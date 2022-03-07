Вы точно носили одежду Adidas, но никогда не пользовались наушниками этой марки. Так что ловите обзор

В целом, звучат наушники от Adidas хорошо — все частоты читаемы, бас плотный. Не “топ за свои деньги” (Samsung за такую цену звучат лучше, да и Jabra немножко тоже), но если вы не заядлый меломан, то вряд ли найдёте, к чему придраться. Вообще, наушники компания Adidas делают, разумеется, не своими силами, это заказ “на аутсорс”, и вроде как Adidas Z.N.E. 01 ANC — это примерно та же модель, что и Marshall Motif A.N.C. Однако у Marshall звук был всё-таки хуже и слишком своебразный. В чём модели схожи — так это в работе шумодава.

Шумодав

Активное шумоподавление в Adidas Z.N.E. 01 ANC работает весьма специфично. Тут, опять же, влияет и форма ушей, потому что даже с амбушюрами максимального размера у меня эффект был довольно слабый. Голоса не глушатся почти никак, фоновые шумы — только низкие частоты. Да и в целом, основной эффект от включённого шумодава здесь — это именно басы в музыке. Именно в режиме ANC достигается тот самый глубокий бас. Но, ещё раз, если вы хотите посидеть в тишине в транспорте — лучше присмотреть другие модели.

Аккумулятор

Наушники могут проработать до 4,5 часов с включённым шумодавом или до 6 часов без него. С учётом подзарядки в кейсе это время продляется до 20 и 26 часов соответственно. Не самые впечатляющие показатели, однако они на уровне Apple AirPod Pro, которые стоят даже дороже (от 27 тысяч рублей). Adidas Z.N.E. 01 ANC официально стоят 17 тысяч рублей, так что, даже тут получается экономия.

Конкуренты

Apple Air Pods Pro