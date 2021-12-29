Нашли хорошие bluetooth-наушники «не затычки» по минимальной цене

Вкладыши против внутриканальных — вечная битва вкусов. У кого-то первые плохо держатся в ушах, кому-то вторые мешают в слуховом канале и вызывают дискомфорт. Вероятно, чтобы угодить всем покупателям, после затычек HONOR Choice TWS Earbuds решили теперь сделать наушники в другом формате. Если вы предпочитаете именно вкладыши, и они хорошо сидят в ухе — то HONOR Choice Earbuds X не разочаруют. Они очень легкие, с классическим размером и эргономикой. Перейти на них с любой другой модели получится без продолжительного привыкания. Кстати, производитель заявляет о защите от воды по стандарту IPX4. Плавать, нырять и принимать душ в них нельзя, но под сильным дождем или на активной тренировке проблем с влагой не будет.