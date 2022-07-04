Что вы не знали о пяти смартфонах с лучшими камерами на 2022 г.Актуальный топ-5 камерофонов от DxOMark
Если вы хоть иногда читаете новости о камерофонах и прочих флагманах, то, уверен, слышали и про рейтинг DxOMark, который позволяет быстро составить свое мнение о раскладе сил в гонке камер среди производителей смартфонов. Однако несмотря на весь авторитет авторов тестов, к мобильному рейтингу DxOMark есть ряд претензий: индийские бренды с нулевой узнаваемостью соседствуют с флагманами от Google, а где-то в анналах рейтинга можно запросто встретить уж очень паршивые копии Vertu. Ой, простите, Meitu.
Короче, выборка у них странная. Особенно странно такой подход смотрится после огромного количества собранной ими информации о полноразмерных сенсорах и объективах цифровых камер. Эти данные вместе с разработанными программами для обработки фотографий обеспечили большой кредит доверия вне узкого круга производителей. И тут-то все заверте…
DxOMark — контора нехороших людей?
DxO (без дополнительных символов в названии) — это некогда одна консалтинговая компания, которая давала рекомендации производителям камер с целью улучшения их конечных продуктов и самостоятельно разрабатывала ПО. Точнее, все это она делает и сейчас, но уже в виде DxO Labs. А замерами и ранжированием занимается как раз более известная для рядового потребителя DxOMark.
Сама система тестирования DXOMark изначально содержала в себе ряд ограничений. Кроме составления рейтингов, компания продает другим производителям специальную утилиту DxO Analyzer для очень подробного тестирования камер и оптики. Пакет утилит стоит дорого, покупают его не все, но при этом огромное количество производителей выступает за сотрудничество. Из этого вытекает проблема — производитель, который совершенствует аппаратное обеспечение камеры с помощью DxO Analyzer, может получить более высокие баллы при тестах от DxOMark, потому что сами тесты заточены на проверку параметров, уже настроенных в соответствии с рекомендациями от DxO.
И от такой модели компания даже пыталась уйти, попутно заново выстраивая собственную систему выставления оценок и начисления баллов. Итог этих изменений и странной политики выбора устройств для наполнения рейтингов — бесконечные текстовые онлайн-баталии на профильных ресурсах о легитимности тестов и их результатах. Судью на мыло, как говорится. А за примерами снимков, сделанных чуть ли не на любой смартфон, можно обратиться к GSMArena и Notebookcheck.
Доверять ли данным DxOMark? Они постоянно пытаются улучшить свой алгоритм тестирования, добавляя еще и новые графы в рейтинге. Теперь баллы смартфонам начисляются и за аккумулятор, и за дисплей, и за звук. Однако нас все же интересует то, на чем в DxOMark собаку съели — камеры. И лучшие камерофоны в их понимании соответственно.
Honor Magic4 Ultimate
|Honor Magic4 Ultimate
|Основная камера
|Samsung GN2, 50 Мп, ƒ/1.6, 0.7 мкм, PDAF, Laser AF
|Широкоугольная камера
|Omnivision OV64B, 64 Мп, ƒ/ 2.2, 0.7 мкм, 126˚
|Телеобъектив
|Omnivision OV64B, перископический, 64 Мп, ƒ/ 2.2, 0.7 мкм, 90 мм
|Цветовой модуль
|50 Mп, ƒ/2.0, PDAF
Honor отчаянно пытается вернуться в стан крупных Android-производителей. И даже показывает в этом обнадеживающие результаты. По данным Counterpoint, первый квартал текущего года прошел для Honor здорово — компания заняла в Китае 16,9% рынка, выйдя на четвертое место. Ей удалось обогнать даже Xiaomi с Huawei. Теперь же главный флагман компании возглавляет рейтинг DxOMark с каким-то невероятным результатом в 146 баллов. Что такого должна уметь камера китайского смартфона, чтобы подчистую уделывать всех конкурентов? Наверное, очень хорошо снимать?
TechNick
DxOMark
И вот тут мне стало не по себе. И дело не в том, что меня так сильно удивили характеристики сенсоров (а они тут, надо признать, на уровне). Автоматика в Honor Magic4 Ultimate… просто фигово работает. Это можно заметить даже в обзоре от самих DxOMark. Слишком наглый HDR ломает ощущение естественности фотографий, добавляет нереалистичных теней и порой снижает детализацию. При этом, характер теней, дорисованных программно, примерно такой же, как и у Huawei Mate 30 Pro. Только последний был выпущен три года назад. Зато все меняется, если начать снимать в ручном режиме. И съемки видео это тоже касается.
Без этих доработок картинка начинает выглядеть естественно. Детали сохраняются лучше, можно оценить всю силу используемой тут оптики и сенсоров. В остальном, это обычный флагман образца 2022 года со Snapdragon 8 Gen 1 “под капотом” и целым ворохом фишек (спасибо, Honor). Только с одним здоровенным минусом - установить сервисы Google на него не выйдет. А если и каким-то чудом удастся, то с ближайшим обновлением системы американские сервисы просто канут в лету. Всему виной ориентированность модели на китайский рынок. Поэтому для отечественного покупателя выход один — Pro-версия из этой же линейки. Зачем платить больше, если в автоматическом режиме можно получить то же “мыло”, но за меньшие деньги? И даже с Google-сервисами.
Huawei P50 Pro
|Huawei P50 Pro
|Основная камера
|Omnivision OV50A, 50 Mп, ƒ/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS
|Широкоугольная камера
|Omnivision OV13B10, 13 Mп, ƒ/2.2, 13 мм, AF
|Телеобъектив
|Omnivision OV64B, перископический 64 Mп, ƒ/3.5, 90 мм, PDAF, OIS, 3.5x оптический зум, 7x зум без потерь
|Монохромный модуль
|Omnivision OV40A, 40 Mп, ƒ/1.6, 23 мм, AF
За этого монстра фотографии придется отдать в российской рознице все 120 тысяч рублей (в серой рознице он сейчас на треть дешевле, кстати). Такова цена партнерства с Leica и не самой благоприятной ситуации с валютными курсами. Почему второе место, а не первое?
Авторов рейтинга не устроила картинка в видоискателе (получаете совсем не то, что видите перед съемкой) и (!) отсутствие сервисов Google, которое не смутило их перед начислением баллов первому номеру в списке. Теперь два первых места занимают смартфоны без Google-сервисов от некогда родственных брендов.
Кому нужны камерофоны без гугла? В Китае, уверен, проблем с этим никаких нет — продажи будут, а вот нам (пока) продукты от “корпорации добра” нужны. С ними как-то привычнее, что ли.
На второе место в топе камерофонов ему помогла вырваться система из четырех основных камер, где главный модуль использует сенсор производства OmniVision — OV50A. Небольшие пиксели (1 мкм) и объединение пикселей, ожидаемо, до добра камеру не довели. Судя по примерам снимков из опубликованных обзоров, основной модуль теряет слишком много деталей даже при нормальном освещении. Прямые ровные линии, которые должны быть отчетливыми, при приближении тут предстают со слегка размытыми гранями. И это касается почти всего, что попадает в поле зрения камеры. Увы, но автоматика снова не самая сильная сторона китайских смартфонов. Она убивает весь потенциал сенсоров и оптики.
DxOMark
Иногда HDR и автоматическая программная обработка фотографий тут работают получше, чем в Honor Magic4 Ultimatе. Лица людей не начинают выглядеть уставшими, а тени кажутся не такими “грязными”. Из-за этого можно было бы и поменять P50 Pro и Magic4 Ultimate местами, но проигрыш в детализации со стороны Huawei не дает этого сделать.
Xiaomi Mi 11 Ultra
|Xiaomi Mi 11 Ultra
|Основная камера
|Samsung GN2, 50 Mп, ƒ/2.0, 24 мм, 1/1.12", 1.4 мкм, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS
|Широкоугольная камера
|Sony IMX586 Exmor RS, 8 Mп, ƒ/2.2, 12 мм, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
|Телеобъектив
|Sony IMX586 Exmor RS, 48 Mп, ƒ/4.1, 120 мм, 1/2.0", 0.8 мкм, PDAF, OIS, 5x оптический зум
По современным меркам уж совсем “старичок”. Однако стоит открыть три вкладки на GSMArena c лидерами рейтинга (напомню, что GSMArena публикует примеры снимков, снятых с одних и тех же точек), как сразу окажется, что Xiaomi Mi 11 Ultra все еще отличный камерофон. С приличной камерой и такой детализацией в автоматическом, которую не встретишь ни в Honor Magic4 Ultimate, ни в Huawei P50 Pro.
Да, они могут снимать в ручном режиме без вмешательства автоматики с результатами чуть лучше, однако концепция мобильных камер сегодня ожидаемо свелась к простой формуле “нажал — готово”. Если бы покупатели массово снимали в ручном режиме, то у Sony, продвигающей мануальную съемку на смартфонах последние несколько лет, было бы не так все плохо с продажами собственных камерофонов. А сами Huawei и Honor использовали бы вменяемый интерфейс для съемки в профессиональном режиме. В этом плане, до Sony им очень далеко.
Снимки, которые выдает Mi 11 Ultra, выглядят естественно. Края мелких объектов не разваливаются при зуме, а вполне уверенно сохраняют четкие очертания, хоть и с небольших уклоном в сторону увеличения контрастности и появления лишней зернистости.
Huawei Mate 40 Pro+
|Huawei Mate 40 Pro+
|Основная камера
|Sony IMX700, 50 Mп, ƒ/1.9, 23 мм, 1/1.28", 1.22 мкм, PDAF, Laser AF, OIS
|Широкоугольная камера
|Sony IMX718, 20 Mп, ƒ/2.4, 14 мм, PDAF
|Телеобъектив
|12 Mп, ƒ/2.4, PDAF, OIS, 3x оптический зум + 8 Mп, ƒ/4.4, 240 мм, PDAF, OIS, 10x оптический зум
И нет, это снова не Google Pixel. И даже не какой-то последний Samsung Galaxy. Спасибо, DxOMark, теперь эта статья выглядит как реклама Huawei. Но если отбросить шутки в сторону, то это вполне заслуженный кандидат для попадания в топ-5 камерофонов.
Флагман двухлетней давности вобрал в себя все преимущества Mate 30 Pro, но лишился нелюбимой многими сенсорной качельки регулировки громкости. Ее здесь заменили на полноценную физическую, сохранив узнаваемые безумные углы закругления экрана.
Вместо сенсоров от OmniVision и Samsung, в Mate 40 Pro+ используются сенсоры производства Sony. Пиксели тут чуть больше, чем в P50 Pro, что делает картинку менее шумной даже на фоне Mi 11 Ultra. И вроде бы все хорошо, но тут в дело вступают знаменитые китайские алгоритмы, которые так понравились обзорщикам из DxOMark, что отвратительная контрастность и пропавшие детали тут же называются “отличной текстурой”.
Другая проблема состоит в том, что этот смартфон, видимо, был выпущен специально под маркетинговые нужды и попадания в топ-1 DxOMark. Иначе объяснить то, что Mate 40 Pro+ невозможно было купить без особых заморочек даже после старта, сложно. Сейчас еще сложнее. А вот с обычным Mate 40 Pro все проще. Он и дешевле, и в этом же рейтинге отстает от старшего собрата всего на два балла. Оставляя место для кого? Правильно, для Apple.
Apple iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
|Apple iPhone 13 Pro (Max)
|Основная камера
|Sony IMX703, 12 Mп, ƒ/1.5, 26 мм, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
|Широкоугольная камера
|Sony IMX772, 12 Mп, ƒ/1.8, 13 мм, 120˚, PDAF
|Телеобъектив
|Sony IMX713, 12 Mп, ƒ/2.8, 77 мм, PDAF, OIS, 3x optical zoom
|ToF-сенсор
|Sony IMX590, 12 Mп, 1 мкм
Такой рейтинг без Apple смотрелся бы очень странно, учитывая, что компания всеми силами пытается стать главным законодателем мод по части “правильного” и почти незаметного использования вычислительных мощностей для съемки. Результат проделанной работы — все еще не самые здоровенные на рынке камеры в смартфонах, которые способны тягаться с монстрами вроде Mi 11 Ultra.
После всех этих ультразумов и дюймовых датчиков, айфонам действительно тяжело чем-то удивить искушенного пользователя. Однако судя по продажам смартфонов от Apple, многим попросту глубоко плевать на перископы и прочие достижения инженеров. Проще — лучше. И вот с этим iPhone справляется здорово, выдавая ожидаемый от него результат. Он "ок", но только если не сильно зумить полученные снимки. И это все еще лучше, чем то “мыло”, которое зачастую выдают китайские представители рейтинга в точно таком же автоматическом режиме с одной кнопкой на половину экрана.