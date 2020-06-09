У кого из производителей больше всего водонепроницаемых смартфонов

При написании данной статьи я установил такие критерии для отбора смартфонов: во-первых, нас интересует только сертификация IP68. Всякие там IP54, и даже IP67 не считаем — не спортивно. Либо ты (производитель) делаешь нормально защищённый смартфон, либо не паришь людям мозги.

Во-вторых, я отбирал по два последних поколения от каждого производителя. Просто “последние два года” было бы нечестно: скажем, флагманы 2020 года у Samsung уже вышли, а у Apple ещё нет. Поэтому айфоны я посчитал с 2018 года, а Galaxy — уже с 2019. Приверженцы какой-то марки нередко рассматривают не только актуальное поколение, но и предыдущее — как всё ещё достойные модели, но уже дешевле.

В-третьих, модели типа “Pro”, “Max”, “XL” и прочие я считал как отдельные. Тут разница не только в цене, но и в размере — то есть, присутствует выбор для разных категорий покупателей и клонами их не назовёшь. Проектировать каждую из этих моделей всё равно надо отдельно, а бывает, что и “железо” (хотя бы набор камер) различается. А вот версии с разным количеством памяти я уже не считал — там и проект одинаковый, и разница только в цене.

Итак, что у нас получается?

Аутсайдеры

Прежде всего, я не нашёл ни одного смартфона с IP68 среди продукции Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi, Honor. Это стоит иметь ввиду, сравнивая (в любой ситуации, не только в рамках данной статьи) цены на модели этих брендов с другими, которые будут упомянуты ниже. Учитывая, что Oppo и Xiaomi уже не стесняются просить за флагман по 70 тысяч рублей, а “флагманскую” защиту так и не завезли.