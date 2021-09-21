В октябре Xiaomi представит в России «антикризисные флагманы» 11T и 11T Pro. А мы их уже оценили

Вам MediaTek за 50 тыщ рублей или зарядку 0% — 100% за 17 минут?

Ключевая разница между версиями смартфона — процессор. Топовый 11T Pro работает на «если не он, то кто?» Qualcomm Snapdragon 888, за счёт этого он более крут по качеству съёмки видео (до 8K c частотой 30 кадров в секунду), а ещё поддерживает сверхскоростную зарядку с адаптером 120 Вт. В итоге результаты получаются просто эпичные: 0% — 72% за 10 минут, 0% — 100% за 17 минут зарядки! И это не «доходяга» с маленьким аккумулятором (у iPhone 13 Pro, например, 3150 мАч, и так быстро заряжаться он бы мог с лёгкостью, если бы Apple хотела), а полноценная лопата с 5000 мАч! Что тут скажешь, Power Delivery 3.0 и высококачественные аккумуляторы творят чудеса.

Простой 11T работает на базе MediaTek Dimensity 1200 (примерный аналог Snapdragon 865), снимает видео в 4K/30FPS и заряжается адаптером 67 Вт.

Ситуация с процессорами любопытная. Раньше покупатели однозначно пошли бы голосовать рублем за смартфон на Qualcomm и по возможности игнорировали чип от MediaTek. А теперь тайваньские чипы ценятся достаточно высоко и игнорировать их, если вы не хардкорный любитель игр на смартфонах (по производительности графики Qualcomm всё ещё впереди), уже смысла нет.