Вьетнамские смартфоны уже сейчас лучше китайских по соотношению цены и качества. Мы вам докажем

Прежде чем вы начнёте орать в комментариях «да нахрен это надо? Нам и Xiaomi достаточно на любой случай жизни!», я вам напомню, что конкуренция — это хорошо. Без неё мы бы не получили толковые Samsung Galaxy M21 и M31 (Самсунг их создал тогда, когда Xiaomi и Huawei начали вытеснять его в бюджетном сегменте). Без неё, но чуть раньше, никаких китайских смартфонов не появилось бы, и мы бы выбирали в этом классе среди маломощных бюджетников Sony, LG, Samsung и HTC (в лучшем случае – Lenovo, были такие смартфоны).

Ну и технический прогресс + рвение производителей бюджетников обгоняет даже падающий курс рубля. Например, в 2017 году, если вы помните, при «55 рублей за доллар» самый дешёвый и выгодный смартфон в оф.рознице, Xiaomi Redmi 4X, стоил 13 тысяч рублей. То есть свыше $200. И это был «просто недорогой смартфон с большим аккумулятором», с минимально пригодным для использования процессором, никакой камерой, без NFC и т.д. Аналогичные Самсунги (Galaxy J7, например), стоили $300 и более.

А сегодня – без проблем! Даже среди новых догоняющих производителей. Например, в 2019 году, когда Vsmart показал свои первые смартфоны для международной (а не только во Вьетнаме) продажи, и они даже не выглядели, как дешёвая поделка. Но тогда почти у всех повально отсутствовал, например, модуль NFC, да и камера была… никакая.

А вот сейчас я потестировал Joy 4 и… это прям «достойный бюджетный смартфон»! Без всякой натяжки и скидки «ну, вот пока не очень ещё, но потом научатся делать нормально» (как показал пример Doogee и Oukitel – не научатся никогда). И сейчас расскажу в подробностях, почему.

Внешний вид