Adidas сделал наушники из материалов спортивной куртки. Как тебе такое, чёткий пацан?

Внешний вид

Если хотите удобной аналогии ткани этих наушников с той, которую мы привыкли наблюдать в одежде, давайте будем называть её «трикотаж». Хотя на деле, подозреваю, всё гораздо сложнее, и маркетологи Adidas сейчас начнут нас поправлять, мол, материал-то не обычный. Так или иначе, его мы наблюдаем на манжетах и, иногда воротниках спортивных курток Adidas и других спортивных брендов. Здесь им покрыты оголовье и амбушюры. Приятно, что расцветку не стали делать кислотно-молодёжной, а исходили из практичных соображений — на чёрно-серой ткани не будет видно никаких следов использования. По идее, этим наушникам на роду написано использоваться только на спортивных тренировках, но, знаете, просто гулять по городу в них тоже не стыдно — выглядят Adidas RPT-01 прикольно и оригинально, иногда знакомы даже интересуются, мол, где ты, Игорёк, достал такой крутой чехол для своих наушников? А это как бы и не чехол, ребята, а составная и обязательная комплектация самих наушников.

Ткань с оголовья и амушюр, кстати говоря, можно снимать и стирать. Не спрашивайте, как, при какой температуре и что с ними потом будет — не знаю. Обзорщикам не позволяют истязать тестовые экземпляры до состояния полной непригодности к использованию. Но уже то, что «тряпочка» не прикручена к конструкции раз и навсегда, радует.