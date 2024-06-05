Компактный топ-смартфон Xiaomi с быстрейшим процессором и даже хорошей автономностью. Но...

Нет, конечно. Скорее, хитрость. Наши тесты на автономность заточены под определённые сценарии, и выполняются одинаково для всех смартфонов — чтобы можно было потом свести все данные в единую таблицу, а не расписывать расплывчатые формулировки типа «смартфон как смартфон, автономность как автономность, живёт день-полтора» и всё такое.

Мы с помощью колориметра выставляем яркость экрана примерно на 200 кд/м2, и разряжаем смартфон минимум трижды, в разных приложениях: в Moon Reader мы «читаем» (с помощью автолистания) одну и ту же книгу, в MX Player мы «смотрим» на репите один и тот же видеоролик, ну и в Genshin Impact мы запускаем одну и ту же сцену. Да, в последнем случае это не совсем игра, т.к. отсутствует постоянный ввод от пользователя, но ещё раз — все смартфоны в одинаковых ситуациях, что и позволяет свести все данные в один график.

Ирония в том, что описывать автономность Xiaomi 14 лучше всего именно теми самыми обтекаемыми словами, которыми грешат недалёкие обзорщики. Потому что конечно же в реальных сценариях использования это не самый долгоживущий смартфон из всех, что у меня лежат сейчас на тесте, включая мои личные. Я бы сказал так: он продержится дольше, чем Samsung и Apple, но не дотягивает даже до Tecno, чего уж говорить о Realme. Если начинать свой день прямо с утра, то к вечеру, часам к 20:00, уже стоит поискать зарядку. Хорошо, что есть и поддержка беспроводной зарядки, и штатная зарядка 90 Вт, но всё-таки. Xiaomi нас «обхитрили».

Пока мы всей редакцией пытались понять, уж не оптимизируют ли Realme свои прошивки именно под замеры автономности обзорщиками, это, кажется, сделали Xiaomi. Потому что Realme-то (включая флагманы) действительно в реальных условиях живут чуть ли не дольше всех. Что и соответствует их положению на графике.

С другой стороны, чего нет у Realme (да и вообще только-только начало появляться в китайских флагманских смартфонах) — пыле-влагозащита IP68. Тут Xiaomi действительно встали в один ряд с Samsung, а потому и понятно, почему они хотят такие же деньги за свои смартфоны. И USB 3.х для быстрой передачи данных по кабелю здесь тоже есть, чего у «китайцев» почти не найдёшь. При этом, ИК-порт для управления телевизорами/кондиционерами и т.д. в Xiaomi 14 в наличии, тогда как Samsung им брезгует (а жаль).

А ещё, что мне очень понравилось, когда смартфон окончательно разряжается — он уходит в некое подобие режима гибернации, а не выключается полностью. Вы можете подключить питание, пока он окончательно не разрядился, и не потеряете вообще ничего, даже перезагрузка не потребуется. Этого тоже нет у Samsung, тут Xiaomi реально круто постарались для общего блага.