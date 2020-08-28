Если хочется фотографий лучше, чем на смартфон — 5 лучших недорогих беззеркальных камер

Ни один смартфон не подарит столько радости от процесса съемки, сколько полноценная камера. И пусть даже это будет не какая-то огромная штуковина с длинным объективом, а компактный фотоаппарат, который не будет отличаться по размерам от канувших в лету дешевых “мыльниц”.

А почему именно эти камеры?

Чтобы вам не пришлось поспешно спрашивать в комментариях о том, почему та или иная камера не попала в список, стоит сразу рассказать о тех критериях, по которым я проводил отбор устройств. Их немного, но все же:

1. Обязательное наличие сменной оптики

Открыв Яндекс.Маркет, вы сможете найти кучу фотоаппаратов, у которых нет никаких байонетов и сменных объективов. Лишь один несъемный объектив с какими-то крутыми показателями оптического зума. И цена у этой камеры будет такой, что назвать эту покупку хоть сколько-нибудь выгодной язык не повернется. Рынок камер гораздо шире, и нет смысла покупать камеру, где все ваши творческие фантазии будут упираться в несменную оптику. А вот разобраться со всякими крутилками, кнопками и объективами — что-то сродни небольшой личной победе, после которой будет вас захлестнет чувство удовлетворения от проделанной работы.

2. “Умные” функции для беспроводной отправки снимков на смартфон

На дворе 2020 год и не пользоваться благами цивилизации, при наличии такой возможности — странно. Если выбирать камеру, то с поддержкой передачи фотографий без проводов. Допустим, вам понадобилось срочно отправить кому-нибудь удачный снимок или быстро отредактировать его. Постоянно носить с собой ноутбук для этих целей - затея так себе. Поэтому наличие Wi-Fi — довольно важный момент, которым не стоит пренебрегать.

3. Компактность

Еще один немаловажный фактор при выборе камеры. Если вы помимо комплектного объектива обзаведетесь парой-тройкой других “стекол”, то готовьтесь к тому, что в рюкзаке резко станет меньше места, а спине придется привыкать к лишнему весу. Так что размеры камеры тоже стоит учитывать. Меньше — лучше. Беззеркалка? То что нужно.

Что там с ценами?

Верхний потолок цен в этой подборке — 40 000 рублей. Не совсем бюджетно, но не стоит забывать через какие беды прошел рубль за последнее время. Лет пять-шесть назад можно было урвать хорошую "тушку" (камера без объектива в комплекте) за те же деньги, за которые сейчас получится купить лишь скромную беззеркалку с характеристиками начального уровня. Зато с полным "фаршем" из типов подключения и всякими "умными" улучшалками, которые перебрались сюда прямиком из смартфонов. Нужно ли говорить о том, что для современного пользователя, который привык к "нажми на кнопку и сделай красиво" это манна небесная?

Технические характеристики