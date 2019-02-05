Тюнингованный Huawei Mate 20 Pro против тюнингованной Nokia 3310

Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Недавно Huawei выпустила лучший на данный момент из своих смартфонов — Huawei Mate 20 Pro. Что же в нём такого хорошего? Например, лучшие камеры в текущих смартфонах. И дело не только в том, что их много (а тут, как вы помните, сразу три тыловых), а именно по качеству съёмки что днём, что ночью. Также, по сравнению с топовой моделью февраля 2018 года — Huawei P20 Pro — стал лучше дизайн, в частности, Huawei оснастила смартфон загнутым по краям дисплеем, что смотрится очень красиво.
Еще в новинке свежий и самый производительный на данный момент процессор среди чипов компании — Kirin 980. Также Mate 20 Pro получил продвинутую систему распознавания лица, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и кучу памяти. В общем, топчик. Одна беда — китайцы просят за него аж 77 770 рублей. «Много! Дорого! Как же так!» — возможно, подумали вы. Но Huawei сделала хитрый ход — запустила в продажу вдвое более дорогую версию, о которой я сейчас вам и расскажу. Называется она Huawei Mate 20 RS Porsche Design.
Давайте сначала вспомним, при чём тут вообще немецкий автопром и китайские смартфоны. Полную историю мы рассказывали не так давно, а короткая звучит так: в 1972 году внук того самого Порше, что основал бренд, а также по совместительству дизайнер, придумавший легендарный облик Porsche 911, открыл свою дизайн-студию, которая создаёт облик всяких аксессуаров, причём совершенно необязательно автомобильных. В её послужном списке одежда, очки, спортивные товары, сумки, ножи для кухни, духи, ноутбук и пара смартфонов Huawei. Кстати, предыдущий результат сотрудничества Huawei и Porsche Design, а именно смартфон Mate RS Porsche Design, стал весьма интересным «апгрейдом» для Huawei P20 Pro.
В этот раз изменений в дизайнерской версии относительно базовой не так много. Непонятно, может Huawei решила, что смартфон уже и так совершенен и большие перемены его только испортят, либо Porsche Design поленилась, либо недоплатили, либо еще что-то. Но обо всём по порядку.
В первую очередь с покупкой Huawei Mate 20 RS Porsche Design вы получаете расширенную комплектацию. Кроме самого смартфона в большой приятной на ощупь коробке вы также найдёте сразу две фирменные быстрые 40-ваттные зарядки, правда одна из них – под британские розетки. Хотя, если вы покупаете смартфон за 140 000 тысяч, шансы, что вы бываете в Лондонах и Гонконгах, не так уж малы. Однако, куда логичнее было бы ожидать беспроводную зарядку, нежели адаптер для розеток одной из многих зарубежных стран. Рядом с двумя адаптерами можно найти сразу два кабеля USB 3.0 > USB Type-C. Рядышком красиво сложены чёрные пластиковые наушники-затычки, а еще в закромах лежит переходник с USB Type-C на мини-джек. Правда, комплектные наушники и так с USB Type-C, но переходник всё может пригодиться в хозяйстве.
Наверное, самое большое отличие от комплектации стандартной модели – Huawei Mate 20 Pro – это кожаный чехол-книжка с окошком. Я совсем не фанат таких чехлов и вообще чехлов, кроме силиконовых и прозрачных, но кому-то наверняка придётся по душе и книжка. Тем более, из кожи. Надевается и снимается чехол не сложно, так что всегда можно попробовать походить с ним и без него, чтобы понять, как вам больше нравится. Смартфон умеет определять, накрыт ли дисплей чехлом или нет. Если да – автоматически блокируется и показывает на дисплее только время. Но как смартфон в чехле смотрится с задней стороны мне не нравится совсем – топорно и не элегантно.
Сам же Huawei Mate 20 RS Porsche Design выглядит интересно, даже несмотря на то, что и оригинальный смартфон и без того имеет неплохой дизайн. Правда, Porsche Design-версия отличается только задней панелью. Во-первых, у неё уже не выпирает модуль камер, их внешние линзы находятся на одном уровне со стеклянной задней панелью. Но задняя панель отнюдь не вся из стекла, из него здесь только полоса ровно по середине. А справа и слева от неё находится по полоске кожи. Я не берусь оценивать это решение, так как обязательно одним оно понравится, другим нет, но зато могу сказать, что выглядит на фоне армии похожих смартфонов очень свежо. Другое дело, что доплачивать лишнюю тысячу евро за две полоски кожи, чехол и зарядное устройство для английских розеток – это весьма на любителя.
Еще от стандартного Huawei Mate 20 Pro «Порш»-версия отличается темой оболочки. Но тут даже комментировать нечего – тем в интернете целый океан для любого смартфона, вы всегда можете найти что-то себе по душе бесплатно или за какие-нибудь 100 рублей. Хоть с атрибутикой Porsche, хоть Maserati, хоть чего угодно.
Технически же это тот же самый смартфон с теми же самыми функциями. Да, в нём под завязку памяти – 8/256 ГБ, но столько же есть и в одной из модификаций «дефолтного» Huawei Mate 20 Pro. Есть еще версия с 512 ГБ памяти, но в России в продаже найти сложней. Наконец, Huawei Mate 20 RS Porsche Design существует в двух расцветках – благородной чёрной и кричащей красной.
Gresso 3310
Но не все занимаются тюнингом и без того навороченных смартфонов. Как насчёт старой доброй Nokia 3310? Она долго была героем различных интернет-мемов, где фигурировала, как, фактически, самая прочная вещь на земле. И вот кое-кто решил воплотить этот мем в жизнь…
Кое-кто – это российская компания Gresso. Она выпускает очень необычную с точки зрения рядового потребителя продукцию. А именно люксовые версии различных моделей iPhone с использованием золота, бриллиантов и прочих признаков хорошей жизни. В то же время, в ассортименте Gresso также есть несколько старых-добрых кнопочных, не побоюсь этого слова, телефонов. Еще компания предлагает титановые очки и суперпрочные чехлы (опять-таки для iPhone), но к нам на тест попал именно тот самый смартфон, запечатлённый в истории огромным количеством смешных картинок.
Так о чём же речь? Как вы помните, в 2017 году китайская компания HMD, арендатор финского бренда Nokia, перезапустила модель Nokia 3310. Смартфон никому не понравился, потому что вместо присущей суровости оригинальной модели, китайцы сделали его жизнерадостно-попсовым. Он хоть и получил камеру и цветной экран, но мало для кого это стало оправданием.
Однако, не только китайцам пришло в голову попытаться сыграть на популярности одного из самых узнаваемых телефонов за всю их историю. Компания Gresso тоже решила попробовать и выпустила специальную версию новой Nokia 3310.
Это, правда, не первый подобный опыт компании. До тюнингованной Nokia 3310, у Gresso также были смартфоны на базе Nokia S40, Nokia 7210 Supernova и других. Концепция везде примерно одна: электроника оригинальной модели плюс «лухари»-корпус от Gresso.
Смартфон, который называется Gresso 3310, поставляется в солидной чёрной коробке с отделкой из кожи. За массивной крышкой лежит сам телефон, а кроме него – сертификат подлинности и зарядное устройство со сменными вилками для разных розеток, а также кабель USB 2.0 > Micro-USB.
Gresso 3310 массивнее, чем его пластиковый оригинал. У нас в редакции был серебристый смартфон, но Gresso также предлагает эту модель в тёмно-сером цвете. Еще две модификации тех же цветов, но с гравировкой в виде герба Российской Федерации. Версии без герба также имеют гравировку с серийным номером устройства, тираж которого ограничен количеством в 3310 штук. На сайте при заказе вы можете сами выбрать номер для гравировки.
Если Nokia 3310 2017 года весит 88 граммов, то титановый Gresso 3310 – 154 грамма. Производитель утверждает, что смартфон выдержит падение с 10 метров и нагрузку в 250 кг. Но мне немного не верится, так как корпус хоть и титановый, но не монолитный – как и у стандартной Nokia его можно разобрать на две отдельные половинки, чтобы вынуть аккумулятор или вставить симку. Кстати, аппарат поддерживает сразу две SIM-карты.
Как я уже говорил, электроника внутри титанового корпуса полностью прежняя, но есть и небольшое различие. Если Nokia 3310 имеет 16 Мб встроенной памяти и поддержку microSD-карт, то Gresso 3310 уже идёт с карточкой на 32 Гб из коробки.
Заключение
Сложно представить, как люди переплачивают вдвое за Huawei Mate 20 Pro или в 44 раза за Nokia 3310. Но раз есть продукт, значит кто-то его покупает. Пускай не огромными тиражами, но, я думаю, высокая наценка позволяет производителю не чувствовать себя обиженным. В конце концов, в мире массового производства иногда действительно хочется выделиться, а уж если деньги позволяют, то можно это сделать еще и весьма экстравагантным образом — купив штучную вещь втридорога.