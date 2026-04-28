Протестировали самый дешёвый смартфон 2026 года

Протестировали самый дешёвый смартфон 2026 годаОбзор Tecno Spark Go 3
Внешний вид
Ещё лет 5 назад на смартфоны дешевле 10 тысяч взглянуть без слёз было невозможно. И хотя кругом инфляция, в мобильных гаджетах тенденции всё-таки нацелены на общее повышение качества. И для своих 7 тысяч рублей за самую младшую версию, Tecno Spark Go 3 выглядит неплохо.
Особенно спинка.
Кстати, в комплекте к смартфону прилагается непрозрачный серо-тёмно-синий чехол, который выглядит… Слушайте, да хорошо он выглядит! Тот случай, когда у дешманского смартфона чехол в комплекте лучше, чем у 90% флагманов.
Считаю вселенской несправедливостью то, что разъём для проводных наушников 3,5-мм сохранился только у дешёвых смартфонов.
Он тут на месте, и FM-радио поддерживается (при подключении проводных наушников, которых, если что, в комплекте нет). Разъём для зарядки и подключения к ПК — USB-C.
Что интересно — сканер отпечатков тут есть (чего не скажешь о модуле NFC), он встроен в кнопку питания-блокировки на правом боку. Там же расположены две кнопки громкости.
Экран
AMOLED-экраны уже добрались до смартфонов за 15-20 тысяч рублей, но смартфоны дешевле 10 тысяч пока что используют IPS-экраны. И хотя IPS бывают очень разными, в данном случае, увы, получилось не очень.
С одной стороны, экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, что круто (за 7 тысяч рублей!), с другой — тут такой гостинг (остаточное изображение от предыдущих кадров), что визуально большинство анимаций воспринимаются как при 60 Гц.
|Tecno Spark Go 3
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|473/2,57 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|2200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,72
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
Плюс, яркости по современным меркам уже недостаточно. В ручном режиме я с помощью колориметра намерял 473 кд/м2, но у прямых конкурентов бывает и больше. В солнечную погоду экран темноват и читать с него тяжело. Но к цветопередаче претензий нет — для своей цены экран достаточно сочный и не синит.
Производительность и автономность
Что ждать от процессора Unisoc T7250? Работает — и ладно. Смартфон в-принципе бюджетный — тут и оперативки всего 4 Гбайт (впрочем, ещё недавно бюджетники могли похвастаться лишь 2 Гбайт памяти). Некоторые программы могут запускаться довольно долго по современным меркам. Tecno Spark Go 3 — смартфон точно не для нетерпеливых.
Причём, вы наверняка думали, что раз процессор слабый, то при своих 5000 мАч аккумулятора смартфон проработает долго? Как бы не так. Tecno Spark Go 3 оказался внизу нашего рейтинга 30-и последних протестированных смартфонов (и планшетов). Впрочем, это не потому, что у него прям плохая автономность, а потому что «в среднем по больнице» мобильные гаджеты стали работать гораздо дольше, чем раньше.
Камера
Скажу честно: камера Tecno Spark Go 3 меня приятно удивила, особенно селфи-камера. Она даёт весьма чёткие, сочные снимки, которые не сильно теряют в качестве даже при ночном освещении.
Без шуток: я ожидал гораздо худшего результата. Мне даже кажется, что основная камера здесь не такая крутая, как селфи.
Впрочем, и на основную камеру (она тут одна-одинёшенька) снимки получаются приемлемыми, в том числе ночью.
И даже с видео в целом тут не всё так плохо, если не считать полностью отсутствующую стабилизацию (напомню, для видео критична электронная стабилизация, а за неё отвечает процессор, а он тут на сдачу от мороженого). Ну и разрешение/частота кадров здесь максимум 1080/30 к/с.
Конкуренты
|Tecno Spark Go 3
|Infinix Smart 20
|Xiaomi Redmi A7 Pro
|Операционная система
|Android 15 + HiOS 15.1.2
|Android 15 + HiOS 15.1.2
|Android 16 + HyperOS 3
|Экран
|6,75'', 720x1600 пикс., 260 ppi, IPS 120 Гц
|6,78'', 720x1576 пикс., 259 ppi, IPS 120 Гц
|6,9'', 720x1600 пикс., 254 ppi, IPS 120 Гц
|Процессор
|Unisoc T7250 (T615) 2x Cortex-A75 1,8 ГГц + 6x Cortex-A55 1,6 ГГц
|Mediatek Helio G81 Ultimate, 2x Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 17 ГГц)
|Unisoc T7250 (T615) 2x Cortex-A75 1,8 ГГц + 6x Cortex-A55 1,6 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Mali-G52 MC2
|Mali-G57 MP1
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64/128 Гбайт
|64/128 Гбайт
|64/128 Гбайт
|Связь
|FM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou
|FM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou
|FM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 13 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS; Фронтальная: 8 Мп
|Основная: 8 Мп f/2,0, качество видео: до 1440@30 FPS; Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная: 13 Мп f/2,2, качество видео: до 1080@30 FPS; Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5200 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|15 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|167,7х77,8х8,1 мм
|167,7х78,8х7,7 мм
|171,5х79,4х8,1 мм
|Масса
|183 г
|?
|198 г
|Класс защиты
|IP64
|IP64
|IP52
|Цена
|от 7 тысяч рублей
|от 9 тысяч рублей
|от 9 тысяч рублей
Infinix Smart 20
Обычно схожие по характеристикам и цене модели Tecno и Infinix являются братьями-близнецами, но не в этом случае. Infinix Smart 20 имеет и другой процессор, и экран, и даже габариты слегка отличаются. А ещё у него камеры умеют снимать видео в разрешении 1440р вместо 1080р, но это вряд ли аргумент: такие смартфоны не ради видеосъёмки берут.
Скорее тут важно, что Infinix тоньше, а заявленная яркость экрана — выше, чем у Tecno. Плюс, тут есть модуль NFC, тогда как у Tecno он отсутствует. Но и цена Infinix Smart 20 выше — аж на 2 тысячи рублей, если сравнивать версии с одинаковым количеством памяти.
Xiaomi Redmi A7 Pro
Как и Infinix, этот смартфон дороже на 2 тысячи рублей при том же количестве памяти, чем Tecno Spark Go 3. И здесь так же экран ярче, хотя процессор уже точно такой же, как у Tecno. Но в отличие от Infinix здесь нет NFC.
Итого
Tecno на данный момент выходит одним из самых дешёвых смартфонов в принципе. Есть модели дешевле, но как правило более раннего выпуска — годов 2024-2025.
Разумеется, низкая цена здесь не просто так. Слабый процессор, невысокая автономность, тёмный экран, но… При этом пользоваться смартфоном можно, и экран даже 120 Гц, хотя слабый процессор не даёт раскрыться плавным анимациям в полной мере. Зато камера, особенно селфи, лично мне прям понравилась — не ожидал от бюджетника.
Если вы готовы добавить пару тысяч рублей — то я бы всё-таки рекомендовал бы Infinix Smart 20: там и экран ярче, и NFC имеется, и эргономика лучше. Но если главный приоритет — цена, то из актуального дешевле чем Tecno Spark Go 3 найти почти невозможно.
- Самая низкая цена среди прямых конкурентов
- Очень приличная для такой цены селфи-камера
- Симпатичный силиконовый чехол в комплекте
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Нет NFC
- Экран мог бы быть и поярче