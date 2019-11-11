Трансляция скидок 11.11 без рекламы и обмана

Для начала небольшая преамбула:

Преамбула техническая

Если вас занесло сюда из рекомендательной системы Google или упрощённых страниц сайтов на Яндексе и вы не видите трансляцию скидок, переходите сюда чтобы открыть полную версию и видеть всё так, как оно было задумано.

Преамбула идеологическая

Раз уж мы отказались от мутных и почти всегда не рабочих схем покупок и выбираем реальные скидки (либо сразу нормальная заявленная цена, либо по одному конкретному, заранее известному и понятно, с какого времени работающему, промокоду для покупки), готовьтесь к тому, что их будет мало.

И учтите, что почти все продаваны начинают распродажи в 11:00 по московскому времени (маркетологи делают это для того, чтобы 11 числа 11 месяца в 11 часов дня можно было начать грести суперприбыли — такая-то романтичная игра цифрами! Лучше только докладывать о 108 бесполезных мегапикселях в новых смартфонах!). Соответственно, очень часто заявленная цена появится только в 11 утра... минут на 5, потому что в наличии будет 3.5 сраных мобильника, а желающих будет много. Как и всегда. А до 11:00 даже цена будет заградительно завышенной, поэтому не удивляйтесь.

Просьба дружеская

Как мы знаем из комментариев к любой статье, «чёртовы обзорщики вообще ни в чём хорошо не разбираются». Поэтому мы, чёртовы обзорщики, будем благодарны вам, если вы отправите в комментарии какую-нибудь крутую скидку, которая ускользнула от нашего взгляда. И читатели будут благодарны тоже. Спасибо!

А вот теперь — поехали: