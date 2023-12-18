A4Tech Bloody выпустили Bluetooth-колонку. Как она в сравнении с конкурентами?A4Tech Bloody S6 Tube
Если вы играли в соревновательные игры, вы знаете о мышках Bloody, которые даже запрещали в некоторых случаях, потому что их автоматика давала преимущество над владельцами остальных компьютерных мышей в шутерах. Но об этом сегодня уже мало говорят, а A4Tech Bloody — это теперь не только мыши, но и... Bluetooth-колонки. Зачем? Как оно по качеству звука? Стоит ли покупки в сравнении с остальными колонками по такой же цене? Мы взяли блютуз-колонку Bloody на обзор, чтобы во всём этом разобраться.
Внешний вид
Bloody S6 Tube — колонка «лежачего» типа, то бишь класть её надо горизонтально. Стоять она тоже может, но для этого она не предназначена, да и один динамик будет прикрыт (впрочем, производитель предусмотрительно сделал резиновую окантовку краёв неровной, чтобы как-то звук всё же проходил).
Чтобы колонка не каталась по столу, у неё предусмотрена резиновая ножка.
Буквально в полутора сантиметрах от ножки — «панель» с разъёмом USB, индикатором зарядки (светится красным, когда колонка заряжается, зелёным, если заряжена), кнопкой включения (не сразу я её нашёл), и креплением ремешка.
Благодаря довольно толстому и на вид надёжному ремешку колонку можно вешать и на рюкзак, и размахивать им гуляя вприприжку по лесу и напевая «Если долго-долго-долго…». Также, благодаря размерам и форме (длина — 180 мм, диаметр — 70 мм), колонку можно крепить в какие-то держатели для бутылок — например, на велосипед.
С обратной стороны на внушительном удалении друг от друга расположились: красный логотип бренда, и простая «панель управления» с кнопками: громкость плюс, громкость минус, а посередине — воспроизведение/пауза.
Колонка поставляется в чёрном и красном вариантах и, на мой взгляд, этого крайне мало. Во-первых, явно напрашиваются синие тона, а также болотно-зелёные — может быть, даже цвета хаки. Опять же, колонка, в зависимости от вашего настроения (как говорится, красота в глазах смотрящего) может выглядеть либо брутально (особенно в цвете хаки, если бы такая была), либо стильно-модно-молодёжно. Сюда бы и ярко-оранжевый пошёл.
Жаль, подсветки и какой-то другой «цветомузыки» здесь не предусмотрено.
Вообще, я долго думал, что же мне так напоминает внешность A4Tech Bloody S6 Tube, пока не стал гуглить конкурентов для этого обзора. Ну конечно же! JBL Flip 5 — дизайн почти один-в-один, разве что у JBL немного другая кнопка питания, и на «панели управления» на одну кнопку больше. Ну и логотип другой, разумеется. Кстати, у JBL колонка цвета хаки имеется, да и оранжевая тоже.
Функции и звук
Честно говоря, при цене в 9 тысяч рублей я ожидал от Bluetooth-колонки чуть больше функций, чем может предложить A4Tech Bloody S6 Tube. Возможно, она надёжная как швейцарский нож, но напомню, что швейцарские ножи ценятся далеко не только за надёжность, но и за многофункциональность.
В общем, что у нас тут? Беспроводная аудиосистема с двумя динамиками, но это не стерео. На самом деле, Bloody S6 Tube — моно-колонка, а два динамика отвечают за разный диапазон частот. У высокочастотного динамика мощность 10 Вт, а у сабвуфера — 25 Вт. Общая мощность получается аж 35 Вт. Стерео из Bloody S6 Tube можно сделать, только если купить две такие колонки — они умеют работать как стереопара.
Скорее всего, сабвуфер отвечает не только за низкие частоты, а за диапазон от средних до низких, а второй динамик — от средних до верхних.
Ещё у корпуса имеется влагозащита по IP66 — не очень много, но из-за брызг и дождя можно не переживать.
Также в колонке имеется микрофон, а потому можно с её помощью разговаривать по телефону или войсчату.
Bloody S6 Tube поддерживает два Bluetooth-кодека: SBC и AAC, и по AAC звук действительно лучше.
В целом, как звучит колонка мне понравилось. Все частоты — в меру, при том, что и басы тоже хорошо слышны. Но нет уклона в какую-то одну сторону, и высокие при этом тоже хорошо прослушиваются, а середина — не выпирает. Иногда в дешёвых колонках специально завышают средние частоты, чтобы казалось, что колонка звучит громче, но здесь с этим всё в порядке.
Хотя, лучше всего через Bloody S6 Tube всё равно звучит поп-музыка, и немножко — рок. Для классической музыки не хватает объёма и пространства — музыка будто продирается сквозь узкую щель, плюс, при прослушивании того же Моцарта, или спокойных гитарных партий без баса и барабанов у Kansas, Scorpions становится слишком хорошо заметен розовый шум. Так что, компрессии здесь всё-таки много, просто настроили её более-менее грамотно. Однако у тех же Sony и в более компактном исполнении сам звук получается лучше, богаче.
Жаль только, производитель не предусмотрел какое-нибудь фирменное приложение, где можно было бы тоньше настроить звук, или включить какие-нибудь дополнительные функции.
Автономность
В A4Tech Bloody S6 Tube установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который заряжается до 100% около двух с половиной часов от USB-разъёма с напряжением 5 В. Время работы — до 6 часов, ну или как пойдёт. На полной громкости вечеринка закончится явно раньше. Вообще, это самая слабая характеристика у Bloody S6 Tube, буквально у каждого конкурента время автономной работы выше.
Конкуренты
|A4Tech Bloody S6 Tube
|HUAWEI Sound Joy
|JBL Flip 6
|Мощность RMS
|10 Вт + 25 Вт
|10 Вт + 20 Вт
|10 Вт + 20 Вт
|Поддерживаемые кодеки
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|5.1
|Водонепроницаемость
|IP66
|IPX7
|IP67
|Аккумулятор
|5000 мАч
|8800 мАч
|4800 мАч
|Автономность
|до 6 часов
|до 26 часов
|до 12 часов
|Габариты
|180х70х70 мм
|202х73х73 мм
|178х68х72 мм
|Масса
|510 г
|680 г
|550 г
|Цена
|9 тысяч рублей
|9 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
HUAWEI Sound Joy
Колонка от Huawei стоит те же 9 тысяч рублей, имеет схожие размеры (чуть больше), но с аккумулятором 8800 мАч работает аж до 26 часов, при этом и класс водозащиты у неё выше — IPX7 вместо IPX6. Разве что, мощность динамиков у Sound Joy ниже: 30 Вт (сабвуфер — 20 Вт). К сожалению, чтобы подробно рассказать, как это влияет на звук, мне надо потестировать обе колонки одновременно, а мы этим не занимались, да и Huawei в России затаился, так что возможности в ближайшее время не будет.
JBL Flip 6
Как я уже писал выше, A4Tech Bloody S6 Tube прям один в один похожа на JBL Flip 6 дизайном, но у JBL есть и более новая модель — шестая. Правда, тут опять ниже мощность (20 Вт сабвуфер), но снова лучше автономность — до 12 часов, а корпус защищён по стандарту уже IP67.
Итого
Когда я тестировал A4Tech Bloody S6 Tube, то сначала немного расстроился из-за относительно небольшого набора возможностей колонки. Особенно меня неприятно удивило отсутствие стереозвука. Но потом я стал гуглить конкурентов, и оказалось... Да они все такие! Если хочешь Bluetooth-колонку в пределах 10 тысяч рублей, то вариантов со стерео как бы и нет. Различия только в размерах, мощности, степени защиты от воды, ну и автономности.
К сожалению, по автономности Bloody S6 Tube всё равно проигрывает конкурентам, зато выигрывает по мощности. Особенно если учесть соотношение мощности к габаритамм — S6 Tube самая лёгкая при этом. К сожалению, это не какая-то исчерпывающая характеристика, и знать мощность колонки недостаточно, чтобы сделать выводы ни о качестве, ни даже о громкости звука (в конце-концов, неясно, как всё будет звучать на полной громкости, не будет ли эта громкость достигнута за счёт выпирающей середины, например).
Тем не менее, звучит Bloody S6 Tube хорошо, особенно если нужно слушать на ней клубную музыку, поп-музыку, рок и т.п. Для более спокойных и более богатых динамикой жанров колонка не особо подойдёт, т.к. будет звучать плосковато, а уровень шума будет довольно высоким.
- Относительно высокая мощность RMS
- Помещается в крепежи для бутылок
- Водонепроницаемость IPX6
- Хороший звук
- Стильный дизайн
- Слабая автономность
- Не подходит для прослушивания классики, джаза и т.п.
- Нет подсветки и каких-либо "интересных" функций