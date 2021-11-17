Снимать видео в движении на хрупкий телефон — тупо. Вот камера для этого с качеством уровня лучших iPhone

Снимать видео в движении на хрупкий телефон — тупо. Вот камера для этого с качеством уровня лучших iPhoneGoPro Hero 10
Внешний вид
Как и предыдущие модели, GoPro Hero 10 Black — довольно компактная камера, с габаритами 71,8 х 50,8 х 33,6 мм — это длина, высота и толщина соответственно. Масса — 153 грамма.
Если вы, как и я, пользовались только самыми первыми поколениями камер GoPro (у меня последняя была Hero 4 Black), то имейте ввиду, что дополнительный пластиковый кейс для крепления уже не обязателен. Да и для защиты самой камеры тоже — без всяких кейсов камеру можно погружать в воду на глубину до 10 метров. Хотя, конечно, если вы рассчитываете на серьёзные ударные нагрузки, то лучше обзавестись кейсом (честно говоря, и на такую глубину я бы без кейса не плавал). Но если она вдруг выпадет на асфальт, пока вы выполняете сальто на скейтборде, то переживать за неё не стоит, если только по ней затем не проедет танк.
Для установки на различные крепления нужно отогнуть “ушки”, находящиеся в нижней части камеры. Они довольно прочные и хорошо держатся, просто так не оторвёшь (не то, чтобы я сильно пытался, но всё же). Ширина ножек и диаметр отверстия те же, что и раньше — я достал старое крепление на штатив (под резьбу) и смог прикрутить камеру к нему.
GoPro Hero 10 оборудована двумя экранами — спереди и сзади. Задний экран — сенсорный, и с его помощью можно управлять всеми настройками (но можно использовать и мобильное приложение GoPro Quik).
Передний экран предназначен для селфи — с его помощью можно контролировать кадр при съёмке самого себя. Экраны достаточно яркие и в солнечную погоду не слепнут.
Также у камеры есть две физические кнопки, которые нужно прям прожимать. То есть, прямо с силой, а то не сработают. Сбоку — кнопка включения и выбора режима, сверху — кнопка съёмки. Есть возможность настроить камеру так, чтобы она прямо из выключенного положения переходила в режим съёмки.
Если разместить GoPro Hero 10 лицом к себе, то слева у неё будет отсек с аккумулятором (на 1720 мАч), слотом для карты памяти и разъёмом USB-C. Последний, к слову, позволяет подключать камеру к компьютеру или смартфону для передачи данных или даже для использования в качестве веб-камеры (на Windows 11 с этим, правда, сейчас проблемы — у меня даже приложение не хочет запускаться, а вот на macOS заработало).
Тут, впрочем, есть большой минус — при подключении камеры проводом крышка отсека будет торчать (её можно и вообще снять, но тогда есть риск потерять). Это сделано чтобы защитить разъём USB-C от попадания воды и не использовать всякие дополнительные резиновые заглушки. Так что к тому же смартфону лучше подключать камеру по Wi-Fi. К сожалению, веб-камера для ПК по Wi-Fi уже не работает.
Функции и качество видео
GoPro Hero 10 умеет очень многое, но в первую очередь мне хотелось бы поговорить о самом главном. GoPro Hero 10 меня просто покорила своей стабилизацией — это реально что-то невероятное, и видно, что с момента создания самой первой камеры GoPro, компания работала больше всего именно в этом направлении. Да, качество съёмки видео здесь тоже на высоте, но всё-таки — такая маленькая камера даже без оптической стабилизации так хорошо держит кадр?
Суть в том, что стабилизацию как у GoPro сложно найти даже во всех этих модных нынче портативных стабилизаторах. По этому пункту реальный конкурент — DJI Pocket 2, но вы просто сравните габариты! То есть, процессор в GoPro успевает обрабатывать картинку так, чтобы поддерживать высокий фреймрейт и обеспечивать идеальную плавность. И да, чтобы прояснить ситуацию — стабилизатор работает даже в режиме 5,3K/60 fps!
Для этого обзора я снял небольшое видео, где совместил различные сценарии использования. Как я уже сказал — активным спортом я не занимаюсь, поэтому пришлось побегать и покататься на велосипеде.
В частности. Я вприпрыжку сбежал со своего этажа на первый, затем бежал за “автобусом”, катался на велосипеде, и всё это время просто держал камеру в руке. Никаких дополнительных стабилизаторов и прочей ерунды, даже палки-держалки не использовал.
Особенно меня впечатлил опциональный режим контроля горизонта. Можно наклонять камеру почти до 45 градусов — и она всё ещё будет держать ровный горизонт в кадре! Но у электронной стабилизации есть и один большущий минус — она плохо работает ночью, что тоже видно по моему видео (самый конец). Страдает при этом не только стабилизацияя, но и качество самого видео. В таких условиях камеры с оптическим стабилизатором (например, экшн-камера от Sony) будут работать лучше.
При этом, GoPro может снимать в разрешении до 5,3K (5312х2988 пикс.) с частотой 60 к/с, а в разрешении 4K — до 120 к/с. Максимальная же скорость съёмки составляет 240 к/с, но уже в разрешении 2,7K (2704х1520 пикс.), что тоже невероятный результат (да простит мне читатель эти эмоции — до Hero 10 я пользовался лишь GoPro Hero 4). Для поддержки всех функций вам понадобится шустрая карта памяти — сама камера рекомендует соответствие стандарту V30.
Впрочем, если вы не очень близко знакомы с GoPro, то возможно опасаетесь, что все эти искажения в стиле “рыбий глаз” вам не подойдут. Но и тут не стоит волноваться — rамера позволяет переключаться между несколькими углами обзора. Причём, сверхширокий угол доступен в режиме как с искажениями, так и без них (в последнем случае картинка немного обрезается). Также есть обычный широкий угол, и узкий угол.
Разумеется, никакого оптического зума здесь нет, а потому чем уже угол — тем просто больше обрезается картинка с 23-мегапиксельной матрицы. Это, впрочем, идёт на пользу стабилизации — так что, даже в сверхширокоугольном режиме при включении максимальной стабилизации с выравниванием горизонта, картинка тоже немного обрезается.
Минус такого подхода очевиден — чем уже угол, тем ниже качество. В плане света GoPro — капризная камера, но она всё равно очень старается. Не будем забывать и про возможность съёмки Protune, что было ещё в старых моделях — правда, тут это включается не как отдельный режим, а как просто набор параметров для ручного контроля (выдержка, ISO, цвет, резкость и т.д.). На случай, если вы хотите потом повозиться с настройкой всех этих параметров в редакторе видео. Есть, кстати и так называемая “запись звука в RAW”, которая на деле представляет собой запись отдельного WAV-файла при съёмке видео.
К слову о звуке. Камера пишет вполне неплохой звук, но довольно чутко относится к ветрозащите. Её, впрочем, можно отключить — и, я бы даже сказал, её стоит отключить, если вы не собираетесь снимать на улице. Иногда за ветер камера принимает какие-то посторонние звуки или просто небольшое движение воздуха, и тогда она очень сильно глушит звук, что порой совершенно излишне. Звук получается такой, будто вы говорите в подушку.
При этом, когда поднимается сильный ветер — такое глушение, напротив, идёт на пользу записи — можно разобрать хоть какие-то слова. И в целом качество звука неплохое.
Помимо видео на камеру можно делать и фотографии со всё теми же настройками фокусного расстояния объектива. Впрочем, безотносительно выбранного угла обзора, снимки получаются с разрешением 5568х4176 пикс. и их качество ну где-то на уровне бюджетного смартфона за 12-14 тысяч рублей.
Ну и последнее — ”интересные” режимы съёмки. Есть таймлапс; отложенная съёмка (камера начинает снимать в точно указанное время); присутствует функция HindSight, благодаря которой запись начинается ещё до того, как вы нажали кнопку — её можно установить на 15 или 30 секунд, что просто волшебно, как по мне.
Также имеется режим видеорегистратора, когда камера бесконечно пишет видео, перезаписывая его по достижении лимита времени. Лимит можно установить на 5, 20, 60 или 120 минут. Правда, в этом режиме ограничено разрешение и частота кадров — максимум или 4K/30 fps или Full-HD/120 fps.
Но самое интересное — все режимы съёмки можно назначить на различные пресеты (в том числе, создавать пресеты самому) и переключаться буквально “на лету”. Пресетов можно наделать много, но, к сожалению, нельзя придумывать им свои названия — только выбирать из имеющихся. Клавиатуру для экрана почему-то не сделали, а вполне могли бы, как по мне.
Как всё это добро выглядит в сравнении со смартфонами? Ну, вот посмотрите, как GoPro Hero 10 справляется в сравнении с iPhone 13 Pro, причём к Айфону тоже влепили стабилизатор — в ваших руках картинка с мобильника будет прыгать гораздо резче, чем на видео ниже:
Автономность
В среднем, камера GoPro Hero 10 рассчитана примерно на 1,5 часа работы. К сожалению, тут слишком много переменных, чтобы говорить точнее — и разрешение/кадровая частота роликов, и используете ли вы подключение к смартфону во время съёмки. В теории, можно успеть “посадить” камеру и быстрее, а можно и растянуть “удовольствие” на часа 2. Собственно, указываю эту цифру я лишь для того, чтобы вы понимали, правильно ли работает ваша GoPro Hero 10, если вы решите её купить. С предыдущими моделями бывало такое, что отдельные экземпляры разряжались буквально за 10-20 минут — и это был очевидный брак. Такое бывает, это не страшно и можно заменить товар, но нужно просто понимать, что это не норма.
Конкуренты
GoPro Hero 10 — дорогая камера. Комплект без аксессуаров обойдётся вам в 50 тысяч рублей — это значительно дороже, чем все предыдущие GoPro, но судя по многочисленным тестам и обзорам в интернете, Hero 10 действительно лучшая GoPro на сегодня. К сожалению, у меня нет достаточной компетенции, чтобы говорить о многочисленных экшн-камерах, которые стоят в несколько раз дешевле, поэтому давайте просто посмотрим, что ещё можно купить на эти самые 50 тысяч рублей.
DJI Pocket 2 Creator Combo
За те же 50 тысяч рублей можно приобрести камеру DJI Pocket 2 с полным набором самых необходимых аксессуаров (набор Creator Combo). По сравнению с GoPro Hero 10 вы получите более высокое качество картинки и звука, а также более широкие возможности зума, ну и целую кучу аксессуаров (а без них DJI Pocket 2 можно купить “всего” за 36 тысяч рублей).
Минусов, впрочем, тоже будет навалом. Во-первых, DJI Pocket 2 — это всё-таки не экшн камера, что бы там ни писали разные магазины. Она относительно большая, у неё нет никакой влагозащиты, и её не прикрепишь на шлем. Плюс, съёмка на DJI Pocket 2 ограничена 4K/60 fps, тогда как GoPro Hero 10 предлагает съёмку до 4K/120 fps или 5,3K/60 fps.
Т.е. DJI Pocket 2 возможно больше подойдёт видеоблогеру и видеографу, но не так, чтобы оставить GoPro далеко позади. Так что, GoPro гораздо более универсальна за счёт того, что практически неубиваема.
Ricoh Theta V
За 44 тысячи рублей можно приобрести камеру Ricoh Theta V, главная “фишка” которой — съёмка 360-градусных панорам. Кстати, у GoPro тоже есть модель с 360-градусной съёмкой — GoPro Max, и тоже стоит в районе 50 тысяч.
Впрочем, Ricoh тоже не очень тянет на экшн-камеру т.к. сама по себе она не водонепронициема, но можно докупить специальный кожух, который отдельно стоит аж 23 тысячи рублей! (К слову, GoPro MAX водонепроницаема и без кожухов).
Ещё у Ricoh съёмка только в 4K/30 fps, но именно качество, судя по материалам из интернета, повыше, чем у GoPro.
Итого
Если честно, впечатляет, что GoPro удалось сделать одновременно и полноценную экшн-камеру, защищённую и от воды и от ударов, и при этом оставить её достаточно универсальной. Возможность работы в качестве веб-камеры дополняет картину. Единственное, для чего GoPro не подойдёт — это предметная, а также портретная съёмка. Эта камера “любит” снимать действие и широкие кадры, где человек даже если и присутствует, но является частью окружающего мира — отлично подойдёт для влогов, ведения личного видеоархива (как вы съездили в отпуск с семьёй, например), различных подсъёмок.
GoPro можно прикрепить практически куда угодно — если у вас есть какая-то, пусть даже самая фантастическая, потребность, то с вероятностью 99,99% для этого уже придумали аксессуар. Крепление под седло велосипеда, на трубу, крепление на ремнях на грудь, на голову, на детей, на собаку — всё это уже есть.
Фактически, если вы делаете видеоконтент, неважно какой, камера GoPro Hero 10 вам может пригодиться. И главное — эта малышка легко помещается в ладонь, но при этом “отдаёт” вам видео в 4K/120 fps или 5,3K/60 fps.
- Съёмка 4K/120 и 5,3K/60
- Превосходная стабилизация
- Компактный размер
- Огромное количество функций
- Удобное управление
- Водонепроницаемая и ударопрочная камера
- Сменная линза
- Из-за отсутствия оптической стабилизации - плохое качество съёмки ночью
- Высокая цена