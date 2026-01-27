Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом

Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавомНастроенный звук, LDAC и 100 часов автономности. Но не без нюансов
Baseus делает вообще всё: от пауэрбанков до камер наблюдения, от кабелей до умных замков. Компания вышла на аудиорынок несколько лет назад с TWS-наушниками, которые стоили копейки и работали довольно прилично, поэтому разлетались на AliExpress как горячие пирожки. Inspire XH1 — первая серьёзная попытка зайти в сегмент полноразмерных моделей с шумоподавлением, где правят Sony, Bose, Sennheiser. Японцы и немцы продают свои флагманы за 30-40 тысяч (понятное дело, что с годами старые поколения уценяют, я сейчас про актуальные WH-1000XM6), Baseus предлагает альтернативу втрое дешевле.
Внешний вид и ключевые характеристики
На бумаге характеристики впечатляют: Bluetooth 6.1, поддержка LDAC для высококачественного стрима, Dolby Audio, 35-миллиметровые драйверы с частотным диапазоном до 40 кГц. Автономность обещают до ста часов без ANC, или 65 часов с включенным шумоподавлением. Мы потестили устройство около недели в сценарии «дом - работа - дом» и батарейка не разрядилась в ноль. Для сравнения, Sony WH-1000XM6 держат максимум 40 часов. Вопрос в том, как всё это работает в реальности.
Вообще, топовые Baseus неиронично так пытаются быть премиум-продуктом. Первое впечатление от XH1 — лёгкость. Наушники весят заметно меньше, чем ожидаешь от полноразмерной модели. Причина проста: корпус почти полностью пластиковый. Baseus не скрывает это, просто делает пластик приятным на ощупь — матовым, с лёгкой текстурой. Оголовье обтянуто искусственной кожей, мягкое, без провисаний. Амбушюры глубокие, набиты мягким наполнителем, который запоминает форму уха. Носить их точно удобно.
Управление классическое: на левой чаше кнопка ANC (активное шумоподавление), кнопка питания, разъём 3.5 мм для проводного подключения и USB Type-C для зарядки. Справа — качелька громкости и кнопка воспроизведения. Кнопки тактильные, отличаются по форме, но кнопка питания и ANC почти одинаковые — иногда путаешься. Механизм складывания работает плавно, чашки поворачиваются на 90 градусов для плоского хранения. В комплекте жёсткий тканевый кейс, два кабеля — USB-C и 3.5 мм кабель для аудио. Как видите, китайцы не уповают на сенсорные зоны, как у Sony, и остаются верным физическим кнопкам. Тут сложно сказать, кто прав, а кто нет — дело вкуса.
Сборка в нашем экземпляре не вызывает вообще никаких лишних вопросов. Материалы как я уже и сказал подобраны хорошо, при регулировке самих наушников ничего не скрепит и не люфтит.
Начинка
Baseus поставили в XH1 35-миллиметровые динамические драйверы, развёрнутые под углом к уху — конструкция призвана расширить звучание и сделать его более объёмным. Частотный диапазон заявлен от 20 Гц до 40 кГц, что технически позволяет воспроизводить Hi-Res аудио. Поддержка кодеков включает SBC, AAC и LDAC — последний передаёт втрое более качественный звук, чем у попсового SBC, сохраняя детали в lossless-треках.
Bluetooth 6.1 — новейший стандарт, который теоретически даёт стабильнее связь и меньше задержек. На практике разница с Bluetooth 5.3 почти незаметна в повседневном использовании. Baseus добавили фирменную технологию Smart-Connect для быстрого переключения между двумя устройствами (например, между смартфоном и ноутбуком) — работает, хотя иногда наушники секунду думают, прежде чем переключиться.
Шумоподавление построено на четырёх слоях активного ANC с гибридной схемой микрофонов. Система анализирует окружающий шум в реальном времени и корректирует противофазу. Звучит технологично, но работает средне — об этом ниже.
Аккумулятор — главная фишка модели. Сто часов без активного шумоподавления реально достижимы, правда если слушать на 50% громкости. А если вы включаете LDAC, Dolby Audio, шумодав — цифра падает до 65 часов, что всё ещё больше, чем у конкурентов. А ещё есть быстрая зарядка (Baseus ведь спецы в пауэрбанках и адаптерах, хе-хе), которая реально даёт 10-12 часов звучания примерно за десять минут. С другой стороны, вспоминая те же Sony WH-1000XM6, без шумодава и LDAC они работают 40 часов, что всё равно меньше.
Звук и воспроизведение аудио
На корпусе красуется надпись «Sound by Bose», но подтвердить реально ли инженеры Bose производили настройку звука мы не можем. Точнее по слухам оно так, но кто, в каких объёмах и под какие жанры звучание настравивал — неизвестно. А вот результат получился спорным: если вы аудиофил, то XH1 звучат басовито. Низы доминируют, заслоняя середину и верха. Включаешь Lindsey Stirling — скрипка тонет в басовой партии. Ставишь Scorpions — гитары звучат приглушённо, барабаны давят.
Короче, по моим субъективным ощущениям, для профессионального слушателя не будет «глубины». Всё звучит плюс-минус на одной плоскости. Звук настроен для массового слушателя, который любит JBL-подобное «мясо» в басах, что в целом для наушников за 13000 рублей не так уж и плохо, но понравится не всем.
В фирменном приложении можно активировать различные функции. Например, Dolby Audio добавляет объём фильмам и сериалам — эффект заметен на экшене, где взрывы и погони звучат масштабнее.
Шумоподавление в XH1 не выдающееся, хоть и не плохое. Оно есть, функции свои выполняет, но без какого-либо вау-эффекта. Система справляется с офисными разговорами, шумом кондиционера, лёгким гулом в метро. Включаешь их в шумном туннеле — и слышишь гул проезжающих машин сквозь музыку. В общем, три-четыре года назад такой уровень шумоподавления считался нормой, сейчас это отставание. Sony WH-CH720N по такой же цене давят шум эффективнее.
Фирменное приложение
Приложение Baseus интуитивное, без лишних экранов. Главная страница показывает заряд батареи, активный режим шумоподавления, кодек подключения. Свайпом переключаешься между шумподавлением, прозрачностью и выключенным шумодавом. Отдельная кнопка включает Dolby Audio.
Эквалайзер предлагает семь пресетов, включая дефолтный, а ещё можно создать три собственных настройки с пятиполосным EQ.
Интересная фича — режим сна. Выбираешь таймер (5, 10, 15, 30 минут), включаешь один из четырёх звуков: костёр, океан, дождь, сверчки. Звуки записаны неплохо, но вот спать в полноразмерных наушниках всё равно неудобно. Эта фукнция подойдет скорее как фоновый шум для рабоы или расслабления.
Что мне не понравилось? Ну... от приложения всё ещё отдает «китайскостью». Где-то переведено криво и потеряли заглавные буквы, некоторые кнопки отрисованы неаккуратно и немасшабно, а половина функций вообще открывается во встроенном браузере и подгружает заготовленную web-страницу, хотя могли бы всё это и внутри приложения отображать.
Конкуренты
Sony WH-CH720N
Это такие наушники для повседневки, такие же лекие как и наш подопытный от Baseus. На ваш смартфон можно установить фирменное приложение Sony Headphones с эквалайзером, где можно подкрутить бас или верха под любимый жанр.
Шумодав у них работает получше, есть технолгия DSEE для восстановления сжатых частот, а вот при включенном шумоподавлении они протянут около 35 часов автономности. В отличие от XH1, не поддерживают LDAC, так что качество звука по Bluetooth у них будет от силы средним.
Soundcore Space One
Это второй, запасной и более бюджетный вариант. Наушники от Anker стоят примерно 7-8 тысяч рублей. По сравнению с Inspire XH1, Space One выигрывают в цене и лёгкости, с похожим басовитым профилем и LDAC. Но будут слабее в глубине шумоподавления и во времени работы без подзарядки, автономности. Они больше подойдут для студентов, которым нужно уединиться в общаге или послушать музыку по дороге в универ, при этом отдав за новые уши не всю свою стипендию.
Выводы
Baseus Inspire XH1 продаются примерно за 14000 рублей. За границей цена $149, что примерно совпадает с российским ценником.
Наушники закрывают запрос на долгую автономность: сто часов — это серьёзно. Если работаете удалённо, проводите в наушниках весь день и заряжаете их редко — XH1 оправдывают покупку. Поддержка LDAC пригодится владельцам Android-смартфонов со стриминговыми сервисами Hi-Res качества. Dolby Audio добавит объёма кино на ноутбуке.
Один из главных косяков в шумоподавлении, оно не такое уж и крутое. Если покупаете наушники для самолётов, электричек, шумных офисов — шумодава в XH1 вам будет мало. Например, Sony WH-CH720N дешевле и лучше справляются с изоляцией. И если звучание ещё можно скорректировать под ваши вкусы, то шумодав — нет.
А вообще логика Baseus мне видится такой: взять легенду индустрии как консультанта, сделать впечатляющую автономность, установить новейший Bluetooth, продать по цене ниже, чем у японцев. И в целом получилось неплохо — средневзвешенные такие наушники, которые неплохи для дома или офиса, но слегка проигрывают в мобильных сценариях.
- Время автономной работы
- Реально лёгкие
- Bluetooth 6.1 внутри
- Качество сборки
- Не самый крутой шумодав
- Звук не для аудиофилов