Что вы не знали о пяти смартфонах с лучшими камерами на 2022 г.

Короче, выборка у них странная. Особенно странно такой подход смотрится после огромного количества собранной ими информации о полноразмерных сенсорах и объективах цифровых камер. Эти данные вместе с разработанными программами для обработки фотографий обеспечили большой кредит доверия вне узкого круга производителей. И тут-то все заверте…

DxOMark — контора нехороших людей?

DxO (без дополнительных символов в названии) — это некогда одна консалтинговая компания, которая давала рекомендации производителям камер с целью улучшения их конечных продуктов и самостоятельно разрабатывала ПО. Точнее, все это она делает и сейчас, но уже в виде DxO Labs. А замерами и ранжированием занимается как раз более известная для рядового потребителя DxOMark.

Сама система тестирования DXOMark изначально содержала в себе ряд ограничений. Кроме составления рейтингов, компания продает другим производителям специальную утилиту DxO Analyzer для очень подробного тестирования камер и оптики. Пакет утилит стоит дорого, покупают его не все, но при этом огромное количество производителей выступает за сотрудничество. Из этого вытекает проблема — производитель, который совершенствует аппаратное обеспечение камеры с помощью DxO Analyzer, может получить более высокие баллы при тестах от DxOMark, потому что сами тесты заточены на проверку параметров, уже настроенных в соответствии с рекомендациями от DxO.