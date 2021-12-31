Почему нельзя покупать дорогие смартфоны Xiaomi без изучения обзоров

Почему нельзя покупать дорогие смартфоны Xiaomi без изучения обзоровXiaomi 11T Pro тому прекрасный пример
Внешний вид
Честно говоря, у меня остаётся всё меньше эпитетов описывать современные смартфоны — настолько они снова становятся похожи. В этой похожести некоторым компаниям всё же удаётся найти какой-то свой стиль — например, не могу не отметить старания дизайнеров Samsung. Ну и Realme GT Master Edition уж очень красивым получился.
У Xiaomi мне больше всего нравились Mi 8, Mi 9, некоторые из Redmi Note. Неплохо смотрелась и Mi 10 Ultra (ещё б загнутые края экрана выпрямить). Но вот что касается Xiaomi 11T Pro (да, теперь Mi убрали из названия)... Ну, он выглядит как телефон Xiaomi. Наверное, это значит, что цель дизайнеров достигнута, по крайней мере, в первом приближении. Если что, ничего плохого я в этом не вижу, но и хвалить смартфон пока не за что.
Сканер отпечатков пальцев разместили в кнопке питания/блокировки справа. Лично мне больше нравятся сканеры в экране, но ладно, это субъективщина.
Порт USB-C давно стал стандартом, как и, к сожалению, отсутствие разъёма 3,5-мм. NFC здесь в наличии, так что, платить смартфоном можно.
Карту памяти в смартфон установить нельзя, только две nano-SIM. Вполне типично для современных флагманов (и полу-флагманов) Xiaomi и многих других брендов.
Корпус защищён от пыли/воды по стандарту IP53, то есть, можно сказать, не защищён никак. К сожалению, у китайцев с нормальной пыле-влагозащитой туго, это всех компаний касается.
Экран
Честно скажу — я много тестировал смартфонов Xiaomi, и в целом мне нравятся их экраны, особенно у моделей дороже среднего (начиная с Redmi Note). Но Xiaomi 11T Pro — какое-то разочарование в этом плане. Не исключаю, что всё дело в том экземпляре, который мне выдали на обзор — ведь, у тех же GSMarena как-то всё явно позитивнее с результатами теста.
|Xiaomi Mi 11T Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|417/1,78 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,24
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1-2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|5000-5500K
В Xiaomi 11T Pro не радует ни цветопередача, ни запас яркости. И не важно, какая “Цветовая схема” стоит в настройках. Не ужас, конечно, но до уровня Mi 10, Mi 10 Ultra — очень далеко.
Причём, больше всего меня смутил очень странный баланс белого — в абсолютно любом режиме "температура" не поднималась выше 5500К по результатам тестов. Конечно, когда экраны пытаются выжечь пользователю глаза своими 8000-9000К — это тоже не хорошо, но тут будто из крайности в крайность.
Производительность и автономность
Мы в Ferra.ru уже не раз жаловались на Snapdragon 888 — мол, он горячий и потому быстро сваливается в тротлинг. В итоге вы получаете смартфон с производительностью, скажем, Snapdragon 865-870, но который в руках тяжело держать из-за нагрева.
Что же с Xiaomi 11T Pro? Тут производитель решил схитрить и сразу “зарезать” производительность — чтобы ничего не грелось. Получилось? Да, смартфон даже после тяжёлых тестов остаётся лишь чуть-тёплым! Но посмотрите на диаграмму сравнения производительности с другими — получилось как мы и предсказывали. Уровень Snapdragon 865-870.
Тест на тролинг при этом довольно “спокойный” — совсем не так, как у других смартфонов с 888 снапом:
Но вот с автономностью всё равно не получилось как-то. В итоге даже занятно — Realme GT, у которого такой же процессор, но без искусственных ограничений, показывает такую же автономность, как Xiaomi 11T Pro, имея при этом менее ёмкий аккумулятор. Не, ну Realme, конечно, гении оптимизации батарейки, но вот смотришь на такое и понимаешь — лучше бы ставили Snapdragon 865. Посмотрите, например, на результаты Xiaomi Mi 10 Ultra, где как раз такой процессор — производительность либо такая же, либо выше, автономность тоже выше. И да, смартфон на автономность я, разумеется, тестировал в режиме экрана 120 Гц — точно так же, как и Xiaomi Mi 10 Ultra, и Realme GT.
В итоге самая главная фишка Xiaomi 11T Pro — быстрая зарядка 120 Вт. У Xiaomi этот опыт далеко не первый, и никаких проблем с зарядкой я не заметил. С нуля до 100% смартфон заряжается меньше, чем за 20 минут — и это очень круто.
Впрочем, с функциональностью тоже не обидели. Wi-Fi ac/6 — есть, Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков вплоть до aptX HD и aptX Adaptive — есть. Красота!
Камера
Смартфон Xiaomi 11T Pro продвигали как флагман-камерофон, особенно с упором на видеосъёмку. Что в итоге получилось? Скажу сразу — Poco F3 снимает лучше. И пока читатель отходит от шока, поясню.
То, что счастье не в мегапикселях мы знаем уже давно. Некоторые смартфоны с 12 Мп камерой умеют такое, чего другим с их 108 Мп даже не снилось. Фактически, на сегодняшний день снова сложилась ситуация, когда по характеристикам камеры вообще ничего нельзя сказать — нужно смотреть результаты. В конце-концов, современная мобильная фотография на 90% вычислительная и тот самый результат больше всего зависит от качества алгоритмов.
Второй момент — довольно часто китайские телефоны любят чересчур приукрашать действительность. Этим постоянно грешил Huawei, это общая проблема для Realme. Смартфоны Xiaomi были тут одними из наиболее умеренных — то есть, перевирали, да не слишком. По большей части смартфоны Xiaomi врали в ночном освещении, высвечивая чернючее небо до состояния сумерек. Надо сказать, в этом Xiaomi 11T Pro исправился, но скорее всего потому, что запаса света ему просто не хватает. Даже не пытаясь высвечивать ночь, он делает чересчур шумные снимки, с которыми также не справляется электронный стабилизатор. Шумы, смазы — и так почти всегда, если нет надёжной опоры под руки (как при съёмке с балкона, где всё более-менее).
Что же касается дневной съёмки… Честно, я вообще не представляю, кому это может понравиться:
И да, я пробовал снимать и с включённым AI, и с выключенным — глобально это ничего не меняет (AI делает чуть хуже). Вот эта синюшная пелена — она везде, стоит только смартфону “увидеть” небо в кадре.
У селфи ситуация чуть лучше, хотя ночью — снова провал из-за диких шумов.
При этом, обидно, что оптического зума здесь нет, а широкоугольный модуль ну слишком мылит.
Ну а как там та самая съёмка видео? Да в-принципе так же.
С одной стороны, у нас тут есть съёмка в 8K 30 FPS, которая сегодня мало кому нужна и без дополнительного оптического стабилизатора (которого тут нет) даёт слишком дёрганный результат.
С другой, даже в относительно качественном режиме 4K 60 FPS всё портит та самая синюшность.
Ну и ночью — те же проблемы, что и у фотосъёмки. Света не хватает, резкости тоже, и даже электронный стабилизатор будто и не пытается хоть что-то сделать.
Конкуренты
|Xiaomi 11T Pro
|Realme GT
|Xiaomi Poco F3
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + MIUI 12.5 POCO
|Экран
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 395 ppi, 120 Гц
|6,43’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 409 ppi, 120 Гц
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 395 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 870, Cortex-A77 3,2 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 660
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 8K@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная двойная: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,3 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная 15 Мп f/2,5
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4500 мАч
|4520 мАч
|Размеры
|164,1x76,9x8,8 мм
|158,5x73,3x8,4 мм
|163,7x76,4x7,8 мм
|Масса
|204 г
|186 г
|196 г
|Класс защиты
|IP53
|нет
|IP53
|Цена
|54 тысячи рублей
|55 тысяч рублей
|33 тысячи рублей
Realme GT
Когда вышел Realme GT, мы всей редакцией покрутили пальцем у виска. Да, это был самый дешёвый смартфон на Snapdragon 888, но в остальном за 55 тысяч рублей производитель предлагал модель с далеко не флагманской камерой уровня Realme 8 Pro, далеко не флагманским экраном, а также с отсутствием влагозащиты и поддержки беспроводной зарядки. Производитель прислушался (то ли к обзорщикам, то ли к слабым продажам) и снизил цену до 40 тысяч.
Теперь на те же грабли наступает Xiaomi. За 54 тысячи рублей, которые хотят за 11T Pro, это тот же Realme GT, но с ухудшенной автономностью, камерой и (субъективно) эргономикой. Сложный выбор.
Xiaomi Poco F3
До тех пор, пока не вышел наиболее вероятный противник удешевлённому флагману Xiaomi, Samsung Galaxy S21 FE, ориентируемся в качестве конкурентов на модели с мощными процессорами и "так себе, но сойдёт" камерами.
Итак, Xiaomi Poco F3 стоит всего 33 тысячи рублей. При этом, у него точно такой же по разрешению и герцовке экран, но лучше цветопередача. Камера выдаёт гораздо более естественный результат, особенно днём. По габаритам смартфон даже чуть компактнее, чем с Xiaomi 11T Pro, с сохранением диагонали экрана. Производительность — точно такая же, как у Xiaomi 11T Pro, а автономность — выше. Фактически, это точно такой же смартфон, но в нём 6 Гбайт оперативной памяти вместо 8 Гбайт, зато дешевле аж на двадцать тысяч рублей.
Итого
Конечно, после того, как флагманы Xiaomi перестали быть недорогими, опустевшую нишу надо было чем-то заполнить. Но, во-первых, 54 тысячи рублей — это тоже не дёшево. Во-вторых, почти в два раза более дешёвый Poco F3 уже со всем справляется лучше, чем Xiaomi 11T Pro. Шутка ли, даже казавшийся, мягко говоря, не очень удачным Realme GT выглядит перспективнее, особенно с удешевлением до 40 тысяч рублей.
Безусловно, есть надежда, что смартфон поправят патчами. Сделают что-то или с производительностью, чтобы цену оправдывала, или с автономностью, чтобы можно было сказать “не зря процессор зарезали”. Вполне можно исправить пост-обработку камеры. Но на данный момент главная фишка Xiaomi 11T Pro — это быстрая зарядка 120 Вт, которая, впрочем, есть и других моделей Xiaomi, например Mi 10 Ultra. Ну и ещё широкая функциональность.
- Самая быстрая на рынке зарядка 120 Вт
- Полный фарш: NFC, USB-C, 5G, Bluetooth 5.2 с aptX HD, Wi-Fi 6
- Экран 120 Гц
- Нет нормальной пыле-влагозащиты
- Нет беспроводной зарядки
- Производительность ниже, чем у других смартфонов с Snapdragon 888
- Автономность хуже, чем у других смартфонов с 5000 мАч и мощным процессором
- Снимки с основной камеры получаются слишком "вырвиглазными"
- Чересчур высокая цена