Какую колонку взять для музыки на шашлыки, на пляж или в поход? Есть недорогой и хороший вариант

Не нам вам рассказывать, как потеплело на улицах и сколько праздничных дней на природе маячат уже вот-вот. Кто-то отправится на дачу или за город, чтобы жарить мясо или коптить рыбу с тем самым офигительным запахом. Кто-то оседлает велосипед и поедет в парк или лес, вдохнуть природы. Кто-то вообще махнёт на юга, где погода уже не просто тёплая, а жаркая и можно подзарядиться солнцем на пляже.

И в каждом из этих случаев ситуацию приправляет в лучшую сторону что? Правильно — хорошая фоновая музыка. Желательно не из писклявых (даже если дорогих) смартфонов, которые часто даже фоновый шум на улице побороть нормально не могут, не говоря уже о лёгком ветре, а что-то более приличное и под рукой. То есть блютуз-колонку.

Колонок сегодня просто бездна, на любой вкус и размер — можно взять даже гигантские фиговины размером с приличный туристический чемодан. Но это уже крайности — если у вас не концерт на десятки персон, хватит маленькой колонки на высокой громкости (или большой на низкой, но зачем вам тогда большая?).

Что брать-то? Колонки непонятных производителей, о которых вы впервые услышали? Ну, можно, но в характеристиках там безбожно врут, а качество звука будет немногим лучше динамиков смартфона, не говоря уже о надёжности. Если выбирать что-то именитое — обычно очень дорого в пересчёте на ватт мощности колонки.

Поэтому у нас тут новая колонка HONOR CHOICE, у которой и цена адекватная, и производитель опытный, то есть всё должно быть тип-топ по балансу цены и качества. Но нужно проверять — этим мы сейчас и займёмся.

Технические характеристики