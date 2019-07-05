Ну что, хороним AirPods? Обзор полностью беспроводных наушников Pioneer C8

Комплект поставки стандартный: провод для зарядки, кейс, сами наушники и пакетик с двумя дополнительными парами сменных амбушюр. Странно, что на упаковке нет ни одного упоминания специального приложения Notification App для сопряжения устройств и озвучивания текста из уведомлений на телефоне.

А ещё жаль, что в комплекте нет блока питания с поддержкой быстрой зарядки. Сгодится, конечно, и от смартфона, но не у всех запасные зарядные устройства достаточно мощные.

Внешний вид и удобство использования

Кейс, в котором хранятся наушники, вызывает неоднозначные впечатления. Он довольно большой и тяжёлый, если сравнивать его с теми же AirPods. В узкий карман брюк не поместится. Нет, конечно, носить там его можно, но вы будете себя чувствовать, будто положили в карман брусок сыра, и ходить с ним вам не захочется. Лучше хранить кейс в рюкзаке или сумке. На крайний случай, в кармане куртки, но какая ещё, блин, куртка в нашу летнюю жару?