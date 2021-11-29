Не для игрунов, не для нищих и не для мажоров: нашли «золотую середину» смартфонов Xiaomi

Однако на этом сходства не заканчиваются. Тут есть и сканер отпечатков, вмонтированный в клавишу питания, и даже вся фронтальная поверхность повторяет таковую в Honor 20. Правда, у смартфона от Xiaomi немного меньше рамки. Схожи они и в том, что у обоих устройств нет разъема для наушников — придется пользоваться комплектным переходником.

К качеству сборки претензий нет, за исключением одной детали. Часть составной рамки слегка выступает, и по ней буквально хочется пройтись напильником. Издалека этого не видно, но если взять телефон в руку, эту неровность можно будет запросто ощутить ладонью.