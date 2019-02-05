Тюнингованный Huawei Mate 20 Pro против тюнингованной Nokia 3310

Так о чём же речь? Как вы помните, в 2017 году китайская компания HMD, арендатор финского бренда Nokia, перезапустила модель Nokia 3310. Смартфон никому не понравился, потому что вместо присущей суровости оригинальной модели, китайцы сделали его жизнерадостно-попсовым. Он хоть и получил камеру и цветной экран, но мало для кого это стало оправданием.

Однако, не только китайцам пришло в голову попытаться сыграть на популярности одного из самых узнаваемых телефонов за всю их историю. Компания Gresso тоже решила попробовать и выпустила специальную версию новой Nokia 3310.

Это, правда, не первый подобный опыт компании. До тюнингованной Nokia 3310, у Gresso также были смартфоны на базе Nokia S40, Nokia 7210 Supernova и других. Концепция везде примерно одна: электроника оригинальной модели плюс «лухари»-корпус от Gresso.

Смартфон, который называется Gresso 3310, поставляется в солидной чёрной коробке с отделкой из кожи. За массивной крышкой лежит сам телефон, а кроме него – сертификат подлинности и зарядное устройство со сменными вилками для разных розеток, а также кабель USB 2.0 > Micro-USB.