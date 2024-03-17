TWS-наушники, которые вы не потеряете в пути

TWS-наушники, которые вы не потеряете в путиHONOR Choice Open-Ear TWS Earbuds
Внешний вид
Новые форматы наушников сегодня почти никто не изобретает. Достаточно открыть сайт любого магазина электроники и оценить всю плачевность ситуации. Даже крупные компании берут за основу внешний вид чужой модели (AirPods в основном) и меняют, в лучшем случае, только дизайн кейса, чтобы не совсем копипастерами быть.
На этот раз HONOR решила полностью отойти от привычного внешнего вида современных TWS-наушников. Вместо не самых удобных ножек наушников — монолитный корпус без дополнительных отростков снизу. На ушах держатся при помощи силиконового крепления, которое я бы назвал одним из самых вариантов в TWS-наушниках. Ну а в данном случае это ещё и единственный вариант — никаких вакуумных амбушюр и излучателей, которые помещаются в ушную раковину, тут нет. HONOR Choice Open-Ear TWS Earbuds — наушники именно открытого типа.
Никаких кнопок на поверхности наушников нет, а вот на кейсе есть единственная физическая кнопка, необходимая для сброса текущего Bluetooth-подключения. Всё управление наушниками сенсорное.
Визуально наушники похожи на фитнес-браслеты, только габариты чуть меньше. Корпус по меркам TWS-сегмента всё еще большой, но, как ни странно, наушникам это пошло на пользу: в таком корпусе можно разместить аккумулятор чуть крупнее, что позволит дольше слушать музыку без необходимости отправлять наушники на подзарядку обратно в кейс.
Удобно ли использовать их с таким креплением? Однозначно да! На ушной канал ничего не давит, поэтому уши не устают ни при каких условиях. Но и забыть про наушники, пока они находятся на ваших ушах, можно запросто.
Достаточно 15 минут посидеть в них и послушать музыку, затем резко отвлечься, поставить воспроизведение на паузу и отойти, а через пару минут вернуться и не обнаружить наушники на столе или диване. Еще пара минут раздумий, и до вас постепенно доходит понимание, что наушники все время были, вообще-то, на ваших ушах.
Дома такой сценарий вряд ли доведёт владельца до предынфарктного состояния, но в том же метро, где шанс отвлечься на случайное событие вокруг довольно велик, можно и неплохой испуг поймать от того, что вы не чувствуете кожей свои наушники.
С защитой от воды и пыли у них все в полном порядке, есть сертификация по стандарту IP54, поэтому можно смело брать их с собой даже на пробежки под дождливым небом. Но это, конечно, защита только от всенаправленных брызг воды, так что в бассейне с этими наушниками лучше не нырять.
С сопряжением всё просто: открыли кейс, нажали на кнопку сзади — и вот наушники отображаются в списке сопряженных устройств в настройках смартфона. Но неудобно, что в этом меню не получится перенастроить управление или выбрать один из готовых пресетов эквалайзера. Для этого придётся скачивать отдельное приложение-компаньон AI Space, в котором могут находиться не только наушники, но и другие экосистемные устройства (фитнес-браслеты, умные часы или какие-нибудь умные весы) HONOR.
Звук
По меркам внутриканальных моделей тут неплохой диаметр излучающей мембраны — 13,4 мм. Но есть, как говорится, один нюанс. Несмотря на внешность, технически эти наушники ближе к здоровенным моделям, поэтому для впечатляюще крутого звука такой мембраны маловато. Находится она вообще за пределами ушной раковины, как в легендарных накладных Koss Porta Pro, например. Да, звук будет направлен широким конусом в ваши уши, а не узким, ведь наушникам попросту нечем это сделать.
Очевидный плюс подобных моделей — звуковая прозрачность. Для любителей пробежаться или проехаться на велосипеде с музыкой это один из немногих способов избежать попадания под колеса КАМАЗа. Тем более, что открытый формат сочетается с надёжным креплением, которое не даёт наушникам выпасть.
Минус не менее очевидный. Шум старых московских вагонов метрополитена будет давать вам знать о себе, как сильно бы вы ни прибавляли громкость. А в очереди куда-нибудь в больницу стоящие рядом люди будут знать о всех особенностях вашей lossless-коллекции сербского турбофолка.
Как дела у этих наушников с низкими частотами? А их почти нет на низкой и средней громкости. Точнее, небольшой процент всё же присутствует, но в виде намека: «вот тут, вроде как, идет прямая бочка, а вот тут должна быть бас-гитара». Зато средние и верхние частоты звучат приятно — то, что нужно для какого-нибудь лёгкого инди-рока с простыми музыкальными партиями. А вот для жёстких тренировок в качалке, где вам захочется тяжёлого рубилова, брутальности звука вам будет недоставать. Эти наушники, всё-таки, сделаны немного для других целей.
Автономность
Заявленный объем аккумулятора каждого наушника (60 мАч) конвертируется в 10 часов непрерывного прослушивания. Для любых TWS-наушников это классный показатель. Apple AirPods 2 Pro, например, получили всего по 49,7 мАч на наушник.
Помогает в увеличении времени работы ещё и Bluetooth версии 5.3. Благодаря оптимизации протокола соединение становится надежнее и потребляет гораздо меньше энергии даже на моменте пробуждения. Передача звука на беспроводные устройства теперь тоже не такая энергозатратная, во многом благодаря улучшениям режима Bluetooth LE Audio и внедрению кодека LC3, который пришел на смену устаревшему SBС.
Конкуренты
Казалось бы, что сложного в том, чтобы взять и сделать простые беспроводные спортивные наушники? Однако из тех производителей техники, что у всех на слуху, в бюджетном сегменте на это отважились только две компании: HONOR и Anker, но уже в лице бренда Soundcore.
Вам, конечно, заботливые маркетологи с радостью расскажут, что TWS-наушники в формате беруш без дополнительных креплений в ушной раковине или вообще за ней — офигеть какой спортивный аксессуар. Но будем откровенны — несколько скоростных прохождений поворотов по отечественным дорогам на велосипеде без подвески способны не только наушники из ушей выкинуть, но и пару старых пломб выбить. Но, увы, не считая HONOR, об этом подумали только проектировщики из Soundcore. Какие-нибудь PowerBeats Pro в российских реалиях сейчас даже в расчёт не берем, они из года в год становятся только дороже. Поэтому выбор небольшой: покупать придется либо Anker Soundcore Sport X10, либо другое «звуковое ядро» — Life Dot 2 NC.
|HONOR Choice Open-Ear TWS Earbuds
|Soundcore Sport X10
|Soundcore Life Dot 2 NC
|Диаметр мембраны излучателей
|13,4 мм
|10 vv
|11 мм
|Частотный диапазон
|20 Гц – 20000 Гц
|20 Гц – 20000 Гц
|20 Гц – 20000 Гц
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|5.0
|Время автономной работы
|~10 часов часов от одного заряда, 40 часов с кейсом
|~8 часов часов от одного заряда, 32 часа с кейсом
|~7 часов часов от одного заряда, 35 часов с кейсом
|Активное шумоподавление
|Нет
|Есть
|Есть
|Защита от воды и пыли
|IP54
|IPX7
|IPX5
|Кодеки
|AAC, LC3
|AAC, LC3
|AAC, SBC
|Цена
|5 тыс. рублей
|5-6 тыс. рублей
|3,5 тыс. рублей
Soundcore Sport X10
Полноценные спортивные наушники с самым надёжным типом крепления. Правда, в отличие от героев обзора, крепление тут поворотное. И поворачивается оно аж на 210 градусов, обеспечивая комфортную и индивидуальную посадку под любую форму ушей.
Защита от воды есть, причём она гораздо круче — не IP54, а уже IPX7, поэтому с ними можно спокойно плавать и даже нырять на глубину до одного метра.
Качество звучания тоже выше: тут есть и продуманная внутриканальная система с вакуумными амбушюрами, и шесть микрофонов с активным шумоподавлением. Короче, тут есть многое, чего нет в наушниках HONOR Choice. Даже антикоррозийную защиту от пота добавили — полный фарш технологий. Но и цена, как правило, выше.
Soundcore Life Dot 2 NC
По своим характеристикам наушники похожи на модель бренда из предыдущего параграфа. Но, в отличие от них, они дополнительно крепятся непосредственно в ушной раковине, а не за ней. Кому-то такой вариант может быть удобнее.
За звук отвечают биокомпозитные излучатели с диаметром 11 мм и гибридная система активного шумодава, которая сама подстраивает силу работы под внешние условия. С кодеками ситуация стандартная: есть только SBC и AAC. А вот защита от воды уже не такая сильная: только IPX5, хотя у HONOR Choice Open-Ear TWS Earbuds влагозащита ещё проще.
Наушники работают до 7 часов на одном заряде и до 35 часов с зарядным кейсом. Меньше, чем у HONOR Choice, но в среднем всё ещё неплохо на фоне других TWS-наушников.
Итого
Эти наушники необычные и точно не для всех. Их не стоит рассматривать как единственную модель на все случаи жизни. Если вы активно занимаетесь спортом или часто ездите на велосипеде/самокате/скейте/роликах/гироскутере и т.д., то в таком случае о покупке задуматься стоит. Надёжное крепление присутствует, защита от воды есть.
Главное преимущество, которое сложно принять в первое время — их открытый форм-фактор. Если вы, например, хотите кататься на велосипеде и слышать все, что происходит вокруг, то вам не придется включать отдельный режим прозрачности, который будет транслировать обратно весь звук с внешних микрофонов. Это неплохо экономит заряд аккумулятора и позволяет сконцентрироваться на поездке, а не на тереблении режимов пальцем.
Да и в качестве подарка это хороший вариант. У наушников нет амбушюр, а это значит, что и посадка у них универсальная настолько, насколько это вообще возможно. За это большой плюс.
- С эстетической составляющей наушники справляются на 10/10
- Пассивная звуковая прозрачность (идеально для спорта вне дома)
- Хорошая автономность
- Низких частот почти нет
- Дужки без возможности регулировки
- Почти нечего настраивать в фирменном приложении