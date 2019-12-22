Adidas сделал наушники из материалов спортивной куртки. Как тебе такое, чёткий пацан?
Технические характеристики:
|Adidas RPT-01
|Тип излучателей
|динамические
|Диаметр мембраны излучателей
|40 мм
|Частотный диапазон
|20 Гц – 20000 Гц
|Чувствительность
|109 дБ
|Версия Bluetooth
|5.0
|Время автономной работы
|до 40 ч
|Микрофон
|есть
|Степень защиты
|IPX4
|Вес
|209 г
|Цена
|13 990 рублей
Внешний вид
Если хотите удобной аналогии ткани этих наушников с той, которую мы привыкли наблюдать в одежде, давайте будем называть её «трикотаж». Хотя на деле, подозреваю, всё гораздо сложнее, и маркетологи Adidas сейчас начнут нас поправлять, мол, материал-то не обычный. Так или иначе, его мы наблюдаем на манжетах и, иногда воротниках спортивных курток Adidas и других спортивных брендов. Здесь им покрыты оголовье и амбушюры. Приятно, что расцветку не стали делать кислотно-молодёжной, а исходили из практичных соображений — на чёрно-серой ткани не будет видно никаких следов использования. По идее, этим наушникам на роду написано использоваться только на спортивных тренировках, но, знаете, просто гулять по городу в них тоже не стыдно — выглядят Adidas RPT-01 прикольно и оригинально, иногда знакомы даже интересуются, мол, где ты, Игорёк, достал такой крутой чехол для своих наушников? А это как бы и не чехол, ребята, а составная и обязательная комплектация самих наушников.
Ткань с оголовья и амушюр, кстати говоря, можно снимать и стирать. Не спрашивайте, как, при какой температуре и что с ними потом будет — не знаю. Обзорщикам не позволяют истязать тестовые экземпляры до состояния полной непригодности к использованию. Но уже то, что «тряпочка» не прикручена к конструкции раз и навсегда, радует.
Под тканевым слоем — прочный матовый пластик и каркас из металла, чтобы наушники были достаточно жёсткими на скручивание, а ещё не умерли после падения на жёсткую поверхность. И есть защита от пота и брызг по стандарту IPX4 — в динамиках ничего не «коротнёт» и не захрипит, даже если на них выльется очень много пота за время тренировки.
Что касается элементов управления, то с левой стороны находится многофункциональная клавиша, единичное нажатие на которую вызывает голосового помощника по умолчанию, а двойное и тройное нажатие позволяют запустить назначенный заранее плейлист из Spotify. Довольно удобная функция, но хотелось бы поддержки и остальных музыкальных сервисов. Например, Apple Music и Google Play Music. Spotify хоть скоро и запустится в России, но разнообразие еще никому не навредило. Поэтому ждем, пока «завезут» поддержку альтернативных сервисов. Надеюсь, это случится в обозримом будущем.
На правой чаше наушников расположен джойстик управления (никаких гламурных сенсоров, которые перестают срабатывать, если вы замылите их мокрой ладонью!), отверстие микрофона и не слишком яркий светодиод. Небольшая яркость тут — скорее плюс, чем минус. Её хватает, чтобы видеть, что у вас там со связью, уровнем заряда и состоянием сопряжения с телефоном, но она не подсвечивает ваши «щи» или плечо, не делает из вас бегущей целью для снайпера в ночном парке (что-то меня занесло), и на этом спасибо.
Джойстик тут один за всех: с его помощью можно управлять всем, чем необходимо. Регулировать уровень громкости, переключать треки, ставить на паузу воспроизведение и, конечно, включать/выключать сами наушники.
Заряжаются наушники при помощи порта USB-C, но, к сожалению, ни пользоваться наушниками во время зарядки, ни подключить их к смартфону кабелем не получится. Adidas говорят, что не очень-то это и надо — всё-таки, 40 часов автономной работы хватит на всю неделю тренировок, да и заряжаются наушники быстро. Но всё-таки хотелось бы иметь запасной вариант на случай полной их разрядки.
Дужки не имеют поворотного механизма и сложить наушники не получится, хотя это не особо-то и нужно, потому что наушники сами по себе очень компактные и не занимают много места в сумке, а за царапины бояться не стоит — им просто негде появиться.
Удобство использования
Вы ведь не удивляетесь жёсткости, когда приземляете свою задницу на кресло спортивного велосипеда или ковш Recaro в спортивной машине? Вот и здесь не удивляйтесь жёсткости конструкции наушников. Ведь амбушюры не обхватывают уши, а довольно плотно прилегают к ним, чтобы ткань не проскальзывала, а наушники не сваливались с вашей головы, пока вы делаете жим штангой лёжа. И прилегают так, что уже через пару часов использования, если вы не снимаете наушники, чувствуете себе как в мотоциклетном шлеме и начинаете немного уставать. По большому счёту, в условиях тренировки проблем у вас не будет, но сидеть Adidas RPT-01 с утра до вечера за компьютером будет утомительно.
Дужки регулируются по длине и чаши перемещаются по направляющим с чёткой фиксацией щелчком, но, например, мне приходилось использовать их в максимально выдвинутом положении, а людям с большой головой регулировок уже будет не хватать. Из-за этого же небольшого диапазона регулировок наушники неудобно подолгу носить на шее — очень уж близко они вашу шею подпирают.
Микрофон, как и у большинства современных bluetooth-наушников, годится только для разговора в тишине. Под свистопляс музыки в тренажёрном зале собеседники будут слышать вас плохо, проще сразу переключиться на смартфон. Впрочем, здесь революции нам никто и не обещал.
Зато автономность, если и не революция, то очень крутая. Один раз потратил пару часов на зарядку — и забыл о необходимости заряжать наушники на неделю. С учётом компактности и лёгкости Adidas RPT-01, это вызывает уважение.
Звук
А это второй приятный сюрприз. В том плане, что от наушников, которые выдают звук с кодеками AAC для Apple и SBC для Android, ничего хорошего не ждёшь — это же форматы, которые обычно лепят в AidPods'оподобные наушники, созданные по принципу «лишь бы как-нибудь играло», ведь большие антенны для сверхкачественного звука в наушники-малыши не впихнёшь. А тут у нас немаленькая накладная модель. И тем не менее, звук оказался гораздо лучше, чем ожидаешь после штудирование таблицы с характеристиками. Да, Adidas RPT-01 нельзя сравнивать с какими-нибудь Sony по аналогичной цене, но никаких веских повод для жалоб у всех не-аудиофилов не будет.
За все время использования я только один раз добавлял немного низких частот с помощью эквалайзера. Это, кстати, не вредит звуку в целом и не заглушает прочие частоты, что приятно. Лучше всего наушники отрабатывают средние частоты, то есть, все кричалки и мелодии, но это и не удивительно — средние частоты были и будут фундаментом звучания большинства песен. Приятно, что звук не ухудшается даже на максимальной громкости, а шумоизоляция без всяких активных шумодавов и «кожи-рожи» хорошая — в Москве в старых грохочущих, как сталелитейный чех, вагонах метро не приходится прибавлять громкость, а окружающие тоже практически ничего не слышат из того, что вы там крутите у себя со смартфона. Между прочим, редкое явление для накладных наушников — обычно в подобных «ушах» окружающие слышат музыку настолько хорошо, что могут начать подпевать, или выразительно смотреть на тебя, пока не сделаешь тише.
Любые жанры музыки звучит нормально, что-то где-то подкручивать даже рука не поднимается. Да, для полного счастья хотелось бы видеть здесь aptX или aptX HD, но если вспомнить о том, что, в первую очередь, это спортивная гарнитура, то будем откровенны — во-первых, у AirPods и других самых популярных наушниках в спортзалах aptX тоже нет. Во-вторых, когда вы фигачите на беговой дорожке, а пульс долбит вам по вискам, нюансы чистоты звука абсолютно не важны. Важна громкость, прочность крепления наушников и общая уравновешенность их звука. Здесь с этим всё в порядке. Ах да, и прочность соединения тоже важна, чтобы в набитом bluetooth-соединениями появляется вопрос – а нужен ли он здесь? Тем более, что здесь есть «синезуб» пятой версии. между смартфонами и наушниками «качков» по соседству зале ваши наушники не «икали» и не теряли связь со смартфоном. И в этом плане тоже грех жаловаться — Adidas RPT-01 работают по Bluetooth 5.0, самому быстрому и стабильном стандарту на данный момент. Ну и со старыми блютузами тоже совместимы, само собой.
Итог
Честно говоря, я думал, что Adidas выпустил не полезные наушники, а очередную гламурную безделушку без явного применения (если не считать применением пафосные морды лица девушек-моделей на рекламных плакатах бутиков Москвы). И рад сказать, что ошибался. Потому что фактически перед нами мягкие на ощупь и жёсткие по фиксации супер-выносливые неубиваемые наушники с полностью оригинальной внешностью. Да, звук не аудиофильский, а обычный, цена кусается. Но для применения в «условиях, приближённых к боевым» (шумном спортзале с огромным количеством bluetooth-соединений) они подходят хорошо.
Другое дело, что это не наушники для повседневного использования, а такой же суровый инструмент, как пояс для поднятия тяжестей или спортивная магнезия для скалолазания или прочего анти-скольжения. Как говорится, «употребляйте ответственно», и будет вам счастье.
- Небольшой вес и общая компактность
- 40 часов воспроизведения музыки
- Управление при помощи джойстика
- Защита по стандарту IPX4
- Очень жёстко фиксируются, давят на уши при длительном использовании
- Небольшой диаметр оголовья, малый запас регулировок по высоте
- Цену бы немного снизить...