Фото, видео и аудио
Опубликовано 27 января 2026, 11:04
7 мин.

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом

Настроенный звук, LDAC и 100 часов автономности. Но не без нюансов
Baseus пригласили инженеров настроить звук в новых наушниках Inspire XH1, обещают сто часов автономности и продают всё это за 14 тысяч рублей. Китайский бренд аксессуаров действительно пригнул выше головы и стал тем производителем, который может потеснить легенд индустрии? Давайте проверим.
Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Ferra.ru
8
/10
Оценка по версии Ferra
Baseus Inspire XH1

Baseus делает вообще всё: от пауэрбанков до камер наблюдения, от кабелей до умных замков. Компания вышла на аудиорынок несколько лет назад с TWS-наушниками, которые стоили копейки и работали довольно прилично, поэтому разлетались на AliExpress как горячие пирожки. Inspire XH1 — первая серьёзная попытка зайти в сегмент полноразмерных моделей с шумоподавлением, где правят Sony, Bose, Sennheiser. Японцы и немцы продают свои флагманы за 30-40 тысяч (понятное дело, что с годами старые поколения уценяют, я сейчас про актуальные WH-1000XM6), Baseus предлагает альтернативу втрое дешевле.

Внешний вид и ключевые характеристики

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Ferra.ru

На бумаге характеристики впечатляют: Bluetooth 6.1, поддержка LDAC для высококачественного стрима, Dolby Audio, 35-миллиметровые драйверы с частотным диапазоном до 40 кГц. Автономность обещают до ста часов без ANC, или 65 часов с включенным шумоподавлением. Мы потестили устройство около недели в сценарии «дом - работа - дом» и батарейка не разрядилась в ноль. Для сравнения, Sony WH-1000XM6 держат максимум 40 часов. Вопрос в том, как всё это работает в реальности.​

Вообще, топовые Baseus неиронично так пытаются быть премиум-продуктом. Первое впечатление от XH1 — лёгкость. Наушники весят заметно меньше, чем ожидаешь от полноразмерной модели. Причина проста: корпус почти полностью пластиковый. Baseus не скрывает это, просто делает пластик приятным на ощупь — матовым, с лёгкой текстурой. Оголовье обтянуто искусственной кожей, мягкое, без провисаний. Амбушюры глубокие, набиты мягким наполнителем, который запоминает форму уха. Носить их точно удобно.​

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Ferra.ru

Управление классическое: на левой чаше кнопка ANC (активное шумоподавление), кнопка питания, разъём 3.5 мм для проводного подключения и USB Type-C для зарядки. Справа — качелька громкости и кнопка воспроизведения. Кнопки тактильные, отличаются по форме, но кнопка питания и ANC почти одинаковые — иногда путаешься. Механизм складывания работает плавно, чашки поворачиваются на 90 градусов для плоского хранения. В комплекте жёсткий тканевый кейс, два кабеля — USB-C и 3.5 мм кабель для аудио.​ Как видите, китайцы не уповают на сенсорные зоны, как у Sony, и остаются верным физическим кнопкам. Тут сложно сказать, кто прав, а кто нет — дело вкуса.

Сборка в нашем экземпляре не вызывает вообще никаких лишних вопросов. Материалы как я уже и сказал подобраны хорошо, при регулировке самих наушников ничего не скрепит и не люфтит.

Начинка

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Ferra.ru

Baseus поставили в XH1 35-миллиметровые динамические драйверы, развёрнутые под углом к уху — конструкция призвана расширить звучание и сделать его более объёмным. Частотный диапазон заявлен от 20 Гц до 40 кГц, что технически позволяет воспроизводить Hi-Res аудио. Поддержка кодеков включает SBC, AAC и LDAC — последний передаёт втрое более качественный звук, чем у попсового SBC, сохраняя детали в lossless-треках.

Bluetooth 6.1 — новейший стандарт, который теоретически даёт стабильнее связь и меньше задержек. На практике разница с Bluetooth 5.3 почти незаметна в повседневном использовании. Baseus добавили фирменную технологию Smart-Connect для быстрого переключения между двумя устройствами (например, между смартфоном и ноутбуком) — работает, хотя иногда наушники секунду думают, прежде чем переключиться.​

Шумоподавление построено на четырёх слоях активного ANC с гибридной схемой микрофонов. Система анализирует окружающий шум в реальном времени и корректирует противофазу. Звучит технологично, но работает средне — об этом ниже.​

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Ferra.ru

Аккумулятор — главная фишка модели. Сто часов без активного шумоподавления реально достижимы, правда если слушать на 50% громкости. А если вы включаете LDAC, Dolby Audio, шумодав — цифра падает до 65 часов, что всё ещё больше, чем у конкурентов. А ещё есть быстрая зарядка (Baseus ведь спецы в пауэрбанках и адаптерах, хе-хе), которая реально даёт 10-12 часов звучания примерно за десять минут.​ С другой стороны, вспоминая те же Sony WH-1000XM6, без шумодава и LDAC они работают 40 часов, что всё равно меньше.

Звук и воспроизведение аудио

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Ferra.ru

На корпусе красуется надпись «Sound by Bose», но подтвердить реально ли инженеры Bose производили настройку звука мы не можем. Точнее по слухам оно так, но кто, в каких объёмах и под какие жанры звучание настравивал — неизвестно. А вот результат получился спорным: если вы аудиофил, то XH1 звучат басовито. Низы доминируют, заслоняя середину и верха. Включаешь Lindsey Stirling — скрипка тонет в басовой партии. Ставишь Scorpions — гитары звучат приглушённо, барабаны давят.

Короче, по моим субъективным ощущениям, для профессионального слушателя не будет «глубины». Всё звучит плюс-минус на одной плоскости. Звук настроен для массового слушателя, который любит JBL-подобное «мясо» в басах, что в целом для наушников за 13000 рублей не так уж и плохо, но понравится не всем.

В фирменном приложении можно активировать различные функции. Например, Dolby Audio добавляет объём фильмам и сериалам — эффект заметен на экшене, где взрывы и погони звучат масштабнее.

Шумоподавление в XH1 не выдающееся, хоть и не плохое. Оно есть, функции свои выполняет, но без какого-либо вау-эффекта. Система справляется с офисными разговорами, шумом кондиционера, лёгким гулом в метро. Включаешь их в шумном туннеле — и слышишь гул проезжающих машин сквозь музыку. В общем, три-четыре года назад такой уровень шумоподавления считался нормой, сейчас это отставание. Sony WH-CH720N по такой же цене давят шум эффективнее.

Фирменное приложение

Главная страница приложения

© Ferra.ru

Приложение Baseus интуитивное, без лишних экранов. Главная страница показывает заряд батареи, активный режим шумоподавления, кодек подключения. Свайпом переключаешься между шумподавлением, прозрачностью и выключенным шумодавом. Отдельная кнопка включает Dolby Audio.​

Эквалайзер предлагает семь пресетов, включая дефолтный, а ещё можно создать три собственных настройки с пятиполосным EQ.

Интересная фича — режим сна. Выбираешь таймер (5, 10, 15, 30 минут), включаешь один из четырёх звуков: костёр, океан, дождь, сверчки. Звуки записаны неплохо, но вот спать в полноразмерных наушниках всё равно неудобно. Эта фукнция подойдет скорее как фоновый шум для рабоы или расслабления.

Настройка новых наушников

© Ferra.ru

Что мне не понравилось? Ну... от приложения всё ещё отдает «китайскостью». Где-то переведено криво и потеряли заглавные буквы, некоторые кнопки отрисованы неаккуратно и немасшабно, а половина функций вообще открывается во встроенном браузере и подгружает заготовленную web-страницу, хотя могли бы всё это и внутри приложения отображать.

Конкуренты

Sony WH-CH720N

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Sony

Это такие наушники для повседневки, такие же лекие как и наш подопытный от Baseus. На ваш смартфон можно установить фирменное приложение Sony Headphones с эквалайзером, где можно подкрутить бас или верха под любимый жанр.

Шумодав у них работает получше, есть технолгия DSEE для восстановления сжатых частот, а вот при включенном шумоподавлении они протянут около 35 часов автономности. В отличие от XH1, не поддерживают LDAC, так что качество звука по Bluetooth у них будет от силы средним. ​

Soundcore Space One

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом
© Soundcore

Это второй, запасной и более бюджетный вариант. Наушники от Anker стоят примерно 7-8 тысяч рублей. По сравнению с Inspire XH1, Space One выигрывают в цене и лёгкости, с похожим басовитым профилем и LDAC. Но будут слабее в глубине шумоподавления и во времени работы без подзарядки, автономности. Они больше подойдут для студентов, которым нужно уединиться в общаге или послушать музыку по дороге в универ, при этом отдав за новые уши не всю свою стипендию.

Выводы

Baseus Inspire XH1 продаются примерно за 14000 рублей. За границей цена $149, что примерно совпадает с российским ценником.

Наушники закрывают запрос на долгую автономность: сто часов — это серьёзно. Если работаете удалённо, проводите в наушниках весь день и заряжаете их редко — XH1 оправдывают покупку. Поддержка LDAC пригодится владельцам Android-смартфонов со стриминговыми сервисами Hi-Res качества. Dolby Audio добавит объёма кино на ноутбуке.​

Один из главных косяков в шумоподавлении, оно не такое уж и крутое. Если покупаете наушники для самолётов, электричек, шумных офисов — шумодава в XH1 вам будет мало. Например, Sony WH-CH720N дешевле и лучше справляются с изоляцией. И если звучание ещё можно скорректировать под ваши вкусы, то шумодав — нет.​

А вообще логика Baseus мне видится такой: взять легенду индустрии как консультанта, сделать впечатляющую автономность, установить новейший Bluetooth, продать по цене ниже, чем у японцев. И в целом получилось неплохо — средневзвешенные такие наушники, которые неплохи для дома или офиса, но слегка проигрывают в мобильных сценариях.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Baseus Inspire XH1
Плюсы
  • Время автономной работы
  • Реально лёгкие
  • Bluetooth 6.1 внутри
  • Качество сборки
Минусы
  • Не самый крутой шумодав
  • Звук не для аудиофилов