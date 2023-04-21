Какую колонку взять для музыки на шашлыки, на пляж или в поход? Есть недорогой и хороший вариант

Какую колонку взять для музыки на шашлыки, на пляж или в поход? Есть недорогой и хороший вариантHONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker
Большой портативной акустикой сегодня вряд ли кого-то можно удивить, а вот компактной, да еще и с приличным звуком – вполне. Сегодня смотрим на самую доступную модель в линейке HONOR CHOICE, которая и звучит хорошо, да еще и заряд держит отлично.
Не нам вам рассказывать, как потеплело на улицах и сколько праздничных дней на природе маячат уже вот-вот. Кто-то отправится на дачу или за город, чтобы жарить мясо или коптить рыбу с тем самым офигительным запахом. Кто-то оседлает велосипед и поедет в парк или лес, вдохнуть природы. Кто-то вообще махнёт на юга, где погода уже не просто тёплая, а жаркая и можно подзарядиться солнцем на пляже.
И в каждом из этих случаев ситуацию приправляет в лучшую сторону что? Правильно — хорошая фоновая музыка. Желательно не из писклявых (даже если дорогих) смартфонов, которые часто даже фоновый шум на улице побороть нормально не могут, не говоря уже о лёгком ветре, а что-то более приличное и под рукой. То есть блютуз-колонку.
Колонок сегодня просто бездна, на любой вкус и размер — можно взять даже гигантские фиговины размером с приличный туристический чемодан. Но это уже крайности — если у вас не концерт на десятки персон, хватит маленькой колонки на высокой громкости (или большой на низкой, но зачем вам тогда большая?).
Что брать-то? Колонки непонятных производителей, о которых вы впервые услышали? Ну, можно, но в характеристиках там безбожно врут, а качество звука будет немногим лучше динамиков смартфона, не говоря уже о надёжности. Если выбирать что-то именитое — обычно очень дорого в пересчёте на ватт мощности колонки.
Поэтому у нас тут новая колонка HONOR CHOICE, у которой и цена адекватная, и производитель опытный, то есть всё должно быть тип-топ по балансу цены и качества. Но нужно проверять — этим мы сейчас и займёмся.
Технические характеристики
|HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker
|Количество активных излучателей
|1
|Пассивный излучатель
|есть
|Мощность
|5 Вт
|Диапазон
|100 - 20 000 Гц
|Влагозащита
|IP67
|Bluetooth
|5.3
|Аккумулятор
|1000 мАч
|Режим стереопары
|есть
|Размеры
|105 х 77,9 х 42,5 мм
|Вес
|235 г
|Цена
|2990/3490 руб. (по акции/без акции)
Внешний вид
Колонка представляет из себя небольшой параллелепипед, в котором самая длинная сторона чуть меньше одиннадцати сантиметров. Ее можно запросто обхватить одной рукой, углы скошены, а толщина небольшая — всего 4 сантиметра. Вес тоже скромный — 235 грамм, почти столько, сколько весят современные смартфоны с 6000 мАч.
Устройство можно встретить в магазинах в двух расцветках: красной (как у нас) и черной. Последняя, конечно, ощутимо практичнее, потому что за черную ткань переживаешь как-то меньше, особенно в уличных условиях. Хотя само покрытие прочное в обеих версиях HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker. Издалека даже не сразу поймешь, из чего колонка сделана.
К акустической ткани, которая и представляет собой почти всю поверхность колонки, никаких претензий нет. Она натянута плотно, равномерно, на ощупь довольно плотная. Если случайно испачкали её, то можно попробовать оттереть загрязнения обычной влажной салфеткой. Для такого типа ткани этого должно хватить. Не получилось? Можете отправить колонку под кран — она защищена по стандарту IP67, а, значит, она спокойно переживет даже такие водные процедуры. Как и погружение под воду на глубину до метра.
Все элементы управления колонки физические: на боковой грани расположились две кнопки: питания и включения/отключения режима сопряжения через Bluetooth. Из кнопок, необходимых для управления воспроизведением, на корпусе оказалась только кнопка Play. Две кнопки по бокам от нее пригодятся уже для регулирования громкости. Порт для зарядки без сюрпризов — стандартный USB Type-C. Господи, спасибо что Micro-USB наконец-то умер и можно не таскать два провода для зарядки устройств!
На то, что HONOR CHOICEэто, скорее, уличная колонка, намекает довольно массивная петля из ткани, исходящая откуда-то из недр устройства. Снять её нельзя, но зато за неё можно повесить колонку прямиком на рюкзак, если на нем есть карабин. Если же его нет, придется раздобыть. Благо, что стоят они совсем недорого — в пределах сотни рублей в любом спортивном магазине. Условие необязательное, но если руки будут заняты, музыку будет хотеться слушать рядом, а вы бегаете между двумя точками (например, между столом и барбекю) или где-то в глуби леса/на пляже ходите, почему бы не взять музыку с собой вот таким образом?
Колонку можно использовать и дома. Дизайнеры предусмотрели небольшие силиконовые ножки как на боковине, так и задней стороне, поэтому её можно ставить и вертикально, и горизонтально. Во всех случаях ножки будут гасить вибрации, которые создают излучатели. За внимание к деталям плюс.
Как звучит
За извлечение звука в колонке HONOR CHOICE отвечает всего один активный динамик, но зато установлен он в паре с пассивным излучателем. Мощность стандартная для колонок такого типа — 5 Вт.
Чем колонке помогла установка пассивного излучателя? Во-первых, она позволила увеличить общую площадь излучающей поверхности. Во-вторых, две мембраны, которые колеблются вместе, создают больший звуковой напор в области низких частот. В итоге, КПД всей системы повышается, а вы слышите в воспроизводимых композициях и бас-гитары, и перегруженный 808-й бас.
Конечно, низкие частоты тут будут «качать» не так, как на колонках с мощностью 15 и 30 Вт, но и местных 5 Вт хватает для того, чтобы бас-партии были отчетливо слышны. При этом, слышны без захлебываний звука.
Лучше всего звучание колонки HONOR CHOICE раскрывается на высокой громкости. Как раз из-за использования упомянутого выше пассивного излучателя. Выше звуковое давление (громкость) — сильнее амплитуда колебаний пассивной мембраны. Порой аж поверхности, на которых находится колонка, начинают резонировать и дополнять низкие частоты местного излучателя.
На максимальной громкости звук не становится перегруженным или скрипящим — он чистый, без похрустываний, характерных для недорогих колонок. Разве что порой хотелось бы чуть больше детализации в некоторых тяжелых жанрах. Но не забывайте ващет, каких размеров колонка и что она, вообще-то, не для прослушивания lossless-треков предназначена.
За соединение в колонке отвечает Bluetooth актуальной версии 5.3, то есть дальность максимально актуальная, а на связь и передачу музыки со смартфона тратится минимум заряда аккумулятора. Задержек при воспроизведении нет, подключение стабильное. Прогресс рулит!
C передачей голоса новая версия Bluetooth тоже справляется неплохо. Да, колонку, если что, можно использовать в качестве Bluetooth-громкоговорителя. Даже микрофон в конструкции предусмотрен, но где конкретно он находится и куда в эту колонку говорить — не совсем понятно. Но, несмотря на это, качество голоса во время звонков приемлемое.
Если поблизости с HONOR CHOICE окажется еще одна такая же колонка, то их можно объединить в пару и расставить по разным сторонам от себя для создания стереоэффекта.
Автономность
HONOR обещает, что колонка сможет проработать от одного заряда примерно 10 часов. Неплохо, но стоит учитывать, что такие показатели достигаются при уровне громкости, установленном на 50% — для устройства таких размеров это приличный результат.
Емкость батареи 1000 мАч, поэтому зарядить ее можно даже где-то в пути при помощи переносного АКБ. Ну или даже смартфона. Но только если у вас аккумулятор в телефоне здоровенный и обоюдосторонний Type-C есть.
Итого
В небольшом корпусе блютуз-колонки HONOR CHOICE проектировщики умудрились собрать добротную компактную аудиосистему, которая звучит громко, но при этом довольно чисто.
Плотные низкие частоты есть, полноценная защита от воды тоже присутствует. И даже на модуле связи не сэкономили – в колонке используется Bluetooth 5.3. То есть, самая последняя версия «синезуба».
Ну а если взглянуть на цену, и на то, что предлагает колонка за неё, то выходит, что это отличный вариант для летнего отдыха на улице. Ну или не для самых шумных посиделок дома. Технологично, компактно, так ещё и красиво.
- Время автономной работы
- Наличие ощутимых низких частот
- Дизайн
- Цена
- Полная зарядка занимает два часа
- Нет комплектного карабина