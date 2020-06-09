У кого из производителей больше всего водонепроницаемых смартфонов
При написании данной статьи я установил такие критерии для отбора смартфонов: во-первых, нас интересует только сертификация IP68. Всякие там IP54, и даже IP67 не считаем — не спортивно. Либо ты (производитель) делаешь нормально защищённый смартфон, либо не паришь людям мозги.
Во-вторых, я отбирал по два последних поколения от каждого производителя. Просто “последние два года” было бы нечестно: скажем, флагманы 2020 года у Samsung уже вышли, а у Apple ещё нет. Поэтому айфоны я посчитал с 2018 года, а Galaxy — уже с 2019. Приверженцы какой-то марки нередко рассматривают не только актуальное поколение, но и предыдущее — как всё ещё достойные модели, но уже дешевле.
В-третьих, модели типа “Pro”, “Max”, “XL” и прочие я считал как отдельные. Тут разница не только в цене, но и в размере — то есть, присутствует выбор для разных категорий покупателей и клонами их не назовёшь. Проектировать каждую из этих моделей всё равно надо отдельно, а бывает, что и “железо” (хотя бы набор камер) различается. А вот версии с разным количеством памяти я уже не считал — там и проект одинаковый, и разница только в цене.
Итак, что у нас получается?
Аутсайдеры
Прежде всего, я не нашёл ни одного смартфона с IP68 среди продукции Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi, Honor. Это стоит иметь ввиду, сравнивая (в любой ситуации, не только в рамках данной статьи) цены на модели этих брендов с другими, которые будут упомянуты ниже. Учитывая, что Oppo и Xiaomi уже не стесняются просить за флагман по 70 тысяч рублей, а “флагманскую” защиту так и не завезли.
Далее (на четвёртом месте) у нас OnePlus с единственным пока таким смартфоном — OnePlus 8 Pro. Долгое время смартфоны бренда даже критиковали за отсутствие такой защиты, но вот теперь компания реабилитировалась. Разве что, “нормально” в России OnePlus до сих пор не купишь, только у “серовозов”, но зато флагманская цена в 65 тысяч рублей (примерно) оправдана.
Третье место
На третьем месте расположилось сразу несколько брендов: популярный Huawei, угасающие Sony, покинувшие россию LG, и “неуловимый Джо” Google (как и OnePlus их смартфоны в России официально не купишь, но, кажется, кроме техноблогеров это никому и не надо). У них на последние два поколения флагманов по 4 смартфона с IP68.
Для Google это модели Pixel 3/Pixel 3 XL и Pixel 4/Pixel 4 XL, разброс цен — от 33 до 60 тысяч рублей. К сожалению, более “народный” Pixel 3a обошёлся без защиты вообще — в нём явно экономили на “излишках”.
Sony, которые, кстати, и ввели моду на водозащиту, сегодня предлагают IP68 не только во флагманах: Xperia 1 II и прошлогодних Xperia 1 и Xperia 5, но и в обновлённой Xperia 10 ||. Напомню, в прошлогодней Xperia 10 защиты ещё не было. Разброс цен тут тоже получается 33-50 тысяч рублей, разве что, на Xperia 1 II цена ещё неизвестна, но смартфон должен вот-вот появиться на рынке.
Правда, тут есть один нюанс. В официальных характеристиках указано IP65/IP68 и это немного смущает, потому что одновременно и то и другое быть не может. Вторая цифра в IPXX означает именно класс водозащиты, и если 5 — это защита от не сильных струй воды независимо от их направления, то 8 — это уже погружение на 1 метр длительностью до 30 минут. Возможно, компания имеет ввиду, что если не закрыть все заглушки, то будет IP65, а если закрыть — то IP68. Или что в первый год — IP68, а по истечении гарантии — IP65. Или что “пишем IP68, а на самом деле IP65, но мы типа вас предупредили, так что вина — на пользователе”. В любом случае, остальные производители с таким не балуются и поставляют IP68-смартфоны без всяких дурацких заглушек, которые мешаются, отлетают сами со временем и вообще бесят. Так что, Sony присутствует в данном списке лишь условно.
Huawei обеспечила наличие IP68 во флагманах с пометкой “Pro”, это касается Mate 20 Pro/Mate 30 Pro и P30 Pro/P40 Pro. Цены — от 35 (за Mate 20 Pro) до 70 (P40 Pro) тысяч рублей. На всякий случай, уточню, что смартфоны без приставки “Pro” уже поставляются без защиты, поэтому я их не считал.
Ну а если вас вдруг заинтересует LG, то там с IP68 предлагаются модели G7, G8, Velvet и V60. Честно говоря, из понятных наименований флагманов (V-серия наверху и выходит осенью, G-серия чуть дешевле и выходит весной) наименования смартфонов превратились в какой-то бардак, но это и не важно — в России смартфоны LG продавать уже перестали, хотя глобально они всё ещё
не вмерлы живы.
Второе место
На втором месте — Apple. Они на одну модель опередили второе место, предлагая 5 смартфонов с IP68, если учитывать два последних поколения: iPhone XS и XS Max, а также всю линейка iPhone 11, включая младший “обычный” iPhone 11. Цены — от 47 тысяч (младшая конфигурация XS, которая на 5 тысяч дешевле iPhone 11) до 132 тысяч рублей — столько стоит iPhone 11 Pro Max с памятью 512 Гбайт.
Вообще, если посчитать также и iPhone SE 2020, и iPhone XR, которые обладали защитой лишь IP67, то… Apple всё равно бы осталась на втором месте.
Да и защиту они “завезли” не так уж давно: IP67 появилась у Apple только в iPhone 7, а IP68 — уже в XS.
Первое место
Ну а на первом месте оказалась компания Samsung — просто потому, что удачно “размножила” свои флагманы. Все основные модели S10 (S10, S10+ и даже S10e) и S20 (S20, S20+, S20 Ultra), плюс модели Note9, Note10, Note10+. Итого — 9 моделей по цене от 35 тысяч рублей (Galaxy S10e) до 100 тысяч за топовую версию Galaxy S20 Ultra.
Причём долгое время смартфоны Samsung Galaxy были чуть ли не единственными, где в наличии и IP68, и нет никаких заглушек, как у Sony, и 3,5-мм разъём на месте. Последней такой моделью стал S10e, а вот остальные (даже S10 и S10+) — уже без 3,5-мм поставляются. Жаль, ушла эпоха.