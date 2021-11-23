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Не переплачивайте за Apple AirPods: 5 лучших по цене/качеству bluetooth-наушников

Инфа 100%, мы сами всё тестировали
Сколько должны стоить хорошие TWS-наушники? Бесконечность, как говорится, не предел, но если серьёзно, то я знаю, как минимум, пять моделей дешевле 10 тысяч рублей. Все перечисленные модели тестировались в Ferra.ru, то есть это не просто данные с Яндекс.Маркета. Более того! Четыре из пяти наушников тестировал лично я сам.
Не переплачивайте за Apple AirPods: 5 лучших по цене/качеству bluetooth-наушников

Все собранные в этой статье наушники как минимум по двум пунктам лучше, чем AirPods Pro — это всегда цена (потому что адекватные цены — это не про Apple), а вдобавок ещё либо звук, либо шумодав, либо автономность, либо всё вместе. Также, три из пяти упомянутых моделей отлично вписываются в экосистему Android не хуже, чем AirPods Pro — в экосистему Apple. Это когда открыл кейс с наушниками рядом со смартфоном — и тебе Android предлагает подключиться нажатием одной кнопки. А модель от JBL ещё и разработана с учётом потребностей пользователей iPhone и сможет стать прекрасной заменой непомерно дорогим AirPods Pro.

JBL Live Pro+ TWS

Когда я тестировал эти наушники, то сначала не поверил, что они стоят всего 7,5 тысяч рублей. Подумал, может, прошлая модель какая-то, но нет. JBL Live Pro+ TWS звучат хорошо (JBL всё-таки!), а также имеют множество полезных настроек в фирменном приложении, включая 14-полосный графический эквалайзер, который можно настраивать как угодно, несколько режимов шумодава. И, к слову, шумодав здесь приличный, наряду с Huawei Freebuds 4i — лучший среди остальных “участников” данной подборки.

JBL Live Pro+ TWS, полноценная замена AirPods Pro для владельцев iPhone

JBL Live Pro+ TWS, полноценная замена AirPods Pro для владельцев iPhone

До кучи имеем защиту от брызг и пота IPX4, поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi, и автономную работу до 6 часов с шумодавом или до 7 часов — без, а также возможность три раза полностью зарядить наушники в кейсе (на котором имеется индикатор зарядки). И всё это за 7,5 тысяч рублей! Пожалуй, именно эти наушники подойдут как наилучшая замена AirPods Pro, если у вас айфон. Напомню, AirPods Pro работают максимум 24 часа при зарядке в кейсе, или 4,5 часа без такой зарядки.

Модель:JBL Live Pro+ TWS
Поддерживаемые кодеки:SBC, AAC
Версия Bluetooth:5.0
Шумодав:активный
Класс защиты:IPX4
Зарядка:USB-C + беспроводная
Автономность (без учёта зарядки в кейсе):6ч/7ч (с шумодавом/без)
Автономность с учётом зарядки в кейсе:24ч/28ч (с шумодавом/без)
Цена:7,5 тысяч рублей

Realme Buds Air 2

Впрочем, наушники от Realme выходят ещё дешевле — они стоят всего 5 тысяч! И в них тоже есть шумодав, хотя вот качество этого шумодава всё-таки пониже, чем у JBL. Звук тоже не настолько крутой, но всё равно на удивление (учитывая цену) приличный — то есть, это не какой-то “китайский хлам”. Скажем, в комплекте с флагманским Realme GT поставляются проводные наушники, которые звучат гораздо хуже (даже с поправкой на то, что они накладные, а не внутриканальные, как Buds Air 2).

Realme Buds Air 2, дешёвые, но достойные

Realme Buds Air 2, дешёвые, но достойные

Главный недостаток — для полноценной работы со смартфоном нужно установить приложение Realme Link, в котором жутко неудобный процесс регистрации (зачем там вообще регистрироваться?! я просто шумодав хочу со смартфона включать). В остальном — весьма достойные наушники, хотя и самые дешёвые в этой подборке. И, кстати, среди всех прочих (из подборки) в них наименьшая задержка при подключении к портативной игровой консоли Nintendo Switch (туда недавно добавили функцию Bluetooth-Audio).

Модель:Realme Buds Air 2
Поддерживаемые кодеки:SBC, AAC
Версия Bluetooth:5.2
Шумодав:активный
Класс защиты:IPX5
Зарядка:USB-C
Автономность (без учёта зарядки в кейсе):4ч/5ч (с шумодавом/без)
Автономность с учётом зарядки в кейсе:20/25ч (с шумодавом/без)
Цена:4,5 тысячи рублей

Samsung Galaxy Buds Live

Одни из самых маленьких и необычных TWS-наушников в мире! Galaxy Buds Live сделаны в форме “фасолин”, и в отличие от конкурентов из этой подборки их не надо пропихивать в ушной канал. Правда, от такой конструкции страдает шумодав, который здесь формально есть, но по факту почти ничего не меняет. Зато и хороший звук (от AKG), и приличная автономность, и потрясающий дизайн, на мой взгляд, лучший в этой подборке – всё в наличии. И никаких свисающих из ушей "ножек"!

Samsung Galaxy Buds Live доказывают, что Samsung уже далеко впереди Apple в том числе и по дизайну

Samsung Galaxy Buds Live доказывают, что Samsung уже далеко впереди Apple в том числе и по дизайну

Ещё у Samsung всегда отличный звук с микрофонов — собеседники будут слышать вас так, будто вы сидите рядом с ними на диване. Здесь с ними может конкурировать, разве что, Jabra.

Модель:Samsung Galaxy Buds Live
Поддерживаемые кодеки:SBC, AAC, Scalable Codec
Версия Bluetooth:5.0
Шумодав:активный (но толку от него нет)
Класс защиты:IP2X
Зарядка:USB-C + беспроводная
Автономность (без учёта зарядки в кейсе):6 ч
Автономность с учётом зарядки в кейсе:21 ч
Цена:7,5 тысяч рублей

Jabra Elite 3

Это самые дешёвые на сегодняшний день наушники с поддержкой кодека aptX (“обычного” aptX, не HD, и LL). Крутой звук, отличная автономность, высочайший (среди остальных участников подборки) класс защиты от пыли/воды. Ещё мне нравится, что управление тут на кнопках, которые нужно именно нажимать, потому что все эти сенсорные зоны у конкурентов работают не всегда чётко. Точнее, вы нажимаете не всегда туда, куда нужно.

Jaba Elite 3 — самые дешёвые наушники с aptX

Jaba Elite 3 — самые дешёвые наушники с aptX

Минусы Jabra Elite 3? Поскрипывает кейс, если на него надавить. А ещё тут не поддерживается кодек AAC, что критично для iPhone. Владельцам Android пофиг: у них в худшем случае — приличная версия SBC, а в лучшем — вообще aptX.

Модель:Jabra Elite 3
Поддерживаемые кодеки:SBC, aptX
Версия Bluetooth:5.2
Шумодав:пассивный
Класс защиты:IP55
Зарядка:USB-C
Автономность (без учёта зарядки в кейсе):7 ч
Автономность с учётом зарядки в кейсе:28 ч
Цена:8 тысяч рублей

Huawei Freebuds 4i

Звук как у Realme Buds Air 2 (примерно), шумодав как у JBL Live Pro+ TWS (тоже примерно). Цена — почти среднее арифметическое между этими моделями. Плюс, по автономности самих наушников это самая долгоживучая модель из подборки, жаль только, что в чехле их можно зарядить всего два раза, да и сам чехол, кстати, не очень-то продуманный. Как и в случае Realme, эти наушники не очень удобно вынимать “на ходу”. А ещё приложение для управления этими наушниками придётся качать не из Google Play, а с сайта производителя (или форума 4PDA, например), потому что усилиями американцев обновления приложений Huawei в Google Play запрещены Гуглом с 2018 года.

Huawei Freebuds 4i — для тех, кому действительно важна автономность

Huawei Freebuds 4i — для тех, кому действительно важна автономность

Модель:Huawei Freebuds 4i
Поддерживаемые кодеки:SBC, AAC
Версия Bluetooth:5.2
Шумодав:активный
Класс защиты:IPX4
Зарядка:USB-C + беспроводная
Автономность (без учёта зарядки в кейсе):7,5ч/8,5ч (с шумодавом/без)
Автономность с учётом зарядки в кейсе:22ч/25ч (с шумодавом/без)
Цена:6 тысяч рублей
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