Три варианта новогодних подарков для слоупоков

Если вы как раз собрались за покупками и ломаете голову, что выбрать для многочисленных родственников (жен, детей или кто там у вас), то ловите обзор новеньких смартфонов от ZTE. Под разный бюджет, что важно. Все три модели появились в России буквально недавно, и тут есть, на что обратить внимание.

ZTE Blade 20 Smart — тройная камера, тройные навороты

Это самый дорогой смартфон в подборке. Ну, то есть, дорогой он не в относительном выражении, а именно в сравнении с остальными двумя моделями, потому что сам по себе хорош за свои деньги и стоит порядка 12 000 рублей. Итак, это большой девайс с 6,49-дюймовым экраном, который, на минуточку, занимает больше 90% площади передней панели. Безрамочным дизайном нас, конечно, не удивишь, но ведь он и бывает разным. А в этой модели все по-честному. Сверху расположился традиционный вырез под камеру.