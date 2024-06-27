Большие наушники с шумодавом и Hi-Res Audio за 5 тысяч рублей

Левый и правый наушник легко отличить по большим буквам «L» и «R» на внутренней части амбюшур. В целом это оптимальное решение для большинства условий, кроме темноты. Вот в темноте придётся уже как-то наощупь определять и вспоминать, где какие кнопки.

Оголовная дужка регулируется в достаточных пределах, чтобы подойти для практически любой головы взрослого или подростка.

Функции

На мой взгляд, главный минус Baseus Bowie H1 Pro в их неинтуитивности. Как-то я уже привык, что Bluetooth-наушники со мной общаются голосом — когда я их включаю, когда они переходят в режим сопряжения и т.п. Но данная модель, к сожалению, умеет только издавать короткие писки разной частоты (в самих наушниках, снаружи их не слышно).

Как, например, понять, что я включил наушники и они ищут подключённое устройство? По мигающим лампочкам на чашечках. Т.е. для этого наушники нужно снять. При этом, для включения кнопку питания надо держать пару секунд (она же — «многофункциональная» кнопка, умеет жарить, стирать, придумывать клёвые заголовки для статей… Ха-ха, попались? Ничего она не умеет кроме включения и паузы, а переключение треков вперёд-назад осуществляется удержанием кнопок громкости, плюс — вперёд, минус — назад).

Знаете наверное все эти «пары секунд», которые у разных производителей могут быть и одна секунда и секунд 5. В общем, как-то там разберётесь, но вряд ли с первого раза.

У меня, кстати, было такое, что наушники вроде как включены, смартфон даже реагирует на изменение громкости с помощью кнопки на правой чашечке, а звук в них не идёт. Почему? Да хрен его знает. Как всегда помогло выключить всё и включить заново.

При этом, просто так понять, что наушники включены, тоже нельзя — никакой индикации нет. Индикаторы мигают только в режиме сопряжения и горят когда гаджет заряжается. Разве что, можно надеть наушники и пощёлкать режим шумодава — разницу вы точно услышите.

С другой стороны, эти режимы шумодава тоже придётся отличать исключительно по результату. Если вокруг тихо, то можно даже и не разобраться — включён шумодав или нет. Придётся подсматривать в приложении на смартфоне.