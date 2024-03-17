TWS-наушники, которые вы не потеряете в пути

Визуально наушники похожи на фитнес-браслеты, только габариты чуть меньше. Корпус по меркам TWS-сегмента всё еще большой, но, как ни странно, наушникам это пошло на пользу: в таком корпусе можно разместить аккумулятор чуть крупнее, что позволит дольше слушать музыку без необходимости отправлять наушники на подзарядку обратно в кейс.

Удобно ли использовать их с таким креплением? Однозначно да! На ушной канал ничего не давит, поэтому уши не устают ни при каких условиях. Но и забыть про наушники, пока они находятся на ваших ушах, можно запросто.

Достаточно 15 минут посидеть в них и послушать музыку, затем резко отвлечься, поставить воспроизведение на паузу и отойти, а через пару минут вернуться и не обнаружить наушники на столе или диване. Еще пара минут раздумий, и до вас постепенно доходит понимание, что наушники все время были, вообще-то, на ваших ушах.

Дома такой сценарий вряд ли доведёт владельца до предынфарктного состояния, но в том же метро, где шанс отвлечься на случайное событие вокруг довольно велик, можно и неплохой испуг поймать от того, что вы не чувствуете кожей свои наушники.

С защитой от воды и пыли у них все в полном порядке, есть сертификация по стандарту IP54, поэтому можно смело брать их с собой даже на пробежки под дождливым небом. Но это, конечно, защита только от всенаправленных брызг воды, так что в бассейне с этими наушниками лучше не нырять.