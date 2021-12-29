Нашли хорошие bluetooth-наушники «не затычки» по минимальной цене

Нашли хорошие bluetooth-наушники «не затычки» по минимальной ценеHONOR Choice Earbuds X
Про эту модель едва ли выйдет написать огромный текст. Наушники базовые, с классическим дизайном и без внушительного списка дополнительных функций. Зато выдают звук достойного качества и долго работают без подзарядки. В общем, HONOR Choice Earbuds X — это вполне рабочий вариант, чтобы в последний момент взять кому-то из близких недорогой новогодний подарок, спустить на них часть предпраздничной премии, или просто купить без всякой привязки к красным дням календаря.
Напомните, HONOR Choice — это у нас что?
Компания HONOR еще год назад решила продавать не только продукты собственной разработки, но также привлекать сторонние фирмы для расширения экосистемы устройств. Суть примерно такая же, как и продуктов Xiaomi, для которой всякие там наборы отверток, электрические зубные щетки и прочие непрофильные продукты на самом деле разрабатывают и производят совсем другие компании. HONOR тоже озвучивает другим компания требования к дизайну, техническим особенностям и пользовательскому опыты. В итоге продукты получаются примерно такими же, как если бы их делала сама HONOR. Однако де-факто за их созданием стоит экспертиза других производителей.
В конце 2020 года были анонсированы и поступили в продажу внутриканальные наушники HONOR Choice TWS Earbuds, а в этом году — HONOR Choice Earbuds X в формате вкладышей. Обе модели разрабатывает и выпускает Moecen, дочернее предприятие компании Cosonic. Эти имена не на слуху, поскольку уже тридцать лет занимаются преимущественно компонентами наушников, а потребительскими продуктами — в меньшей степени. Но для программы Choice они объединили свои разработки в готовый к использованию продукт.
Внешний вид и эргономика
HONOR Choice Earbuds X — классика формата TWS в черном или белом цвете . Кейс в меру компактный, со скруглёнными гранями. Крышка надежно фиксируется в закрытом состоянии, но легко поднимается благодаря выемке под палец, а сами наушники надежно держатся внутри на магнитах, однако вытаскивать их удобно. Качество сборки отличное, ничего не болтается, детали подогнаны как надо. Кстати, в карманах эти наушники носить более-менее удобно, чего не скажешь о продуктах с нестандартными формами или особо крупным размером.
Вкладыши против внутриканальных — вечная битва вкусов. У кого-то первые плохо держатся в ушах, кому-то вторые мешают в слуховом канале и вызывают дискомфорт. Вероятно, чтобы угодить всем покупателям, после затычек HONOR Choice TWS Earbuds решили теперь сделать наушники в другом формате. Если вы предпочитаете именно вкладыши, и они хорошо сидят в ухе — то HONOR Choice Earbuds X не разочаруют. Они очень легкие, с классическим размером и эргономикой. Перейти на них с любой другой модели получится без продолжительного привыкания. Кстати, производитель заявляет о защите от воды по стандарту IPX4. Плавать, нырять и принимать душ в них нельзя, но под сильным дождем или на активной тренировке проблем с влагой не будет.
Качество звука
В HONOR Choice Earbuds X используются драйверы диаметром 12 мм с биодиафрагмой и алюминиевым уравновешенным якорем с медным покрытием. Частотный диапазон составляет привычные 20 Гц – 20 кГц. Размер драйверов может показаться очень большим, однако напомню, что у вкладышей расстояние до барабанной перепонки больше, чем у внутриканальных. Поэтому приходится компенсировать звуковые потери и отражения от ушной раковины использованием крупных комплектующих.
Запас громкости у этих наушников очень большой и легко компенсирует этим слабую (в силу формата) пассивную шумоизоляцию. Качество звука очень даже неплохое для доступной модели. Есть ощутимый бас, на максимальной громкости не появляется искажений, неплохо проработана середина и высокие частоты. В общем, не зря у ответственной за эти наушники компании Moecen многолетняя экспертиза в производстве комплектующих. В готовом продукте мы наблюдаем весьма неплохие акустические качества.
Начало работы и управление
Подключение к смартфон по-старинке: открываете кейс, достаете наушники, ищете аксессуар в списке доступных подключений Bluetooth. Ничего необычного. Управление на чувствительных к нажатиям ножках. Двойное касание запускает и останавливает воспроизведение, принимает или завершает звонок. Долгое касание переключает треки, а тройное — запускает голосового ассистента. Необычная функций — игровой режим. Если подержать сенсорные зоны обоих наушников в течение 3 секунд, они перейдут в режим приоритета скорости передачи сигнала. Задержка будет составлять всего лишь 125 мс. В теории это будет полезно в сетевых многопользовательских играх и особенно — в шутерах.
Время автономной работы
Благодаря новейшей и самой экономичной версии Bluetooth 5.2 HONOR CHOICE Earbuds X по заявлению производителя работают до 6 часов в режиме непрерывного воспроизведения музыки и до 28 часов с использованием зарядного чехла. Эти показатели близки к реальному положению дел, при условии что музыку вы будете слушать на средней громкости или чуть выше среднего. Кстати, хорошая автономность не сделала наушники тяжёлыми. Каждый весит всего 4,3 грамма, сам кейс тоже достаточно легкий.
Краткий итог
HONOR CHOICE Earbuds X — хороший выбор для тех, кто ищет базовые модели TWS наушников и предпочитает формат вкладышей. У них ставка сделана на хорошее звучание, с оглядкой на ценовой сегмент, а также отличную автономность. Получилась нормальная бюджетная модель, которую можно посоветовать рассматривать к покупке среди множества прочих наушников этого же класса.
- Классический дизайн
- Большой запас громкости
- Нормальное качество звука
- Влагозащита IPX4
- Низкая цена
- Нет оптического сенсора
- Нет пассивной шумоизоляции
- Не всем удобны наушники-вкладыши