Устал «колхозить» беспроводные зарядки по квартире? Покупай тройную!

Полон стол, блин, зарядников. Зарядников для всего, и проводов от них. Наушники сегодня уже успели стать беспроводными, но зарядка им все еще нужна. Часы теперь “живут” не месяцами, а всего пару дней. Еще и смартфоны, которые тоже надо как-то заряжать. Да и любая другая техника тоже требует проводов и свободных розеток. Перечислять можно до бесконечности.

Приходится комбинировать. Например, в неоригинальные зарядные для ноутбуков уже добавляют отдельные выходы USB для того, чтобы от него же заряжать смартфон. А кто-то покупает коробы с 5-7 разъёмами USB и тянет косы проводов ко всему (смартфон, наушники, PoweBank, ноутбук, часы), что требует зарядки. Можно и так, да. Но, если ваши устройства поддерживают беспроводную зарядку, несравнимо удобнее будет купить беспроводную зарядную станцию. Это такая комбо-беспроводная зарядка для нескольких устройств одновременно. Сегодня мы рассказываем, как эти штуковины устроены в деталях.

Внешний вид

В общем, это такая длинная панель с двумя визуальными зонами: одна для смартфонов и, например, наушников, а другая служит для зарядки часов. Последнюю вынесли в отдельный в блок, с небольшим круглым углублением, в котором часы держатся надежнее, чем если бы они просто лежали на “голом” куске пластика.