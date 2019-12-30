Три варианта новогодних подарков для слоупоков
Если вы как раз собрались за покупками и ломаете голову, что выбрать для многочисленных родственников (жен, детей или кто там у вас), то ловите обзор новеньких смартфонов от ZTE. Под разный бюджет, что важно. Все три модели появились в России буквально недавно, и тут есть, на что обратить внимание.
ZTE Blade 20 Smart — тройная камера, тройные навороты
Это самый дорогой смартфон в подборке. Ну, то есть, дорогой он не в относительном выражении, а именно в сравнении с остальными двумя моделями, потому что сам по себе хорош за свои деньги и стоит порядка 12 000 рублей. Итак, это большой девайс с 6,49-дюймовым экраном, который, на минуточку, занимает больше 90% площади передней панели. Безрамочным дизайном нас, конечно, не удивишь, но ведь он и бывает разным. А в этой модели все по-честному. Сверху расположился традиционный вырез под камеру.
Но интереснее не то, что спереди, а то, что сзади (простите). А сзади у аппарата впечатляющий модуль из трех камер, как сами знаете у кого. Первый сенсор снимает в разрешении 16 МП и отвечает за детализацию снимков. Второй — главный по широкому формату и панорамной съемке: угол обзора у него 120°, а разрешение — 8 МП. Наконец, третий объектив со скромными 2 МП работает на глубину фото и видео, добавляя при необходимости стильное размытие фона. Но этого разработчикам показалось мало и они снабдили аппарат искусственным интеллектом, который умеет идентифицировать разные жанры фотографий и по-разному их обрабатывать. Вот такой телефон-перфекционист, мечта инстаграммеров.
Кстати, передняя камера (13 МП) тоже не просто щелкает. Тут есть полезная функция распознавания лица для разблокировки смартфона и разнообразные режимы бьютификации, чтобы не пугать инста-подписчиков помятым фасадом. Особенно актуально 1 января.
Теперь пару слов о начинке. Как любят писать в обзорах, сердце ZTE Blade 20 Smart — 8-ядерный процессор MediaTek Helio P60 с частотой 2 ГГц. Оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной целых 128. Вполне приличный вариант, как для телефона за 12к рублей. Работает он шустро и не тормозит, а практически полностью чистая система Android 9.0 Pie сбережет нервные клетки владельца. Движок тоже дружит с искусственным интеллектом, ускоряющим работу смартфона и оптимизирующим смену кадров в играх. Так что эта модель понравится не только инстаграммным феям, но и геймерам разной степени казуальности.
Что еще обязательно нужно отметить, так это модуль NFC и сканер отпечатка пальцев. Удобно расплачиваться бесконтактно и не дергаться по поводу безопасности. Ну и последний штрих — очень мощная батарея на 5000 мАч, которую можно использовать и как powerbank для других девайсов. Только шнурок OTG нужно будет купить отдельно.
Вывод будет коротким: это тот самый случай, когда недорогой телефон действительно достоин внимания. Он не будет транслировать мысль «у меня просто нет денег, чтобы купить что-нибудь поприличнее», скорее наоборот: «я знаю цену деньгам и трачу их вдумчиво и рационально». Недаром в названии модели есть приставка Smart.
ZTE Blade A7 2020 — отсечем все лишнее
У этого телефона экран чуть поменьше, почти ровно 6 дюймов, но остальные характеристики повторяют предыдущий аппарат в подборке: разрешение 1560 х 720 дюймов и соотношение сторон 19,5:9.
В чем отличие от ZTE Blade 20 Smart? В устройстве нет искусственного интеллекта, соответственно, крутых фишек с оптимизацией работы или автоматической обработки снимков тут не будет. Да и не всем они нужны — ваша мама их бы все равно не оценила.
Чуть меньше емкость батареи, 4000 мАч (но это все равно очень прилично!), сканер отпечатка пальцев есть только в версии с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти — в базовой на 2/32 ГБ остается только функция распознавания лица. Но NFC и поддержка OTG имеются.
На самое святое, то есть на основные камеры, производитель не посягнул: их тут тоже три, и характеристики у них точно такие же, как и в предыдущей модели. Правда, модуль камер не квадратный, а вертикальный, так что выглядит, возможно, не так трендово. Фронталка чуть «похудела» до 8 мегапикселей, но все равно держит лицо (простите за каламбур).
ZTE Blade A7 2020 стоит 8 000 рублей. Для таких характеристик, я считаю, это более чем выгодно. Вроде и не сильно потратился, а подарок приличный.
ZTE Blade A5 2020: я не жадный, я домовитый
Если бюджет трещит по швам, а подарок нужен, то можно остановиться на этой недорогой модели. Она чуть дешевле предшественника и стоит около 7000 рублей.
Нужно отметить, что на эту тысячу производитель урезал как-то слишком много всего: начинка стала чуть скромнее, исчезли поддержка NFC и третья камера. Но если вы дарите телефон маме или не очень взрослому ребенку, которому, в общем, лишь бы на Ютубе зависать и постить мемасики во Вконтакте, то ZTE Blade A5 будет в самый раз.
Итак, что мы имеем? Большой 6-дюймовый экран с характеристиками, как у старших моделей — то же разрешение, те же четкость и яркость. В качестве процессора тут уже выступает восьмиядерный UNISoC SC9863A с частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной и встроенной памяти стандартный, 2 и 32 ГБ соответственно.
В основной камере осталось только два сенсора с разрешением 13 и 2 МП. Первый традиционно берет на себя всю основную роль, а второй играет с глубиной снимка и добавляет эффект художественного размытия фона. А вот фронтальная камера осталась такой же продвинутой и тоже поддерживает разрешение 8 МП. Режимы бьютификации производитель не тронул — это святое, на них посягать нельзя. Осталась и возможность разблокировать телефон или закрыть доступ к отдельным файлам через функцию распознавания лица.
Если сравнивать ZTE Blade A5 2020 не с более старшими и дорогими моделями линейки, а с другими китайскими телефонами в категории «до 7000 рублей», то это очень достойный экземпляр за свои деньги, присмотритесь к нему повнимательнее.
Определились с бюджетом и подарком? Тогда срочно дуйте в магазин, пока они еще работают. И не забудьте о праздничной упаковке.