Большие наушники с шумодавом и Hi-Res Audio за 5 тысяч рублей

Большие наушники с шумодавом и Hi-Res Audio за 5 тысяч рублейBaseus Bowie H1 Pro
Внешний вид
Наушники Baseus Bowie H1 Pro выглядят весьма стильно и даже «дорого», при этом не копируя внешность ни у Sony, ни у Apple.
На голове наушники сидят просто отлично, носить их удобно. Они не давят как Beats Solo Pro, например (сравниваю с тем, что у меня есть), хотя и не настолько легки, как Marshall Major IV.
Управляются наушники с помощью кнопок. Лично мне такое решение нравится гораздо больше всяких сенсорных зон и каких-то непонятных жестов. Тем более, кнопки у Bowie H1 Pro нащупываются просто идеально. Слева — кнопка ANC, которая отвечает за переключение режимов шумодава (шумодав вкл, шумодав выкл, усиление окружающих звуков).
Справа — кнопка питания, а также «качелька» громкости.
Левый и правый наушник легко отличить по большим буквам «L» и «R» на внутренней части амбюшур. В целом это оптимальное решение для большинства условий, кроме темноты. Вот в темноте придётся уже как-то наощупь определять и вспоминать, где какие кнопки.
Оголовная дужка регулируется в достаточных пределах, чтобы подойти для практически любой головы взрослого или подростка.
Функции
На мой взгляд, главный минус Baseus Bowie H1 Pro в их неинтуитивности. Как-то я уже привык, что Bluetooth-наушники со мной общаются голосом — когда я их включаю, когда они переходят в режим сопряжения и т.п. Но данная модель, к сожалению, умеет только издавать короткие писки разной частоты (в самих наушниках, снаружи их не слышно).
Как, например, понять, что я включил наушники и они ищут подключённое устройство? По мигающим лампочкам на чашечках. Т.е. для этого наушники нужно снять. При этом, для включения кнопку питания надо держать пару секунд (она же — «многофункциональная» кнопка, умеет жарить, стирать, придумывать клёвые заголовки для статей… Ха-ха, попались? Ничего она не умеет кроме включения и паузы, а переключение треков вперёд-назад осуществляется удержанием кнопок громкости, плюс — вперёд, минус — назад).
Знаете наверное все эти «пары секунд», которые у разных производителей могут быть и одна секунда и секунд 5. В общем, как-то там разберётесь, но вряд ли с первого раза.
У меня, кстати, было такое, что наушники вроде как включены, смартфон даже реагирует на изменение громкости с помощью кнопки на правой чашечке, а звук в них не идёт. Почему? Да хрен его знает. Как всегда помогло выключить всё и включить заново.
При этом, просто так понять, что наушники включены, тоже нельзя — никакой индикации нет. Индикаторы мигают только в режиме сопряжения и горят когда гаджет заряжается. Разве что, можно надеть наушники и пощёлкать режим шумодава — разницу вы точно услышите.
С другой стороны, эти режимы шумодава тоже придётся отличать исключительно по результату. Если вокруг тихо, то можно даже и не разобраться — включён шумодав или нет. Придётся подсматривать в приложении на смартфоне.
В приложении, кстати, тоже особо не разгуляешься. Есть, скажем, эквалайзер, но честно говоря мне так понравился пресет по умолчанию (baseus classic), что я так на нём и слушаю музыку. Как мне кажется, остальные установки там для галочки. Но можно, кстати, настроить и свой пресет — для этого есть 8 полос, от 100 Гц до 10 кГц. Причём, свои настройки можно отдельно сохранять и переключаться между ними.
Ещё в приложении можно переключать режим BISA — он же «панорамный звук». Суть этой настройки я так и не понял: иконки подсказывают, что речь о звуке для концертов и фильмов, но получается ерунда какая-то, если честно. Я бы даже назвал этот режим не «улучшайзером», а «ухудшайзером». Эти режимы BISA можно переключать и на самих наушниках — двойным нажатием кнопки ANC.
Наконец, в приложении можно включать режим низкой задержки — полезно для игр.
Если вы посмотрели на скриншоты интерфейса программы и размечтались увидев кнопку «Фоновый шум» — то вынужден вас расстроить. Здесь нет возможности включить журчание ручья, пение птиц, или рёв величественного водопада. Это корявый перевод, а функция просто отвечает за переключение режимов шумодава.
Ещё один важный момент: наушники могут быть подключены только к одному устройству. То есть, между двумя устройствами они переключаться не умеют. При этом, если у вас два смартфона, и вы хотите переключить наушники с одного на другой, то придётся либо отключить на первом Bluetooth, либо удалить наушники из списка сопряжённых устройств именно на нём. Все описанные в инструкции к наушникам действия для повторного входа в режим сопряжения не приносят никакого результата, если Bowie H1 Pro подключены к другому устройству, которое лежит где-то рядом. Впрочем, подключение к двум устройствам характерно для гораздо более дорогих наушников. В тех же Sony эта функция появилась уже в WH-1000XM4, а в XM3 её ещё не было.
Ну и напоследок в данном параграфе стоит отметить, что наушники Baseus Bowie H1 Pro чисто беспроводные. По проводу не подключаются никак, USB-C разъём используется только для зарядки. И кстати! Одновременно заряжать и слушать музыку тоже не получится.
Кодеки и качество звука
Насколько неудобны наушники в обращении, настолько у них… Ладно, не прям прекрасный или великолепный, но в целом весьма приличный звук. Особенно со стандартным пресетом. Видно, что разработчики постарались. Точнее, слышно.
Конечно, до идеала далековато и «бутылочным горлышком» у наушников является набор кодеков. Для подавляющего большинства смартфонов здесь доступны только SBC (паршивенькое качество звука) и AAC (нормальное качество звука), поэтому особо не разгуляешься. Для крохотных «затычек» этого набора более чем достаточно, но для больших наушников уже хотелось бы что-то поприличнее. Подошёл бы LDAC — открытый кодек, который поддерживается практически любым смартфоном. Кстати, с LDAC уже выпускают даже недорогие и вполне хорошие TWS наушники буквально за 3,5 тысячи рублей (Honor Earbuds Choice X5 Pro).
В общем, по распределению частот мне всё нравится: низов не слишком много, но они чётко прослушиваются, середина не давит. А вот в высоких частотах бывает многовато «каши», и чем тише вокруг — тем больше заметна эта «каша».
Ну а теперь критика. Возможно, читатель, увидевший на фотографии шильдики «LHDC» и Hi-Res Audio уже кипит от негодования: «Кто вас тут собрал вообще обзоры делать? Невежды!» — ну или что-то менее литературное.
Что ж… Да, у Baseus Bowie H1 Pro, на самом деле, есть потенциал. И они действительно поддерживают один кодек, подходящий под критерии Hi-Res Audio. Но фраза выше «для большинства смартфонов здесь доступны только SBC и AAC» — не ошибка, а чистая правда.
LHDC, но несмотря на схожесть названия, это не то же самое, что LDAC. И если LDAC действительно поддерживает практически каждый смартфон, то LHDC — наоборот. А самое неприятное, что поддержку LHDC относительно легко найти в прошлогодних смартфонах, позапрошлогодних, ну и ещё год-два назад, а вот в современных — нет.
Фактически, вам намного проще найти смартфон с aptX, чем с LHDC.
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К примеру, поддержки LHDC нет у новейшего (в июне 2024 г. вышел, если что) Realme GT 6, но есть у Realme GT Neo 3T (2022 модельный год). Причём, у Realme GT Neo 3T, судя по официальному сайту LHDC (не открывается в России — разработчики кодека надеются, что обзорщики наушников пойдут шатать режим из-за этого) — снова нет.
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Или вот у Tecno Camon 20 Pro эта поддержка есть, а уже у Tecno Camon 30 Pro (лично проверил — мол, вдруг не успели на сайте указать) — нет.
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Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro на сайте заявлены, а Xiaomi 14 Ultra уже не в списке.
Поняли, да? И я не понял. Наверняка о принципах, по которым включается поддержка кодека LHDC можно написать весьма занимательную статью, а то и не одну (только вы не будете её читать, знаем мы вас), но в этом обзоре я тратить ваше время не буду.
Суть в том, что если вы хотите получить вместо хорошего отличный (насколько это возможно за 5 тысяч рублей) звук в наушниках Baseus Bowie H1 Pro, то лучше заранее пройти на официальный сайт кодека LHDC, и посмотреть, какие там смартфоны указаны. Ну и сделать какие-то выводы.
Опять же — что будет через год-два? Не будете же вы вечность ходить со своим текущим смартфоном. Ну и не забывайте, что Windows 11, например, всегда выбирает для беспроводных наушников кодек AAC. Что, кстати, не так уж и плохо — Windows 10, с одной стороны, выбирала aptX HD или даже LDAC в некоторых моделях наушников. Но почему-то в наушниках с SBC и AAC выбирала SBC, то есть худший по качеству звука кодек. А выбрать принудительно кодек в Windows, за редким исключением (и не считая ненадёжный колхозинг), было нельзя.
Мой нынешний Samsung Galaxy S24 Ultra, кстати, кодек LHDC не поддерживает, старый Galaxy S21 — тоже. Да и вообще, на оф.сайте LHDC ни одного Samsung не указано. Зато Tecno Phantom X2 Pro 5G, который в списке на сайте есть, при подключении к Bowie H1 Pro никакого LHDC не включает и даже не предлагает. А Poco F6 и Infinix GT20 Pro, которых в списке на сайте нет, LHDC поддерживают. Такие дела.
Ну и вот просто для наглядности: у меня сейчас дома валяются 11 моделей более-менее актуальных смартфонов — некоторые мои личные, другие прислали на обзоры, третьи ещё не забрали после написанного обзора — и вот среди всех поддержку LHDC я нашёл только на трёх. При этом никакой логики тут нет: не влияет ни процессор (есть два телефона с одинаковым процессором — на одном есть поддержка, на другом нет), ни бренд, ни ценовая категория, ни позиционирование производителем.
Но в итоге, как вы понимаете, я звук с LHDC всё-таки потестировал. И да, это уже намного лучше, особенно если берёшь losless-треки. Правда, от исходного материала всё равно многое зависит. В некоторых треках всё-таки заметна лёгкая кашица в высоких частотах — хай-хеты в ударных будто рассыпаются. При прямом сравнении на качественных проводных AKG 141 разница есть (ну ещё бы!). Однако за такие деньги, сколько просят за Baseus Bowie H1 Pro, более качественного звука, да ещё и чтобы по воздуху, да ещё в наушниках с активным шумоподавлением вы не найдёте.
Шумодав
Baseus Bowie H1 Pro поддерживают активное шумоподавление, а также, за счёт конструкции, окружающие шумы дополнительно снижаются в пассивном режиме. Разумеется, качества флагманов Sony тут ждать не приходится, да и в целом с шумоподавлением некоторые TWS-ы справляются лучше. Более того, шумодав тут работает не совсем правильно — если вертеть головой относительно источника шума (пробовал это на кухонной вытяжке), то именно левый наушник зачем-то начинает шум будто бы даже усиливать. И нет, я не перепутал левое и правое ухо.
В целом, шумодав неплохо справляется с низкими частотами, кое-как глушит средние, а вот высокие почти никак.
Автономность
Наушники Baseus Bowie H1 Pro могут проработать до 60 часов с включённым шумодавом или до 80 часов — без него. Вообще, показатель неплохой — скажем, у довольно популярных Marshall Major IV те же 80 часов (шумодава там нет), а у Apple AirPods Max автономность всего 20-22 часа с включённым шумодавом.
Так что, не так уж страшно, что наушники не работают на зарядке. Попробуй их ещё разряди с такой-то автономностью!
Конкуренты
Anker Soundcore Space Q45
Официальная российская цена Anker Soundcore Space Q45 — 15 тысяч рублей (в DNS). Дороговато. Но на Яндекс.Маркете полно предложений купить Global-версию за 7–8 тысяч рублей, а это уже довольно близко к Baseus Bowie H1 Pro (4–5 тысяч рублей, но есть предложение и за 9 тысяч — зато белые!). Эти наушники предлагают более адекватный набор кодеков: SBC, AAC и LDAC, но автономность у них ниже: 50 часов с шумодавом или 65 часов без него. Зато у них есть аудио-разъём для подключения по проводу.
Так что, если вы готовы доплатить — неплохая альтернатива.
Sony WH-CH520
Данные наушники можно найти на Яндекс.Маркете по цене от 4200 рублей, а в DNS официальная цена — 6200 рублей. Поддерживают кодеки только SBS и AAC, шумодава нет, автономность — до 50 часов. Но если честно, бюджетные Sony обычно оказываются так себе по качеству, в том числе потому, что делает их не сама Sony. В общем, при практически одинаковой цене тут мои симпатии однозначно на стороне Baseus Bowie H1 Pro.
Итого
При всех своих минусах, если всё-таки вспомнить цену (4-5 тысяч рублей, максимум 9 тысяч за белые), наушники Baseus Bowie H1 Pro, то прямых конкурентов у них нет. Наушники которые звучат примерно так же стоят значительно дороже, а те, что стоят столько же, как минимум в разы менее функциональные.
Главный минус Baseus Bowie H1 Pro — кодек LHDC, поддержка которого настолько избирательна, что проще про него забыть. Как мы выяснили, даже таблица на официальном сайте LHDC не даёт 100% верного представления о поддержке кодека в смартфонах. Лично у меня кодек заработал со смартфонами: Tecno Phantom V Fold, Poco F6, Infinix GT 20 Pro.
Ну и неинтуитивность я бы тоже отметил в минусах. Так-то когда уже всё подключил и включил — управлять и воспроизведением, и наушниками легко, но порой сложно даже понять, что они вообще включены.
- Адекватная цена
- Поддержка Hi-Res Audio
- Очень приличный звук за свои деньги
- Приятный дизайн, удобные кнопки
- Отличная автономность
- Есть активный шумодав
- Неинтуитивное управление
- Для максимального качества нужен смартфон с поддержкой кодека LHDC, а таких смартфонов менее 20%