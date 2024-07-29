Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch

Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и SwitchAnker Soundcore VR P10
Дело было так. Я очень люблю играть в видеоигры, у меня есть и современный игровой ПК, а также все актуальные игровые консоли: Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. А ещё я по возможности предпочитаю именно беспроводную технику, а среди наушников — именно TWS.
Почему TWS? Оголовные «большие» наушники давят мне на дужки от очков. Да и вообще, они громоздкие, от них и уши устают, а вот подавляющее большинство TWS-наушников я воспринимаю абсолютно нормально. И да, у меня большой опыт в TWS-наушниках — можете кликнуть по моему имени на этом сайте в конце статьи и просмотреть мои статьи: с вероятностью 99% обзор TWS-наушников будет написан именно мной. Я тестировал топовые модели Sony, Samsung, Jabra, JBL, Huawei, Honor, Realme, также у меня есть ещё старые Air Pods.
Однако в играх TWS-наушники с подключением по Bluetooth — не лучший выбор.
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Во-первых, из актуальных консолей только Nintendo Switch поддерживает прямое подключение по Bluetooth, да и там качество звука довольно низкое, и даже в этом случае я предпочитаю использовать переходники с USB-аудио на Bluetooth.
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Во-вторых, звук по Bluetooth передаётся с сильными задержками. Да, производители порой хвалятся — мол, а у нас самые низкие задержки, но даже 40 мс — это много, если пытаешься играть, например, в ритм-игры (а почему бы, собственно, и нет?). Да и в сетевых шутерах и файтингах высокая задержка может помешать.
В общем, когда Sony представили свои наушники PlayStation Pulse Explore — я загорелся идеей их купить. Ведь, они обещали собственный радиопротокол, а я уже имел дела с наушниками от Sony, где вместо Bluetooth использовался собственный радиопротокол. И да, задержек там практически нет, и в ритм-игры (как и любые другие) можно играть без проблем.
Но купив наушники PlayStation Pulse Explore за 20 тысяч рублей (и это мне ещё повезло: так-то они в России аж 30к стоят) я понял, что потратил деньги напрасно. При такой немаленькой цене они были, во-первых, жутко неудобными, во-вторых, постоянно отключались (это не брак, а общая проблема), в-третьих, зарядный кейс у них просто огромный и в нём не нашлось места для USB-передатчика. Если вам удобнее один раз увидеть, чем сто раз прочитать, вот моё видео по теме:
Так-то наушники поддерживают ещё и Bluetooth, поэтому была идея использовать наушники сразу и с игровыми консолями PlayStation 5 и Nintendo Switch (на Xbox нет поддержки USB-аудио, так что его сразу исключаем), и с телефоном. Ну а почему бы и нет? Но удобство использования PS Pulse Explore буквально оставляет желать лучшего.
И я начал искать: а какие ещё TWS-наушники сегодня поддерживают не только Bluetooth, но и радиопротокол?
Согласен, запрос крайне непопулярный. Многие пользователи вообще не задумываются, что помимо Bluetooth можно звук ещё как-то передавать. Для большинства словосочетание «беспроводные наушники» фактически равно «Bluetooth-наушники».
Однако модели с собственным радиопротоколом всё-таки нашёл! Есть две модели от JBL, и одна — от Anker Soundcore. И если JBL ушли из России, хлопнув дверью, то Anker никуда не собираются уходить и официально продают здесь свою технику. А также поддерживают, ремонтируют, ну и вообще.
В общем, встречайте обзор Anker Soundcore VR P10.
Внешний вид
Сразу обозначу: идея с тестом наушников Anker Soundcore VR P10 принадлежит лично мне, а не компании Anker (их ещё убеждать пришлось). И поскольку я искал, в первую очередь, конкурентов для PlayStation Pulse Explore, то в тексте, начиная с этого параграфа, везде будут сравнения именно с этой моделью в первую очередь.
Так вот: в отличие от наушников Sony, у Anker и зарядный кейс, и корпус самих наушников напоминают обычные TWS-модели. Тогда как PlayStation Pulse Explore большие и неудобные.
Кроме того, USB-передатчик у Anker можно хранить прямо в зарядном кейсе! Там магнитик и специальное углубление.
Также мне понравилось, что USB-передатчик подключается по USB-C — это очень удобно ибо компактно. Так-то и у PlayStation 5 есть USB-C разъём прямо на передней панели — о чём думали в Sony, делая именно USB-A — не понятно.
Более того! Разъём у передатчика Soundcore VR P10 — сквозной. С обратной стороны есть вход для зарядки (передача данных не поддерживается).
Сами наушники довольно компактны и идеально сидят в ушах, если подобрать правильный размер амбюшур (в комплекте поставляются три пары разного размера).
Из минусов: управление только сенсорное, а сама сенсорная поверхность находится в верхней части ножек. И если бы я не посмотрел в инструкцию — я бы ни за что об этом не догадался.
Решение от Sony лучше: там есть кнопки, которые легко нащупать. Правда, кнопки у Sony отвечают за громкость и подключение, а перемотка песен на телефоне — обойдёшься. В общем, по эргономике — лучше, по функциям — хуже.
Ещё на ножках наушников есть подсветка: её можно регулировать и вовсе отключать в фирменном приложении Soundcore для телефона.
Функции
Как и PlayStation Pulse Explore, у Anker Soundcore VR P10 есть поддержка как фирменного радиопротокола, так и Bluetooth (кодеки SBC и AAC — такой же набор и у Sony). А вот шумодав, к сожалению, отсутствует — как, впрочем, и у Sony (ага, наушники за 30 тысяч лишены шумодава, прикиньте? Soundcore хотя бы 12 тысяч стоят).
Для передачи звука по фирменному протоколу нужно подключить USB-передатчик к устройству, которое поддерживает USB-Audio: это и Nintendo Switch, и PlayStation 5 (а также PS3, PS4), и ПК/Mac, и SteamDeck. В общем, любое современное устройство кроме Xbox.
Напомню, по этому собственному радиопротоколу звук передаётся практически без задержек — по сути, задержки обусловлены только временем, необходимым для кодирования и раскодирования потока.
Ну и сразу о плохом: как и PlayStation Pulse Explore наушники Soundcore VR P10 могут воспроизводить звук с двух разных источников (один — свой радиопротокол, второй — Bluetooth) одновременно, но в отличие от наушников Sony в таком режиме звук по радиопротоколу портится: становится моно и такого качества, будто по телефону передают.
Это вот буквально единственный момент, в котором функционально наушники PlayStation Pulse Explore выигрывают у Soundcore VR P10 — там звук не портится, а передаётся в первозданном качестве.
По сути, Soundcore VR P10 сделаны для того, чтобы вы могли ответить на звонок во время игры, не прерывая при этом игру (ну вдруг вам это важно, или в игре нет паузы). Тогда как PlayStation Pulse Explore позволяют играть на том же Nintendo Switch, где голосового чата нет в 99% игр, и использовать для войсчата какой-нибудь Discord на телефоне.
Проблема ли это? Ну, вообще-то, да. Если вам нужен именно такой сценарий: звук с игровой консоли, а войсчат где-то в другом месте, то наушники под брендом PlayStation лучше. Но тут сразу оговорюсь, что сама PlayStation 5 уже поддерживает Discord нативно, так что, данная особенность наушников Sony пригодится только если вы играете на Nintendo Switch.
Если же вас не интересует войсчат на Nintendo Switch, то буквально во всех других сценариях Soundcore будет предпочтительнее.
Например — тут есть одна проблема. Наушники иногда «отваливаются» — звук сначала в одном, а потом тут же и в другом ухе пропадает буквально на секунду, но потом сам восстанавливается. Плохо? Конечно! Но у PlayStation Pulse Explore ещё хуже! Там бывает такое, что наушник «отваливается», и не подключается обратно, пока ты не вынешь его из уха, вставишь обратно в кейс, закроешь кейс, откроешь кейс, и достанешь наушник.
На Reddit полно сообщений с такими проблемами, с которыми столкнулся и я. Причём! Это случается даже когда играешь на самой PlayStation 5, и не используешь Bluetooth-подключение к смартфону!
В общем, и наушники PlayStation, и наушники Soundcore «отваливаются» периодически. Но Soundcore хотя бы сами и быстро «восстанавливаются».
Звук
Наушники звучат… хорошо. Как, впрочем, и большинство современных TWS-наушников. Сложно выделить какие-то отрицательные или положительные моменты — опять же, если говорить о Bluetooth, то тут кодеки только SBC и AAC (как и у Sony), и звук сравним.
Фанаты Sony, конечно, в комментариях к любой теме, посвящённой PlayStation Pulse Explore до хрипоты кричат, что у них планарные магнитные динамики, и, мол, отсюда и цена, и вообще. Вот только на практике качество звука у Pulse Explore не лучше тех же Soundcore VR P10. В теории планарные магнитные динамики должны точнее передавать звук, но эта точность вполне «съедается» кодеками Bluetooth начального уровня (SBC, AAC), а LDAC у вас будет далеко не всегда и не везде.
Но даже если говорим о фирменном радиопротоколе — то всё равно там есть сжатие, и как следствие — потеря какого-то качества в угоду быстродействию. Я пробовал, например, играть на гитаре под минусовую многодорожечную фонограмму на MacBook (звук передавался в наушники по фирменному радиопротоколу) — тестировал это и на PlayStation Pulse Explore, и на Soundcore VR P10: и там, и там некоторые инструменты, а то и целые полосы частот будто вообще проваливаются. Так-то оно и понятно: радионаушники не предназначены для работы со звуком, а TWS — и подавно. Но просто если кто-то будет затирать про невероятную точность планарных динамиков у Sony — то знайте, что переплата тут за «воздух».
Конечно, шумоподавления очень не хватает, когда едешь в метро и слушаешь музыку. Из-за этого Soundcore VR P10 не очень хочется брать с собой, когда выезжаешь куда-то на транспорте. С PlayStation Pulse Explore такая же история, но там бесит ещё и огромный и неудобный кейс.
Автономность
Наушники Soundcore VR P10 могут проработать пять часов, после чего начнут жаловаться на низкий заряд и впоследствии отключаться. Везде в характеристиках написано про 6 часов, но лично я достаточно много потестировал наушники на YouTube-трансляциях, и всегда это было пять часов. Возможно, по Bluetooth они и проработают дольше, но нас же интересует в первую очередь фирменный радиопротокол.
Зарядка в кейсе может дать ещё три полных цикла заряда наушников.
Конкуренты
|Anker Soundcore VR P10
|PlayStation Pulse Explore
|JBL Quantum TWS
|Фирменный радиопротокол
|да
|да
|да
|Храенение USB-передатчика в кейсе
|да
|нет
|да
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|5.2
|Bluetooth-кодеки
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|SBC
|Время работы
|5 часов
|6 часов
|8 часов
|Время работы с зарядным кейсом
|20 часов
|15 часов
|16 часов
|Тип конструкции
|внутриканальные
|внутриканальные
|внутриканальные
|Цена:
|10–12 тысяч рублей
|20–30 тысяч рублей
|14,6 тысяч рублей
PlayStation Pulse Explore
У наушников от Sony всего два преимущества перед Soundcore VR P10: они не роняют качество звука с фирменного радиопротокола при активации звука по Bluetooth, ну и автономность у них выше: 6 часов вместо 5 часов (и то, и то реально протестировано лично мной в одинаковых условиях).
В остальном Soundcore лучше: компактнее, удобнее, передатчик меньше и крепится внутрь зарядного кейса (да ещё и имеет сквозной порт для зарядки), в конце концов — Soundcore в 2-3 раза дешевле.
JBL Quantum TWS
Вообще, у JBL две схожие модели: Quantum TWS и Quantum Air. Они похожи, но у Air меньше диаметр мембран излучателей: 6,8 мм против 10 мм. Поэтому я взял в качестве конкурента старшую версию, т.к. у Soundcore VR P10 диаметр мембран — 11 мм. Так-то обе модели JBL мне не удалось потестировать, поэтому сужу лишь по харакеристикам.
И что мы там видим? 8 часов заявленное время работы вместо 6 часов заявленных у Soundcore и 5 часов реальных, а также поддержку лишь SBC кодека Bluetooth. И всё это за 14,6 тысяч рублей.
USB-передатчик фирменного радиопротокола как и у Soundcore имеет штекер USB-C и прячется в зарядный кейс.
Итого
Как наушники для геймеров Anker Soundcore VR P10 меня очень порадовали, особенно учитывая, что они в 2-3 раза дешевле PlayStation Pulse Explore, и при этом лучше во всём, кроме качества радиопротокола при одновременном воспроизведении звука с Bluetooth. Мне нравится, что я без проблем могу использовать эти наушники с Nintendo Switch — передатчик компактный, я его подключаю к Switch и убираю консоль в стандартный чехол, и всё без проблем помещается.
(Да, у Switch теперь открыт Bluetooth для подключения наушников, но качество звука там ужасное, а в метро ещё и отключения постоянные, не знаю, почему).
Единственное, чего реально не хватает — активного шумодава. Даже больше скажу: я был бы готов переплатить за эту функцию, пусть даже такая модель с шумодавом стоила бы как PlayStation Pulse Explore. Ну или если бы сами соневские наушники были оборудованы шумодавом. Но увы…
Полноценной модели TWS-наушников, которую бы можно было использовать и с игровой консолью (если нужен звук без задержек и максимально возможного качества), и с телефоном в любой ситуации (в метро, в самолёте), к сожалению, до сих пор нет. Было бы здорово, если бы Anker обновили свои Soundcore VR P10 и представили бы модель с шумодавом. Остальное уже на весьма приличном уровне!
- Есть фирменный радиопротокол
- Удобный и компактный USB-передатчик, который убирается в кейс
- Привычная форма наушников
- Компактный кейс
- Почти нулевая задержка: можно играть в ритм-игры
- Нет шумодава
- При одновременном подключении звук с радиопротокола портится