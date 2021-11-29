Не для игрунов, не для нищих и не для мажоров: нашли «золотую середину» смартфонов Xiaomi

Не для игрунов, не для нищих и не для мажоров: нашли «золотую середину» смартфонов XiaomiМодель с непроизносимым названием Xiaomi 11 Lite 5G NE
Технические характеристики
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12.5
|Экран
|AMOLED, HDR10+, 90 Гц, 6.55", 1080 x 2400 пикс., 20:9, 402 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778G, 6 нм, 8 ядер (1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц)
|Графика
|Adreno 642L
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ, UFS 2.2
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC, NFC
|Камеры
|Основная: 64 MP, f/1.8, 26 мм, PDAF
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 119˚,
|Макро: 5 Мп, f/2.4, AF
|Фронтальная камера: 20 Mп, f/2.2, HDR
|Аккумулятор
|4250 мАч
|Размеры
|160,5x75,7x6,8 мм
|Вес
|158 г
|Цена
|40 тыс. рублей
Внешний вид
Начну совсем издалека. Пару лет назад мне посчастливилось протестировать Honor 20 и Honor 20 Pro. Для тех, кто все пропустил: это такие уверенные середняки, где младшая модель сделана из пластика, а старшая — из стекла. При этом в использовании мне больше понравилась именно младшая модель. Она сразу подкупила своим небольшим весом, в сравнении с 20 Pro. Так вот, герой обзора — это тот же Honor 20, только в исполнении от Xiaomi. Много пластика и минимум веса. Тут ты хотя бы понимаешь, почему производитель выбрал именно этот материал. 156 грамм! Чудеса инженерии да и только.
Однако на этом сходства не заканчиваются. Тут есть и сканер отпечатков, вмонтированный в клавишу питания, и даже вся фронтальная поверхность повторяет таковую в Honor 20. Правда, у смартфона от Xiaomi немного меньше рамки. Схожи они и в том, что у обоих устройств нет разъема для наушников — придется пользоваться комплектным переходником.
К качеству сборки претензий нет, за исключением одной детали. Часть составной рамки слегка выступает, и по ней буквально хочется пройтись напильником. Издалека этого не видно, но если взять телефон в руку, эту неровность можно будет запросто ощутить ладонью.
В целом, внешний вид — сильная сторона смартфона. Дизайн блока камеры, скажем так, не нагло украден, а вдохновлен таковым в последних поколениях смартфонов от Apple. Несколько уровней высоты, прозрачная пластина под непосредственно модулями камеры. Но даже несмотря на такое вдохновение, все это выглядит хорошо, приятно и гармонично.
Расцветок у 11 Lite 5G NE много, можно найти не только градиентные, но и вполне себе нейтральные. Но на этом они не заканчиваются. Как вам такой блестящий вариант?
Что касается слота для сим-карты, то он небольшой, но при этом весьма функциональный. При размерах одиночного, он вмещает в себя либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти формата Micro SD. Расположен он снизу, слева от порта USB Type-C.
Дисплей и оболочка
Экран в предыдущем “облегченном” флагмане Mi 10 Lite был далеко не образцом правильной цветопередачи. Цвета перенасыщенные, охват палитры sRGB в наших тестах достигал отметки в 130% — сгодится, конечно, чтобы смотреть красочные видео и всячески потреблять контент. Однако если вы любитель обработать фотографии непосредственно на смартфоне, то это не то, что вам нужно.
Допустим, вы “накрутили” крутой пресет в VSCO, применили его на понравившийся снимок, опубликовали и… при просмотре с другого устройства получили совсем не то, что ожидали. Решение проблемы простое — экран с нормальной цветопередачей. Ну, такой в 11 Lite 5G NE и установили. Смотрите сами.
|Xiaomi 11 Lite 5G NЕ
|яркий режим
|стандартный режим
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|2/490 кд/м2
|2/490 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|115%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,83
|1,13
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6600
|6500
Большинство показателей находится в норме даже в насыщенном режиме. В обычном они стремятся к идеалу, показывая чудеса калибровки. Отличное значение DeltaE, впервые за долгое время не просто адекватная цветовая температура, а буквально идеальная. На экран приятно смотреть, все цвета выглядят естественно.
Максимальный уровень яркости тут всегда одинаковый, зависимости от активации режима автояркости я не обнаружил даже путем прямой засветки фотоэлемента, хотя Xiaomi пишет про пиковую яркость в 800 кд/м2.
В целом, почти 500 кд/м2 — это хороший результат, который обеспечивает отчетливое отображение картинки под прямыми солнечными лучами. Ночью смартфон не будет выжигать глаза — за это спасибо минимальному уровню яркости в 2 кд/м2.
Повышенная герцовка на месте, но в устройстве за 30 тысяч рублей хотелось бы увидеть все 120 Гц, а не привычные сегодня даже для бюджетного сегмента 90 Гц. Однако имеем то, что имеем.
С оболочкой все просто — тут используется MIUI версии 12.5, которая хорошо выглядит, шустро работает, но все так же огорчает рекламой и советами установить игры по типу “три в ряд” с абсолютно наркоманскими иконками. “Орущие мужики” тут тоже присутствуют, куда же без них. Зато радует, что среди предустановленных приложений нет богомерзкого фейсбука. П — победа.
Производительность и автономность
Будучи обзорщиком, тяжело не тронуться умом, когда компании выпускают по десятку версий одного смартфона. 11 Lite, 11 Lite 5G и 11 Lite 5G NE — это все разные устройства с разными процессорами, но в одном корпусе. И это без учета региональных версий, которых тоже немало. Индийские, глобальные... тысячи их!
|Xiaomi 11 Lite
|Xiaomi 11 Lite 5G
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Qualcomm Snapdragon 780G
|Qualcomm Snapdragon 778G
|2 ядра Kryo 470 Gold (Cortex-A76) на 2300 МГц и 6 ядер Kryo 470 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц
|1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц
|1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц
|8 нм
|5 нм
|6 нм
Как вы уже поняли из таблицы выше, в случае с героем обзора иметь дело придется со свежим Qualcomm Snapdragon 778G. Как чип, он всяко интереснее, чем Snapdragon 732G, установленный в обычном 11 Lite. Все дело в более производительных ядрах и техническом процессе 6 нм. Неудивительно, ведь между анонсами этих процессоров целый год разницы.
Если коротко, то Snapdragon 778G — это брат-близнец Snapdragon 855, который можно было встретить почти во всех флагманах образца 2019 года. В некоторых источниках вы можете встретить информацию о том, что компоновка ядер тут 4+4, однако все не так просто. Несмотря на то, что тут действительно используется 4 ядра Cortex-A78 и 4 ядра Cortex-A55, одно ядро A78 разогнано до 2,4 ГГц. Поэтому можно уверенно говорить, что компоновка тут формата 1+3+5 (да и сама Qualcomm называет ведущее ядро Kryo 670 Prime). Но что это дает на практике?
Как минимум, отсутствие нагрева при выполнении тяжелых задач. Большинство тяжелых игровых тайтлов запускается со стабильным фреймрейтом. PUBG Mobile выдает 59-60 кадров на высоких настройках. Похожая ситуация с Mobile Legends — те же 60 кадров, только уже на “ультрах”.
А зачем, собственно, сюда воткнули 778G, если есть версия смартфона без приставки NE на Snapdragon 780G с 5 нм техпроцессом? Несмотря на схожие результаты в синтетике и играх, Xiaomi обещает тут прокачанную автономность при все тех же 4250 мАч. Вдобавок ко всему, 778G затюнинговали под работу с алгоритмами ИИ, которые помогают обрабатывать изображение с камеры.
И с автономностью действительно не обманули. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE запросто обходит своих конкурентов, оборудованных аккумуляторами на 5000 мАч. Меньше аккумулятор — меньше толщина и вес. По совокупности этих факторов, найти устройство лучше действительно сложно. Соперничать с ним может разве что Realme GT Master Edition, но он весит почти на 20 грамм больше.
Проходить день со смартфоном, используя его для мессенджеров, серфинга и залипания в любимый YouTube можно без особых проблем, даже не снижая уровень яркости до некомфортного. Ну а если вы все-таки смогли разрядить аккумулятор раньше положенного, восполнить заряд можно при помощи комплектного блока питания на 33 Вт.
Камера
Отдельный “нейронный” чип в составе Snapdragon 778G, отчасти предназначенный для обработки изображения, видимо, пошел устройству на пользу, потому что камера смартфона снимает круто. И для нее не имеет значения то, когда вы снимаете: днем или ночью.
В качестве основного сенсора Xiaomi использует здесь Samsung GW3. Это неплохой датчик для смартфонов среднего ценового диапазона с разрешением 64 Мп. Ключевая его особенность — размеры. Samsung заявляет, что благодаря уменьшению размеров пикселей с 0,8 до 0,7 мкм, габариты удалось сохранить на уровне модулей с разрешением 48 Мп. На деле это реально заметно. Камера не сильно выступает над корпусом, а лежа на “спинке”, смартфон не начинает раскачиваться из стороны в сторону как умалишенный.
Хорошая новость для всех тех, кто не особо доверяет стоковым приложениям камеры и готов при первой возможности пересесть на Google Камеру. Так вот, модов много, выбрать что-то подходящее можно. Я даже протестировал пару штук и заметил, что гугловской камере удается лучше работать с HDR. В стоковом приложении автоматика иногда сдвигает точку черного, в софте от Google такой проблемы вовсе нет.
Основному модулю удается хорошо детализировать сложные участки. Автоматика и алгоритмы не превращают ветки дерева, например, в мыльную кашу. Взгляните вот на этот кадр, снятый во время тумана ранним утром.
Несмотря на не самые классные условия освещения, пересчитать можно буквально каждую веточку. Конкретно в этом снимке камера хорошо справилась и с определением баланса белого. Но такое происходит не всегда. Вот, например, ещё пара фотографий, сделанных ранним утром. Кадры оказались завалены в сторону холодной палитры.
Если же необходимо снять какой-то отдаленный объект, то двукратное приближение в обычном режиме не особо спасает. Даже на экране смартфона видна сильная потеря резкости и общая рыхлость изображения. Чуть лучше обстоит ситуация, если переключить камеру в режим съёмки в полном разрешении и уже из этого режима можно худо-бедно снимать с двукратным увеличением. Согласен, не очень удобно, но это единственный вариант получить сносный снимок, который будет не стыдно открыть даже на большом экране.
В целом, угла обзора даже основной камеры с головой хватает для того, чтобы снимать пейзажи и разные городские зарисовки. Поэтому не очень понятно, зачем производители в среднем сегменте дополняют основную камеру очень слабой широкоугольной. Она редко в каких смартфонах способна выдавать приличный результат и, увы, Xiaomi 11 Lite 5G NE не стал исключением. Для личного пользования — терпимо. Эх, куда интереснее было бы увидеть полноценный телеобъектив с хотя бы трехкратным оптическим увеличением.
Ночные снимки смартфону удаются даже без активации специального ночного режима, в котором несколько снимков с разной экспозицией склеиваются в один.
Фронтальную камеру прокачали только в сравнении с самым обычным 11 Lite, заменив 16 Мп модуль на модуль с разрешением 20 Мп. Для любителей снимать себя очень даже неплохо, всем остальным стоит быть готовым к тому, что видно будет буквально каждый волосок на лице. Рыхлости нет, за это плюс.
Что касается съемки видео, то максимальное разрешение, которое можно получить — 4К с фреймрейтом 60 к/c. Ночью отснятый материал не страдает обилием шумов, детали не пропадают в бездне "улучшайзеров".
Конкуренты
Лайт-версия флагмана, которая стоит сорок тысяч рублей — это сильно. Однако далеко не всем может понадобиться смартфон с 256 ГБ встроенной памяти. Поэтому конкурентов я нашел для версии 8/128 ГБ. Нужно больше памяти? Не забывайте про то, что у смартфона все-таки есть слот для micro SD, хоть он и гибридный.
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
|Sony Xperia 10 III
|Xiaomi Poco F3
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 11
|Android 11 + MIUI 12.5 для Poco
|Экран
|AMOLED, HDR10+, 90 Гц, 6.55", 1080 x 2400 пикс., 20:9, 402 ppi
|OLED, HDR, 6.0", 1080 x 2520 пикс., 21:9, 457 ppi
|AMOLED, 120 Гц, HDR10+, 6.67", 1080 x 2400 пикс., 20:9, 395 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778G, 6 нм, 8 ядер (1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц)
|Qualcomm Snapdragon 690, 7 нм, 8 ядер (2 ядра Kryo 560 Gold (Cortex-A77) на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 560 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц)
|Qualcomm Snapdragon 870, 7 нм, 8 ядер (1 ядро Kryo 585 Prime (Cortex-A77) на 3200 МГц, 3 ядра Kryo 585 Gold (Cortex-A77) на 2420 МГц и 4 ядра Kryo 585 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц)
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 619
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|128 ГБ
|128 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, Bluetooth5.1, A2DP, LE GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC
|Камеры
|Основная: 64 MP, f/1.8, 26 мм, PDAF
|Основная: 12 Mп, f/1.8, 27 мм, PDAF
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 119˚,
|Широкоугольная: 8 MP, f/2.2, 120˚, 16 мм
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 119˚
|Макро: 5 Мп, f/2.4, AF
|Телефото: 8 Mп, f/2.4, 54 мм, PDAF, 2x оптический зум
|Макро: 5 MP, f/2.4, 50 мм
|Фронтальная камера: 20 Mп, f/2.2
|Фронтальная камера: 8 MP, f/2.0
|Фронтальная камера: 20 Mп, f/2.5
|Аккумулятор
|4250 мАч
|4500 мАч
|4520 мАч
|Размеры
|160,5x75,7x6,8 мм
|154x68x8,3 мм
|163,7x76,4x7,8
|Вес
|158 г
|169 г
|196 г
|Цена
|30 тыс. рублей
|30 тыс. рублей
|30 тыс. рублей
Если нужна еще большая производительность — Xiaomi Poco F3
За условные тридцать тысяч рублей не получится найти версию смартфона с таким же количеством оперативной памяти как и у 11 Lite 5G NE. Но и тех шести гигабайт, что есть в распоряжении Poco F3, должно хватить для всех нужд даже довольно притязательного пользователя.
Почему интереснее героя обзора? Как минимум за счет более быстрых ядер Cortex-A77 в составе Snapdragon 870. 30% прироста в частотах — хороший показатель. Именно по этой причине в тестах на однопоточную и многопоточную производительность данный чип запросто кладет на лопатки Snapdragon 778G. Да, даже несмотря на технический процесс 7 нм. Прибавьте сюда еще и экран с частотой обновлений 120 Гц, более вместительный аккумулятор и чуть более брутальный внешний вид. Но есть одна слабая сторона — камера.
Из-за того, что в смартфоне установлен сенсор Sony IMX582, стоит ожидать не самые детализированные снимки в темное время суток. Ночные режимы, конечно, могут помочь, но это будет мало напоминать процесс формата "достал и сфотографировал". Отчасти проблему может решить установка Google Камеры и активация местного режима HDR.
Дизайн важнее? Sony Xperia 10 III
Третье поколение тонкого средне-бюджетного смартфона Xperia 10 безусловно круто выглядит, сохранив при себе все отличительные черты флагманской линейки. Острые грани, ныне классическое вытянутое соотношение сторон 21:9 — все это выделяет устройство на фоне большей части "обмылков". Но за такие дизайнерские изыски приходится расплачиваться начинкой. Плохо это? В пересчете количества "попугаев" на рубль стоимости для какого-нибудь геймера - да, тут все-таки установлен Snapdragon 690. Но если все задачи сводятся к мессенджерам и тик-токам, то почему бы и нет?
Экран поддерживает цветовое пространство DCI-P3, изображение на экране будет выглядеть здорово. Мало 60 Гц? Ну, это Sony, тут ничего не поделаешь. Даже прошлогодний Xperia 1 II не получил ни 90 Гц, ни 120 Гц. Ситуацию исправили только с анонсом Xperia 5 II, в котором появилась поддержка частоты обновлений 120 Гц.
Камеры здесь снимают естественно — отличительная черта всех последних смартфонов от Sony. Никакой явно видимой грубой обработки нет, снимки не страдают излишней резкостью. Макро-модулей и прочей бутафории тут нет — только три нормальные камеры. Основная, телефото и "ширик".
Итого
Тот случай, когда новая версия 11 Lite заслуживает право на существование (а не как обычно бывает с хреновой тучей бесполезных моделей Xiaomi). В тонком корпусе инженерам удалось разместить производительную начинку, которая будет акутальна еще несколько лет. Основная камера тут явно лучше, чем у конкурентов даже при использовании стандартного приложения. И даже улучшить ее можно — достаточно установить камеру от Google. Местные алгоритмы добавят снимкам деталей, особенно в темное время суток — это выяснилось во время тестирования.
Стоит ли покупать, если "на руках" есть только 30 тыс. рублей? Скорее да, чем нет. Он удобный, легкий, да и переплата за "5G" в названии тут не ощущается. Плюс ко всему еще и экран откалибровали на твердую "пятерку". За свои деньги — очень хорошо.
- Легкий — 158 г
- Свежий процессор
- Хорошая основная камера
- Идеальная калибровка дисплея
- Макро-модуль для "галочки"
- Не самый приятный стык на боковой рамке