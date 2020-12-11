Что вы получаете при покупке самых доступных наушников от самого дорогого бренда

То есть, покупая наушники, которые стоят меньше ста долларов, вы еще покупаете и пропуск в экосистему Apple. Да, все эти красивые уведомления с анимациями о подключении наушников будут воспроизводиться на вашем айфоне. На Android-смартфонах есть аналогичное решение, но оно реализовано не на уровне системы, а дополнительно привносится приложением Beats. И зачастую работает вся эта красота через раз. Но об этом чуть позже.

Крутые анимации на айфонах, это, конечно, здорово. Но не скрыли ли за всеми этими фишками какой-то дрянной звук? Давайте разбираться.

Во-первых, инженерам удалось добиться хорошего звучания. Чистого и объективно хорошего. Можете меня упрекнуть в субъективности, но когда за год через твои руки проходит ни один десяток наушников, начинаешь замечать даже небольшие проблемы в звучании. Дело ли в процессоре, который обрабатывает передаваемый звук? Возможно.

Во-вторых, лишних шумов на высокой громкости нет, наушники не "захлёбываются", а пластик не начинает противно и едва заметно дребезжать. Для треков с объемными басовыми партиями это, то что нужно, да? Да и в обывательском представлении Beats — это такой негласный законодатель низкочастотного звука. Но спешу разочаровать. Ведь про нижние частоты на этот раз забыли. Они вроде бы есть, но слышны лишь отчасти. Из-за этого у многих треков теряется глубина. Уверен, что это можно “вытащить” при помощи нехитрых манипуляций со сторонними эквалайзерами и вы, читатель, справитесь с этим. Но что делать тем, кто менее осведомлен в вопросах всех этих гаджетов? Страдать?

Приложение и автономность

Заочно жму руку дизайнерам приложения для Android, но ставлю минус за реализацию функциональности. И так, с чем придется столкнуться рядовому пользователю.