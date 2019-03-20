Самый технологичный смартфон прошлого лета вернулся — обзор Vivo V15 Pro

Оглавление
Характеристики
|Vivo V15 Pro
|Honor View 20
|Xiaomi Mi 9
|Операционная система
|Android 9.0 Pie + Funtouch OS
|Android 9.0 Pie + Magic UI 2
|Android 9 + MIUI 10.2
|Экран
|6.39", 2316x1080, 400 ppi, Super AMOLED
|6.4", 2310x1080, 398 ppi, IPS
|6,39", 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 675, 8 ядер (2x 2 Гц Kryo 460 Gold, 6x 1,7 Гц Kryo 460 Silver, 11 нм
|Hisilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.6 ГГц + 2x Cortex-A76 1.8 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц), 7 нм FinFET
|Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер (Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц)
|Графика
|Adreno 612
|Mali-G76 MP10
|Adreno 640
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|6/8 Гбайт
|6 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ, слот для microSD
|128/256 ГБ, без слота для карты памяти
|128 ГБ
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11aс), Bluetooth 5.0, GPS, NFC
|Камеры
|Тыловая тройная:
|Тыловая:
|Тыловая тройная:
|разрешение матрицы:
|48 Мп (Samsung GM1) + 8 Мп + 5 Мп
|48 Мп (Sony IMX586)
|48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
|диафрагма:
|f/1.8 + n/a + f2.4
|f/1.8
|f/1.8 + f/2.2 + f/2.2
|размер матрицы:
|1/2" + n/a + n/a
|1/2"
|1/2" + 1/3" + 1/3.6"
|размер пикселя:
|0.8 мкм + n/a + n/a
|0.8 мк
|0,8 мкм + 1 мкм + 1 мкм
|фокусное расстояние:
|n/a + 13 мм + n/a
|n/a
|n/a + 13 мм + 54 мм
|качество видео:
|2160p + 30 к/c, 1080p + 60 к/с
|2160p + 30 к/c, 1080p + 60 к/с
|2160p + 60 к/с, 1080p + 30/120/240 к/с
|Фронтальная:
|Фронтальная
|Фронтальная
|разрешение матрицы:
|32 Мп
|25 Мп
|20 Мп
|диафрагма:
|n/a
|f/2.0
|f/2.0
|размер пикслеля:
|n/a
|n/a
|0,9 мкм
|фокусное расстояние:
|n/a
|27 мм
|n/a
|качество видео:
|1080p, 30к/с
|1080p, 30к/с
|1080p + 30к/с
|Аккумулятор
|3700 мАч
|4000 мАч
|3300 мАч
|Размеры
|157x74x8 мм
|157x75x8 мм
|157x75x8 мм
|Масса
|185 г
|180 г
|173 г
|Официальная цена
|33 990 рублей
|38 000 рублей
|Ожидается в районе 30 000 рублей
|Cредняя цена в
|интернет-магазинах
|n/a
|35 500 рублей
|n/a
Дизайн и управление
Даже по сравнению с навороченным Vivo NEX новый смартфон выглядит интереснее. Если в NEX камеры не выделялись над уровнем задней панели, что делало дизайн достаточно бледноватым, то в Vivo V15 Pro пошли совсем по другому пути. Здесь три тыловые камеры объединены большим выступом, который тянется до верхней грани смартфона и заканчивается выдвигающейся фронтальной камерой.
Нам достался Vivo V15 Pro в роскошном синем цвете, который красиво переливается под разным углом зрения. Смартфон прямо-таки красавец. Спереди же — сплошной экран. Нет ни единого выреза под датчики или камеры. Единственное, чего не хватает лично на мой вкус, так это загнутого 2.5D экрана, как у OPPO Find X (обзор), тогда бы модель выглядела на сто баллов из ста.
Смартфон достаточно тонкий, грани округлые, но в руке лежит уверенно. Крышка стеклянная, поэтому вряд ли переживёт халатное отношение. Кроме привычных качели громкости и кнопки блокировки, Vivo еще запилила отдельную клавишу: по одному нажатию запускается Google Ассистент, по двойному — некое интеллектуальное распознавание изображений. Причём последнее работает как с изображениями на самом смартфоне, так и может задействовать камеру. Правда, беглый тест ни к чему интересному не привёл: функция определяет кучу кабелей питания на моём столе как наушники, а мои наушники как компьютерную мышь и всё в таком духе. Когда-нибудь подобные вещи будут удивлять нас своей точностью, но пока это разве что пару раз позабавляться.
Любопытно, что у этого смартфона два отдельных лотка — один для двух SIM-карт, другой — для карточки microSD. Также есть разъём для наушников, что радует, а вот порт для зарядки почему-то до сих пор Micro-USB.
Vivo V15 Pro выглядит очень современно и красиво. Безрамочный, достаточно тонкий, со стеклянной крышкой синего цвета, которая немного переливается изумрудным. А немного необычно оформленный модуль камер придаёт смартфону изюминку, которой нет ни у кого.
Дисплей и звук
Экран огромный? Конечно — 6,39 дюйма, всё как у всех. Но благодаря тонким рамкам, смартфон не кажется таким уж большим. Привыкаешь без проблем. Разрешение дисплея не заоблачное, а вполне себе распространённое — Full HD+, а именно 2316x1080 точек. Не многие ставят более чёткие экраны, и то обычно только в топовые свои модели.
Изображение на дисплее Vivo V15 Pro сочное, яркое, не даром здесь Super AMOLED-матрица. Поэтому и контрастность здесь наилучшая, а чёрный — по-настоящему чёрный. Точность цветопередачи немного хромает, но ничего критичного. Цветовая температура по умолчанию слегка завышена, отчего у изображения небольшой синеватый оттенок, но это легко регулируется соответствующим ползунком в настройках. А гамма соответствует норме, что значит, что не будет провалов ни в светлых, ни в тёмных полутонах. Наконец, углы обзора предельно широкие. Небольшое искажение заметно уже когда вы почти совсем отвернёте дисплей от себя. Максимальная светимость подсветки дисплея не рекордная, но достаточная для того, чтобы смартфоном можно было пользоваться днём на улице без особых проблем. Но, конечно, не под прямыми лучами солнца.
|Результаты теста дисплея Vivo V15 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|403/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|DeltaE (меньше = лучше)
|7,36
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000
Наушники можно подключить к Vivo V15 Pro как с помощью 3,5-мм джека, так и по Bluetooth (здесь он версии 5.0). Звук хороший, но немного расстраивает, что я так и не смог найти ни единого пункта настройки звучания в интерфейсе смартфона.
Мультимедийный динамик у смартфона один, так что звук здесь моно. Звучит он несколько плоско, но в остальном вполне хорошо. И обладает неплохим запасом громкости. Так что если вы забыли с собой беспроводную колонку — не всё потеряно.
Камеры
Где Vivo V15 Pro больше всего удивляет, так это, конечно, во всём, что касается камер. Селфи-камера выпрыгивает из ниоткуда, как будто у вас какой-то шпионский гаджет, а основу тройной тыловой камеры составляет аж 48-мегапиксельная матрица. С неё и начнём.
Если вы уже протёрли свои очки, чтобы наблюдать фотографии неописуемой детализации с 48-мегапиксельной камеры, то спешу вас немножко расстроить — это не совсем те мегапиксели, к которым мы привыкли (зато большая цифра помогает продвигать товар, не так ли?). На сегодняшний день есть два конкурирующих 48-мегапиксельных сенсора: Sony IMX586 и Samsung GM1. Главное их сходство в том, что на выходе они всё равно выдают привычные 12-мегапиксельные фотографии. Дело в том, что пиксели в этих матрицах объединяются в группы по четыре «человека», в один большой «супер-пиксель», чтобы захватить больше информации, в особенности света, что хорошо для ночной съёмки. Особенно потому, что большая часть этих пикселей только к свету и чувствительна, а за цвета отвечает меньшинство. Сенсор Samsung GM1, который как раз используется в основной камере Vivo V15 Pro, чуть проигрывает Sony IMX586 по детализации, но и стоит дешевле, поэтому его можно также найти в Redmi Note 7. А IMX586 встречается, например, в Xiaomi Mi 9 и Honor View 20.
По умолчанию, как и в любом другом смартфоне с одним из этих двух сенсоров, в приложении камеры снимки делаются с разрешением 12 Мп, а на 48 Мп надо переключаться руками в меню. Более того, когда вы переключаетесь на 8-мегапиксельную камеру с широкоугольным объективом, а потом возвращаетесь обратно на Samsung GM1, то камера снова возвращается к 12-мегапиксельным снимкам. Это лишний раз намекает нам, что где-то здесь подвох. И действительно, если присмотреться к 48-мегапиксельным снимкам, то видно, что разницы с 12-мегапиксельными нет. Но, тем не менее, основная тыловая камера снимает действительно хорошо. Снимки получаются яркими даже в унылый февральский день — не зря здесь также есть определение сцены на базе ИИ с применением соответствующих настроек. Насыщенность цветов на снимках заметна не только на экране самого Vivo V15 Pro (с его-то AMOLED-дисплеем с перенасыщенными цветами это как раз не удивительно), но и если смотреть снимки с какого-нибудь ноутбука с обычным дисплеем. Правда, камера нередко заваливает тени. Но, в целом, в автоматическом режиме прекрасно работает и днём, и ночью — менять экспозицию вручную приходится нечасто. Также приложение камеры может помочь вам выбрать наиболее подходящий фильтр из своего набора — тоже на базе ИИ. Правда, для фронтальной камеры можно выбирать фильтр только вручную.
Для съёмки при плохом освещении есть отдельный режим «Ночь». Он делает снимки более чёткими и насыщенными, похож на ночной HDR и вообще по постобработке сильно напоминает похожий режим у топовых смартфонов Huawei, только у Vivo V15 Pro качество снимков чуть уступает. Но очень радует, что смартфон сам понимает, когда неплохо бы активировать ночной режим — и высвечивает вам кнопку для того, чтобы немедленно это сделать.
Качество снимков на основную камеру Vivo V15 Pro, в общем и целом, хорошее, причём без необходимости лезть в ручной режим — автоматика всё прекрасно делает за вас. Но есть и сюрприз для тех, кто воспринимает фотографию серьёзно, а именно возможность сохранять снимки в RAW.
Также у Vivo V15 Pro есть еще две тыловые камеры вдобавок к вышеупомянутой. Одна — с широкоугольным объективом, чтобы вы могли не отбегать далеко, фотографируя большое красиво здание, и не вжиматься в угол квартиры, делая снимок сразу всех своих родственников (или товарищей по вписке,). «Ширик», правда, обладает уже всего 8-мегапиксельной матрицей, и, хоть не в мегапикселях счастье, меньше 10-12 в наше время уже плохой знак, сулящий бюджетное качество снимков. Конкретно в Vivo V15 Pro широкоугольная камера тоже не огонь. По центру фотографии изображение еще более или менее чёткое, а всё, что за пределами центра, лишено деталей, мутно, что в купе с эффектом «рыбьего глаза» смотрится не очень хорошо. Cама по себе возможность впихнуть на снимке невпихуемое радует, но взамен приходится жертвовать качеством снимка. Наконец, оставшаяся, третья камера — это датчик глубины, необходимый для программного размытия фона на портретных фотографиях.
Что касается фронтальной камеры, то и она изменилась по сравнению с Vivo NEX. Во-первых, она переместилась с левой половины верхней панели на правую. Во-вторых, она стала выезжать и заезжать обратно заметно быстрее предыдущей. И это сделано не только и не столько ради того, чтобы вы могли как можно скорее сделать селфи, а чтобы было удобно разблокировать смартфон по вашему лицу. Тут, кстати, Vivo тоже погналась за большими числами, иначе как объяснить, что у матрицы фронтальной камеры аж 32 мегапикселя. И, при хорошем освещении, она снимает действительно отлично, автопортреты получаются очень детализированными. При скудном освещении появляются шумы, а не смазанную фотографию становиться сделать уже не так просто. Но, когда вы фотографируетесь ясным днём, снимки получаются очень хорошими.
Прямо в приложение камеры встроена функция для «сканирования» текста и разного рода документов. Другими словами, вы трясущимися руками и под первым попавшимся углом фотографируете какую-нибудь станицу текста, которую нужно срочно переслать кому-то, а смартфон сам выделяет участок с текстом, выпрямляет, и на выходе у вас получается изображение как будто только что из сканера. Причём смартфон сохраняет в память и оригинальный снимок, и приведённый в порядок «скан» документа (как будто говоря тем самым: “Вот, посмотри, какой криворукий ты, и какой молодец я»).
Что касается видеосъёмки, то днём приятно снимать как на основную тыловую камеру, так и на «ширик». Точнее, приятно смотреть на получившийся результат. Оптической стабилизации у камер, к сожалению, нет, а электронная — только у основной, а для «ширика» не предусмотрена. Ночью качество видеоряда уже не слишком радует, особенно на 8-мегапиксельный сенсор с широким углом. Да и основная камера иногда запинается на фокусировке.
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Производительность и интерфейс
По «железу» Vivo V15 Pro метит в ценовую категорию 35 тысяч рублей. Во-первых, у него стоит одна из самых свежих систем-на-кристалле — Snapdragon 675. И несмотря на то, что «шестисотые» у Qualcomm — это, традиционно, чистый средний класс без амбиций дотянуться до потолка, то конкретно 675-й в общих вычислениях показывает себя совсем не «средним». Он оставляет позади себя другую новинку Qualcomm — Snapdragon 710 (который, казалось бы, должен быть быстрее), а также позапрошлогодний топовый Snapdragon 835 и прошлогодний HiSilicon Kirin 970, и даже наступает на пятки Snapdragon 845. Правда, на фоне нового «топчика», Snapdragon 855, всё встаёт на свои места — последний чуть ли не вдвое быстрее.
Но в играх Snapdragon 675 уже далеко не так хорош. Производительность графики у него та же, что и у Snapdragon 660, который можно найти в смартфонах от 15 до 30 тысяч рублей. Что не удивительно, ведь у Snapdragon 675 и 660 одно и то же графическое ядро — Adreno 512.
C памятью проблем нет. Дорогой пользователь получает 6 Гб оперативной памяти, что в 2019 должно хватит для повседневных нужд с запасом. А также 128 Гб на внутреннем накопителем. Мало? Всегда можно воспользоваться слотом для microSD.
Vivo V15 Pro получил Android 9.0 Pie со своей собственной оболочкой — FuntouchOS 9. Как и прежде, она отличается от других тем, что в верхней шторке у неё только уведомления, а все рычаги управления находятся в отдельной нижней шторке. К этому надо привыкать, в остальном же это вполне привычный Android, хотя некоторые черты наверняка появились здесь под вдохновением от iOS. В этой же шторке есть не только ползунок управления яркостью, но и второй для звука. Здесь же появляются ярлыки самых часто используемых приложений. Благодаря AMOLED-дисплею, оболочка также поддерживает возможность отображать часы, дату, процент заряда и некоторые уведомления на выключенном дисплее. Производитель предупреждает (и я с ним в этом полностью согласен), что это функция заметно отражается на автономности смартфона.
Vivo V15 Pro поддерживает распознавание пользователя по лицу (которое срабатывает очень быстро, но не имеет специальных датчиков, как у iPhone X, Huawei Mate 20 Pro или OPPO Find X для того, чтобы смартфон не путал ваше лицо с вашей фотографией или видео. Сенсорный отпечаток пальца в экране оптический, а не ультразвуковой, так что порой приходится проявлять настойчивость, или же забыть про него и пользоваться только распознаванием лица.
Ёмкость аккумулятора в Vivo V15 Pro вполне солидная, 3700 мАч. Это больше, чем, например, у Samsung Galaxy S10. А вот автономность всё равно не радует. После тестирования смартфона поочередно в фильмах, веб-сёрфинге и играх, оказалось, что в нашей сводной таблице он не поднялся дальше середины по суммарному времени работы от одного заряда при различных сценариях использования.
Конкуренты
Honor View 20
У Vivo V15 Pro есть грозные соперники. Например, в той же ценовой категории находится самый крутой смартфон суббренда Honor. Да, он выглядит немного вырвиглазно из-за броского переливающегося рисунка на задней панели, а фронтальная камера встроена прямо в экран = отнимает у него немного полезной площади. Зато Honor View 20 работает под управлением самого мощного чипа собственного производства Huawei, а именно Kirin 980 — такого же, что стоит в Huawei Mate 20 Pro. Этот чип кладёт Qualcomm 675 на обе лопатки как в общих вычислениях, так и в играх. У View 20 тоже 48-мегапиксельный сенсор, но уже производства Sony. Снимают камеры примерно на одном уровне, но у Huawei намного более агрессивная пост-обработка, что не понравится любителям естественных снимков, но придётся по душе тем, кто устал от повседневности.
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 — самый свежий флагман Xiaomi, славный продолжатель традиций Xiaomi Mi 8. У него тоже AMOLED дисплей, как и у Vivo V15 Pro. Но Xiaomi воспользовалась этим по-своему — в настройках есть возможность включить полностью тёмную тему интерфейса, что в случае с такого типа экраном должно дать заметный прирост времени автономной работы.
У Xiaomi Mi 9, как и у Honor View 20, нет поддержки microSD, так что с этой точки зрения Vivo V15 Pro обходит этих двух конкурентов. Но Xiaomi Mi 9 идёт с самым мощным процессором, почти вдвое более производительным, чем у Vivo V15 Pro, причём и в играх, и во всём остальном. Кроме того, несмотря на менее ёмкий аккумулятор, Xiaomi Mi 9 дольше работает от одного заряда.
Наконец, у Mi 9 чуть поинтереснее обстоят дела с камерами. Здесь тоже стоит 48-мегапиксельный сенсор, но Sony IMX586. Но преимуществом Mi 9 является дополнительная камера с фокусным расстоянием 54 мм, что даёт нам примерно двухкратное приближение. Всего здесь три камеры, каждая с разным фокусным расстоянием, тогда как у Vivo V15 Pro одна камера со стандартным, и одна с широкоугольным объективом.
В заключение
Сам по себе Vivo V15 Pro очень хороший смартфон. Гаджет прекрасно выглядит — красивый, современный, с в меру переливающейся задней панелью, с непривычным подходом к дизайну модуля камер, с полностью безрамочным дисплеем без всяких «бровей». А выезжающая фронтальная камера добавляет смартфону изюминку. Но цена в 34 000 рублей делает выбор в его пользу очень тяжёлым, так как в той же ценовой категории есть смартфоны поинтереснее хотя бы за счёт более высокой производительности.
У Vivo V15 Pro хороший 6,4-дюймовый экран с AMOLED-матрицей, неплохой звук и даже остался порт для проводных наушников. Что немного досадно, остался и Micro-USB. Смартфон получил новейший чип Snapdragon 675, который по производительности в общих вычислениях находится на одному уровне с недавними лидерами в этой сфере. А вот графика ему досталась от чипа среднего класса, поэтому в игры играть можно, но не на максимальных настройках.
Также у героя этого обзора очень хорошие камеры. Правда, для его ценовой категории — это, скорее, обычные. Но тем не менее. У смартфона есть основная камера с 48-мегапиксельным (на самом деле 12-мегапиксельным) сенсором Samsung GM1 и также вторая камера с широкоугольным объективом. Я думаю, вам понравятся, как они снимают. Достаточно чётко и ярко днём, красочно ночью. До топовых мобильных камерофонов Vivo V15 Pro не дотягивает, но заявка на успех есть.
Порадовало, что здесь есть много современных фишек: NFC, сканер отпечатков пальцев в дисплее, распознавание по лицу. Но нет, например, водозащиты и отдельной камеры с большим фокусным расстоянием.