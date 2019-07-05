Ну что, хороним AirPods? Обзор полностью беспроводных наушников Pioneer C8

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Технические характеристики и комплектация
- Диапазон воспроизводимых частот: 4 - 22000 Гц
- Диаметр мембраны: 6 мм
- Время работы: 3 ч
- Время работы от аккумулятора в кейс: 9 ч
- Время полной зарядки: 1 ч
- Интерфейсы: Bluetooth 4.2, USB Type-C
- Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
- Кодеки: SBC, AAC (AptX и LDAC не поддерживаются)
- Радиус действия: 10 м
Комплект поставки стандартный: провод для зарядки, кейс, сами наушники и пакетик с двумя дополнительными парами сменных амбушюр. Странно, что на упаковке нет ни одного упоминания специального приложения Notification App для сопряжения устройств и озвучивания текста из уведомлений на телефоне.
А ещё жаль, что в комплекте нет блока питания с поддержкой быстрой зарядки. Сгодится, конечно, и от смартфона, но не у всех запасные зарядные устройства достаточно мощные.
Внешний вид и удобство использования
Кейс, в котором хранятся наушники, вызывает неоднозначные впечатления. Он довольно большой и тяжёлый, если сравнивать его с теми же AirPods. В узкий карман брюк не поместится. Нет, конечно, носить там его можно, но вы будете себя чувствовать, будто положили в карман брусок сыра, и ходить с ним вам не захочется. Лучше хранить кейс в рюкзаке или сумке. На крайний случай, в кармане куртки, но какая ещё, блин, куртка в нашу летнюю жару?
На левом торце кейса находятся индикатор батареи и порт USB Type-C под резиновой крышкой. Из-за того, что их не видно при беглом осмотре, кейс выглядит цельной красивой штуковиной. Доставать наушники в "обстановке, приближенной к боевой" тоже удобно: достаточно выдвинуть внутреннюю часть кейса, и сделать это можно одной рукой. Никаких неудобных крышек, которые могут открыться при падении.
На тот случай, если вы откроете кейс, а наушники будут “смотреть” вниз, волноваться не стоит - они не выпадут, потому что плотно держатся за счет магнитов. И даже проверить заряд кейса просто - нужно потрясти им, и тогда светодиоды покажут оставшееся количество энергии.
Сами наушники легкие, дорогие на вид и на ощупь. Это не только помогает продавцам-консультантам жужжать вам о "премиальности" модели, но и просто удобно - наушники без скользящих материалов просто не будут выпадать из рук настолько часто, как это бывает с глянцевыми моделями. Правда, для того, чтобы они не выпадали, придётся какое-то время привыкать правильно и с первого раза вставлять их в уши. Уши у всех разные, но лично мне понадобилось несколько подходов, чтобы наушники сидели в ушах плотно. А поначалу пришлось ходить с ощущением, что наушники в любой момент просто вылетят из уха на пол. Странно, к другим полностью беспроводным моделям привыкать настолько долго не приходилось.
Управлять музыкой приходится при помощи одной физической кнопки на каждом наушнике. Она большая и ее легко найти. Одно нажатие включает паузу или возобновляет воспроизведение. Два нажатия меняют песню, но не все так просто. Правый наушник отвечает за воспроизведение предыдущего трека в плейлисте, а левый, соответственно, за следующий. Поговорить по душам с Siri или Googlе-Ассистентом можно после трех быстрых нажатий по любому из наушников.
Звук
Pioneer рекламирует C8 как оптимальное модель для качественного воспроизведения музыки, хотя разброс по диапазону в ней частот стандартный - от 6 до 22 000 Гц. Да и без поддержки кодеков AptX или LDAC (а у наших наушников всё именно так) по-настоящему качественного звука не добиться - он в любом случае будет компромиссным, потому что максимальный теоретический битрейт песен не достигает 320 кбит/с, а на практике в городских условиях с помехами всё ещё хуже. В общем, получите звучание формата "кто-то залил музыку во ВКонтактик", без изысков.
Обещанные басы присутствуют, но не в таком количестве и качестве, как хотелось бы. Иногда звук кажется чуть плоским, но вы для начала подберите амбушюры, с которыми наушники можно будет вставлять глубоко, и они не будут болтаться, и будет вам сбалансированный звук.
Пассивная защита от внешних звуков неплохая. Например, при 75 процентах громкости в шумном помещении тяжело услышать что-то, кроме воспроизводимого трека.
Нельзя сказать, что Pioneer C8 лучше звучат в каком-то конкретном жанре музыки. Всё, что вы хотели расслышать в песне, вы расслышите и в классическом роке 70-х годов, и в современной электронной музыке, не говоря уже о "попсе" или других менее навороченных подвидах музыки. А вот с "тяжеляком" и прочим "рубиловом" всё сложнее. Большая плотность ударных инструментов смазывается в кашу, и вы уже не восхищаетесь тем, как ударник успевает так быстро "раздавать", а просто слушаете плоский звук.
В музыке с активным использованием бас-гитар начинает казаться, будто песню записывали колхозным образом, потому что иногда на низких частотах наушники выдают лишний шум и потрескивания. Правда, такой эффект бывает только при максимальном уровне громкости и далеко не в каждом треке. Да и вообще, в эпоху потокового вещания музыки мало кого уже смущает, если "где-то там что-то глюкануло и песня икает/на долю секунду звучит криво".
Приложение
Очень странно, что Pioneer старается не напоминать вам о том, что к наушникам прилагается еще и специальное приложение. На упаковке нет ни одного указания на Notification App, зато на сайте оно перечислено в списке преимуществ.
Приложение сделано для того, чтобы вы могли как можно быстрее подключить наушники и предлагает на стартовом экране небольшую инструкцию по подключению. Но это, конечно, далеко не все его задачи. Основная функция - перевод пришедших на телефон уведомлений из текста в речь.
Notification App немного расширяет функционал стандартного “Расширенного доступа” в Android (iOS осталась без поддержки), в нём можно настроить уведомления от разных приложений. “Говорилка” довольно унылая, с искусственным голосом, который после первых произнесенных слов начинает резать слух. Почти как озвучивание в Google Translate.
Если вы на пробежке или просто катаетесь на велосипеде или самокате, то это вполне неплохая альтернатива постоянному просмотру уведомлений на смартфоне. Можно выбрать для озвучивания только уведомления от самых важных приложений. Удобно ли? Да, вполне.
Заключение
Оправдывают ли наушники свою цену? За 8-9 тысяч рублей в них есть всё и сразу, если сравнивать с конкурентами. Хороший звук для повседневного использования, никаких проводов на шее, 3 часа непрерывного воспроизведения от одного заряда и 9 часов воспроизведения музыки, если учитывать заряд кейса.
Слушать любимую музыку в транспорте тоже можно, в отличие от сами знаете кого (не будем показывать пальцем на AirPods). Но качество звука всего лишь среднее.
Зато наушники очень качественно сделаны, да и Pioneer (всем ребятам пример) звучит гордо, а для многих покупателей в Москве это, представьте себе, важно. Если вы не из тех, кто отличает на слух MP3 при 192 кбит/с от 320 кбит/с, а просто хотите нормальные наушники, можно брать. Если хотите чего-нибудь аудиофильского, либо ищите гарнитуры-"ошейники", либо вам к китайцам.