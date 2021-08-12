Первые наушники Honor после «развода» с Huawei: какой получилась бюджетная новинка с шумодавом

Первые наушники Honor после «развода» с Huawei: какой получилась бюджетная новинка с шумодавомHonor Earbuds 2 Lite
Технические характеристики
|Honor Earbuds 2 Lite
|Тип излучателей
|Катушечные
|Диаметр мембраны излучателей
|10 мм
|Частотный диапазон
|20 Гц – 20000 Гц
|Версия Bluetooth
|5.2
|Время автономной работы
|~10 часов часов от одного заряда, 26 часов с кейсом
|Активное шумоподавление
|есть
|Размеры кейса
|61,2х45,5х25,35 мм
|Вес
|11 г
|Цена
|5000 рублей
Внешний вид
Почему-то многие производители электроники решили, что глянцевые материалы для кейса от наушников — это очень круто и в таком варианте надо произвести как можно больше наушников. Как видите, Honor Earbuds 2 Lite не стали исключением. А теперь о том, почему глянцевых кейсов для наушников не должно существовать в природе. Если ставить практичность на первое место, конечно же.
Кейс для наушников это такая вещь, которая за время своей эксплуатации повидает много чего: и падения, и постоянные соприкосновения, столкновения с какими-то предметами в кармане или рюкзаке. Для глянцевого пластика это приговор, особенно, если перед вами стоит задача сохранения первоначального внешнего вида. Так что тут либо беречь кейс как зеницу ока, выделив для него отдельный карман, либо покупать силиконовый чехол.
Хотя проблемы можно было избежать при использовании качественного софт-тач покрытия, которое хорошо сберегает от потертостей и царапин. В моем случае, наушники потеряли товарный вид приблизительно за полторы недели довольно бережного использования: появились матовые области в неожиданных местах и несколько небольших, но противных царапин.
Однако к качеству исполнения самого кейса у меня вопросов не возникло. У магнитной крышки довольно свободный ход в открытом состоянии, при этом, в закрытом виде, она крепко держится на месте. Тряси - кейс не откроется. За это заслуженный плюс.
Если вы не использовали до этого наушники от Honor, то форма той части корпуса, в которой располагается излучатель, может показаться немного странной. Возможно, она излишне объемна, но этот объем идет на пользу - наушники довольно плотно располагаются не только в ушном канале, но еще и внутри раковины. Эдакое совмещение конструктивных особенностей “вкладышей” и внутриканальных наушников.
По этой причине, выронить их из ушей почти невозможно даже во время активных занятий спортом (спуск на велосипеде по пологой лестнице они выдержали). И, заметьте, никаких дополнительных силиконовых вставок у них нет - все за счет хорошо продуманной формы.
Сенсорное управление ими поддерживается, но не в полной мере, ведь довольствоваться придется либо долгим нажатием, либо двойным тапом. Свайпы для настройки громкости или переключения треков в этой модели недоступны, так что даже для регулировки громкости придется доставать смартфон.
Приложение-компаньон
Honor Earbuds 2 Lite смогли порадовать быстрым подключением к смартфону. И первым, и всеми последующими. Связь эти наушники тоже ни разу не теряли, продолжая стабильно принимать сигнал из другой комнаты.
Их можно использовать и без фирменного приложения, просто подключив через настройки смартфона, но тогда вы не получите доступ к управлению режимами шумоподавления и прочему полезному функционалу. А ведь он тут есть, несмотря на то, что наушники относятся к бюджетному сегменту. Так что ставить придется, но когда - вопрос пока что открытый.
На момент публикации материала, в приложении AI Life, российская версия наушников пока что не отображается. Honor обещает "выкатить" обновление на днях, поэтому будем держать вас в курсе событий. Скриншоты тут тоже появятся.
Поведение каждого наушника при прикосновении можно быстро изменить под себя. Например, на двойное нажатие назначить переключение треков, а не старт/паузу воспроизведения. На долгое нажатие же из коробки назначено включение активного шумоподавления, и я бы советовал так все и оставить, иначе лишите себя возможности удобно использовать главную фишку наушников.
Кстати, обнаружить в приложении хотя бы какие-то настройки звука мне не удалось. Эквалайзера, даже трехполосного, в наушниках почему-то нет. Зато сможете следить за уровнем заряда. Кстати, о нем.
Автономность
Honor заявляет, что общее время работы наушников - 32 часа. За это время вы успеете подзарядить наушники три раза полностью, и в кейсе останется еще немного заряда. 400 мАч емкости для не самого большого кейса - хороший показатель. И, пожалуй, это главное отличие от Huawei Freebuds 4i, кейс которых получил емкость всего 215 мАч. Сами наушники в обоих моделях одинаковые, от дизайна, вплоть до емкости батареи.
И если у Huawei Freebuds 4i наушники и кейс вместе заряжались около часа, то тут стоит рассчитывать на полтора-два часа у розетки. Так что не стоит забывать хоть иногда ставить кейс на зарядку, это избавит от лишнего стресса.
При довольно активном использовании, мне не удавалось даже за пару сессий разрядить наушники “в ноль”, поэтому за автономность вне кейса можете не переживать. На полной громкости и без включенного шумодава их должно хватить примерно на 5 часов непрерывной работы.
Звук
Что касается работы с шумом, то для этого у наушников есть два режима. В первом, с помощью микрофонов, вы слышите все то, что происходит вокруг. Во втором, внешние звуки блокируются. И если первый, “открытый” - стандарт для TWS-наушников дороже пяти-шести тысяч рублей, то встретить активное шумоподавление получается далеко не всегда.
Шумоподавление смотрится здесь вполне логичной функцией из-за совмещения двух типов избавления от шума: пассивного (при помощи “резиночек”) и, собственно, активного, когда в дело вступают звуковые волны в противофазе.
Поездка в поезде метро становится комфортной, звуки извне не доносятся, при этом какой-то определенный диапазон “срезания” частот тут выделить нельзя. Они убираются равномерно. В итоге, вы слышите в наушниках только музыку. Просачивался внешний звук у меня непосредственно на платформе метро, но это объяснимо более высоким общим уровнем громкости вокруг.
К качеству звука, выдаваемого излучателями, вряд ли могут быть какие-то претензии, если держать в голове цену устройства. В наушниках за пять тысяч рублей вы вряд ли будете пытаться оценить звучание какой-нибудь экспериментальной музыки с умным видом. А вот для стриминговых сервисов этого более чем достаточно. Звук чистый, но в слишком напористых треках иногда хотелось услышать чуть более четкий бас. К средним и высоким частотам никаких вопросов нет, с ними все в полном порядке.
Итого
Honor Earbuds 2 Lite - весьма неплохие наушники даже сами по себе, вне контекста наличия шумоподавления. Они надежно держатся в ушах, защищены от брызг воды, воспроизводят звук без задержек и могут запросто держать в памяти сразу несколько устройств, в результате чего можно организовать бесшовное подключение между ноутбуком или смартфоном. Начали воспроизведение на другом устройстве - наушники это поняли и подключились к источнику звука. Удобно? Более чем.
Да, по большей части, это копия Huawei Freebuds 4i, однако сегодня такое дублирование продуктов между разными брендами - норма, поэтому воспринимаем все так, как есть. Прокачали кейс и не взвинтили цену? Уже неплохо.
- Активное шумоподавление
- Цена
- Автономность
- Удобство использования
- Глянцевый кейс - не самая практичная вещь
- Нет эквалайзера
- Жесты поддерживаются не в полном объеме