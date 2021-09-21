В октябре Xiaomi представит в России «антикризисные флагманы» 11T и 11T Pro. А мы их уже оценили«Киномагия» и прочие сказки маркетологов прилагаются
Кто такие, зачем нужны?
Судя по всему, двигатель прогресса всех новых флагманских смартфонов — качество съёмки видео.
Сначала Sony выпустила Xperia 1 III с тоннами «режиссёрских» настроек в Cinema Pro. Потом Apple показала плавную и умную рефокусировку в кинематографическом стиле, анонсировала ProRes Video для iPhone 13 Pro и Pro Max и подключила к съемке лазерный дальномер для построения карт глубины, чтобы менять силу боке и точку фокусировки на готовом ролике. Новые «антикризисные флагманы» Xiaomi — модели 11 T и 11 T Pro (привыкайте, теперь они пишутся без «Mi») — тоже ставят видеосъемку на первое место. И стартовали по миру со слоганом «киномагия».
Внешне смартфоны практически неотличимы друг от друга. Разница в одной детали: верхняя грань «прошки» хвастается партнерством с Harman/Kardon, чьи инженеры отвечали за калибровку звучания стереодинамиков и обеспечили поддержку Dolby Atmos. Размеры одинаковые. Отличия в весе – один грамм. Насчет расцветки стоит подумать. Черный глянец традиционно вышел катастрофически марким, текстура «под шлифовку» вообще не спасает. Голубая расцветка молодежная. Выглядит на картинках прикольно, но в руках покрутить не удалось. Белый матовый — топ. Красивый, без отпечатков на спинке и не обязывает пользоваться чехлом.
Вам MediaTek за 50 тыщ рублей или зарядку 0% — 100% за 17 минут?
Ключевая разница между версиями смартфона — процессор. Топовый 11T Pro работает на «если не он, то кто?» Qualcomm Snapdragon 888, за счёт этого он более крут по качеству съёмки видео (до 8K c частотой 30 кадров в секунду), а ещё поддерживает сверхскоростную зарядку с адаптером 120 Вт. В итоге результаты получаются просто эпичные: 0% — 72% за 10 минут, 0% — 100% за 17 минут зарядки! И это не «доходяга» с маленьким аккумулятором (у iPhone 13 Pro, например, 3150 мАч, и так быстро заряжаться он бы мог с лёгкостью, если бы Apple хотела), а полноценная лопата с 5000 мАч! Что тут скажешь, Power Delivery 3.0 и высококачественные аккумуляторы творят чудеса.
Простой 11T работает на базе MediaTek Dimensity 1200 (примерный аналог Snapdragon 865), снимает видео в 4K/30FPS и заряжается адаптером 67 Вт.
Ситуация с процессорами любопытная. Раньше покупатели однозначно пошли бы голосовать рублем за смартфон на Qualcomm и по возможности игнорировали чип от MediaTek. А теперь тайваньские чипы ценятся достаточно высоко и игнорировать их, если вы не хардкорный любитель игр на смартфонах (по производительности графики Qualcomm всё ещё впереди), уже смысла нет.
А ещё не забывайте, что Snapdragon 888 получился «печкой», которая в разных смартфонах работает по-разному (чаще всего – хорошо, довольно часто – плохо, почти никогда не идеально). Его слабое место – существенное падение мощности из-за перегрева при долгой нагрузке.
Пока нет оснований думать, что у Xiaomi Mi11 T Pro c этим будут проблемы, но Dimensity 1200 внезапно кажется более предсказуемым и стабильным. Добавьте к этому, что ранее на OnePlus Nord 2 он удивил реально высокой производительностью, включая самые требовательные игры типа Genshin Impact. Вывод следующий: если не хватает денег на топовый Mi11 T Pro, можно не бежать за микрокредитом в ужасе перед MediaTek. Dimensity 1200 вполне заменяет прошлогодние флагманские Снапы, которых уже в природе нет, потому что на конвейере из флагманских Qualcomm выпускается только 888 (да и тот в дефиците, сами знаете).
108 Мп для народа
Основная камера смартфона – тройной модуль. Широкоугольник получил сенсор 108 Мп на 1/1,3 дюйма светосилу f/1.75. Фактически перед нами сенсор Samsung S5KHM2 — такой же стоит у нового флагмана Honor 50 Pro, Motorola Edge 20 Pro, и это хорошо. А ещё он стоит в Xiaomi Redmi Note 10 Pro, который флагманским по качеству съёмки не назовёшь при всём желании, и это смущает.
Ультраширик — 8 Мп, f/2.2 с углом обзора 120 градусов без автофокуса. Телемакро камера имеет разрешение 5 Мп и диафрагму f/2.4. C учетом разных чипов отличия ожидаем не только в максимально доступном разрешении видео. Алгоритмы сигнального процессора наверняка отличаются, а вот в чью пользу — вопрос открытый. Скорее всего, разница на уровне вкусовщины, а не объективного превосходства одного смартфона над другим. Но эта гипотеза требует проверки.
Кстати, специально для видео реализовано несколько фишек, например, добавлены необычные эффекты съемки и аудиозум, когда с приближением картинки повышается также и громкость. Из серьезных минусов — в камерах нет системы оптической стабилизации. А значит, компенсация тряски будет происходить силами гироскопа с программной обрезкой краев кадра для получения более-менее стабильного изображения. На фотосъемке в условиях недостаточного освещения отсутствие оптической стабилизации тоже скажется не в лучшую сторону.
Всячина и конкуренты
Что еще рассказать про новые Xiaomi? Экраны отличные, там и там OLED 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 1000 нит. Защита — Gorilla Glass Victus. Памяти 8 ГБ оперативной и 128 либо 256 ГБ для хранения данных. Покупатели «прошки» могут еще взять конфигурацию 12/256, если она доберется до России. Версия Bluetooth новейшая — 5.2, поддерживается WiFi 6, есть ИК-порт и NFC. А вот защиты от воды нету. Беспроводную зарядку Qi тоже не предусмотрели.
Как и ожидалось, 11 T и 11 T Pro не развивают, а дополняют модельный ряд топовых смартфонов Xiaomi. Российских цен мы пока не знаем, но если удастся их удержать в разумных пределах — на выходе получатся те самые «народные флагманы», которые любят и ждут фанаты марки. А то очень уж дорогой получилась выставка достижений Xiaomi в основной линейке Mi11. «Тэшки» — это смартфоны не для желающих получить что-то превосходящее Mi11, а скорее, для тех, кто хочет как-то по-другому и немного подешевле.
В Китае за Xiaomi 11T просят что-то порядка 42 тысяч рублей в переводе на «деревянные». За 11T Pro — 55 тысяч рублей. Очень сомневаюсь, что российское представительство не накинет к этим ценам эдак по 10 тысяч на хлеб с икрой, но кто знает... В любом случае, Xiaomi 11T за 42 тысячи с заказом в «серой» рознице — хорошая замена постепенно исчезающим из продажи Samsung Galaxy S20 FE и прочих Huawei P30 Pro, которым только-только начала появляться здрава альтернатива.
По ощущениям, их позиционирование стало очевидной реакцией бренда на популярность TikTok и желание молодой аудитории брать смартфоны теперь уже с прицелом не только на фото, но еще и на видео. И кажется, мы еще не раз увидим такую стратегию продвижения у разных брендов в ближайшем будущем. Впрочем, хотят ли нынешние блогеры непременно записывать в 8K с несколькими программными фишками для съемки или все-таки ждут от производителей какую-то другую киномагию — большой вопрос.
Если не держать в голове, что Mi11 T и Mi11 T Pro задумывались с реверансом в сторону видео, мы видим качественные и хорошо оснащенные субфлагманы, к которым список претензий и хотелок получается довольно компактным. Ну, не такой сдержанный дизайн, защиту от воды и беспроводную зарядку стоило бы докинуть, а также оптическую стабилизацию вместе с большим количеством внятных объяснений «киномагических» свойств этих аппаратов.
В итоге расклад такой. «Тэшки» явно имеют все шансы попасть в список рекомендаций для всех разыскивающих добротный субфлагман покупателей. При желании потестировать зарядку аккумулятора 5000 мАч за 17 минут (а это реально круто), послушать качественное стерео от Harman/Kardon и забить память роликами в 8K разрешении — смотреть нужно в сторону Mi11 T Pro. Если хочется найти адекватный баланс между ценой и возможностями, тогда надо ждать старта продаж Mi11 T. И лучше всего — в белом.