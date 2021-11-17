Снимать видео в движении на хрупкий телефон — тупо. Вот камера для этого с качеством уровня лучших iPhone

Минус такого подхода очевиден — чем уже угол, тем ниже качество. В плане света GoPro — капризная камера, но она всё равно очень старается. Не будем забывать и про возможность съёмки Protune, что было ещё в старых моделях — правда, тут это включается не как отдельный режим, а как просто набор параметров для ручного контроля (выдержка, ISO, цвет, резкость и т.д.). На случай, если вы хотите потом повозиться с настройкой всех этих параметров в редакторе видео. Есть, кстати и так называемая “запись звука в RAW”, которая на деле представляет собой запись отдельного WAV-файла при съёмке видео.

К слову о звуке. Камера пишет вполне неплохой звук, но довольно чутко относится к ветрозащите. Её, впрочем, можно отключить — и, я бы даже сказал, её стоит отключить, если вы не собираетесь снимать на улице. Иногда за ветер камера принимает какие-то посторонние звуки или просто небольшое движение воздуха, и тогда она очень сильно глушит звук, что порой совершенно излишне. Звук получается такой, будто вы говорите в подушку.

При этом, когда поднимается сильный ветер — такое глушение, напротив, идёт на пользу записи — можно разобрать хоть какие-то слова. И в целом качество звука неплохое.

Помимо видео на камеру можно делать и фотографии со всё теми же настройками фокусного расстояния объектива. Впрочем, безотносительно выбранного угла обзора, снимки получаются с разрешением 5568х4176 пикс. и их качество ну где-то на уровне бюджетного смартфона за 12-14 тысяч рублей.