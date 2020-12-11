Что вы получаете при покупке самых доступных наушников от самого дорогого бренда
Как-то так повелось, что подавляющее большинство беспроводных “ушей”, которые сегодня изо всех сил продвигают популярные производители, это как раз TWS-наушники, лишенные каких бы то ни было проводов. Ну а что? Apple же делает свои AirPods, почему бы остальным не попробовать повторить столь небывалый успех? И в этом заключается довольно большая проблема. До потребителя доходит информация лишь о дорогущих наушниках в спорном для многих (автономность, компромиссное качество звука из-за компактности) форм-факторе. Ну а куча неплохих предложений, хоть и не в таком модном формате, просто остается фоновым шумом. Так что пора исправлять ситуацию.
Технические характеристики
|Beats Flex
|Тип наушников
|Вставные
|Тип крепления
|"Ошейник"
|Управление
|Управление воспроизведением (отдельная многофункциональная клавиша), громкостью (качелька регулировки)
|Размер драйвера
|8,2 мм
|Процессор
|Apple W1
|Разъём для зарядки
|USB Type-C (двусторонний провод)
|Подключение
|Bluetooth 5.0 Class 1, кодеки AAC, SBC
|Время работы от одного заряда
|12 часов (ёмкость аккумулятора не раскрывается)
|Вес
|18,6 г
Внешний вид
Beats Flex используют в какой-то степени каноничный форм-фактор с ободом. Именно с него начался тренд уменьшения беспроводных наушников. И Samsung выпускала их, и LG, и даже полуживая сегодня (скорее мертвая) Meizu. Назвать их совсем уж компактными сегодня не поворачивается язык. Какие-нибудь LG Tone нельзя было просто убрать в карман — мешал жесткий обод.
В первые пару дней использования меня довольно сильно настораживал провод. После долгого хранения в коробке он почему-то продолжал сохранять ту форму, в которой находился, пока был сложен. Понятное дело, что стилистика киберпанка сегодня очень востребована, но если бы я и хотел провода на голове, то такие, которые не будут торчать во все стороны. Я же не 5G-вышка!
Сами наушники представляют из себя провод с парой легких пластиковых вставок, на которых расположены элементы управления. В этих же вставках спрятан аккумулятор и порт USB Type-C. Кстати, даже немного удивительно, что Beats использовала в этой модели нормальный разъем, а не фирменный “яблочный” Lightning. В Powerbeats Pro и Solo 3, которые уже побывали у нас на обзоре, Beats такого себе не позволяла. Только лайтнинги, которые владельцы Android-смартфонов от души кроют матом каждый раз, когда ищут отдельный провод для зарядки наушников или таскают его с Power Bank.
Из того, что можно заметить невооруженным взглядом на корпусе — один микрофон под выпуклой металлической сеточкой и невзрачная многофункциональная кнопка, с которой иногда все же тяжело справляться. Для того, чтобы переключить трек, надо несколько раз нажать на нее. А вот посчитать, сколько раз кнопка была нажата на самом деле — сложно. Виной всему невнятная тактильная отдача при нажатии.
Не нравится черный цвет? Согласен, у нас в распоряжении не самая яркая версия наушников, но есть и куча других, более интересных.
Удобство использования
Beats Flex, пожалуй, одни из самых удобных беспроводных наушников для любительских занятий спортом. Только без ужасных погодных условий и проливного дождя. Непонятно, выдержат ли наушники такие погодные условия. Да и проверять мы это не стали, ведь водозащита тут не заявлена.
Сложно найти наушники, которые по сочетанию цены, качества и полученного комфорта будут соперничать с героем обзора. Главная составляющая удобства, которое дают эти наушники — их вес. Вес как конструкции целиком, так и каждого наушника в отдельности. Если бы не провода, которые иногда машинально задеваешь, можно даже забыть на какой-то момент, что наушники-то ни разу не TWS. Ошейник никак не ощущается — и это здорово.
При довольно быстрой ходьбе и поездках на велосипеде, наушники сидят плотно даже со стандартными амбушюрами. Вообще, поиск подходящих амбушюр для моих ушей — то еще занятие. В Beats Flex я пользовался теми “резиночками”, что были на наушниках “из коробки”. Скорее всего, ради большей универсальности самих наушников, амбушюры сделали какого-то универсального усредненного размера. Не знаю, сколько времени проектировщики убили на поиск нужных габаритов, но с задачей они справились. Можно смело брать в качестве подарка и не волноваться о том, подойдут ли они человеку. Скорее да, чем нет.
И, да, в прошлом параграфе я уже ворчал про многофункциональную кнопку. Пользоваться ей не особо удобно, поэтому придется рассчитывать на немного другой функционал. Необходимо поставить воспроизведение на паузу? Вынимаете наушники, они магнитятся друг к другу, а через секунду воспроизведение останавливается. Насколько я помню, Beats реализовала эту магнитную систему еще в старых-добрых BeatsX. Отдельный плюс за то, что в новом поколении наушников от нее не отказались.
Звук
Странно писать про какие-то процессоры в наушниках. Особенно, когда наушники стоят меньше ста долларов. А процессор тут есть. И даже скажу больше — он тут такой же, как в первом поколении Apple AirPods, Apple HomePod, Beats Solo 3... Короче, много крутых и дорогих устройств работают на этом чипе.
То есть, покупая наушники, которые стоят меньше ста долларов, вы еще покупаете и пропуск в экосистему Apple. Да, все эти красивые уведомления с анимациями о подключении наушников будут воспроизводиться на вашем айфоне. На Android-смартфонах есть аналогичное решение, но оно реализовано не на уровне системы, а дополнительно привносится приложением Beats. И зачастую работает вся эта красота через раз. Но об этом чуть позже.
Крутые анимации на айфонах, это, конечно, здорово. Но не скрыли ли за всеми этими фишками какой-то дрянной звук? Давайте разбираться.
Во-первых, инженерам удалось добиться хорошего звучания. Чистого и объективно хорошего. Можете меня упрекнуть в субъективности, но когда за год через твои руки проходит ни один десяток наушников, начинаешь замечать даже небольшие проблемы в звучании. Дело ли в процессоре, который обрабатывает передаваемый звук? Возможно.
Во-вторых, лишних шумов на высокой громкости нет, наушники не "захлёбываются", а пластик не начинает противно и едва заметно дребезжать. Для треков с объемными басовыми партиями это, то что нужно, да? Да и в обывательском представлении Beats — это такой негласный законодатель низкочастотного звука. Но спешу разочаровать. Ведь про нижние частоты на этот раз забыли. Они вроде бы есть, но слышны лишь отчасти. Из-за этого у многих треков теряется глубина. Уверен, что это можно “вытащить” при помощи нехитрых манипуляций со сторонними эквалайзерами и вы, читатель, справитесь с этим. Но что делать тем, кто менее осведомлен в вопросах всех этих гаджетов? Страдать?
Приложение и автономность
Заочно жму руку дизайнерам приложения для Android, но ставлю минус за реализацию функциональности. И так, с чем придется столкнуться рядовому пользователю.
Наушники не передают никакой информации о себе смартфону. Банальный пример: вы не сможете проверить статус заряда из шторки уведомлений. Обычно он отображает заряд батареи в процентах под иконкой Bluetooth. Но тут этого нет. Придется ставить приложение. Представим, что вы решились на это.
Поздравляю! Теперь у вас есть приложение Beats, которое... добавляет вам еще одно уведомление при работе. Возможно, это как-то связано с непродуманным взаимодействием с системой, и Android начинает радостно оповещать владельца о том, что приложение правильно потребляет энергию в фоне. Но зачем мне об этом знать? Почему приложения других производителей меня не пытаются порадовать “сожранным” в шторке местом? Риторический вопрос, на который у меня пока нет ответа.
А теперь о хорошем. Об автономности. Не совсем понятно, какой объем установленной батареи в Beats Flex (ребята из Apple Beats держат это в тайне), но нам обещают 12 часов воспроизведения. На деле примерно так и есть, наушников хватает на два дня. Если слушать музыку долго и громко, то где-то на полтора. Благо, заряжаются наушники довольно быстро.
Итого
У Beats, как это ни удивительно, получилось сделать довольно бюджетные беспроводные наушники. Хорошие наушники, без шуток. Со своими проблемами, но все же. Как продолжение популярных и недорогих BeatsX — очень даже неплохо.
Наушники удобные (универсально удобные), у них нет задержек при воспроизведении и приличная автономность при небольшом весе присутствует. Да и еще и Lightning заменили на Type-C. Нужно ли еще что-то требовать от наушников за пять тысяч рублей? Не думаю.
P. S. Классная наклейка никуда не делась.
- Небольшой вес
- Два дня автономности
- USB Type-C
- Удобные амбушюры
- Слабые низкие частоты
- Качество пластика могло быть лучше