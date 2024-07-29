Эти наушники создали специально для PlayStation, Xbox и Switch

Дело было так. Я очень люблю играть в видеоигры, у меня есть и современный игровой ПК, а также все актуальные игровые консоли: Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. А ещё я по возможности предпочитаю именно беспроводную технику, а среди наушников — именно TWS.

Почему TWS? Оголовные «большие» наушники давят мне на дужки от очков. Да и вообще, они громоздкие, от них и уши устают, а вот подавляющее большинство TWS-наушников я воспринимаю абсолютно нормально. И да, у меня большой опыт в TWS-наушниках — можете кликнуть по моему имени на этом сайте в конце статьи и просмотреть мои статьи: с вероятностью 99% обзор TWS-наушников будет написан именно мной. Я тестировал топовые модели Sony, Samsung, Jabra, JBL, Huawei, Honor, Realme, также у меня есть ещё старые Air Pods.

Однако в играх TWS-наушники с подключением по Bluetooth — не лучший выбор.

Во-первых, из актуальных консолей только Nintendo Switch поддерживает прямое подключение по Bluetooth, да и там качество звука довольно низкое, и даже в этом случае я предпочитаю использовать переходники с USB-аудио на Bluetooth.

Во-вторых, звук по Bluetooth передаётся с сильными задержками. Да, производители порой хвалятся — мол, а у нас самые низкие задержки, но даже 40 мс — это много, если пытаешься играть, например, в ритм-игры (а почему бы, собственно, и нет?). Да и в сетевых шутерах и файтингах высокая задержка может помешать.

В общем, когда Sony представили свои наушники PlayStation Pulse Explore — я загорелся идеей их купить. Ведь, они обещали собственный радиопротокол, а я уже имел дела с наушниками от Sony, где вместо Bluetooth использовался собственный радиопротокол. И да, задержек там практически нет, и в ритм-игры (как и любые другие) можно играть без проблем.