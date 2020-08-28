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Если хочется фотографий лучше, чем на смартфон — 5 лучших недорогих беззеркальных камер

Есть из чего выбрать
Раздумываете о покупке недорогого фотоаппарата? Мы разобрались с тем, как обстоят дела на рынке камер и подобрали пять оптимальных моделей. Никаких "мыльниц" — только беззеркальные камеры со сменной оптикой.

Ни один смартфон не подарит столько радости от процесса съемки, сколько полноценная камера. И пусть даже это будет не какая-то огромная штуковина с длинным объективом, а компактный фотоаппарат, который не будет отличаться по размерам от канувших в лету дешевых “мыльниц”.

А почему именно эти камеры?

Чтобы вам не пришлось поспешно спрашивать в комментариях о том, почему та или иная камера не попала в список, стоит сразу рассказать о тех критериях, по которым я проводил отбор устройств. Их немного, но все же:

1. Обязательное наличие сменной оптики

Открыв Яндекс.Маркет, вы сможете найти кучу фотоаппаратов, у которых нет никаких байонетов и сменных объективов. Лишь один несъемный объектив с какими-то крутыми показателями оптического зума. И цена у этой камеры будет такой, что назвать эту покупку хоть сколько-нибудь выгодной язык не повернется. Рынок камер гораздо шире, и нет смысла покупать камеру, где все ваши творческие фантазии будут упираться в несменную оптику. А вот разобраться со всякими крутилками, кнопками и объективами — что-то сродни небольшой личной победе, после которой будет вас захлестнет чувство удовлетворения от проделанной работы.

2. “Умные” функции для беспроводной отправки снимков на смартфон

На дворе 2020 год и не пользоваться благами цивилизации, при наличии такой возможности — странно. Если выбирать камеру, то с поддержкой передачи фотографий без проводов. Допустим, вам понадобилось срочно отправить кому-нибудь удачный снимок или быстро отредактировать его. Постоянно носить с собой ноутбук для этих целей - затея так себе. Поэтому наличие Wi-Fi — довольно важный момент, которым не стоит пренебрегать.

3. Компактность

Еще один немаловажный фактор при выборе камеры. Если вы помимо комплектного объектива обзаведетесь парой-тройкой других “стекол”, то готовьтесь к тому, что в рюкзаке резко станет меньше места, а спине придется привыкать к лишнему весу. Так что размеры камеры тоже стоит учитывать. Меньше — лучше. Беззеркалка? То что нужно.

Что там с ценами?

Верхний потолок цен в этой подборке — 40 000 рублей. Не совсем бюджетно, но не стоит забывать через какие беды прошел рубль за последнее время. Лет пять-шесть назад можно было урвать хорошую "тушку" (камера без объектива в комплекте) за те же деньги, за которые сейчас получится купить лишь скромную беззеркалку с характеристиками начального уровня. Зато с полным "фаршем" из типов подключения и всякими "умными" улучшалками, которые перебрались сюда прямиком из смартфонов. Нужно ли говорить о том, что для современного пользователя, который привык к "нажми на кнопку и сделай красиво" это манна небесная?

Технические характеристики

Fujifilm X-A7Sony Alpha ILCE-6000Canon EOS M100Panasonic Lumix DC-GX880Olympus PEN E-PL8
БайонетFujifilm XSony ECanon EF-MMicro 4/3Micro 4/3
МатрицаCMOS, 24.2 Мп, APS-CCMOS, 24.7 Мп, APS-CCMOS, 25.8 Мп, APS-CLive MOS, 16 МП, 4/3 (Four Thirds)CMOS, 17,2 Мп, 4/3 (Four Thirds)
ISO200-25600100-25600100-25600200-25600200-25600
Фокусировка117 точек, есть фокусировка по лицуГибридный фаокус, есть фокусировка по лицуФазовый, 49 точек, есть фокусировка по лицуКонтрастный, есть фокусировка по лицу81 точка (9 крестовых), есть фокусировка по лицу
Дисплей3,5", 2760000 точек, поворотный, сенсорныйЭкран: 3", 921600 точек, поворотный Видоискатель: 1440000 точек, 100% поле зрения3", 1040000 точек, поворотный, сенсорный3", 1040000 точек, поворотный, сенсорный3", 1037000 точек, поворотный, сенсорный
ИнтерфейсыWi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный входWi-Fi, USB, HDMI, разъем для пульта ДУWi-Fi, USB, Bluetooth, NFCWi-Fi, USB, HDMI, микрофонный входWi-Fi, USB, HDMI, микрофонный вход
Аккумулятор1260 мАч1080 мАч875 мАч640 мАч1175 мАч
Размер119x68x41 мм, без объектива120x67x45 мм, без объектива108x67x35 мм, без объектива107x65x33 мм, без объектива115x67x38 мм, без объектива
Вес320 г, с элементами питания460 г, с элементами питания302 г, с элементами питания270 г, с элементами питания357 г, с элементами питания

Fujifilm X-A7

Представитель довольно интересной линейки японских компактных камер. Серия X-A за несколько лет прошла путь от откровенно скучных моделей до почти полупрофессиональных инструментов с неплохой оптикой в комплекте. Почему "почти"? А потому что управлять настройками камеры только при помощи одних “крутилок” не выйдет.

Часть функций камеры настраивается только через нажатия по сенсорному экрану. Для быстрой “репортажной” съемки такое управление не годится, а вот для вдумчивых фотографий города и закатов, когда время не сильно ограничивает — вполне.

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Fujifilm X-A7

Что касается технической оснащённости, то здесь используется CMOS-матрица на 24 Мп, способная выдавать сносную картинку даже на значениях ISO 6400. Не так круто, как в камерах из более дорогого сегмента, но для любительской съёмки этого хватит с головой. В помощь новичку прилагается продвинутый автоматический режим SR+, способный автоматически крутить выдержку, диафрагму и другие параметры исходя из тех сцен, которые камера распознает во время съёмки. А еще камера поддерживает съемку видео с разрешением 4К и частотой 30 к/с.

И ещё один приятный момент. Экран тут не просто откидной (такой используется, например, в Sony a6000), он ещё и поворачивается во всех плоскостях. И селфи можно снять, и во время транспортировки экран можно перевернуть крышкой наверх. Разочаровывающих царапин можно не бояться.

Sony Alpha ILCE-6000

Относительно старая, но все ещё отличная камера, которую сегодня можно купить приблизительно за 35 тысяч рублей. Но это в “серых” магазинах. В официальных магазинах и крупных торговых сетях готовьтесь отдать на тысяч пять больше. Дорого? Да, но это стоит того.

Sony Alpha ILCE-6000

Идейный аналог в виде Fujifilm X-A7 обладает чуть большим количеством разных программных фишек, но ему недостает в удобстве. У Sony корпус чуть меньше, есть куча клавиш, которые можно назначить как душе угодно и не пытаться попасть пальцем по нужной кнопке на дисплее. Да и потенциал для дальнейшего “обвеса” тут гораздо выше. Переходник с байонета E на Minolta? Без проблем. Батарейные ручки, которые дают дополнительный хват для вертикальной ориентации? И такие есть.

Sony Alpha ILCE-6000 с батарейной ручкой

Для своих скромных размеров, Sony a6000 снимает лучше аналогов. 24-мегапиксельная матрица фотоаппарата получила противомуарный фильтр, который делает контуры объектов в кадре более четкими. Со скоростью съемки все тоже в полном порядке — 11 кадров/с и большой буфер. А еще тут есть электронный видоискатель, в котором полностью дублируется изображение с экрана камеры. Предпросмотр итоговой картинки в режиме реального времени, разумеется, тоже есть.

Canon EOS M100

Учитывая весь тот парк объективов, которые можно поставить на кэноновский байонет M через переходник (2000 рублей на AliExpress), это одна из лучших недорогих камер. Почти под любой тип съемки можно подобрать недорогой объектив на вторичном рынке и не испытывать проблем ни при попытках снять далекие горы при помощи телевика, ни при съемке архитектуры на широкоугольное стекло. Заходите на любую площадку объявлений, в поиске пишете “объективы Canon”, созваниваетесь с продавцом и получаете относительно дешевый объектив под ваши нужны. С Sony и Fujifilm такой способ работать не будет. Объективы есть, их много, но зачастую стоят они дороже и продаются не в таких количествах.

Canon EOS M100

Canon EOS M100 получился легким и компактным. Компактным настолько, что зимой с родным объективом он будет без проблем помещаться в кармане зимней куртки. Правда, есть одно “но” - комплектный объектив хоть и выдает четкую картинку, но он слишком “темный”, то есть света через отверстие в объективе попадает не столько, сколько бы хотелось для ночной съемки или съемки в помещении. Разрешение матрицы стандартное для камер этого типа — 24,2 Мп. Такие же матрицы используется в зеркальных камерах Canon начального уровня. Хватит ли этого для первой современной камеры в вашей жизни? Вполне. Нужна картинка лучше? Покупайте светосильную оптику. Но на самом деле, на первое время хватит даже советского Гелиоса. О четкости картинки можно будет забыть, зато для творческих портретов объектив подойдет идеально.

Panasonic Lumix DC-GX880

Странная камера, которая, кажется, специально урезана по части функциональности, чтобы не составлять конкуренцию более старшим моделям. Матрица светочувствительная и не хуже, чем у тех же камер от Fujifilm, скорость фокусировки на уровне и даже нормальные объективы по адекватным ценами можно найти.

Panasonic Lumix DC-GX880

Если для вы не собираетесь становиться видеоблоггером, то отказ Panasonic от всех входов не станет проблемой. Фотографирует — и хорошо. Но видео в ручном режиме снимать уже не выйдет. Только автоматические настройки. Хотя для съемки каких-нибудь утренников этого хватит с головой. В остальном, это обычная беззеркалка начального уровня. Если бюджет ограничен и доверие к Panasonic есть, то Lumix DC-GX880 — не самый плохой вариант для покупки.

Olympus PEN E-PL8

Ретро-дизайн заказывали? Эту камеру можно запросто перепутать с пленочным фотоаппаратом.

Olympus PEN E-PL8

Изначально я хотел поместить в подборку предшественника в лице Olympus PEN E-PL7. Камера почти ничем не отличается от обновленной модели, потому что никакого прогресса у Olympus на этот раз не получилось. Но, увы, камера пропала из продажи и если очень сильно захочется ее приобрести, то придется делать это на вторичном рынке. Зато так выйдет гораздо дешевле. В остальном, это типичный Olympus — c довольно удобной системой навигации по настройкам как для новичка, так и для человека, который знаком с фототехникой. Камера включается меньше, чем за секунду, что хорошо для человека, который будет снимать все, что видит.

Крутая особенность PEN E-PL8 — трехосная стабилизация изображения даже на тех объективах, которые не имеют электрической связи с камерой. Для таких объективов есть возможность ручного ввода фокусного расстояния, что позволяет системе стабилизации лучше работать с резьбовыми объективами.