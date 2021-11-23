Не переплачивайте за Apple AirPods: 5 лучших по цене/качеству bluetooth-наушников

Не переплачивайте за Apple AirPods: 5 лучших по цене/качеству bluetooth-наушниковИнфа 100%, мы сами всё тестировали
Все собранные в этой статье наушники как минимум по двум пунктам лучше, чем AirPods Pro — это всегда цена (потому что адекватные цены — это не про Apple), а вдобавок ещё либо звук, либо шумодав, либо автономность, либо всё вместе. Также, три из пяти упомянутых моделей отлично вписываются в экосистему Android не хуже, чем AirPods Pro — в экосистему Apple. Это когда открыл кейс с наушниками рядом со смартфоном — и тебе Android предлагает подключиться нажатием одной кнопки. А модель от JBL ещё и разработана с учётом потребностей пользователей iPhone и сможет стать прекрасной заменой непомерно дорогим AirPods Pro.
JBL Live Pro+ TWS
Когда я тестировал эти наушники, то сначала не поверил, что они стоят всего 7,5 тысяч рублей. Подумал, может, прошлая модель какая-то, но нет. JBL Live Pro+ TWS звучат хорошо (JBL всё-таки!), а также имеют множество полезных настроек в фирменном приложении, включая 14-полосный графический эквалайзер, который можно настраивать как угодно, несколько режимов шумодава. И, к слову, шумодав здесь приличный, наряду с Huawei Freebuds 4i — лучший среди остальных “участников” данной подборки.
До кучи имеем защиту от брызг и пота IPX4, поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi, и автономную работу до 6 часов с шумодавом или до 7 часов — без, а также возможность три раза полностью зарядить наушники в кейсе (на котором имеется индикатор зарядки). И всё это за 7,5 тысяч рублей! Пожалуй, именно эти наушники подойдут как наилучшая замена AirPods Pro, если у вас айфон. Напомню, AirPods Pro работают максимум 24 часа при зарядке в кейсе, или 4,5 часа без такой зарядки.
|Модель:
|JBL Live Pro+ TWS
|Поддерживаемые кодеки:
|SBC, AAC
|Версия Bluetooth:
|5.0
|Шумодав:
|активный
|Класс защиты:
|IPX4
|Зарядка:
|USB-C + беспроводная
|Автономность (без учёта зарядки в кейсе):
|6ч/7ч (с шумодавом/без)
|Автономность с учётом зарядки в кейсе:
|24ч/28ч (с шумодавом/без)
|Цена:
|7,5 тысяч рублей
Realme Buds Air 2
Впрочем, наушники от Realme выходят ещё дешевле — они стоят всего 5 тысяч! И в них тоже есть шумодав, хотя вот качество этого шумодава всё-таки пониже, чем у JBL. Звук тоже не настолько крутой, но всё равно на удивление (учитывая цену) приличный — то есть, это не какой-то “китайский хлам”. Скажем, в комплекте с флагманским Realme GT поставляются проводные наушники, которые звучат гораздо хуже (даже с поправкой на то, что они накладные, а не внутриканальные, как Buds Air 2).
Главный недостаток — для полноценной работы со смартфоном нужно установить приложение Realme Link, в котором жутко неудобный процесс регистрации (зачем там вообще регистрироваться?! я просто шумодав хочу со смартфона включать). В остальном — весьма достойные наушники, хотя и самые дешёвые в этой подборке. И, кстати, среди всех прочих (из подборки) в них наименьшая задержка при подключении к портативной игровой консоли Nintendo Switch (туда недавно добавили функцию Bluetooth-Audio).
|Модель:
|Realme Buds Air 2
|Поддерживаемые кодеки:
|SBC, AAC
|Версия Bluetooth:
|5.2
|Шумодав:
|активный
|Класс защиты:
|IPX5
|Зарядка:
|USB-C
|Автономность (без учёта зарядки в кейсе):
|4ч/5ч (с шумодавом/без)
|Автономность с учётом зарядки в кейсе:
|20/25ч (с шумодавом/без)
|Цена:
|4,5 тысячи рублей
Samsung Galaxy Buds Live
Одни из самых маленьких и необычных TWS-наушников в мире! Galaxy Buds Live сделаны в форме “фасолин”, и в отличие от конкурентов из этой подборки их не надо пропихивать в ушной канал. Правда, от такой конструкции страдает шумодав, который здесь формально есть, но по факту почти ничего не меняет. Зато и хороший звук (от AKG), и приличная автономность, и потрясающий дизайн, на мой взгляд, лучший в этой подборке – всё в наличии. И никаких свисающих из ушей "ножек"!
Ещё у Samsung всегда отличный звук с микрофонов — собеседники будут слышать вас так, будто вы сидите рядом с ними на диване. Здесь с ними может конкурировать, разве что, Jabra.
|Модель:
|Samsung Galaxy Buds Live
|Поддерживаемые кодеки:
|SBC, AAC, Scalable Codec
|Версия Bluetooth:
|5.0
|Шумодав:
|активный (но толку от него нет)
|Класс защиты:
|IP2X
|Зарядка:
|USB-C + беспроводная
|Автономность (без учёта зарядки в кейсе):
|6 ч
|Автономность с учётом зарядки в кейсе:
|21 ч
|Цена:
|7,5 тысяч рублей
Jabra Elite 3
Это самые дешёвые на сегодняшний день наушники с поддержкой кодека aptX (“обычного” aptX, не HD, и LL). Крутой звук, отличная автономность, высочайший (среди остальных участников подборки) класс защиты от пыли/воды. Ещё мне нравится, что управление тут на кнопках, которые нужно именно нажимать, потому что все эти сенсорные зоны у конкурентов работают не всегда чётко. Точнее, вы нажимаете не всегда туда, куда нужно.
Минусы Jabra Elite 3? Поскрипывает кейс, если на него надавить. А ещё тут не поддерживается кодек AAC, что критично для iPhone. Владельцам Android пофиг: у них в худшем случае — приличная версия SBC, а в лучшем — вообще aptX.
|Модель:
|Jabra Elite 3
|Поддерживаемые кодеки:
|SBC, aptX
|Версия Bluetooth:
|5.2
|Шумодав:
|пассивный
|Класс защиты:
|IP55
|Зарядка:
|USB-C
|Автономность (без учёта зарядки в кейсе):
|7 ч
|Автономность с учётом зарядки в кейсе:
|28 ч
|Цена:
|8 тысяч рублей
Huawei Freebuds 4i
Звук как у Realme Buds Air 2 (примерно), шумодав как у JBL Live Pro+ TWS (тоже примерно). Цена — почти среднее арифметическое между этими моделями. Плюс, по автономности самих наушников это самая долгоживучая модель из подборки, жаль только, что в чехле их можно зарядить всего два раза, да и сам чехол, кстати, не очень-то продуманный. Как и в случае Realme, эти наушники не очень удобно вынимать “на ходу”. А ещё приложение для управления этими наушниками придётся качать не из Google Play, а с сайта производителя (или форума 4PDA, например), потому что усилиями американцев обновления приложений Huawei в Google Play запрещены Гуглом с 2018 года.
|Модель:
|Huawei Freebuds 4i
|Поддерживаемые кодеки:
|SBC, AAC
|Версия Bluetooth:
|5.2
|Шумодав:
|активный
|Класс защиты:
|IPX4
|Зарядка:
|USB-C + беспроводная
|Автономность (без учёта зарядки в кейсе):
|7,5ч/8,5ч (с шумодавом/без)
|Автономность с учётом зарядки в кейсе:
|22ч/25ч (с шумодавом/без)
|Цена:
|6 тысяч рублей