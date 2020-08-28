Если хочется фотографий лучше, чем на смартфон — 5 лучших недорогих беззеркальных камер
Ни один смартфон не подарит столько радости от процесса съемки, сколько полноценная камера. И пусть даже это будет не какая-то огромная штуковина с длинным объективом, а компактный фотоаппарат, который не будет отличаться по размерам от канувших в лету дешевых “мыльниц”.
А почему именно эти камеры?
Чтобы вам не пришлось поспешно спрашивать в комментариях о том, почему та или иная камера не попала в список, стоит сразу рассказать о тех критериях, по которым я проводил отбор устройств. Их немного, но все же:
1. Обязательное наличие сменной оптики
Открыв Яндекс.Маркет, вы сможете найти кучу фотоаппаратов, у которых нет никаких байонетов и сменных объективов. Лишь один несъемный объектив с какими-то крутыми показателями оптического зума. И цена у этой камеры будет такой, что назвать эту покупку хоть сколько-нибудь выгодной язык не повернется. Рынок камер гораздо шире, и нет смысла покупать камеру, где все ваши творческие фантазии будут упираться в несменную оптику. А вот разобраться со всякими крутилками, кнопками и объективами — что-то сродни небольшой личной победе, после которой будет вас захлестнет чувство удовлетворения от проделанной работы.
2. “Умные” функции для беспроводной отправки снимков на смартфон
На дворе 2020 год и не пользоваться благами цивилизации, при наличии такой возможности — странно. Если выбирать камеру, то с поддержкой передачи фотографий без проводов. Допустим, вам понадобилось срочно отправить кому-нибудь удачный снимок или быстро отредактировать его. Постоянно носить с собой ноутбук для этих целей - затея так себе. Поэтому наличие Wi-Fi — довольно важный момент, которым не стоит пренебрегать.
3. Компактность
Еще один немаловажный фактор при выборе камеры. Если вы помимо комплектного объектива обзаведетесь парой-тройкой других “стекол”, то готовьтесь к тому, что в рюкзаке резко станет меньше места, а спине придется привыкать к лишнему весу. Так что размеры камеры тоже стоит учитывать. Меньше — лучше. Беззеркалка? То что нужно.
Что там с ценами?
Верхний потолок цен в этой подборке — 40 000 рублей. Не совсем бюджетно, но не стоит забывать через какие беды прошел рубль за последнее время. Лет пять-шесть назад можно было урвать хорошую "тушку" (камера без объектива в комплекте) за те же деньги, за которые сейчас получится купить лишь скромную беззеркалку с характеристиками начального уровня. Зато с полным "фаршем" из типов подключения и всякими "умными" улучшалками, которые перебрались сюда прямиком из смартфонов. Нужно ли говорить о том, что для современного пользователя, который привык к "нажми на кнопку и сделай красиво" это манна небесная?
Технические характеристики
|Fujifilm X-A7
|Sony Alpha ILCE-6000
|Canon EOS M100
|Panasonic Lumix DC-GX880
|Olympus PEN E-PL8
|Байонет
|Fujifilm X
|Sony E
|Canon EF-M
|Micro 4/3
|Micro 4/3
|Матрица
|CMOS, 24.2 Мп, APS-C
|CMOS, 24.7 Мп, APS-C
|CMOS, 25.8 Мп, APS-C
|Live MOS, 16 МП, 4/3 (Four Thirds)
|CMOS, 17,2 Мп, 4/3 (Four Thirds)
|ISO
|200-25600
|100-25600
|100-25600
|200-25600
|200-25600
|Фокусировка
|117 точек, есть фокусировка по лицу
|Гибридный фаокус, есть фокусировка по лицу
|Фазовый, 49 точек, есть фокусировка по лицу
|Контрастный, есть фокусировка по лицу
|81 точка (9 крестовых), есть фокусировка по лицу
|Дисплей
|3,5", 2760000 точек, поворотный, сенсорный
|Экран: 3", 921600 точек, поворотный Видоискатель: 1440000 точек, 100% поле зрения
|3", 1040000 точек, поворотный, сенсорный
|3", 1040000 точек, поворотный, сенсорный
|3", 1037000 точек, поворотный, сенсорный
|Интерфейсы
|Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход
|Wi-Fi, USB, HDMI, разъем для пульта ДУ
|Wi-Fi, USB, Bluetooth, NFC
|Wi-Fi, USB, HDMI, микрофонный вход
|Wi-Fi, USB, HDMI, микрофонный вход
|Аккумулятор
|1260 мАч
|1080 мАч
|875 мАч
|640 мАч
|1175 мАч
|Размер
|119x68x41 мм, без объектива
|120x67x45 мм, без объектива
|108x67x35 мм, без объектива
|107x65x33 мм, без объектива
|115x67x38 мм, без объектива
|Вес
|320 г, с элементами питания
|460 г, с элементами питания
|302 г, с элементами питания
|270 г, с элементами питания
|357 г, с элементами питания
Fujifilm X-A7
Представитель довольно интересной линейки японских компактных камер. Серия X-A за несколько лет прошла путь от откровенно скучных моделей до почти полупрофессиональных инструментов с неплохой оптикой в комплекте. Почему "почти"? А потому что управлять настройками камеры только при помощи одних “крутилок” не выйдет.
Часть функций камеры настраивается только через нажатия по сенсорному экрану. Для быстрой “репортажной” съемки такое управление не годится, а вот для вдумчивых фотографий города и закатов, когда время не сильно ограничивает — вполне.
Что касается технической оснащённости, то здесь используется CMOS-матрица на 24 Мп, способная выдавать сносную картинку даже на значениях ISO 6400. Не так круто, как в камерах из более дорогого сегмента, но для любительской съёмки этого хватит с головой. В помощь новичку прилагается продвинутый автоматический режим SR+, способный автоматически крутить выдержку, диафрагму и другие параметры исходя из тех сцен, которые камера распознает во время съёмки. А еще камера поддерживает съемку видео с разрешением 4К и частотой 30 к/с.
И ещё один приятный момент. Экран тут не просто откидной (такой используется, например, в Sony a6000), он ещё и поворачивается во всех плоскостях. И селфи можно снять, и во время транспортировки экран можно перевернуть крышкой наверх. Разочаровывающих царапин можно не бояться.
Sony Alpha ILCE-6000
Относительно старая, но все ещё отличная камера, которую сегодня можно купить приблизительно за 35 тысяч рублей. Но это в “серых” магазинах. В официальных магазинах и крупных торговых сетях готовьтесь отдать на тысяч пять больше. Дорого? Да, но это стоит того.
Идейный аналог в виде Fujifilm X-A7 обладает чуть большим количеством разных программных фишек, но ему недостает в удобстве. У Sony корпус чуть меньше, есть куча клавиш, которые можно назначить как душе угодно и не пытаться попасть пальцем по нужной кнопке на дисплее. Да и потенциал для дальнейшего “обвеса” тут гораздо выше. Переходник с байонета E на Minolta? Без проблем. Батарейные ручки, которые дают дополнительный хват для вертикальной ориентации? И такие есть.
Для своих скромных размеров, Sony a6000 снимает лучше аналогов. 24-мегапиксельная матрица фотоаппарата получила противомуарный фильтр, который делает контуры объектов в кадре более четкими. Со скоростью съемки все тоже в полном порядке — 11 кадров/с и большой буфер. А еще тут есть электронный видоискатель, в котором полностью дублируется изображение с экрана камеры. Предпросмотр итоговой картинки в режиме реального времени, разумеется, тоже есть.
Canon EOS M100
Учитывая весь тот парк объективов, которые можно поставить на кэноновский байонет M через переходник (2000 рублей на AliExpress), это одна из лучших недорогих камер. Почти под любой тип съемки можно подобрать недорогой объектив на вторичном рынке и не испытывать проблем ни при попытках снять далекие горы при помощи телевика, ни при съемке архитектуры на широкоугольное стекло. Заходите на любую площадку объявлений, в поиске пишете “объективы Canon”, созваниваетесь с продавцом и получаете относительно дешевый объектив под ваши нужны. С Sony и Fujifilm такой способ работать не будет. Объективы есть, их много, но зачастую стоят они дороже и продаются не в таких количествах.
Canon EOS M100 получился легким и компактным. Компактным настолько, что зимой с родным объективом он будет без проблем помещаться в кармане зимней куртки. Правда, есть одно “но” - комплектный объектив хоть и выдает четкую картинку, но он слишком “темный”, то есть света через отверстие в объективе попадает не столько, сколько бы хотелось для ночной съемки или съемки в помещении. Разрешение матрицы стандартное для камер этого типа — 24,2 Мп. Такие же матрицы используется в зеркальных камерах Canon начального уровня. Хватит ли этого для первой современной камеры в вашей жизни? Вполне. Нужна картинка лучше? Покупайте светосильную оптику. Но на самом деле, на первое время хватит даже советского Гелиоса. О четкости картинки можно будет забыть, зато для творческих портретов объектив подойдет идеально.
Panasonic Lumix DC-GX880
Странная камера, которая, кажется, специально урезана по части функциональности, чтобы не составлять конкуренцию более старшим моделям. Матрица светочувствительная и не хуже, чем у тех же камер от Fujifilm, скорость фокусировки на уровне и даже нормальные объективы по адекватным ценами можно найти.
Если для вы не собираетесь становиться видеоблоггером, то отказ Panasonic от всех входов не станет проблемой. Фотографирует — и хорошо. Но видео в ручном режиме снимать уже не выйдет. Только автоматические настройки. Хотя для съемки каких-нибудь утренников этого хватит с головой. В остальном, это обычная беззеркалка начального уровня. Если бюджет ограничен и доверие к Panasonic есть, то Lumix DC-GX880 — не самый плохой вариант для покупки.
Olympus PEN E-PL8
Ретро-дизайн заказывали? Эту камеру можно запросто перепутать с пленочным фотоаппаратом.
Изначально я хотел поместить в подборку предшественника в лице Olympus PEN E-PL7. Камера почти ничем не отличается от обновленной модели, потому что никакого прогресса у Olympus на этот раз не получилось. Но, увы, камера пропала из продажи и если очень сильно захочется ее приобрести, то придется делать это на вторичном рынке. Зато так выйдет гораздо дешевле. В остальном, это типичный Olympus — c довольно удобной системой навигации по настройкам как для новичка, так и для человека, который знаком с фототехникой. Камера включается меньше, чем за секунду, что хорошо для человека, который будет снимать все, что видит.
Крутая особенность PEN E-PL8 — трехосная стабилизация изображения даже на тех объективах, которые не имеют электрической связи с камерой. Для таких объективов есть возможность ручного ввода фокусного расстояния, что позволяет системе стабилизации лучше работать с резьбовыми объективами.