Компактный топ-смартфон Xiaomi с быстрейшим процессором и даже хорошей автономностью. Но...Xiaomi 14
Внешний вид
Что касается внешности, то тут компания, к сожалению, ничего впечатляющего не предлагает. У Xiaomi 14 во внешности нет фишек, которые можно посчитать хотя бы просто «прикольной», кроме стандартного комплектного чехла — такие раньше Apple продавала за 4-6 тысяч рублей, а тут он лежит прямо в коробке, и это здорово, если сравнивать с яблочной компанией, которая давно отстала от рынка и предельно обнаглела.
Но посмотрите, какой чехол в комплекте кладут к тем же дешёвеньким Infinix. А Realme 12 Pro+ с его имитацией кожи на задней панели и чехол никакой не нужен — он и так хорошо выглядит. И всё это даже не флагманы!
При этом, именно Xiaomi 14 (не Pro, не Ultra) вполне может сойти за современную версию «компакта». И в этом он, кстати, очень хорош! Тяжеловат слегка на мой вкус, но всё равно — очень маленький, отлично лежит в руке, его и держать приятно и пользоваться им.
Т.е. если дизайн очень унылый, то за эргономику — твёрдая пятёрка. Ругаться на хват Xiaomi 14 можно только субъективно и только любителям «лопат».
Ну ладно, ещё разъём USB-C не симметрично расположен. Тоже минус, когда вы будете нащупывать его для подключения к зарядке смартфона в темноте перед сном.
Зато все кнопки под рукой, а сам телефон из этих самых рук не норовит выскользнуть.
Экран
По экрану Xiaomi 14 — чистейший флагман. Здесь все топовые на данный момент решения: AMOLED, 120 Гц, LTPO (т.е. переменная частота обновления), поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а также яркость до 3000 кд/м2. Как бы ни светило Солнце, экран остаётся таким же ярким, как и в помещении — не теряется ни контраст, ни оттенки.
До кучи, здесь разрешение чуть выше FHD+, но именно что чуть — 1200 пикселей по меньшей стороне вместо 1080. Но плотность пикселей и в целом качественная матрица дают потрясающую картинку, которой хочется любоваться.
|Xiaomi 14
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|511/2,33 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,49
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Дополнительно, в Xiaomi 14 есть DC Dimming — т.е. предотвращение ШИМ. Здесь Xiaomi одни из лидеров, так что если у вас «аллергия» на мерцание, то эти смартфоны для вас. Ну а если вы не знаете, что такое ШИМ, и если у вас никогда не болели или не слезились глаза вот просто от того, что вы смотрели на OLED-экраны, то можете не обращать внимания на этот абзац.
Напоследок хочу похвалить интерфейс HyperOS. Не то, чтобы он стал идеальным (за две недели использования смартфона как основного — я так и не привык, в какой стороне экрана свайпать пальцем, чтобы открыть уведомления, а в какой — бюстрое меню), но зато полностью отсутствует реклама. Для Xiaomi это прям достижение. Серьёзно, за всё время со смартфоном я не видел ни одной рекламы, при том, что ничего специально не отключал.
Производительность и автономность
Xiaomi — очень хитрая компания. В смартфоне Xiaomi 14 стоит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который «выбивает» почти два миллиона баллов в популярном бенчмарке AnTuTu — это очень много.
И при этом, смартфон в нашем тесте на автономность тоже оказался в лидерах… Неужто магия?
Нет, конечно. Скорее, хитрость. Наши тесты на автономность заточены под определённые сценарии, и выполняются одинаково для всех смартфонов — чтобы можно было потом свести все данные в единую таблицу, а не расписывать расплывчатые формулировки типа «смартфон как смартфон, автономность как автономность, живёт день-полтора» и всё такое.
Мы с помощью колориметра выставляем яркость экрана примерно на 200 кд/м2, и разряжаем смартфон минимум трижды, в разных приложениях: в Moon Reader мы «читаем» (с помощью автолистания) одну и ту же книгу, в MX Player мы «смотрим» на репите один и тот же видеоролик, ну и в Genshin Impact мы запускаем одну и ту же сцену. Да, в последнем случае это не совсем игра, т.к. отсутствует постоянный ввод от пользователя, но ещё раз — все смартфоны в одинаковых ситуациях, что и позволяет свести все данные в один график.
Ирония в том, что описывать автономность Xiaomi 14 лучше всего именно теми самыми обтекаемыми словами, которыми грешат недалёкие обзорщики. Потому что конечно же в реальных сценариях использования это не самый долгоживущий смартфон из всех, что у меня лежат сейчас на тесте, включая мои личные. Я бы сказал так: он продержится дольше, чем Samsung и Apple, но не дотягивает даже до Tecno, чего уж говорить о Realme. Если начинать свой день прямо с утра, то к вечеру, часам к 20:00, уже стоит поискать зарядку. Хорошо, что есть и поддержка беспроводной зарядки, и штатная зарядка 90 Вт, но всё-таки. Xiaomi нас «обхитрили».
Пока мы всей редакцией пытались понять, уж не оптимизируют ли Realme свои прошивки именно под замеры автономности обзорщиками, это, кажется, сделали Xiaomi. Потому что Realme-то (включая флагманы) действительно в реальных условиях живут чуть ли не дольше всех. Что и соответствует их положению на графике.
С другой стороны, чего нет у Realme (да и вообще только-только начало появляться в китайских флагманских смартфонах) — пыле-влагозащита IP68. Тут Xiaomi действительно встали в один ряд с Samsung, а потому и понятно, почему они хотят такие же деньги за свои смартфоны. И USB 3.х для быстрой передачи данных по кабелю здесь тоже есть, чего у «китайцев» почти не найдёшь. При этом, ИК-порт для управления телевизорами/кондиционерами и т.д. в Xiaomi 14 в наличии, тогда как Samsung им брезгует (а жаль).
А ещё, что мне очень понравилось, когда смартфон окончательно разряжается — он уходит в некое подобие режима гибернации, а не выключается полностью. Вы можете подключить питание, пока он окончательно не разрядился, и не потеряете вообще ничего, даже перезагрузка не потребуется. Этого тоже нет у Samsung, тут Xiaomi реально круто постарались для общего блага.
Что касается тротлинга, то всё не так уж и плохо, как я ожидал (обычно флагманские процессоры страдают от сильного тротлинга). Я провёл несколько тестов и худшим результатом было снижение производительности до 73% от изначальной. Даже у смартфонов с гораздо более крупным корпусом перегрев бывает более существенным.
Камера
Xiaomi зачем-то ввязалась в коллаборацию с известным фотобрендом Leica. Я-то думал, что подобная пыль в глаза уже давно не в моде, с другой стороны, этот именитый в прошлом немецкий бренд «побирается» подобным образом аж с 2016 года, продавая своё лицо то Huawei, то Sharp, то (с 2022 года) — Xiaomi.
Разумеется, «железно» все три камеры в Xiaomi не являются разработкой Leica. Основной модуль — это Omnivision OVX9000, а телеобъектив и сверхширик — Samsung S5KJN1. Все камеры имеют разрешение 50 мегапикселей, а стандартный ширик и телевик также оборудованы оптическим стабилизатором (сверхширику он ни к чему).
Что же тут от Leica? Надпись на коробке и корпусе. Ну и ещё, возможно, инженеры из Leica каким-то образом участвовали в создании фильтров изображения. Во всяком случае, в самой камере есть настройка профилей “Leica Vivid” и “Leica Authentic”. В первом случае снимки чуть более насыщенные и контрастные, во втором — более естественные. Ну, вот и всё. Не то, чтобы результаты алгоритмов сильно отличаются от среднего по рынку, но в отличие от смартфонов 5-летней давности, скажем, Xiaomi 14 не пытается высветлить ночное небо и не перевирает цвета.
В целом, камера в Xiaomi 14 хорошая, особенно основной широкоугольный модуль (чего не скажешь о сверхширике — он слишком мыльный). Но ничего такого прям «флагманского» и оправдывающего цену в 100 тысяч рублей или громкое имя немецкого партнёра. Страшно сказать, но основная камера равного по цене iPhone 15 (даже не 15 Pro) в основном снимает качественнее.
А вот оптический зум с кратностью 3,2х тут уступает даже Realme 12 Pro+ с его 3-кратным увеличением. У Realme гораздо больше деталей, он снимает почти как хороший фотоаппарат. На его фоне Xiaomi выглядит вообще среднебюджетником.
Да и в ночных условиях Xiaomi 14 иногда фотографирует даже хуже, чем, извините, Tecno Camon 30 Premier (я сам офигел от этого). То есть смартфон стоимость в два раза ниже ночью и с зумом снимает лучше, чем Xiaomi 14 за 100 тысяч рублей.
С видео ситуация гораздо лучше. Мне очень понравилась цветопередача а также наличие «профессионального» режима, где можно всё настроить вручную (ну или выбрать, какие параметры съёмки будет выбирать автоматика, а какие — пользователь). Правда, «китайские подёргивания» фокуса здесь всё равно, к сожалению, присутствуют. Не то чтобы они сильно портят ситуацию, но даже у флагманских Realme, не говоря о Samsung S23 FE/S24/S24+/S24 Ultra с видеосъёмкой в этом смысле всё обстоит заметно лучше.
На самом деле, если сравнивать Xiaomi 14 в лоб с наиболее вероятным противником — Samsung Galaxy S24 — практика показывает, что по качеству камер смартфоны более-менее равноправные. Вот, можете посмотреть у Макарова (Mobiltelefon) наглядное сравнение. Но в сравнении с iPhone 15 (стоит те же 70-75 тысяч рублей) по качеству основной и селфи-камеры проигрывает и выигрывает только за счёт наличия оптического зума (который Apple традиционно жмотится добавить в свои младшие смартфоны):
© Подробное сравнение Xiaomi 14 и iPhone 15
Подводные камни
Этот абзац я никогда раньше не писал в обзорах — он обычно не требовался. Все спорные и нестандартные вещи, как правило, можно было описать в рамках обычных параграфов наших обзоров. Отсутствует настоящий гироскоп? Чирканём пару строк в «производительности и автономности». Синит экран? Тут ежу понятно — в «Экран». Неудобные кнопки? «Внешний вид» — читайте там.
Но Xiaomi 14 не так прост. С одной стороны, это реально один из лучших смартфонов современности, с другой — есть какие-то мелочи, которые может и не заметит 99,99% пользователей (потому что вы не видеоблогеры), но я-то их заметил, и молчать не могу.
К примеру, есть у меня классные радиомикрофоны, сделанные в том числе для работы с мобильниками. Втыкаем приёмник в USB-C, вешаем передатчик себе на кофту, и всё — смартфон видит внешний источник звука. Samsung без проблем работает с внешними микрофонами, Xiaomi тоже, Realme — как придётся, но конкретно Realme 12 Pro+ работает.
И что мы видим в итоге? Samsung просто берёт звук с микрофона при видеосъёмке или при запуске «диктофона». Realme — только при видеосъёмке, но тоже нет проблем. Просто звук с микрофона.
А Xiaomi 14 зачем-то навешивает на этот звук дикий шумодав, который портит речь, оставляя лишь узкий спектр частот. При этом, и шума-то никакого нет — я тестировал всё дома. Но факт есть факт: с Xiaomi 14 я не смог нормально использовать свой комплект микрофонов.
Или другая история: подключаем смартфон USB-C кабелем к внешнему монитору с сенсорным экраном. Realme такое вообще не умеет, с него взятки гладки, а Samsung исполняет это на 5+ — и сенсор работает, и режим DeX (а-ля компьютер) можно использовать. Что у Xiaomi? Ну, картинку-то он выводит, сенсор тоже поддерживается, а вот автоповорот экрана не работает. Что будет если повернуть смартфон в горизонтальное положение и вывести картинку на внешний монитор? Картинка там будет вертикальная, но повёрнутая на 90 градусов.
Вот такие, казалось бы, мелочи, но лично меня они сильно расстроили так как я реально подумывал — а не перейти ли на флагманы Xiaomi. В итоге, пришлось предпочесть Samsung.
Конкуренты
|Xiaomi 14
|Samsung Galaxy S24
|Google Pixel 8
|Операционная система
|Android 14 + HyperOS
|Android 14 + One UI 6.1
|Android 14
|Экран
|6,36’’, 1200x2670 пикс., 20:9, LTPO AMOLED 120 Гц
|6,2’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, LTPO AMOLED 120 Гц
|6,2’’, 1080x2400 пикс., 20:9, LTPO AMOLED 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 1x Cortex-X4 3,3 ГГц + 3x Cortex-A720 3,2 ГГц + 2x Cortex-A720 3,0 ГГц + 2x Cortex-A520 2,3 ГГц
|Exynos 2400, 1x Cortex-X4 3,2 ГГц + 2x Cortex-A720 2,9 ГГц + 3x Cortex-A720 2,6 ГГц +4x Cortex-A520 1,95 ГГц
|Google Tensor G3, 1x Cortex-X3 3,0 ГГц + 4x Cortex-A715 2,45 ГГц + 4x Cortex-A510 2,15 ГГц
|Графика
|Adreno 750
|Xclipse 940
|Immortalis-G715s MC10
|Оперативная память
|8/12/16 Гбайт
|8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|256/512/1024 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e/7), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, IR
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e/7), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,6 + 50 Мп f/2,0 (зум 3,2х) + 50 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@24/2160@60 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,0
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 10 Мп f/2,4 (зум 3х) + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30/2160@60 FPS, Фронтальная: 12 Мп f/2,2
|Основная двойная: 50 Мп f/1,7 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до /2160@60 FPS, Фронтальная: 10,5 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4610 мАч
|4000 мАч
|4575 мАч
|Мощность зарядки
|90 Вт
|25 Вт
|27 Вт
|Беспроводная зарядка
|Да, 50 Вт
|Да, 15 Вт
|Да, 18 Вт
|Размеры
|152,8х71,5х8,2 мм
|147х70,6х7,6 мм
|150,5х70,8х8,9 мм
|Масса
|188 г
|167 г
|187 г
|Класс защиты
|IP68
|IP68
|IP68
|Цена
|от 70 тысяч рублей
|от 60 тысяч рублей
|от 68 тысяч рублей (256 ГБ)
Samsung Galaxy S24
В принципе, по камере Samsung Galaxy S24, как показали тесты, будет одинаков по качеству с Xiaomi 14, но чуть лучше в съёмке видео. А вот автономность выше у Xiaomi, да и заряжается Xiaomi быстрее. При этом Galaxy 24 более лёгкий и компактный, ну и цена в крупных розничных сетях в среднем на 10% ниже.
Google Pixel 8
Официально смартфоны Google Pixel никогда в России не продавались, но учитывая, что сегодня и те же Samsung продаются не совсем официально, достать их не проблема. Хоть на рынках электроники, хоть в DNS — выбор ваш. Модель для Японии вообще вообще можно найти по цене от 49 тысяч рублей с доставкой из-за рубежа. Но если вы хотите здесь и сейчас, да ещё и с хоть какой-то гарантией магазина — готовьте в два раза больше денег.
Google Pixel знамениты своей камерой, особенно что касается фото, но только если вы полагаетесь на автоматику. Скажем, у Samsung и Xiaomi есть отличные режимы для полностью ручного контроля и фото, и видео, а у Pixel — нет, придётся покупать стороннее приложение, если вам это нужно. Но в целом, если вам нужен смартфон, который сам в 90% случаев фотографирует отлично — это он.
Также Pixel будет заметно хуже (процентов так на 20), чем Xiaomi 14 по автономности, значительно медленнее по грубой силе процессора. Зато их интерфейс — это «чистый» и быстро работающий даже на таком железе Android, что для кого-то будет плюсом.
Итого
Я долго думал, какую оценку ставить Xiaomi 14. С одной стороны, это смартфон с отличной производительностью, суперским экраном, удобный, пыле-водонепроницаемый, с USB 3.х, быстрой зарядкой, поддержкой беспроводной зарядки. Он более-менее равноправно выглядит с Samsung Galaxy S24, например, конкурентом которого и создавался (правда, задумывался более дорогим и крутым конкурентом, а вышло почти одно и то же, причём даже чуть дороже).
С другой — если вам нужна хорошая камера не по меркам компактных смартфонов, а по меркам вообще всех смартфонов за 70-100 тысяч рублей, это не лучший вариант.
Впрочем, я действительно попытался две недели пользоваться Xiaomi 14 как основным, и описал в этом обзоре все позитивные и негативные ситуации, с которыми столкнулся. А выбор делать вам. Могу лишь дать пару рекомендаций.
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Не стоит брать Xiaomi 14, если вам нужна топовая фотокамера, особенно зум. Но можно брать Xiaomi 14, если ваш приоритет — видеокамера.
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Я рекомендую Xiaomi 14 всем, кому важен отличный экран и кто любит компактные мощные смартфоны.
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И я не рекомендую Xiaomi 14 блогерам, особенно если вы используете внешние микрофоны или подключаете внешний монитор для кадрирования и управления видеозаписью.
Что касается цены… Она относительна — смотря у кого вы покупаете. Сегодня купить Xiaomi 14 дешевле 70 тысяч рублей практически невозможно (забавно, но даже Xiaomi 14 Pro стоит немного дешевле). Если мы исходим того, что Xiaomi «ихтамнеты» и официально в РФ не продаются, то есть сравниваем параллельный импорт, то из компактов аналогичные по цене Pixel 8 или iPhone 15 предлагают хуже автономность, но более качественные основные камеры (ради них же вы и обновляете смартфоны, не?).
А если вам нужен смартфон именно бренда Xiaomi с максимально крутой камерой, за 57 тысяч (включая пошлину) из Китая вам доставят Xiaomi 13 Ultra. У которого будет не полная поддержка российского 4G (без Band 20, то есть в вашем садовом товариществе смартфон будет стремиться переключиться на 3G, а в городе всё будет ok), но радикально лучше автономность и радикально лучше все камеры. Ну или лепите, по традиции, приложение Google Camera (GCam) на Xiaomi 14. Оно, некоторое время, работало и выдавало качество выше, чем стандартное приложение «Камера», но после обновления прошивок сломалось и умельцы снова пытаются приспособить алгоритмы от Google Pixel к флагману Xiaomi для повышения качества съёмки.
Короче, тяжела доля любителей компактных смартфонов. Если вы готовы «затерпеть» и купить вместо компактного не-компактный смартфон — лучше так и делайте. Сразу получите более богатый выбор и менее компромиссные по характеристикам мобильники.
А если не готовы, то, например, в лице Xiaomi 14 вы получите далеко не идеальный компакт, но быстрый и в меру автономнный, в сравнении с конкурентами. Но с камерой хуже, чем у «не компактов» по такой же цене. Мы вас предупредили.
- Флагманская производительность
- Отличный экран
- Быстрая зарядка
- Хорошая камера
- USB 3.х, водо-пылезащита IP68
- Камеры ощутимо хуже, чем у не компактных смартфонов
- Невыразительная, не «флагманская» внешность
- Завышенная цена даже в сравнении с Samsung и iPhone