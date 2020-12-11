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Что вы получаете при покупке самых доступных наушников от самого дорогого бренда

Beats Flex как попытка впихнуть невпихуемое
8
/10
Оценка по версии Ferra
Beats Flex
Спорим, вы даже не думали о том, что бренд Beats может выпускать относительно недорогие беспроводные наушники? Потому что до сих пор такого никогда не происходило. Пока не вышли Beats Flex — попытка гламурной-престижной компании быть ближе к народу. Dr.Dre когда-то продал Beats компании Apple за $3 млрд., и это была бешено дорогая сделка, как для молодого потребительского бренда. Не надо тыкать своей аудиофильской экзотикой, мы сейчас не о ней. Итак, у нас тут в бюджетной модели процессор W1 производства Apple, а ещё обещают неплохую автономность и хорошее качество звука. Получилось ли всё это реализовать качественно при цене наушников в 5 тысяч рублей?

Как-то так повелось, что подавляющее большинство беспроводных “ушей”, которые сегодня изо всех сил продвигают популярные производители, это как раз TWS-наушники, лишенные каких бы то ни было проводов. Ну а что? Apple же делает свои AirPods, почему бы остальным не попробовать повторить столь небывалый успех? И в этом заключается довольно большая проблема. До потребителя доходит информация лишь о дорогущих наушниках в спорном для многих (автономность, компромиссное качество звука из-за компактности) форм-факторе. Ну а куча неплохих предложений, хоть и не в таком модном формате, просто остается фоновым шумом. Так что пора исправлять ситуацию.

Технические характеристики

Beats Flex
Тип наушниковВставные
Тип крепления"Ошейник"
УправлениеУправление воспроизведением (отдельная многофункциональная клавиша), громкостью (качелька регулировки)
Размер драйвера8,2 мм
ПроцессорApple W1
Разъём для зарядкиUSB Type-C (двусторонний провод)
ПодключениеBluetooth 5.0 Class 1, кодеки AAC, SBC
Время работы от одного заряда12 часов (ёмкость аккумулятора не раскрывается)
Вес18,6 г

Внешний вид

Beats Flex используют в какой-то степени каноничный форм-фактор с ободом. Именно с него начался тренд уменьшения беспроводных наушников. И Samsung выпускала их, и LG, и даже полуживая сегодня (скорее мертвая) Meizu. Назвать их совсем уж компактными сегодня не поворачивается язык. Какие-нибудь LG Tone нельзя было просто убрать в карман — мешал жесткий обод.

Beats Flex

В первые пару дней использования меня довольно сильно настораживал провод. После долгого хранения в коробке он почему-то продолжал сохранять ту форму, в которой находился, пока был сложен. Понятное дело, что стилистика киберпанка сегодня очень востребована, но если бы я и хотел провода на голове, то такие, которые не будут торчать во все стороны. Я же не 5G-вышка!

Beats Flex

Сами наушники представляют из себя провод с парой легких пластиковых вставок, на которых расположены элементы управления. В этих же вставках спрятан аккумулятор и порт USB Type-C. Кстати, даже немного удивительно, что Beats использовала в этой модели нормальный разъем, а не фирменный “яблочный” Lightning. В Powerbeats Pro и Solo 3, которые уже побывали у нас на обзоре, Beats такого себе не позволяла. Только лайтнинги, которые владельцы Android-смартфонов от души кроют матом каждый раз, когда ищут отдельный провод для зарядки наушников или таскают его с Power Bank.

Beats Flex

Из того, что можно заметить невооруженным взглядом на корпусе — один микрофон под выпуклой металлической сеточкой и невзрачная многофункциональная кнопка, с которой иногда все же тяжело справляться. Для того, чтобы переключить трек, надо несколько раз нажать на нее. А вот посчитать, сколько раз кнопка была нажата на самом деле — сложно. Виной всему невнятная тактильная отдача при нажатии.

Не нравится черный цвет? Согласен, у нас в распоряжении не самая яркая версия наушников, но есть и куча других, более интересных.

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Beats Flex в разных цветах

Удобство использования

Beats Flex, пожалуй, одни из самых удобных беспроводных наушников для любительских занятий спортом. Только без ужасных погодных условий и проливного дождя. Непонятно, выдержат ли наушники такие погодные условия. Да и проверять мы это не стали, ведь водозащита тут не заявлена.

Сложно найти наушники, которые по сочетанию цены, качества и полученного комфорта будут соперничать с героем обзора. Главная составляющая удобства, которое дают эти наушники — их вес. Вес как конструкции целиком, так и каждого наушника в отдельности. Если бы не провода, которые иногда машинально задеваешь, можно даже забыть на какой-то момент, что наушники-то ни разу не TWS. Ошейник никак не ощущается — и это здорово.

Beats Flex

При довольно быстрой ходьбе и поездках на велосипеде, наушники сидят плотно даже со стандартными амбушюрами. Вообще, поиск подходящих амбушюр для моих ушей — то еще занятие. В Beats Flex я пользовался теми “резиночками”, что были на наушниках “из коробки”. Скорее всего, ради большей универсальности самих наушников, амбушюры сделали какого-то универсального усредненного размера. Не знаю, сколько времени проектировщики убили на поиск нужных габаритов, но с задачей они справились. Можно смело брать в качестве подарка и не волноваться о том, подойдут ли они человеку. Скорее да, чем нет.

И, да, в прошлом параграфе я уже ворчал про многофункциональную кнопку. Пользоваться ей не особо удобно, поэтому придется рассчитывать на немного другой функционал. Необходимо поставить воспроизведение на паузу? Вынимаете наушники, они магнитятся друг к другу, а через секунду воспроизведение останавливается. Насколько я помню, Beats реализовала эту магнитную систему еще в старых-добрых BeatsX. Отдельный плюс за то, что в новом поколении наушников от нее не отказались.

Звук

Странно писать про какие-то процессоры в наушниках. Особенно, когда наушники стоят меньше ста долларов. А процессор тут есть. И даже скажу больше — он тут такой же, как в первом поколении Apple AirPods, Apple HomePod, Beats Solo 3... Короче, много крутых и дорогих устройств работают на этом чипе.

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Beats Flex

То есть, покупая наушники, которые стоят меньше ста долларов, вы еще покупаете и пропуск в экосистему Apple. Да, все эти красивые уведомления с анимациями о подключении наушников будут воспроизводиться на вашем айфоне. На Android-смартфонах есть аналогичное решение, но оно реализовано не на уровне системы, а дополнительно привносится приложением Beats. И зачастую работает вся эта красота через раз. Но об этом чуть позже.

Крутые анимации на айфонах, это, конечно, здорово. Но не скрыли ли за всеми этими фишками какой-то дрянной звук? Давайте разбираться.

Во-первых, инженерам удалось добиться хорошего звучания. Чистого и объективно хорошего. Можете меня упрекнуть в субъективности, но когда за год через твои руки проходит ни один десяток наушников, начинаешь замечать даже небольшие проблемы в звучании. Дело ли в процессоре, который обрабатывает передаваемый звук? Возможно.

Во-вторых, лишних шумов на высокой громкости нет, наушники не "захлёбываются", а пластик не начинает противно и едва заметно дребезжать. Для треков с объемными басовыми партиями это, то что нужно, да? Да и в обывательском представлении Beats — это такой негласный законодатель низкочастотного звука. Но спешу разочаровать. Ведь про нижние частоты на этот раз забыли. Они вроде бы есть, но слышны лишь отчасти. Из-за этого у многих треков теряется глубина. Уверен, что это можно “вытащить” при помощи нехитрых манипуляций со сторонними эквалайзерами и вы, читатель, справитесь с этим. Но что делать тем, кто менее осведомлен в вопросах всех этих гаджетов? Страдать?

Приложение и автономность

Заочно жму руку дизайнерам приложения для Android, но ставлю минус за реализацию функциональности. И так, с чем придется столкнуться рядовому пользователю.

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Приложение Beats

Наушники не передают никакой информации о себе смартфону. Банальный пример: вы не сможете проверить статус заряда из шторки уведомлений. Обычно он отображает заряд батареи в процентах под иконкой Bluetooth. Но тут этого нет. Придется ставить приложение. Представим, что вы решились на это.

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Казалось бы, все хорошо, но...

Поздравляю! Теперь у вас есть приложение Beats, которое... добавляет вам еще одно уведомление при работе. Возможно, это как-то связано с непродуманным взаимодействием с системой, и Android начинает радостно оповещать владельца о том, что приложение правильно потребляет энергию в фоне. Но зачем мне об этом знать? Почему приложения других производителей меня не пытаются порадовать “сожранным” в шторке местом? Риторический вопрос, на который у меня пока нет ответа.

А теперь о хорошем. Об автономности. Не совсем понятно, какой объем установленной батареи в Beats Flex (ребята из Apple Beats держат это в тайне), но нам обещают 12 часов воспроизведения. На деле примерно так и есть, наушников хватает на два дня. Если слушать музыку долго и громко, то где-то на полтора. Благо, заряжаются наушники довольно быстро.

Итого

У Beats, как это ни удивительно, получилось сделать довольно бюджетные беспроводные наушники. Хорошие наушники, без шуток. Со своими проблемами, но все же. Как продолжение популярных и недорогих BeatsX — очень даже неплохо.

Наушники удобные (универсально удобные), у них нет задержек при воспроизведении и приличная автономность при небольшом весе присутствует. Да и еще и Lightning заменили на Type-C. Нужно ли еще что-то требовать от наушников за пять тысяч рублей? Не думаю.

P. S. Классная наклейка никуда не делась.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Beats Flex
Плюсы
  • Небольшой вес
  • Два дня автономности
  • USB Type-C
  • Удобные амбушюры
Минусы
  • Слабые низкие частоты
  • Качество пластика могло быть лучше