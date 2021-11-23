Не переплачивайте за Apple AirPods: 5 лучших по цене/качеству bluetooth-наушников

Все собранные в этой статье наушники как минимум по двум пунктам лучше, чем AirPods Pro — это всегда цена (потому что адекватные цены — это не про Apple), а вдобавок ещё либо звук, либо шумодав, либо автономность, либо всё вместе. Также, три из пяти упомянутых моделей отлично вписываются в экосистему Android не хуже, чем AirPods Pro — в экосистему Apple. Это когда открыл кейс с наушниками рядом со смартфоном — и тебе Android предлагает подключиться нажатием одной кнопки. А модель от JBL ещё и разработана с учётом потребностей пользователей iPhone и сможет стать прекрасной заменой непомерно дорогим AirPods Pro.

JBL Live Pro+ TWS

Когда я тестировал эти наушники, то сначала не поверил, что они стоят всего 7,5 тысяч рублей. Подумал, может, прошлая модель какая-то, но нет. JBL Live Pro+ TWS звучат хорошо (JBL всё-таки!), а также имеют множество полезных настроек в фирменном приложении, включая 14-полосный графический эквалайзер, который можно настраивать как угодно, несколько режимов шумодава. И, к слову, шумодав здесь приличный, наряду с Huawei Freebuds 4i — лучший среди остальных “участников” данной подборки.