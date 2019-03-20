Самый технологичный смартфон прошлого лета вернулся — обзор Vivo V15 Pro

Наушники можно подключить к Vivo V15 Pro как с помощью 3,5-мм джека, так и по Bluetooth (здесь он версии 5.0). Звук хороший, но немного расстраивает, что я так и не смог найти ни единого пункта настройки звучания в интерфейсе смартфона.

Мультимедийный динамик у смартфона один, так что звук здесь моно. Звучит он несколько плоско, но в остальном вполне хорошо. И обладает неплохим запасом громкости. Так что если вы забыли с собой беспроводную колонку — не всё потеряно.

Камеры

Где Vivo V15 Pro больше всего удивляет, так это, конечно, во всём, что касается камер. Селфи-камера выпрыгивает из ниоткуда, как будто у вас какой-то шпионский гаджет, а основу тройной тыловой камеры составляет аж 48-мегапиксельная матрица. С неё и начнём.