Почему нельзя покупать дорогие смартфоны Xiaomi без изучения обзоров

В итоге самая главная фишка Xiaomi 11T Pro — быстрая зарядка 120 Вт. У Xiaomi этот опыт далеко не первый, и никаких проблем с зарядкой я не заметил. С нуля до 100% смартфон заряжается меньше, чем за 20 минут — и это очень круто.

Впрочем, с функциональностью тоже не обидели. Wi-Fi ac/6 — есть, Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков вплоть до aptX HD и aptX Adaptive — есть. Красота!

Камера

Смартфон Xiaomi 11T Pro продвигали как флагман-камерофон, особенно с упором на видеосъёмку. Что в итоге получилось? Скажу сразу — Poco F3 снимает лучше. И пока читатель отходит от шока, поясню.

То, что счастье не в мегапикселях мы знаем уже давно. Некоторые смартфоны с 12 Мп камерой умеют такое, чего другим с их 108 Мп даже не снилось. Фактически, на сегодняшний день снова сложилась ситуация, когда по характеристикам камеры вообще ничего нельзя сказать — нужно смотреть результаты. В конце-концов, современная мобильная фотография на 90% вычислительная и тот самый результат больше всего зависит от качества алгоритмов.

Второй момент — довольно часто китайские телефоны любят чересчур приукрашать действительность. Этим постоянно грешил Huawei, это общая проблема для Realme. Смартфоны Xiaomi были тут одними из наиболее умеренных — то есть, перевирали, да не слишком. По большей части смартфоны Xiaomi врали в ночном освещении, высвечивая чернючее небо до состояния сумерек. Надо сказать, в этом Xiaomi 11T Pro исправился, но скорее всего потому, что запаса света ему просто не хватает. Даже не пытаясь высвечивать ночь, он делает чересчур шумные снимки, с которыми также не справляется электронный стабилизатор. Шумы, смазы — и так почти всегда, если нет надёжной опоры под руки (как при съёмке с балкона, где всё более-менее).