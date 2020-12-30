Вьетнамские смартфоны уже сейчас лучше китайских по соотношению цены и качества. Мы вам докажем
Прежде чем вы начнёте орать в комментариях «да нахрен это надо? Нам и Xiaomi достаточно на любой случай жизни!», я вам напомню, что конкуренция — это хорошо. Без неё мы бы не получили толковые Samsung Galaxy M21 и M31 (Самсунг их создал тогда, когда Xiaomi и Huawei начали вытеснять его в бюджетном сегменте). Без неё, но чуть раньше, никаких китайских смартфонов не появилось бы, и мы бы выбирали в этом классе среди маломощных бюджетников Sony, LG, Samsung и HTC (в лучшем случае – Lenovo, были такие смартфоны).
Ну и технический прогресс + рвение производителей бюджетников обгоняет даже падающий курс рубля. Например, в 2017 году, если вы помните, при «55 рублей за доллар» самый дешёвый и выгодный смартфон в оф.рознице, Xiaomi Redmi 4X, стоил 13 тысяч рублей. То есть свыше $200. И это был «просто недорогой смартфон с большим аккумулятором», с минимально пригодным для использования процессором, никакой камерой, без NFC и т.д. Аналогичные Самсунги (Galaxy J7, например), стоили $300 и более.
А сегодня – без проблем! Даже среди новых догоняющих производителей. Например, в 2019 году, когда Vsmart показал свои первые смартфоны для международной (а не только во Вьетнаме) продажи, и они даже не выглядели, как дешёвая поделка. Но тогда почти у всех повально отсутствовал, например, модуль NFC, да и камера была… никакая.
А вот сейчас я потестировал Joy 4 и… это прям «достойный бюджетный смартфон»! Без всякой натяжки и скидки «ну, вот пока не очень ещё, но потом научатся делать нормально» (как показал пример Doogee и Oukitel – не научатся никогда). И сейчас расскажу в подробностях, почему.
Внешний вид
Итак, знакомство с внешностью современных смартфонов лучше начинать со спинки, т.к. спереди они плюс-минус одинаковые. Vsmart тут предлагает матовое и слегка радужное покрытие, которое не совсем софт-тач, но близко к нему.
В целом, глядя на спинку, сложно догадаться, что смартфон стоит всего 13 тысяч рублей. Разве что, на эту мысль наведёт сканер отпечатков пальцев — сегодня это уже не модно т.к. у большинства смартфонов сканер встроен в экран. Сканер очень пригождается для бесконтактной оплаты через NFC, чтобы каждый раз пароль не вводить.
На нижнем торце расположен динамик, порт USB-C (ура! моё главное требование к недорогим смартфонам удовлетворено!) и разъём 3,5-мм для подключения наушников. FM-радио, кстати, поддерживается.
Кнопка блокировки/питания и качелька громкости — на правом боку.
С фронтальной части, как водится у современных смартфонов, экран занимает почти всю площадь, но поскольку это всё-таки бюджетник, то рамки слегка толстоваты по сравнению с моделями за 25-30 тысяч рублей. Селфи-камера встроена в небольшой круглый вырез в левой-верхней части экрана.
Силиконовый чехол из комплекта слегка утолщает корпус, но держать смартфон в руке по-прежнему удобно. К тому же, в отличие от тех же Realme, бортики у чехла невысокие.
Экран и интерфейс
Vsmart Joy 4 отображает информацию на 6,53-дюймовом IPS экране с разрешением 1080х2340 пикселей. Запас яркости приличный — 420 кд/м2, примерно такой же по параметрам яркости и контрастности дисплей в Xiaomi Redmi Note 9S или Realme 6 Pro.
|Vsmart Joy 4
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|420/3,23 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,83
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
Из минусов экрана я бы отметил еле-заметный “гостинг” — если например листать страницу в браузере, то возникает ощущение, будто смартфон побывал на морозе. Это не относится к производительности процессора, а именно к отображению информации на экране, и довольно часто (всё ещё) встречается у смартфонов за 10-13к. Впрочем, проблема не особо выраженная, и вряд ли кто-то, кроме обзорщиков, обратит на неё внимание.
В качестве операционной системы установлена Android 10 и фирменная оболочка VOS 3.0, которая в целом не сильно меняет интерфейс, разве что, можно запутаться в некоторых настройках. Например, я искал настройку отпечатков пальцев в пунктах меню “Безопасность” и “Конфиденциальность”, а нашёл в итоге в “Экран блокировки и Биометрия”. Вроде бы даже логично, просто непривычно, что этот пункт вообще есть. С другой стороны, не менее логично, чтобы в нём же мы настраивали видимую информацию на заблокированном экране и заставку (т.к. матрица тут не AMOLED, то заставка включается лишь при зарядке), но нет — всё это находится в другом пункте, “Экран”.
Ну и почему пункт меню “Мобильная сеть” не находится под пунктом “Связь”, а вынесен отдельно — тоже, как мне кажется, не особо-то интуитивно. Догадайтесь, в каком из этих пунктов настраивается точка доступа, а в каком — VPN-соединение. Подсказывать не буду.
Производительность и автономность
Смартфон работает на Qualcomm Snapdragon 665, что лично я одобряю, т.к. с предубеждением отношусь к MediaTek (впрочем, уже видел пару примеров, когда на метиадеке получались весьма приличные устройства, но ощущения, что на Snapdragon камеры работают лучше, аккумулятор разряжается медленнее, а Android обновляется чаще, не покидают).
Производительность для данной SoC (системы на чипе) вполне адекватная, тут без сюрпризов. Вы получаете уровень MediaTek Helio G80/G85 (Xiaomi Redmi Note 9 построена именно на MediaTek G85) или Samsung Exynos 9611 (Galaxy M21, Galaxy M31). При этом Snapdragon 665 быстрее, чем Kirin 710A (большинство новых бюджетных Huawei и Honor, вышедших после санкций), но равен по производительности Kirin 710F (этот чип работает чуть быстрее своего варианта 710A, сделанного на новых фабриках SMIC).
Если ещё проще — процессор выдаёт производительность уровня смартфонов стоимостью 16-18 тысяч рублей в оф.рознице.
А вот с автономностью сюприз всё-таки получился, но, к сожалению, неприятный. Со своими 5000 мАч бюджетный Vsmart Joy 4 на нашем графике соседствует с топ-моделями типа Samsung Galaxy S20 и Oppo Find X2, у которых ещё и 4000 мАч (правда, более экономичный дисплей AMOLED), и с ZenFone 7 Pro от ASUS, который экономичностью не славится, но тоже с AMOLED.
И тип дисплея мог бы быть удачной “отмазкой”, но обратите внимание, что Motorola G9 Plus с такой же ёмкостью аккумулятора и IPS работает на четверть дольше.
В чём причина? Помимо оптимизации (наверное, есть смысл лучше притереть прошивку к процессору) играет роль компоновка процессора. Exynos 9611, Kirin 710 и Snapdragon 665 — восьмиядерные процессоры классической компоновки (4 мощных ядра Cortex-A7x + 4 экономичных Cortex-A5x). А у той же Moto G9 Plus внутри Snapdragon 730G, у которого только два ядра мощные, а остальные шесть — энергосберегающие. В сумме получаются прежние восемь ядер, но энергопотребление уже другое. Ну а смартфоны с AMOLED работают дольше просто потому, что AMOLED не такой прожорливый тип дисплея, как IPS.
Я бы не назвал такую ситуацию трагедией — у Xiaomi Redmi 9, Redmi Note 9 (MTK), Realme C3 автономность такая же, а Honor 9A или ZTE V2020 Smart разряжаются даже быстрее. Просто среди лучших по выносливости смартфонов (а таблицу у нас оккупировали именно эти модели) Vsmart... обычный. Суток на двое или трое хватит, в зависимости от вашего режима использования смартфона.
Камера
Смартфон оборудован четырьмя камерами, но по старой китайской традиции (а-ля Realme), реально задействуются из них две: обычная широкоугольная камера, и сверхширокоугольная.
По качеству съёмки, впрочем, мне больше всего понравилась… Селфи-камера! У неё бывает иногда проблема с цветопередачей (она очень любит красный цвет), но и это поправимо.
Основная камера тоже снимает неплохо (для цены смартфона), но иногда в автоматическом режиме получается темновато. Ну и ночью много шумов, что логично и естественно для недорогой камеры.
Сверхширокоугольная камера, что интересно, делает картинку светлее и более адекватно по освещению, но “рисует” совсем другие цвета. Обратите внимание на фотографии, где я на складе — и на селфи-камере, и на основной двери одного цвета, а на сверхширике — другого.
Что касается видео, то сначала я был приятно удивлён, увидев поддержку съёмки в 1080p60, что бывает большой редкостью для бюджетных смартфонов, но по итогу оказалось, что в этом режиме разрешение реально ниже и при просмотре на большом FHD-экране монитора заметны крупные пиксели, как было, например, у Xiaomi (правда, на более дорогих моделях вроде Mi 9T).
Ночью картинка остаётся вполне хорошо освещённой, однако плата за это — большая выдержка, которая приводит к значительному уменьшению плавности.
Короче говоря: Huawei и Honor по такой же цене (до 15 тысяч рублей) снимают хуже, Realme, Xiaomi Redmi Note 9 (MediaTek) и Oppo — примерно на равных, Xiaomi Redmi 9 снимает хуже, а вот из Xiaomi Poco M3 с его Snapdragon и 48 Мп сенсором можно выжать чуть больше качества.
Конкуренты
|Vsmart Joy 4
|Xiaomi Poco M3
|Realme C3
|Операционная система
|Android 10 + VOS 3.0
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + Realme UI 1.0
|Экран
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|6,5'', 720х1560 пикс., 19,5:9, IPS
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 665, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G70, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 610
|Mali-G52
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная квадро: 16 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,0
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Основная двойная: 12 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|6000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|165,7x77,7x9,2 мм
|162,3x77,3x9,6 мм
|164,4x75x9 мм
|Масса
|203 г
|198 г
|195 г
|Цена
|13 тысяч рублей
|13,5 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
Xiaomi Poco M3
Доплатив 500 рублей дороже можно взять Xiaomi Poco M3, и он будет примерно таким же по скорости работы, чуть лучше по камерам, зато намного, намного выносливее за счёт 6000 мАч! Взамен придётся отказаться от NFC — никаких вам оплат со смартфона на кассах или проверки/пополнения проездных.
Realme C3
Наверное, самый “народный” смартфон от Realme — С3 — можно купить вообще за 10 тысяч рублей, причём, именно версию с NFC (64 ГБ-версии с NFC, 32 ГБ — без NFC). Характеристики чуть хуже (в том числе, разрешение экрана), но и автономность намного выше. Правда, порт для зарядки — micro-USB. Ну, если это важно.
С учётом того, что последующие бюджетные Realme, C11 и C15, получились по соотношению цены и качества паршивенькими (Realme возомнили себя крутыми и под соусом «в России нас уже готовы покупать даже с переплатой» задрали цены), хватайте C3, пока их ещё продают — он чуть хуже, чем Vsmart Joy 4, но за 10 тысяч это прекрасный смартфон, лучше в ближайшее время не предвидится.
Итого
Да-да, я знаю, что вы дофига умелые бэтмены, все вооружены купонами из Aliexpress круглый год и вообще покупаете по минимальным ценам через мониторинги. Но сегодня мы говорим о психически нормальных людях, которые (сюрприз!) в большинстве своём открывают сетевые интернет-магазины и покупают смартфоны единым платежом, либо в рассрочку/кредит по официальным ценам.
И вот в таких условиях мы получаем, что Vsmart Joy 4 4/64 ГБ в оф.магазинах по цене от 11700 до 13000 рублей.
Берём подходящие на замену Xiaomi и видим:
- Redmi Note 9S 4/64 ГБ. Лучше по процессору, можно найти за 14 тысяч, но, зараза, без NFC. Смотрим дальше.
- Redmi Note 9 (MTK). Такой же, как VSmart в целом, но с урезанным объёмом оперативки (3/64 ГБ) и стоит минимум 15 тысяч (на 2 тысячи рублей дороже). Не знаю, как вы, а я бы за 15 тысяч рублей не брал смартфон с 3 ГБ ОЗУ. А с 4/128 ГБ этот смартфон в оф.рознице стоит 17-18 тысяч. Нет, я не шучу, действительно настолько дохрена. Шесть тысяч доплаты в сравнении с VSmart. При том, что за 7500 можно второй бюджетный смартфон (Redmi 9A, например) купить.
- Samsung Galaxy A21. Жуть жутчайшая (процессор медленнее, дисплей менее чёткий, камеры хуже, автономность хуже) за 14 тысяч рублей. А приличный Самсунг, Galaxy M21, у официалов начинается с 17.5 тысяч рублей. И это печально, совсем недавно стоил 15.
Это я к тому, что, прежде чем кукарекать «чёртов обзорщик продался и впаривает нам хлам!» просто откройте каталог цен в Яндекс.Маркете и посмотрите сами, сколько сейчас стоят вчерашние дешёвые мобилы в оф.рознице. Не за нал с «подпольной» доставкой из Китая и без оф.гарантии, а те, которые продают по всей стране с возможностью кредита/рассрочки. И под таким соусом, чесслово, Vsmart Joy 4 — хороший вариант для покупки. А для всего остального есть Kimovil/Moneyfromnothing и купоны на Алиэкспресс, здесь с вами даже не спорю.
И заголовок тоже не кликбейт, как вы теперь убедились — да, если хотите то же самое, что в Xiaomi, но на несколько тысяч рублей дешевле, покупайте вьетнамский смартфон. В нём, по сути воплотилось то, что совсем недавно нам предлагали Meizu, и это хорошо.