HONOR Choice знаменит недорогими и крутыми TWS-наушниками. Но есть у него модели даже интереснее

Вы уже видели такой подход в гаджетах — вот эти все «это как бы Xiaomi, но не совсем, а одна из их дочерних компаний» примерно похож на подход HONOR Choice, но там немного другие юридические взаимоотношения между производителями. Да и «дочки» Xiaomi иной раз сегодня ломят цену выше крыши, а вот HONOR Choice — это именно идея «сделать недорого, но с нормальным качеством» за счёт привлечения разработок извне.

В России в продаже из того, что выпускает HONOR Choice, больше всего популярны TWS-наушники. С них и начнём, но сегодня вы можете открыть для себя много нового, потому что не наушниками едиными...

Наушники

Вся линейка TWS-наушников 2023 года под брендом HONOR Choice представлена различными модификациями наушников с индексом X5. У нас на Ferra.ru был обзор двух из них, но если вам некогда читать подробные сведения, здесь кратко повторим основные моменты.