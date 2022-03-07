Вы точно носили одежду Adidas, но никогда не пользовались наушниками этой марки. Так что ловите обзор

Вы точно носили одежду Adidas, но никогда не пользовались наушниками этой марки. Так что ловите обзорAdidas Z.N.E. 01 ANC
Внешний вид
Наушники Adidas Z.N.E. 01 ANC поставляются в довольно симпатичной картонной коробке (“эко-френдли”, все дела).
Внутри — светло-серый корпус зарядного чехла (наушники уже внутри) с белым логотипом Adidas. Кстати, этот логотип на самом деле кнопка Bluetooth-сопряжения.
Впрочем, наушники поддерживают и быстрое сопряжение Google Fast Pair, так что впервые распаковав коробку с ними, достаточно просто открыть кейс и держать рядом Android-смартфон с включенным Bluetooth.
Кейс очень компактный, что с одной стороны хорошо, но сказывается на автономности.
Ещё вот эта текстура (приятная, кстати, на ощупь) покрытия довольно быстро заляпывается чем-то чёрным. Не критично и можно оттереть, но всё же будь кейс полностью глянцевым — такой проблемы бы не возникло. Хотя тогда Adidas Z.N.E. 01 ANC были бы уже не такими стильными.
Внизу зарядного кейса имеется порт USB-C для зарядки, но, кстати говоря, поддерживается и беспроводная зарядка (в комплекте, впрочем, идёт только шнур USB-C).
Сами наушники сделаны в форм-факторе “с ножками”, плюс, чашечки удлинены, что даёт им надёжное крепление внутри уха. У меня проблем с вываливанием не было, хотя это всегда субъективный момент — стоит об этом помнить.
Управление реализовано через сенсорные зоны на чашечках. По умолчанию команды одинаковы для левого и правого наушников, но их можно настроить (об этом ниже).
В комплекте с наушниками поставляется короткий кабель USB-C и две дополнительных пары амбюшур разного размера.
Функции
Расширенное управление наушниками осуществляется через мобильное приложение Adidas Headphones.
Помимо мониторинга заряда (только самих наушников, не кейса) и статуса подключения, можно также: настраивать эквалайзер (выбирать из пресетов и редактировать пресеты);
Выбирать действия для длинного нажатия на каждом наушнике отдельно;
Настраивать уровень шумоподавления или, напротив, усиления внешних звуков (две разных настройки);
Изменять набор режимов шумодава при переключении режимов с самих наушников (по умолчанию там три стандартных режима: шумодав вкл, шумодав выкл, усиление внешних звуков — но можно лишние режимы отключить);
В конце концов, можно вообще выключить сенсорное управление, что может быть полезно в спортзале, если вы сильно потеете.
Сам корпус наушников, кстати, защищён от влаги по стандарту IPX5. Так что тот же пот не станет проблемой для внутренних компонентов.
Ещё можно включить в настройках приложения эко-зарядку, что должно продлить срок службы наушников, но сократит автономность, т.к. аккумуляторы будут заряжаться только на 80%. Впрочем, это, на мой взгляд лишнее — быстрее такие наушники выйдут из моды и вы их чем-то замените.
Главный недостаток функциональности наушников — они могут подключаться только к одному устройству. Захотите послушать звук с другого — придётся переподключаться, и так каждый раз.
Звук
Наушники Adidas Z.N.E. 01 ANC поддерживают кодеки SBC и AAC, что является стандартом для большинства наушников в диапазоне 10-20 тысяч рублей. Большой разницы в звучании между SBC и AAC я не обнаружил, но это всё же зависит и от смартфона (у Apple кодек AAC должен звучать лучше, по идее), и от индивидуального восприятия.
В целом, звучат наушники от Adidas хорошо — все частоты читаемы, бас плотный. Не “топ за свои деньги” (Samsung за такую цену звучат лучше, да и Jabra немножко тоже), но если вы не заядлый меломан, то вряд ли найдёте, к чему придраться. Вообще, наушники компания Adidas делают, разумеется, не своими силами, это заказ “на аутсорс”, и вроде как Adidas Z.N.E. 01 ANC — это примерно та же модель, что и Marshall Motif A.N.C. Однако у Marshall звук был всё-таки хуже и слишком своебразный. В чём модели схожи — так это в работе шумодава.
Шумодав
Активное шумоподавление в Adidas Z.N.E. 01 ANC работает весьма специфично. Тут, опять же, влияет и форма ушей, потому что даже с амбушюрами максимального размера у меня эффект был довольно слабый. Голоса не глушатся почти никак, фоновые шумы — только низкие частоты. Да и в целом, основной эффект от включённого шумодава здесь — это именно басы в музыке. Именно в режиме ANC достигается тот самый глубокий бас. Но, ещё раз, если вы хотите посидеть в тишине в транспорте — лучше присмотреть другие модели.
Аккумулятор
Наушники могут проработать до 4,5 часов с включённым шумодавом или до 6 часов без него. С учётом подзарядки в кейсе это время продляется до 20 и 26 часов соответственно. Не самые впечатляющие показатели, однако они на уровне Apple AirPod Pro, которые стоят даже дороже (от 27 тысяч рублей). Adidas Z.N.E. 01 ANC официально стоят 17 тысяч рублей, так что, даже тут получается экономия.
Конкуренты
Apple Air Pods Pro
Если кратко: наушники от Apple дороже (27 тысяч рублей против 17 у Adidas), а по автономности плюс-минус такие же. По звуку — честно скажу, не слушал именно последнее их поколение с актуальными прошивками, но обычно всё-таки аудиотехника от Apple совсем не меломанская. Главное отличие от Adidas: если у вас имеется “зоопарк” техники Apple, то всё же лучше будет взять AirPod Pro, т.к. они легко переключаются между iГаджетами. А вот Adidas Z.N.E. 01 ANC умеют работать только с одним устройством.
Marshall Motif A.N.C.
По сути, это точно такая же модель, как и Adidas Z.N.E. 01 ANC, но по моей памяти звук у наушников Marshall всё-таки менее крутой. Сравнить один к одному сейчас возможности нет. По остальным характеристикам — всё одинаковое, отличается только внешний вид (ну и цена — Marshall на тысячу рублей дороже почему-то). Так что, тут решать вам — стиль какого бренда вам больше нравится.
Итого
Наушники Adidas Z.N.E. 01 ANC получились всё же не столько спортивными, сколько имиджевыми. Хороший звук, автономность на уровне Apple AirPod Pro, компактный чехол, но слабый шумодав — если выбирать чисто по характеристикам, то можно найти модели получше, даже за те же деньги (от Samsung, Jabra). С другой стороны, скорее всего Adidas Z.N.E. 01 ANC будут продаваться в бутиках Adidas — то есть, если в одежде вы предпочитаете именно этот бренд, то почему бы не взять и такие же наушники? В конце концов, по стилю они действительно круты.
- Стильный внешний вид
- Автономность на уровне AirPods Pro
- Есть беспроводная зарядка
- Очень компактные
- Слабый шумодав
- Звук не на 17 тысяч рублей
- Работают только с 1 устройством