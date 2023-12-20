HONOR Choice знаменит недорогими и крутыми TWS-наушниками. Но есть у него модели даже интереснее

HONOR Choice знаменит недорогими и крутыми TWS-наушниками. Но есть у него модели даже интереснееЗдесь всё, что продают под этим брендом на декабрь 2023 г.
Что такое устройства HONOR, вам объяснять, думаю, не надо — это один из самых известных китайских производителей смартфонов, ноутбуков и другой компьютерной техники. А HONOR Choice — это… не собственноручно сделанные самим HONOR устройства, а подобранные (и иногда профинансированные) гаджеты из сторонних производств. Ну, вас же не смущает «лондонский» чай, который на самом деле растёт на Цейлоне (в Шри-Ланке)?
Вы уже видели такой подход в гаджетах — вот эти все «это как бы Xiaomi, но не совсем, а одна из их дочерних компаний» примерно похож на подход HONOR Choice, но там немного другие юридические взаимоотношения между производителями. Да и «дочки» Xiaomi иной раз сегодня ломят цену выше крыши, а вот HONOR Choice — это именно идея «сделать недорого, но с нормальным качеством» за счёт привлечения разработок извне.
В России в продаже из того, что выпускает HONOR Choice, больше всего популярны TWS-наушники. С них и начнём, но сегодня вы можете открыть для себя много нового, потому что не наушниками едиными...
Наушники
Вся линейка TWS-наушников 2023 года под брендом HONOR Choice представлена различными модификациями наушников с индексом X5. У нас на Ferra.ru был обзор двух из них, но если вам некогда читать подробные сведения, здесь кратко повторим основные моменты.
Топ-модель — HONOR Choice Earbuds X5 Pro
Вариант, на котором можно и остановиться, если у вас нет дикого желания сэкономить. HONORChoice Earbuds X5 Pro стоят всего 3,5 тысячи рублей (максимум — 4 тысячи), но предлагают то, что например у Realme продаётся за 9 тысяч (модель Realme Buds Air 5 Pro — прямой аналог по функциям). Главная особенность наушников — здесь есть поддержка высококачественного кодека LDAC, который является открытым, а потому с вероятностью 99,99% поддерживается вашим смартфоном.
Также у X5 Pro есть активный шумодав, который качественнее, чем, например, у наушников Realme по аналогичной цене, и приближается к топовым моделям Samsung. В общем, за такие деньги это просто отличный выбор, и я бы рекомендовал при наличии бюджета брать именно такую модель.
Модели попроще
Но если всё же по какой-то причине 3,5 тысячи за TWS-наушники вы отдавать не готовы, то в диапазоне от 2 до 2,7 тысяч рублей можно рассмотреть более простые модели тех же Choice Earbuds. Для вашего удобства я расположил их по убыванию цены:
|HONOR Choice Earbuds X5 Pro
|HONOR Choice Earbuds X5e
|HONOR Choice Earbuds X5
|HONOR Choice Earbuds X5 Lite
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|5.3
|5.3
|Поддерживаемые кодеки
|SBC, AAC, LDAC
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|Диаметр мембраны излучателей
|12 мм
|12 мм
|10 мм
|10 мм
|Активный шумодав
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Время автономной работы
|до 9 часов
|до 7 часов
|до 9 часов
|до 9 часов
|Автономность с учётом подзарядки в чехле
|до 40 часов
|до 36 часов
|до 35 часов
|до 35 часов
|Цена
|3,5 тысячи рублей
|2,7 тысячи рублей
|2,2 тысячи рублей
|2 тысячи рублей
HONOR Choice Earbuds X5e — это единственная модель (среди упомянутых) кроме X5 Pro, у которой такого же размера мембраны излучателей, как у старшей модификации — 12 мм. Фактически, можно говорить, что за исключением поддержки кодека LDAC, у X5e примерно такое же качество звука, как и у X5 Pro, но отсутствует шумодав. Ещё это единственные в линейке наушники с Bluetooth 5.2. Но автономность чуть ниже, чем у более дешёвых моделей — «всего» 7 часов (остальные работают до 9 часов). Цена — 2700 рублей.
HONOR Choice Earbuds X5 — здесь уже мембраны 10 мм, зато шумодав всё ещё присутствует, хотя и не настолько могучий, как у X5 Pro. Но всякий гул они всё ещё неплохо блокируют (точнее — существенно снижают его громкость), а качество звука при этом хорошее, особенно для такой цены: 2200 рублей.
HONOR Choice Earbuds X5 Lite — наконец, за 2000 рублей вы получаете самую базовую версию наушников от HONOR. Нет шумодава, мембраны 10 мм, в общем вариант под запросы «чтобы звук был норм и не ломались».
Bluetooth-колонка HONOR Choice Portable Bluetooth Speaker
Если музыку вам требуется слушать не только персонально, в наушниках, но и где-то на вечеринке — у HONOR в линейке Choice есть и весьма недорогая Bluetooth-колонка HONOR Choice Portable Bluetooth Speaker (модель VNA-00). Любителям бумбоксов скажу, что это не прям колонка класса DOLBIT NORMALNO: мощность всего 5 Вт (как у самых маленьких колонок-ассистентов, типа Яндекс Мини, например), а минимальная воспроизводимая частота — 100 Гц. Глубоких басов от такой колонки ожидать не стоит.
Однако и цена тут — всего 2,5 тысячи рублей. При этом, корпус защищён от брызг и пыли по стандарту IP67, а благодаря использованию Bluetooth 5.3 время автономной работы тут аж до 10 часов, что очень даже неплохо учитывая размер. К примеру, у A4tech Bloody S6 Tube при её габаритах «с банку пива» время работы — максимум 6 часов.
Это такой вариант для того, чтобы повесить его на рюкзак и т.д. Либо где-то рядом с мангалом стоять и слушать музыку. Не с звуковой волной на весь район, а на средней громкости, но рядом с вами.
Весит колонка от HONOR всего 225 грамм — это немногим больше типичного смартфона (не считая раскладных — те весят даже больше).
Фитнес-браслет HONOR Choice Band
Этот браслет я тестировал совсем недавно, впечатления ещё свежи. На данный момент HONOR Choice Band стоит 3000 рублей, и это цена, как говорят «в рынке». То есть да, вы не получаете устройство классом выше по цене бюджетного (как у Choice Earbuds X5 Pro), просто оно на уровне конкурентов. В чём-то лучше, в чём-то хуже.
HONOR Choice Band можно сравнить с Huawei Band 8 или Xiaomi Smart Band 8 — у товаров аналогичные цены и набор функций. Разве что, у браслета Xiaomi традиционно узкий экран, а у HONOR экран пошире, лично мне это больше нравится. Плюс тут поддерживается частота обновления 60 Гц (ранее у дисплеев в бюджетных браслетах было максимум 30 Гц), да и вообще, запаса яркости экрана (500 кд/м2) хватает даже на летний полдень.
Из минусов — заряжать придётся немного чаще, чем конкурентов (раз в 12 дней вместо 14), да и всё. В остальном — отличный фитнес-браслет за 3000 рублей.
Детские часы HONOR Choice Kids Watch 4G
Впрочем, браслет — это всё же для взрослых. Для детей у HONOR есть другой гаджет и, как ни странно, он дороже — аж 6,5 тысяч рублей. А всё потому, что и требования к такому гаджету выше. Например, тут есть слот для сим-карты и подключение к мобильным сетям вплоть до 4G — чтобы на часы можно было позвонить, ну и чтобы они передавали на сервер данные с GPS и вы могли отслеживать, где находится ваш ребёнок.
Корпус здесь тоже упрочнён, потому что дети обычно менее аккуратны и гораздо более подвижны, чем взрослые. Из-за этого, правда, экран чуть меньше — всего 1,3 дюйма по диагонали.
Положа руку на сердце, устройство не супер-бюджетное. Детские часы с похожим набором функций в маркетплейсах продаются от 550 рублей, полно вариантов за 1000-1500 рублей. Просто тут вы доплачиваете за надёжность и... да, имидж, получается. Детские часы — не парашют, чтобы шарахаться от малоизвестных брендов, но всё равно хотелось бы какой-то гарантии, что этот гаджет будет работать и вам не придётся хвататься за сердце от того, что ребёнку не дозвониться и через приложение его не найти (из-за того, что noname-часы глюканули).
Робот-пылесос
Наконец, для домашней уборки у HONOR тоже есть недорогая модель в линейке Choice — за 17,5 тысяч рублей бренд предлагает робот-пылесос HONOR Choice Robot Cleaner R2, который, в общем-то, навороченный практически всем, что нужно — здесь даже есть датчик LiDAR, который позволяет строить карту помещения прямо «с места», и эту карту вы потом можете видеть в приложении на смартфоне, а также выбирать, в каких комнатах или зонах робот должен убраться, а какие места проигнорировать.
Поддерживается и сухая уборка, и влажная. В чём подвох? В не особо высокой мощности всасывания в сравнении с настоящими флагманами. Робот создаёт обратное давление 2700 Па, это в два-три раза ниже, чем у дорогих моделей Dreame, Roborock и Xiaomi. С другой стороны, если у вас нет ковров, домашних животных и вы планируете включать уборку роботом каждый день, то это не такая уж большая проблема. В таких условиях данной мощности всасывания вам будет более чем достаточно.
Причём уже за 24,5 тысячи рублей вы можете взять старшую модель — HONOR Choice Robot Cleaner R2 Plus. По сути, там точно такой же робот-пылесос, только с базой, у которой робот не только заряжается, но и «сгружает» всю пыль в пылесборник, который потом можно легко выкинуть, не наклоняясь к роботу (вообще, вытряхивать мелкий пылесборник самого робота-пылесоса — то ещё «удовольствие», поэтому я всем рекомендую именно модели с базой).
К сожалению, база работает только с пылью, но не с водой, а потому заливать воду в робот-пылесос по-прежнему придётся вручную, ну и никакой автоматической промывки щётки здесь нет. И, опять же, полно конкурентов, которые всё это умеют. Но они в 2-3 раза дороже.
Причём, я пытался найти адекватных конкурентов обеим моделям за плюс-минус такие же деньги и с такой же функциональностью (как минимум это LiDAR сканер, построение карты помещений, и управление со смартфона), и кроме моделей Xiaomi для китайского рынка не нашёл ничего приличного — только какие-то сомнительные «ноунеймы».