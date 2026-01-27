Baseus Inspire XH1: китайский ответ знаменитым полноразмерным Sony с шумодавом

На корпусе красуется надпись «Sound by Bose», но подтвердить реально ли инженеры Bose производили настройку звука мы не можем. Точнее по слухам оно так, но кто, в каких объёмах и под какие жанры звучание настравивал — неизвестно. А вот результат получился спорным: если вы аудиофил, то XH1 звучат басовито. Низы доминируют, заслоняя середину и верха. Включаешь Lindsey Stirling — скрипка тонет в басовой партии. Ставишь Scorpions — гитары звучат приглушённо, барабаны давят.

Короче, по моим субъективным ощущениям, для профессионального слушателя не будет «глубины». Всё звучит плюс-минус на одной плоскости. Звук настроен для массового слушателя, который любит JBL-подобное «мясо» в басах, что в целом для наушников за 13000 рублей не так уж и плохо, но понравится не всем.

В фирменном приложении можно активировать различные функции. Например, Dolby Audio добавляет объём фильмам и сериалам — эффект заметен на экшене, где взрывы и погони звучат масштабнее.

Шумоподавление в XH1 не выдающееся, хоть и не плохое. Оно есть, функции свои выполняет, но без какого-либо вау-эффекта. Система справляется с офисными разговорами, шумом кондиционера, лёгким гулом в метро. Включаешь их в шумном туннеле — и слышишь гул проезжающих машин сквозь музыку. В общем, три-четыре года назад такой уровень шумоподавления считался нормой, сейчас это отставание. Sony WH-CH720N по такой же цене давят шум эффективнее.

Фирменное приложение