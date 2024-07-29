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Опубликовано 29 июля 2024, 13:29
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Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch

Anker Soundcore VR P10
Купив за свои деньги игровые TWS-наушники (с практически нулевой задержкой звука) от подразделения Sony — PlayStation — я мрачно oфигeл от того, насколько они непрактичные. Неужели нет достойных конкурентов? Оказалось, есть.
Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Anker Soundcore VR P10

Дело было так. Я очень люблю играть в видеоигры, у меня есть и современный игровой ПК, а также все актуальные игровые консоли: Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. А ещё я по возможности предпочитаю именно беспроводную технику, а среди наушников — именно TWS.

Почему TWS? Оголовные «большие» наушники давят мне на дужки от очков. Да и вообще, они громоздкие, от них и уши устают, а вот подавляющее большинство TWS-наушников я воспринимаю абсолютно нормально. И да, у меня большой опыт в TWS-наушниках — можете кликнуть по моему имени на этом сайте в конце статьи и просмотреть мои статьи: с вероятностью 99% обзор TWS-наушников будет написан именно мной. Я тестировал топовые модели Sony, Samsung, Jabra, JBL, Huawei, Honor, Realme, также у меня есть ещё старые Air Pods.

Однако в играх TWS-наушники с подключением по Bluetooth — не лучший выбор.

  • Во-первых, из актуальных консолей только Nintendo Switch поддерживает прямое подключение по Bluetooth, да и там качество звука довольно низкое, и даже в этом случае я предпочитаю использовать переходники с USB-аудио на Bluetooth.

  • Во-вторых, звук по Bluetooth передаётся с сильными задержками. Да, производители порой хвалятся — мол, а у нас самые низкие задержки, но даже 40 мс — это много, если пытаешься играть, например, в ритм-игры (а почему бы, собственно, и нет?). Да и в сетевых шутерах и файтингах высокая задержка может помешать.

В общем, когда Sony представили свои наушники PlayStation Pulse Explore — я загорелся идеей их купить. Ведь, они обещали собственный радиопротокол, а я уже имел дела с наушниками от Sony, где вместо Bluetooth использовался собственный радиопротокол. И да, задержек там практически нет, и в ритм-игры (как и любые другие) можно играть без проблем.

PlayStation Pulse Explore

PlayStation Pulse Explore

© PlayStation

Но купив наушники PlayStation Pulse Explore за 20 тысяч рублей (и это мне ещё повезло: так-то они в России аж 30к стоят) я понял, что потратил деньги напрасно. При такой немаленькой цене они были, во-первых, жутко неудобными, во-вторых, постоянно отключались (это не брак, а общая проблема), в-третьих, зарядный кейс у них просто огромный и в нём не нашлось места для USB-передатчика. Если вам удобнее один раз увидеть, чем сто раз прочитать, вот моё видео по теме:

Так-то наушники поддерживают ещё и Bluetooth, поэтому была идея использовать наушники сразу и с игровыми консолями PlayStation 5 и Nintendo Switch (на Xbox нет поддержки USB-аудио, так что его сразу исключаем), и с телефоном. Ну а почему бы и нет? Но удобство использования PS Pulse Explore буквально оставляет желать лучшего.

И я начал искать: а какие ещё TWS-наушники сегодня поддерживают не только Bluetooth, но и радиопротокол?

Подходящий фильтр на сайте DNS

Подходящий фильтр на сайте DNS

© Ferra.ru

Согласен, запрос крайне непопулярный. Многие пользователи вообще не задумываются, что помимо Bluetooth можно звук ещё как-то передавать. Для большинства словосочетание «беспроводные наушники» фактически равно «Bluetooth-наушники».

Однако модели с собственным радиопротоколом всё-таки нашёл! Есть две модели от JBL, и одна — от Anker Soundcore. И если JBL ушли из России, хлопнув дверью, то Anker никуда не собираются уходить и официально продают здесь свою технику. А также поддерживают, ремонтируют, ну и вообще.

Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch
© Ferra.ru

В общем, встречайте обзор Anker Soundcore VR P10.

Внешний вид

Сразу обозначу: идея с тестом наушников Anker Soundcore VR P10 принадлежит лично мне, а не компании Anker (их ещё убеждать пришлось). И поскольку я искал, в первую очередь, конкурентов для PlayStation Pulse Explore, то в тексте, начиная с этого параграфа, везде будут сравнения именно с этой моделью в первую очередь.

Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch
© Ferra.ru

Так вот: в отличие от наушников Sony, у Anker и зарядный кейс, и корпус самих наушников напоминают обычные TWS-модели. Тогда как PlayStation Pulse Explore большие и неудобные.

Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch
© Ferra.ru

Кроме того, USB-передатчик у Anker можно хранить прямо в зарядном кейсе! Там магнитик и специальное углубление.

Также мне понравилось, что USB-передатчик подключается по USB-C — это очень удобно ибо компактно. Так-то и у PlayStation 5 есть USB-C разъём прямо на передней панели — о чём думали в Sony, делая именно USB-A — не понятно.

Anker Soundcore VR P10 и PlayStation 5

© Ferra.ru

Более того! Разъём у передатчика Soundcore VR P10 — сквозной. С обратной стороны есть вход для зарядки (передача данных не поддерживается).

Сами наушники довольно компактны и идеально сидят в ушах, если подобрать правильный размер амбюшур (в комплекте поставляются три пары разного размера).

Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch
© Ferra.ru

Из минусов: управление только сенсорное, а сама сенсорная поверхность находится в верхней части ножек. И если бы я не посмотрел в инструкцию — я бы ни за что об этом не догадался.

Решение от Sony лучше: там есть кнопки, которые легко нащупать. Правда, кнопки у Sony отвечают за громкость и подключение, а перемотка песен на телефоне — обойдёшься. В общем, по эргономике — лучше, по функциям — хуже.

Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch
© Ferra.ru

Ещё на ножках наушников есть подсветка: её можно регулировать и вовсе отключать в фирменном приложении Soundcore для телефона.

Функции

Как и PlayStation Pulse Explore, у Anker Soundcore VR P10 есть поддержка как фирменного радиопротокола, так и Bluetooth (кодеки SBC и AAC — такой же набор и у Sony). А вот шумодав, к сожалению, отсутствует — как, впрочем, и у Sony (ага, наушники за 30 тысяч лишены шумодава, прикиньте? Soundcore хотя бы 12 тысяч стоят).

Для передачи звука по фирменному протоколу нужно подключить USB-передатчик к устройству, которое поддерживает USB-Audio: это и Nintendo Switch, и PlayStation 5 (а также PS3, PS4), и ПК/Mac, и SteamDeck. В общем, любое современное устройство кроме Xbox.

Напомню, по этому собственному радиопротоколу звук передаётся практически без задержек — по сути, задержки обусловлены только временем, необходимым для кодирования и раскодирования потока.

Anker Soundcore VR P10 прекрасно работают с Nintendo Switch

Anker Soundcore VR P10 прекрасно работают с Nintendo Switch

© Ferra.ru

Ну и сразу о плохом: как и PlayStation Pulse Explore наушники Soundcore VR P10 могут воспроизводить звук с двух разных источников (один — свой радиопротокол, второй — Bluetooth) одновременно, но в отличие от наушников Sony в таком режиме звук по радиопротоколу портится: становится моно и такого качества, будто по телефону передают.

Это вот буквально единственный момент, в котором функционально наушники PlayStation Pulse Explore выигрывают у Soundcore VR P10 — там звук не портится, а передаётся в первозданном качестве.

По сути, Soundcore VR P10 сделаны для того, чтобы вы могли ответить на звонок во время игры, не прерывая при этом игру (ну вдруг вам это важно, или в игре нет паузы). Тогда как PlayStation Pulse Explore позволяют играть на том же Nintendo Switch, где голосового чата нет в 99% игр, и использовать для войсчата какой-нибудь Discord на телефоне.

Проблема ли это? Ну, вообще-то, да. Если вам нужен именно такой сценарий: звук с игровой консоли, а войсчат где-то в другом месте, то наушники под брендом PlayStation лучше. Но тут сразу оговорюсь, что сама PlayStation 5 уже поддерживает Discord нативно, так что, данная особенность наушников Sony пригодится только если вы играете на Nintendo Switch.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Фирменное приложение Soundcore: главный экран

© Ferra.ru

Если же вас не интересует войсчат на Nintendo Switch, то буквально во всех других сценариях Soundcore будет предпочтительнее.

Например — тут есть одна проблема. Наушники иногда «отваливаются» — звук сначала в одном, а потом тут же и в другом ухе пропадает буквально на секунду, но потом сам восстанавливается. Плохо? Конечно! Но у PlayStation Pulse Explore ещё хуже! Там бывает такое, что наушник «отваливается», и не подключается обратно, пока ты не вынешь его из уха, вставишь обратно в кейс, закроешь кейс, откроешь кейс, и достанешь наушник.

На Reddit полно сообщений с такими проблемами, с которыми столкнулся и я. Причём! Это случается даже когда играешь на самой PlayStation 5, и не используешь Bluetooth-подключение к смартфону!

В общем, и наушники PlayStation, и наушники Soundcore «отваливаются» периодически. Но Soundcore хотя бы сами и быстро «восстанавливаются».

Звук

Наушники звучат… хорошо. Как, впрочем, и большинство современных TWS-наушников. Сложно выделить какие-то отрицательные или положительные моменты — опять же, если говорить о Bluetooth, то тут кодеки только SBC и AAC (как и у Sony), и звук сравним.

Фанаты Sony, конечно, в комментариях к любой теме, посвящённой PlayStation Pulse Explore до хрипоты кричат, что у них планарные магнитные динамики, и, мол, отсюда и цена, и вообще. Вот только на практике качество звука у Pulse Explore не лучше тех же Soundcore VR P10. В теории планарные магнитные динамики должны точнее передавать звук, но эта точность вполне «съедается» кодеками Bluetooth начального уровня (SBC, AAC), а LDAC у вас будет далеко не всегда и не везде.

Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch
© Ferra.ru

Но даже если говорим о фирменном радиопротоколе — то всё равно там есть сжатие, и как следствие — потеря какого-то качества в угоду быстродействию. Я пробовал, например, играть на гитаре под минусовую многодорожечную фонограмму на MacBook (звук передавался в наушники по фирменному радиопротоколу) — тестировал это и на PlayStation Pulse Explore, и на Soundcore VR P10: и там, и там некоторые инструменты, а то и целые полосы частот будто вообще проваливаются. Так-то оно и понятно: радионаушники не предназначены для работы со звуком, а TWS — и подавно. Но просто если кто-то будет затирать про невероятную точность планарных динамиков у Sony — то знайте, что переплата тут за «воздух».

Конечно, шумоподавления очень не хватает, когда едешь в метро и слушаешь музыку. Из-за этого Soundcore VR P10 не очень хочется брать с собой, когда выезжаешь куда-то на транспорте. С PlayStation Pulse Explore такая же история, но там бесит ещё и огромный и неудобный кейс.

Автономность

Наушники Soundcore VR P10 могут проработать пять часов, после чего начнут жаловаться на низкий заряд и впоследствии отключаться. Везде в характеристиках написано про 6 часов, но лично я достаточно много потестировал наушники на YouTube-трансляциях, и всегда это было пять часов. Возможно, по Bluetooth они и проработают дольше, но нас же интересует в первую очередь фирменный радиопротокол.

Зарядка в кейсе может дать ещё три полных цикла заряда наушников.

Конкуренты

Anker Soundcore VR P10PlayStation Pulse ExploreJBL Quantum TWS
Фирменный радиопротоколдадада
Храенение USB-передатчика в кейседанетда
Версия Bluetooth5.25.25.2
Bluetooth-кодекиSBC, AACSBC, AACSBC
Время работы5 часов6 часов8 часов
Время работы с зарядным кейсом20 часов15 часов16 часов
Тип конструкциивнутриканальныевнутриканальныевнутриканальные
Цена:10–12 тысяч рублей20–30 тысяч рублей14,6 тысяч рублей

PlayStation Pulse Explore

PlayStation Pulse Explore

PlayStation Pulse Explore

© PlayStation

У наушников от Sony всего два преимущества перед Soundcore VR P10: они не роняют качество звука с фирменного радиопротокола при активации звука по Bluetooth, ну и автономность у них выше: 6 часов вместо 5 часов (и то, и то реально протестировано лично мной в одинаковых условиях).

В остальном Soundcore лучше: компактнее, удобнее, передатчик меньше и крепится внутрь зарядного кейса (да ещё и имеет сквозной порт для зарядки), в конце концов — Soundcore в 2-3 раза дешевле.

JBL Quantum TWS

JBL Quantum TWS

JBL Quantum TWS

© JBL

Вообще, у JBL две схожие модели: Quantum TWS и Quantum Air. Они похожи, но у Air меньше диаметр мембран излучателей: 6,8 мм против 10 мм. Поэтому я взял в качестве конкурента старшую версию, т.к. у Soundcore VR P10 диаметр мембран — 11 мм. Так-то обе модели JBL мне не удалось потестировать, поэтому сужу лишь по харакеристикам.

И что мы там видим? 8 часов заявленное время работы вместо 6 часов заявленных у Soundcore и 5 часов реальных, а также поддержку лишь SBC кодека Bluetooth. И всё это за 14,6 тысяч рублей.

USB-передатчик фирменного радиопротокола как и у Soundcore имеет штекер USB-C и прячется в зарядный кейс.

Итого

Как наушники для геймеров Anker Soundcore VR P10 меня очень порадовали, особенно учитывая, что они в 2-3 раза дешевле PlayStation Pulse Explore, и при этом лучше во всём, кроме качества радиопротокола при одновременном воспроизведении звука с Bluetooth. Мне нравится, что я без проблем могу использовать эти наушники с Nintendo Switch — передатчик компактный, я его подключаю к Switch и убираю консоль в стандартный чехол, и всё без проблем помещается.

(Да, у Switch теперь открыт Bluetooth для подключения наушников, но качество звука там ужасное, а в метро ещё и отключения постоянные, не знаю, почему).

Единственное, чего реально не хватает — активного шумодава. Даже больше скажу: я был бы готов переплатить за эту функцию, пусть даже такая модель с шумодавом стоила бы как PlayStation Pulse Explore. Ну или если бы сами соневские наушники были оборудованы шумодавом. Но увы…

Полноценной модели TWS-наушников, которую бы можно было использовать и с игровой консолью (если нужен звук без задержек и максимально возможного качества), и с телефоном в любой ситуации (в метро, в самолёте), к сожалению, до сих пор нет. Было бы здорово, если бы Anker обновили свои Soundcore VR P10 и представили бы модель с шумодавом. Остальное уже на весьма приличном уровне!

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Anker Soundcore VR P10
Плюсы
  • Есть фирменный радиопротокол
  • Удобный и компактный USB-передатчик, который убирается в кейс
  • Привычная форма наушников
  • Компактный кейс
  • Почти нулевая задержка: можно играть в ритм-игры
Минусы
  • Нет шумодава
  • При одновременном подключении звук с радиопротокола портится