.
Из неприятного для девайса с описанием «вроде как топовый смартфон за 30 тысяч рублей» — защита от воды и пыли ограничена стандартом IP64. Да, от брызг и пыли телефон защищён, но никак не от полноценного погружения в бассейн например. Для сравнения, конкуренты в лице того же Realme уже предлагают IP68 или даже экзотический IP69K, так что здесь у Tecno заметный компромисс ради других статей бюджета.
Дисплей
Экран — одна из фишек Pova 7 Ultra. AMOLED-панель диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2800х1260 пикселей и плотностью около 460 ppi. Пиковая частота обновления дисплея составляет 144 Гц, но на практике выжать эти цифры на максиму будет возможно только в играх или каких-нибудь поддерживающих такую герцовку приложениях. Стандартных 120 Гц хватает за глаза при скроллинге меню, отправке сообщений, просмотре видео на разных замедленных видеохостингах.
С яркостью ситуация как обычно интереснее, чем кажется. В официальных материалах производителями заявлена пиковая яркость аж в 4500 нит. Неплохая цифра, чтобы мгновенно попасть в заголовки обзоров и рекламные баннеры. На практике это значение достижимо только в узком HDR-режиме на крошечном участке экрана где нибудь под прямым палящим солнцем с авторегулировкой яркости, а не в реальном использовании.
|Tecno Pova 7 Ultra
|Максимальный уровень яркости
|483 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6.8
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|8100K
Наш честный и независимый колориметр намерил более приземлённые значения — около 480 нит в пике, а вот цветовая температура в режиме «из коробки» оказалась завышена аж до 8000К. Но порадовало почти стопроцентное покрытие палитры sRGB.
В остальном же типичный экран современного китайского смартфона за 30 тысяч рублей. Вы не будете жаловаться на углы обзора, сможете спокойно получать дофамин через просмотр коротких 15-секундных видосов и даже не вспомните про какие-то там завышенные значения колориметра. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, срабатывает быстро, хотя с мокрым пальцем случаются микрозадержки.
Производительность
За производительноссть Pova 7 Ultra отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, построенный по 4-нанометровому техпроцессу. Восьмиядерная конфигурация базируется на классической схеме 1+3+4: одно ядро Cortex-A715 работает на частоте до 3,35 ГГц, три ядра того же типа держат 3,2 ГГц, а четыре энергоэффективных Cortex-A510 ограничены 2,2 ГГц. За графику отвечает Mali-G615 MC6.
Dimensity 8350 — это, по сути, лёгкий тюнинг чипа Dimensity 8300, который вышел на рынок ещё раньше. У обоих чипов идентичная конфигурация ядер, идентичный техпроцесс, одинаковый графический ускоритель и даже одинаковый лимит по кэшу третьего уровня — 4 МБ. Различие между ними сводится к обновлённому игровому движку StarSpeed Engine вместо HyperEngine у предшественника: это должно несущественно сказаться на энергоффективности в тяжелых играх.
В синтетических тестах этот чип набирает почти 1,6 млн баллов в Antutu. С играми ситуация приятная — PUBG Mobile и Call of Duty: Mobile идут на высоких настройках стабильно, держась в диапазоне 60-90 кадров в секунду. С Genshin Impact сложнее: на ультра-настройках первые минуты игра выдаёт 50-55 кадров, а затем из-за нагрева проседает до 35-40 кадров.
В остальном же, что касается производительности, то в повседневных сценариях прикопаться сложно. Оперативной памяти на 8 гигабайт (стандарт LPDDR5X) хватает для мессенджеров и сосцетей с головой, приложения устанавливаются и запускаются быстро, а многозадачность не вызывает подвисаний интерфейса.
Батарея емкостью 6000 мАч в 2026 году уже не выглядит рекордом на фоне конкурентов с кремний-углеродными аккумуляторами на 6500-7000 мАч, но давайте держать в голове, что нашему подопытному сегодня год с момента выхода. В реальности же баттарея обеспечивает вполне комфортный запас автономности, в наших тестах Pova 7 Ultra занимает позицию уверенного средняка.
В обычных повседневных сценариях (мессенджеры, соцсети, час видео и немного игр) смартфон проживёт полтора-два дня без подзарядки не на самой высокой яркости и не при постоянном включённом экране. А вот что касается абсолютных цифр, то при яркости 200 кд/м2 можно почти сутки (23 часа!) смотреть видео с включённым Wi-Fi, 21 час читать электронные книги, а требовательный Genshin Impact скушает батарейку за 10 часов с копейками.
Что очень понравилось — комплектная зарядка мощностью 70 Вт. Тот самый случай, когда к смартфону полагается универсальный блок, которым можно вообще заряжать всю технику. Полный цикл с 0 до 100% занимает около 50 минут, а за первые 20 минут набирается порядка 50% заряда. Ещё из фич можно отметить беспроводную зарядку мощностью 30 Вт и реверсивную на 10 Вт, которую обычно используют для мелочей вроде наушников или часов.
Камера
Основной модуль построен на сенсоре 108 Мп с апертурой f/1.7 и фазовым автофокусом, но без оптической стабилизации — и это, пожалуй, главный компромисс камерного блока. Днём снимки получаются яркими и насыщенными, детализация в центре кадра хорошая, но по краям резкость заметно падает. Алгоритмы обработки склонны к агрессивному шарпингу — контурная резкость на мелких деталях типа листвы выглядит несколько искусственно, будто снимок слегка «нарисовали» фильтром.
Неплохо получаются макро-снимки, но алгоритмы обработки склонны к агрессивному шарпингу — контурная резкость на мелких деталях типа листвы выглядит несколько искусственно, будто снимок слегка «нарисовали» фильтром.
Съёмка в полноразмерном режиме 108 Мп добавляет детализации только при сильном увеличении кадра, а вес файла увеличивается примерно в пять раз — использовать этот режим на постоянной основе смысла немного. А что с камерой в тёмное время суток?
В сумерках и вечером качество ощутимо падает, больше всего страдает зум на каких-то отдалённы и ярких объектах. Но если вы делаете какие-то общие снимки, без кучи мелких деталей и не зумитесь на звезду МГУ, то... терпимо.
Фронтальная камера на 13 Мп с апертурой f/2.2 днём выдаёт вполне приемлемые селфи для переписки в соцсетях. Вроде и с резкостью всё неплохо, но как будто бы не хватает чуть большего спектра цветов. На всех снимках, снятых в дневное время, Игорь получился каким-то блеклым. Или мне кажется?
А вот видеозапись на основную камеру доступна в максимальном разрешении 4K@30/60fps. По факту 4К-видео только сжирает место на накопителе и не даёт никакого превосходства в качестве. Ещё на этапе съёмки будет заметно отсутствие оптической стабилизации на основном модуле (и навряд ли вы с собой таскаете штатив улавливающий движения руки оператора), а потом сам тяжелый файлик подсожмётся для более быстрой пересылки сообщения или публикации поста. Но при дневном свете девайс снимает примерно вот так:
Конкуренты
|Tecno Pova 7 Ultra
|Xiaomi Redmi Note 15 Pro
|Samsung Galaxy A37
|Операционная система
|Android 15 + HiOS 15.1
|Android 15 + HyperOS 2
|Android 16 + One UI 8.5
|Экран
|6,67", AMOLED, 1260×2800, 144 Гц, Gorilla Glass 7i
|6,77", AMOLED, 1080×2392, 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2
|6,7", Super AMOLED, 1080×2340, 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 4 нм, 8 ядер
|MediaTek Helio G200-Ultra, 6 нм, 8 ядер
|Exynos 1480, 4 нм, 8 ядер
|Графика
|Mali-G615 MC6
|Mali-G57 MC2
|Xclipse 540
|Оперативная память
|8/12 Гбайт LPDDR5X
|8/12 Гбайт LPDDR4X
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт UFS 4.0, без слота microSD
|256/512 Гбайт UFS 2.2, поддержка microSD до 2 Тбайт
|128/256 Гбайт UFS 3.1, без слота microSD
|Связь
|5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, ИК-порт
|4G, Wi‑Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS, ИК-порт
|5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS
|Камеры
|Основной: 108 Мп, f/1.7, PDAF
|Основной: 200 Мп, f/1.7, PDAF, OIS
|Основной: 50 Мп, f/1.8, PDAF, OIS
|Ультраширик: 8 Мп, f/2.2, около 111°
|Ультраширик: 8 Мп, 120°
|Ультраширик: 8 Мп, f/2.2
|Запись видео: 4K@30/60fps, 1080p@30/60 fps
|Макро: 2 Мп
|Макро: 5 Мп, f/2.4
|Запись видео: 1080p@30fps
|Запись видео: 4K@30fps, 1080p@30/60 fps
|Фронтальная камера
|13 Мп, f/2.2
|32 Мп, f/2.2
|12 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|6000 мАч, зарядка 70 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт
|6500 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
|5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
|Защита от пыли и влаги
|IP64
|IP65
|IP68
|Размеры
|160,9х75,2х8,9 мм
|163,2х76,3х8,0 мм
|162,9х78,2х7,4 мм
|Вес
|201 граммов
|195 граммов
|196 граммов
|Цена (за версию на 256 Гбайт)
|29000 рублей
|28000 рублей
|34000 рублей
В той же ценовой категории (плюс-минус 30 тысяч рублей) российском рынке «белой» электроники с Tecno конкурируют Samsung Galaxy A37 и Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Эти два смартфона вышли в первой половине этого года, примерно спустя полгода после выхода нашего подопытного. Но кто из них привлекательнее для покупки летом 2026 года?
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37 появился в российской рознице в апреле 2026 года и в конфигурации 8/256 ГБ без акций и скидок стоит аж 34 тысячи рублей, то есть немного дороже героя обзора (конфигурация 8/128 обойдётся на 4 тысячи дешевле, но 128 гигов в 2026 году это курам на смех). Его сильная сторона — защита корпуса по стандарту IP68, традиционно неплохая для корейцев камера с основным модулем на 50 Мп и оптической стабилизацией, обещанные шесть лет обновлений системы (да, с каждым годом по нашему опыту телефоны от Samsung становятся всё более и более лагучими, но официальная поддержка заявляется на достаточно долгий срок).
Как по мне у Galaxy A37 достаточно стильный дизайн задней крышки в духе топовых флагманов последних лет. И абсолютно ужасные толстые рамки по краям дисплея, хотя он SuperAMOLED и даже без подбородка (для A-линейки это уже почти достижение). Слабое место очевидно с первого взгляда на характеристики — чипсет Exynos 1480 с графикой Xclipse 530 заметно отстаёт от Dimensity 8350 Ultimate в производительности, особенно в играх, а батарея на 5000 мАч куда скромнее, чем у Pova 7 Ultra.
Я бы сказал, что это телефон для тех, кому важна долгосрочная поддержка девайса, не нужна автономность или кадры в секунду в играх, но есть шанс утопить девайс на работе в море или пока перестилаешь крышу на даче. Тут IP68 точно решает.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Девайс от известного китайского бренда вышел в России в конце января 2026 года и сегодня за конфигурацию 12/256 Гбайт стоит сопоставимые 28 тысяч рублей. Главный козырь этой модели — большая кремний-углеродная батарея на 6500 мАч в паре, которая в тестах на автономность превосходит показатели Pova 7 Ultra. Ещё можно отметить основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией. И даже если разрыв по качеству снимков будет не в два раза в пользу Xiaomi, то вот оптостап даст о себе знать.
Явно слабое место — производительность. Процессор MediaTek Helio G200 Ultra ощутимо уступает Dimensity 8350 Ultimate и по синтетическим тестам, и по реальной игровой отзывчивости. Разница в играх и тяжелых приложениях прям будет заметна. К моему удивлению, у Redmi Note 15 Pro нет и тотальной пыле- и влагозащиты, производитель ограничился только стандартом IP65. Да, чуть посерьёзнее, чем у Tecno Pova 7 Ultra, но в реальности плюс-минус то же самое.
Выводы
Давайте ещё раз оговоримся: Tecno Pova 7 Ultra — не свежая новинка. Глобальный анонс линейки состоялся в конце июня 2025 года, а официальные продажи в России стартовали в начале августа того же года . На момент написания этого вывода смартфону исполняется ровно год, и это тот случай, когда возраст железа нужно оценивать не по календарю, а по тому, устарела ли платформа физически.
С этой точки зрения новости неплохие. Dimensity 8350 Ultimate за прошедший год не потерял позиций в своём ценовом сегменте — просто потому, что конкуренты не особо подняли планку в первую очередь из-за кризиса памяти и роста цен на комплектующие. Тот же Redmi Note 15 Pro 5G, вышедший уже в 2026 году, получил заметно более скромный по производительности чип, а свежий Samsung Galaxy A37 5G и вовсе довольствуется Exynos 1480. Но во втором случае скорее дань традициям вставлять процессоры уровня «так себе» в любые девайсы кроме флагманов.
Другой момент, который стоит знать перед покупкой: у Tecno уже есть преемник. Модель Pova 8 представили на глобальном рынке в июне 2026 года — с батареей на 8000 мАч, обновлённым дисплеем и в целом более амбициозным набором фирменных фишек. НО! В России официального старта продаж нового девайса всё ещё нет, поэтому на полках наших магазинов всё ещё доступен прошлогодний вариант.
Ну и цена за прошедший год тоже сыграла на руку покупателям. На старте продаж версия на 8/256 Гбайт стоила около 35 рублей без учёта акций, а год спустя смартфон регулярно встречается дешевле — примерно 28 тысяч рублей рублей (а ещё иногда бывают скидки или возможность заказать на маркетплейсах, где обычно дешевле). То есть за то же время, пока Redmi Note 15 Pro и Galaxy A37 выходили на рынок по цене около 30 тысяч рублей как совершенно новые модели, девайс от Tecno из уверенного окологеймерского среднебюджетника по цене превратился в типичный среднебюджетник без запроса на производительность. Но все его киллерфичи остались на месте.
Поэтому брать Tecno Pova 7 Ultra в 2026 году имеет смысл ровно для тех же сценариев, что и год назад — производительность в играх, неплохая автономность, яркий дисплей и быстрая зарядка при разумном бюджете. Единственный серьезный минус на сегодняшний день касается программной поддержки: устройства среднего класса от Tecno обычно получают обновления Android один-два раза. И если вы планируете пользоваться смартфоном три-четыре года, то учитывайте, что цикл поддержки софта у годовалой модели уже частично исчерпан.
- Всё ещё производительный процессор
- Комплектная зарядка на 70 Вт
- Яркий AMOLED-дисплей
- Интересный дизайн и подсветка вокруг камеры
- Не самый большой аккумулятор (6000 мАч) для геймерского смартфона
- Отсутствие оптической стабилизации
- Пыле- и влагозащита по стандарту IP64