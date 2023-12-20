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13:00, 20 декабря 2023
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HONOR Choice знаменит недорогими и крутыми TWS-наушниками. Но есть у него модели даже интереснее

Здесь всё, что продают под этим брендом на декабрь 2023 г.

Что такое устройства HONOR, вам объяснять, думаю, не надо — это один из самых известных китайских производителей смартфонов, ноутбуков и другой компьютерной техники. А HONOR Choice — это… не собственноручно сделанные самим HONOR устройства, а подобранные (и иногда профинансированные) гаджеты из сторонних производств. Ну, вас же не смущает «лондонский» чай, который на самом деле растёт на Цейлоне (в Шри-Ланке)?

Вы уже видели такой подход в гаджетах — вот эти все «это как бы Xiaomi, но не совсем, а одна из их дочерних компаний» примерно похож на подход HONOR Choice, но там немного другие юридические взаимоотношения между производителями. Да и «дочки» Xiaomi иной раз сегодня ломят цену выше крыши, а вот HONOR Choice — это именно идея «сделать недорого, но с нормальным качеством» за счёт привлечения разработок извне.

В России в продаже из того, что выпускает HONOR Choice, больше всего популярны TWS-наушники. С них и начнём, но сегодня вы можете открыть для себя много нового, потому что не наушниками едиными...

Наушники

Вся линейка TWS-наушников 2023 года под брендом HONOR Choice представлена различными модификациями наушников с индексом X5. У нас на Ferra.ru был обзор двух из них, но если вам некогда читать подробные сведения, здесь кратко повторим основные моменты.

Топ-модель — HONOR Choice Earbuds X5 Pro

Вариант, на котором можно и остановиться, если у вас нет дикого желания сэкономить. HONORChoice Earbuds X5 Pro стоят всего 3,5 тысячи рублей (максимум — 4 тысячи), но предлагают то, что например у Realme продаётся за 9 тысяч (модель Realme Buds Air 5 Pro — прямой аналог по функциям). Главная особенность наушников — здесь есть поддержка высококачественного кодека LDAC, который является открытым, а потому с вероятностью 99,99% поддерживается вашим смартфоном.

HONOR Choice Earbuds X5 Pro

HONOR Choice Earbuds X5 Pro

© Ferra

Также у X5 Pro есть активный шумодав, который качественнее, чем, например, у наушников Realme по аналогичной цене, и приближается к топовым моделям Samsung. В общем, за такие деньги это просто отличный выбор, и я бы рекомендовал при наличии бюджета брать именно такую модель.

Модели попроще

Но если всё же по какой-то причине 3,5 тысячи за TWS-наушники вы отдавать не готовы, то в диапазоне от 2 до 2,7 тысяч рублей можно рассмотреть более простые модели тех же Choice Earbuds. Для вашего удобства я расположил их по убыванию цены:

HONOR Choice Earbuds X5 ProHONOR Choice Earbuds X5eHONOR Choice Earbuds X5HONOR Choice Earbuds X5 Lite
Версия Bluetooth5.35.25.35.3
Поддерживаемые кодекиSBC, AAC, LDACSBC, AACSBC, AACSBC, AAC
Диаметр мембраны излучателей12 мм12 мм10 мм10 мм
Активный шумодавДаНетДаНет
Время автономной работыдо 9 часовдо 7 часовдо 9 часовдо 9 часов
Автономность с учётом подзарядки в чехледо 40 часовдо 36 часовдо 35 часовдо 35 часов
Цена3,5 тысячи рублей2,7 тысячи рублей2,2 тысячи рублей2 тысячи рублей

HONOR Choice Earbuds X5e — это единственная модель (среди упомянутых) кроме X5 Pro, у которой такого же размера мембраны излучателей, как у старшей модификации — 12 мм. Фактически, можно говорить, что за исключением поддержки кодека LDAC, у X5e примерно такое же качество звука, как и у X5 Pro, но отсутствует шумодав. Ещё это единственные в линейке наушники с Bluetooth 5.2. Но автономность чуть ниже, чем у более дешёвых моделей — «всего» 7 часов (остальные работают до 9 часов). Цена — 2700 рублей.

HONOR Choice Earbuds X5 — здесь уже мембраны 10 мм, зато шумодав всё ещё присутствует, хотя и не настолько могучий, как у X5 Pro. Но всякий гул они всё ещё неплохо блокируют (точнее — существенно снижают его громкость), а качество звука при этом хорошее, особенно для такой цены: 2200 рублей.

HONOR Choice Earbuds X5

HONOR Choice Earbuds X5

© Ferra

HONOR Choice Earbuds X5 Lite — наконец, за 2000 рублей вы получаете самую базовую версию наушников от HONOR. Нет шумодава, мембраны 10 мм, в общем вариант под запросы «чтобы звук был норм и не ломались».

Bluetooth-колонка HONOR Choice Portable Bluetooth Speaker

Если музыку вам требуется слушать не только персонально, в наушниках, но и где-то на вечеринке — у HONOR в линейке Choice есть и весьма недорогая Bluetooth-колонка HONOR Choice Portable Bluetooth Speaker (модель VNA-00). Любителям бумбоксов скажу, что это не прям колонка класса DOLBIT NORMALNO: мощность всего 5 Вт (как у самых маленьких колонок-ассистентов, типа Яндекс Мини, например), а минимальная воспроизводимая частота — 100 Гц. Глубоких басов от такой колонки ожидать не стоит.

HONOR Choice Portable Bluetooth Speaker

HONOR Choice Portable Bluetooth Speaker

© Honor

Однако и цена тут — всего 2,5 тысячи рублей. При этом, корпус защищён от брызг и пыли по стандарту IP67, а благодаря использованию Bluetooth 5.3 время автономной работы тут аж до 10 часов, что очень даже неплохо учитывая размер. К примеру, у A4tech Bloody S6 Tube при её габаритах «с банку пива» время работы — максимум 6 часов.

Это такой вариант для того, чтобы повесить его на рюкзак и т.д. Либо где-то рядом с мангалом стоять и слушать музыку. Не с звуковой волной на весь район, а на средней громкости, но рядом с вами.

Весит колонка от HONOR всего 225 грамм — это немногим больше типичного смартфона (не считая раскладных — те весят даже больше).

Фитнес-браслет HONOR Choice Band

Этот браслет я тестировал совсем недавно, впечатления ещё свежи. На данный момент HONOR Choice Band стоит 3000 рублей, и это цена, как говорят «в рынке». То есть да, вы не получаете устройство классом выше по цене бюджетного (как у Choice Earbuds X5 Pro), просто оно на уровне конкурентов. В чём-то лучше, в чём-то хуже.

HONOR Choice Band

HONOR Choice Band

© Ferra

HONOR Choice Band можно сравнить с Huawei Band 8 или Xiaomi Smart Band 8 — у товаров аналогичные цены и набор функций. Разве что, у браслета Xiaomi традиционно узкий экран, а у HONOR экран пошире, лично мне это больше нравится. Плюс тут поддерживается частота обновления 60 Гц (ранее у дисплеев в бюджетных браслетах было максимум 30 Гц), да и вообще, запаса яркости экрана (500 кд/м2) хватает даже на летний полдень.

Из минусов — заряжать придётся немного чаще, чем конкурентов (раз в 12 дней вместо 14), да и всё. В остальном — отличный фитнес-браслет за 3000 рублей.

Детские часы HONOR Choice Kids Watch 4G

Впрочем, браслет — это всё же для взрослых. Для детей у HONOR есть другой гаджет и, как ни странно, он дороже — аж 6,5 тысяч рублей. А всё потому, что и требования к такому гаджету выше. Например, тут есть слот для сим-карты и подключение к мобильным сетям вплоть до 4G — чтобы на часы можно было позвонить, ну и чтобы они передавали на сервер данные с GPS и вы могли отслеживать, где находится ваш ребёнок.

HONOR Choice Kids Watch 4G

HONOR Choice Kids Watch 4G

© HONOR

Корпус здесь тоже упрочнён, потому что дети обычно менее аккуратны и гораздо более подвижны, чем взрослые. Из-за этого, правда, экран чуть меньше — всего 1,3 дюйма по диагонали.

Положа руку на сердце, устройство не супер-бюджетное. Детские часы с похожим набором функций в маркетплейсах продаются от 550 рублей, полно вариантов за 1000-1500 рублей. Просто тут вы доплачиваете за надёжность и... да, имидж, получается. Детские часы — не парашют, чтобы шарахаться от малоизвестных брендов, но всё равно хотелось бы какой-то гарантии, что этот гаджет будет работать и вам не придётся хвататься за сердце от того, что ребёнку не дозвониться и через приложение его не найти (из-за того, что noname-часы глюканули).

Робот-пылесос

Наконец, для домашней уборки у HONOR тоже есть недорогая модель в линейке Choice — за 17,5 тысяч рублей бренд предлагает робот-пылесос HONOR Choice Robot Cleaner R2, который, в общем-то, навороченный практически всем, что нужно — здесь даже есть датчик LiDAR, который позволяет строить карту помещения прямо «с места», и эту карту вы потом можете видеть в приложении на смартфоне, а также выбирать, в каких комнатах или зонах робот должен убраться, а какие места проигнорировать.

HONOR Choice Robot Cleaner R2

HONOR Choice Robot Cleaner R2

© HONOR

Поддерживается и сухая уборка, и влажная. В чём подвох? В не особо высокой мощности всасывания в сравнении с настоящими флагманами. Робот создаёт обратное давление 2700 Па, это в два-три раза ниже, чем у дорогих моделей Dreame, Roborock и Xiaomi. С другой стороны, если у вас нет ковров, домашних животных и вы планируете включать уборку роботом каждый день, то это не такая уж большая проблема. В таких условиях данной мощности всасывания вам будет более чем достаточно.

Причём уже за 24,5 тысячи рублей вы можете взять старшую модель — HONOR Choice Robot Cleaner R2 Plus. По сути, там точно такой же робот-пылесос, только с базой, у которой робот не только заряжается, но и «сгружает» всю пыль в пылесборник, который потом можно легко выкинуть, не наклоняясь к роботу (вообще, вытряхивать мелкий пылесборник самого робота-пылесоса — то ещё «удовольствие», поэтому я всем рекомендую именно модели с базой).

HONOR Choice Robot Cleaner R2 Plus

HONOR Choice Robot Cleaner R2 Plus

© HONOR

К сожалению, база работает только с пылью, но не с водой, а потому заливать воду в робот-пылесос по-прежнему придётся вручную, ну и никакой автоматической промывки щётки здесь нет. И, опять же, полно конкурентов, которые всё это умеют. Но они в 2-3 раза дороже.

Причём, я пытался найти адекватных конкурентов обеим моделям за плюс-минус такие же деньги и с такой же функциональностью (как минимум это LiDAR сканер, построение карты помещений, и управление со смартфона), и кроме моделей Xiaomi для китайского рынка не нашёл ничего приличного — только какие-то сомнительные «ноунеймы».

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