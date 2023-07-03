Какие наушники с шумодавом купить, если Xiaomi и Realme вам не нравятся, а остальные слишком дорогие

Два вида пластика просто не сочетаются друг с другом, отчего образуется ощутимое сопротивление при извлечении наушников под углом. Поверьте, с точностью ювелира вы никогда не будете их доставать, поэтому почти каждое взаимодействие с ними будет оборачиваться бормотанием ругательств под нос в первые недели. Потом, думаю, привыкнуть можно.

Расположение наушников в кейсе тоже отчасти проблемное. Интуитивно хочется отправить наушники в кейс как-то иначе, а не так, как задумано проектировщиком. В минусы это записывать не стоит, потому что это отличительная черта всех подобных наушников Honor. Опять же, дело привычки.

«Уши» полностью пластиковые, но пластик тут почти зеркальный — издалека можно запросто перепутать с металлом. Форма приятная, в ушах наушники держатся надежно. Вес каждого — 4,5 г. Пассивная шумоизоляция обеспечивается приличная, что еще нужно? Удобные элементы управления, которых героям обзора явно не хватает.