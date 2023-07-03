Какие наушники с шумодавом купить, если Xiaomi и Realme вам не нравятся, а остальные слишком дорогие

Какие наушники с шумодавом купить, если Xiaomi и Realme вам не нравятся, а остальные слишком дорогиеHonor Choice Earbuds X3
Полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением, в матовом практичном кейсе, которые еще и стоят меньше четырех тысяч рублей? Есть у Honor и такие, да. Тестируем их и пытаемся выяснить, в чем кроется причина такой низкой цены. Не только же в отсутствии логотипа Honor на кейсе. Ведь правда?
Внешний вид
Люблю наблюдать за тем, как дизайн флагманских наушников постепенно переползает в бюджетный сегмент. Еще любопытнее следить за временем, которое было затрачено на сам процесс переползания. В случае с Honor и их наушниками, его понадобилось совсем немного, чтобы внешний вид до сих пор недешевых Honor Earbuds 3 Pro и Huawei Freebuds Pro внезапно «всплыл» среди недорогих моделей.
От «старших» Choice Earbuds X3 получили идентичную узнаваемую расцветку, те же материалы кейса, одинаковое расположение наушников и траурно-черные силиконовые амбушюры… Даже цвет корпуса внутри кейса подобрали такой же (ну, почти).
Скажете, плохо? А вот и нет. В предыдущих поколениях наушников линейки Choice мне такая расцветка не попадалась, и очень жаль, что не попадалась. Среди всех глянцевых поверхностей на подавляющем большинстве кейсов, такой шершавый пластик — настоящее спасение, если речь заходит о практичности. Отпечатки пальцев на нем не остаются, а для того, чтобы оставить заметные царапины, им необходимо играть в футбол на асфальтированной площадке, не иначе. Глянцевых расцветок (а это и белая, и черная) это не касается.
И если до дизайна экономия не добралась (с ним все прям действительно здорово), то внутреннюю эргономику рынок порешал. Проблема здесь заключается в том, что для извлечения самих наушников иногда приходится применять силу. Небольшую, но все же. Чтобы убрать наушники обратно — тоже. С другими наушниками от Honor у меня такого не было.
Два вида пластика просто не сочетаются друг с другом, отчего образуется ощутимое сопротивление при извлечении наушников под углом. Поверьте, с точностью ювелира вы никогда не будете их доставать, поэтому почти каждое взаимодействие с ними будет оборачиваться бормотанием ругательств под нос в первые недели. Потом, думаю, привыкнуть можно.
Расположение наушников в кейсе тоже отчасти проблемное. Интуитивно хочется отправить наушники в кейс как-то иначе, а не так, как задумано проектировщиком. В минусы это записывать не стоит, потому что это отличительная черта всех подобных наушников Honor. Опять же, дело привычки.
«Уши» полностью пластиковые, но пластик тут почти зеркальный — издалека можно запросто перепутать с металлом. Форма приятная, в ушах наушники держатся надежно. Вес каждого — 4,5 г. Пассивная шумоизоляция обеспечивается приличная, что еще нужно? Удобные элементы управления, которых героям обзора явно не хватает.
Пользователю предлагается нажимать на крохотную сенсорную область, выделенную небольшим углублением на корпусе. Это, конечно, избавляет от случайных касаний, но попасть по этой области еще надо постараться.
Подключение
Ныне любая хоть сколько-нибудь умная техника от Honor подключается через приложение Honor AI Space. Загрузить его можно как заранее из Google Play, так и просто наведя камерой смартфона на QR-код с упаковки — приложение загрузится прямиком с официального сайта.
Но скачать — лишь половина дела. Чтобы получить доступ к настройкам наушников, необходимо пройти либо полноценную регистрацию в сервисах Honor, либо авторизоваться через уже имеющийся аккаунт или социальные сети. Только после таких махинаций доступ к наушникам будет получен. Зачем вообще это все необходимо для того, чтобы просто перенастроить управление? Очевидно, что пользователя надо любыми силами «зацепить» за бренд. Правда, мне кажется, такими темпами вы через год-другой и умный чайник без авторизации не вскипятите.
Что со стабильностью соединения? За связь без разрывов отвечает Bluetooth версии 5.2. Задержек и отставаний при воспроизведении нет что на ноутбуке, что на смартфоне. Подключить к Earbuds X3 можно сразу два устройства, дальше уже источник определяется по мере необходимости. Слушали музыку в спотифае на ноутбуке, а вам позвонили на телефон? Можете ответить на звонок, наушники запросто подхватят звонок.
Шумоподавление
Кроме пассивного шумоподавления, которое создается силиконовыми амбушюрами, в Earbuds X3 предусмотрели систему активного шумоподавления. При этом, не в формате «вкл/выкл», а с тремя отдельными режимами: самым незначительным, средним и режимом «ультра».
Характер шумодава приятный, никаких призвуков, от которых спустя час использования будет раскалываться голова, тут нет. Только комфортный режим, он же самый слабый, периодически отдавал мне в уши обратную связь. Не могу записать в минусы, потому что сам режим бесполезен на практике, и вы вряд ли вообще в обиходе наткнетесь на эту «фичу». Он оставляет слишком много верхних частот, из-за чего найти подходящее место для применения этого режима сложно. Офис не подходит, транспорт тоже.
Два оставшихся режима отличаются только количеством убранных низких частот. Тут стоит выбирать опираясь исключительно на свои ощущения и чувство комфорта.
Автономность
По заверениям маркетологов, от одного заряда наушники должны проработать до 9 часов без включенного режима шумоподавления. Результат кажется впечатляющим, но если задрать громкость повыше, то можно выйти на результат в 6-7 часов, который уже более реалистичен. Примерно такие же показатели и у меня. Те же Realme Buds Air 3S столько не живут, увы, хотя стоят чуть дороже. Так что все не так плохо.
Хотелось бы увидеть в наушниках поддержку беспроводной зарядки, потому что если наушники решат разрядиться в какой-нибудь старой электричке, ждать их зарядки даже от кейса придется долго. Полностью свой заряд наушники могут восполнить за час с небольшим, чехол же от 0 до 100% заряжается почти два часа.
Звук
Во время активных перемещений по городу я часто использую старенькие Samsung Galaxy Buds+. На момент выхода, в далеком 2020 году, они стоили почти 11 тысяч рублей. То есть, далеко не бюджетная модель: в каждом наушнике аж по два динамических излучателя. Самсунги звучат приятно, и, знаете, Earbuds звучат лишь немного тусклее. Позволительно для такого скачка в ценовых сегментах? Конечно. Только в моих Galaxy Buds+ шумоподавления нет, а тут вот, пожалуйста, пользуйся.
По кодекам тоже прогресс для недорогих наушников. Кроме привычных SBC и AAC добавился еще и aptX, что не так часто встретишь в этой категории. В теории, кодек должен улучшать качество звука, но на деле он становится просто чуть приятнее. Каких-то разительных изменений я не заметил.
Низкие частоты есть, но порой складывается ощущение, что их специально подкрутили эквалайзером. Взамен проседают низкие средние частоты на границе с басом, из-за чего во всяких долбящих тяжелых жанрах партии ударных захлебываются. И даже не в очень тяжелых. Как пример, трек «Leave Them All Behind» группы Ride. Раскаты ударных хотелось бы слышать более яркими и насыщенными.
А вот для поп-музыки такая басовитая преднастройка подходит идеально. Низы качают уверенно, динамика не теряется. И даже на большой громкости со звуком не происходит значительных изменений. Тянет ли он на три с половиной тысячи рублей? Да вполне. Но давайте сперва посмотрим на то, что предлагают конкуренты.
Конкуренты
|Honor Choice Earbuds X3
|OnePlus Nord Buds
|Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
|Драйвер
|12 мм
|12,4 мм
|14,2 мм динамический драйвер
|Время работы
|6 часов (наушники), 30 часов (чехол)
|7 часов (наушники), 23 часа (чехол)
|7 часов (наушники), 20 часов (чехол)
|Емкость батареи
|54 мАч (наушники), 500 мАч (чехол)
|41 мАч (наушники), 480 мАч (чехол)
|35 мАч (наушники), 470 мАч (чехол)
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|5.2
|Шумоподавление
|Активное
|Активное
|Активное
|Кодеки
|SBC, AAC, aptX Classic
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|Микрофон
|1 микрофон на наушник
|2 микрофона на наушник
|2 микрофона на наушник
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP55
|IPX4
|Вес (наушники / чехол)
|4,5 / 52 г
|4,82 / 41,7 г
|4,9 / 55 г
|Цена
|3500 рублей
|3500 рублей
|3700 рублей
OnePlus Nord Buds
Одна из самых красивых моделей среди недорогих TWS-наушников. Расцветок много, можно найти что-то по душе. Система активного шумоподавления есть, диаметр драйверов солидный — почти 12,5 мм.
А самое главное — у них есть скоростная зарядка. Десяти минут в кейсе достаточно, чтобы наушники смогли воспроизводить музыку еще в течение 5 часов. Почти как у Beats с их быстрой зарядкой под названием Fast Fuel.
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
Эти наушники не уступают по качеству звука и удобству героям обзора. Излучатель ощутимо больше, есть тут и активный шумодав, и нормальное сенсорное управление. Вес каждого наушника тоже меньше — почти на полграмма.
Матовое покрытие, предотвращающее появление следов и царапин, на месте. Стоят Redmi Buds 3 примерно столько же, сколько и Honor Choice. Но если форма Earbuds X3 не особо подходит вашим ушам, можете попробовать Redmi — другой форм-фактор и никаких ножек, которые надо щупать.
Итого
Технически, Honor Choice Earbuds X3 стоит называть Moecen Earbuds X3, ведь в рамках линейки Choice Honor выступает как дистрибьютор для небольших, но перспективных китайских компаний. Подобные отношения с успехом в свое время выстраивала и Xiaomi с разными местными производителями. Тут, видимо, история пошла по тому же пути. А если так все будет развиваться и дальше, то почему бы и нет?
Теперь за скромные три с половиной тысячи рублей можно получить и матовый кейс (вы не представляете, какая это редкость и насколько это полезно в случае, если вам важно сохранить товарный вид наушников), и трехпозиционное активное шумоподавление с эффектом прозрачности в придачу. Ну, это когда вы слышите при помощи встроенных микрофонов все, что происходит вокруг. Только все это без логотипа Honor на корпусе.
Звук за эти деньги не хуже, чем у конкурентов. Низкие частоты есть, «долбят нормально» и иногда даже перекрывают средние, но не критично.
Вердикт: хорошие наушники с aptX, которые не стоят, как бюджетный смартфон. Но над материалами внутри корпуса кейса и управлением стоит еще поработать.
- Дизайн
- Автономность
- Удобно сидят в ушах
- Цена
- Шумоподавление не всегда справляется с сильным ветром
- Долгая зарядка