Устал «колхозить» беспроводные зарядки по квартире? Покупай тройную!
Технические характеристики
|Samsung Wireless Charge Trio
|Мощность
|9 Вт
|Блок питания
|25 Вт
|Количество катушек Qi
|6
|Индикаторы
|Три LED-светодиода
|Вес
|320 г
|Размеры
|240х15,5х86 мм
Полон стол, блин, зарядников. Зарядников для всего, и проводов от них. Наушники сегодня уже успели стать беспроводными, но зарядка им все еще нужна. Часы теперь “живут” не месяцами, а всего пару дней. Еще и смартфоны, которые тоже надо как-то заряжать. Да и любая другая техника тоже требует проводов и свободных розеток. Перечислять можно до бесконечности.
Приходится комбинировать. Например, в неоригинальные зарядные для ноутбуков уже добавляют отдельные выходы USB для того, чтобы от него же заряжать смартфон. А кто-то покупает коробы с 5-7 разъёмами USB и тянет косы проводов ко всему (смартфон, наушники, PoweBank, ноутбук, часы), что требует зарядки. Можно и так, да. Но, если ваши устройства поддерживают беспроводную зарядку, несравнимо удобнее будет купить беспроводную зарядную станцию. Это такая комбо-беспроводная зарядка для нескольких устройств одновременно. Сегодня мы рассказываем, как эти штуковины устроены в деталях.
Внешний вид
В общем, это такая длинная панель с двумя визуальными зонами: одна для смартфонов и, например, наушников, а другая служит для зарядки часов. Последнюю вынесли в отдельный в блок, с небольшим круглым углублением, в котором часы держатся надежнее, чем если бы они просто лежали на “голом” куске пластика.
Помимо мощности зарядки, зарядные станции отличаются материалами корпуса. Samsung на материалах не экономил (ещё б, зарядка же за 8 тысяч рублей, блин!). Покрытие чем-то похоже на софт-тач, хотя и не настолько “бархатистое”. С одной стороны — хорошо, что не стали делать зарядку совсем уж шершавой-матовой. На менее рельефной поверхности не так сильно въедаются отпечатки пальцев, и любую грязь проще оттереть даже без влажных салфеток. Но есть и очевидный минус для тактильных “маньяков” — это все еще не каноничный софт-тач.
Расцветок у Samsung Wireless Charge Trio всего две: черная и белая. Вот последняя как раз и попала к нам на обзор (не обращайте внимания на её оттенки на фотках — это гламура ради, а не достоверных изображений для). Покупать зарядку в чёрном корпусе я бы вам не советовал — будет выглядеть солидно, но получите ещё один пылесборник в квартире, на котором будут видны все загрязнения до последней пылинки. В итоге задолбётесь эту зарядку протирать, потому что любая пылинка будет мозолить вам глаз.
Понять, что зарядка “пошла”, можно без взгляда на дисплей смартфона/часов и т.д. — для этого на зарядке есть три светодиода, по одному на заряжаемое устройство. Они светятся красным во время зарядки, начинают моргать, если устройство расположено неправильно, и, после того, как зарядка завершается, светодиоды начинают светиться зеленым. Все логично.
Единственный порт Type-C для подключения зарядной станции к источнику электропитания находится на задней стороне. Место удобное и всяко лучше, чем расположение сбоку. Если рядом с тем местом, где вы хотите разместить Wireless Charge Trio, нет розетки, то придется покупать либо отдельный длинный провод USB Type-C, либо втыкать блок питания с проводом в тройник. Почему? А потому что комплектный провод довольно короткий — всего один метр. Маловато для зарядки, которую зачастую размещают вдали от розеток.
Удобство использования
Мое отношение к беспроводным зарядкам довольно простое. Для меня такие устройства что-то из разряда экстренной помощи для ленивых. Вроде бы обзорщики должны быть энергичными, особенно в плане инициатив по гаджетам, но я тоже ленивый. Перед сном, когда сильно хочется спать, мне попросту лень расставлять и часы, и наушники, и сам телефон на проводные зарядки. В гробу я видал такие ритуалы с ковырянием всяческих micro-USB, Type-C и т.д.
Кстати, инструкции к некоторым беспроводным зарядкам говорят о том, что для нормальной работы лучше снимать чехол с устройства перед использованием. Да и сама Samsung отвечает лишь за “родные” чехлы. “Вот с нашими чехлами жизнь заиграет новыми красками, только с ними телефон будет заряжаться в мгновение ока, да и вообще вы будете самым модным в своем подъезде”. Враньё. Решил проверить это со своим Sony в довольно плотном пластиковом чехле. Всё работает без лишних проблем. Приземлил смартфон на зарядку — заряжается.
А что там с мощностью зарядки?
Samsung заявляет, что на выходе Wireless Charge Trio выдает 9 Вт. Далеко не стандарт быстрой зарядки, но все еще почти в два раза быстрее, чем комплектная зарядка для айфона (5 Вт). Ой, а ведь теперь и ее нет в комплекте с айфоном. Вот же незадача! Ну да ладно, шутки не по теме (ну почти) в сторону. Для iPhone 8 Вт хватает как раз, а вот Samsung Galaxy S10 и S20, например, могут принимать от беспроводной зарядки и 15 Вт, Huawei P40 Pro — 27 Вт, а Xiaomi Mi 10 — даже 30 Вт. В общем, такая беспроводная зарядка скорее для “постоянной боевой готовности” устройств, чем для “пока выпил кофе, зарядилось полностью”. Но сверхмощные беспроводные зарядки на 25 и 30 Вт не бывают комбинированными — только отдельные “площадки” с отдельными вилками под розетку и возможностью заряжать только одно устройство. Нет в жизни счастья и идеала...
С другой стороны, 9 Ватт, которых для смартфона будет средне, для наушников и часов окажется выше крыши.
Итого
Samsung Wireless Charge Trio — штука качественная и почти идеальная для для прикроватной тумбочки. Забросить перед сном на эту панель свой смартфон, часы и наушники одним махом — кайф, вызывает привыкание. Зарядка не скользит по поверхности, устройства с нее не сползают.
Нагрева поверхности тут почти нет, от активного охлаждения инженеры из Samsung отказались. Поэтому никакого раздражающего шума лопастей кулера вы не услышите. Дизайн дорогой, с любым супер-ремонтом квартиры не будет смотреться позорной погремушкой. Правда, удовольствие дорогое (100 евро), а ток заряда для смартфона всего лишь средний — одиночные беспроводные зарядки умеют заряжать мобильники быстрее. Но тут уже обычный религиозный спор между универсальными хорошими вещами и специализированными, но более эффективными “Кроссоверы-недоджипы” взамен спортивных автомобилей и хардкорных внедорожников, и смартфоны взамен отдельных фотокамер, игровых консолей, аудиоплееров и диктофонов у народа намекают, что почти всем универсальность важнее эффективности. А с зарядками — посмотрим.
- Выглядит дорого, на ощупь тоже классная
- Часы и наушники заряжает на пределе их зарядных возможностей
- Надёжная фиксация гаджетов на корпусе, удобное посадочное место для часов
- Разъём Type-C
- Дорого
- Одиночные зарядки умеют заряжать смартфоны быстрее
- Короткий комплектный USB-кабель