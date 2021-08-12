Первые наушники Honor после «развода» с Huawei: какой получилась бюджетная новинка с шумодавом

Если вы не использовали до этого наушники от Honor, то форма той части корпуса, в которой располагается излучатель, может показаться немного странной. Возможно, она излишне объемна, но этот объем идет на пользу - наушники довольно плотно располагаются не только в ушном канале, но еще и внутри раковины. Эдакое совмещение конструктивных особенностей “вкладышей” и внутриканальных наушников.

По этой причине, выронить их из ушей почти невозможно даже во время активных занятий спортом (спуск на велосипеде по пологой лестнице они выдержали). И, заметьте, никаких дополнительных силиконовых вставок у них нет - все за счет хорошо продуманной формы.

Сенсорное управление ими поддерживается, но не в полной мере, ведь довольствоваться придется либо долгим нажатием, либо двойным тапом. Свайпы для настройки громкости или переключения треков в этой модели недоступны, так что даже для регулировки громкости придется доставать смартфон.

Приложение-компаньон

Honor Earbuds 2 Lite смогли порадовать быстрым подключением к смартфону. И первым, и всеми последующими. Связь эти наушники тоже ни разу не теряли, продолжая стабильно принимать сигнал из другой комнаты.

Их можно использовать и без фирменного приложения, просто подключив через настройки смартфона, но тогда вы не получите доступ к управлению режимами шумоподавления и прочему полезному функционалу. А ведь он тут есть, несмотря на то, что наушники относятся к бюджетному сегменту. Так что ставить придется, но когда - вопрос пока что открытый.

На момент публикации материала, в приложении AI Life, российская версия наушников пока что не отображается. Honor обещает "выкатить" обновление на днях, поэтому будем держать вас в курсе событий. Скриншоты тут тоже появятся.

Поведение каждого наушника при прикосновении можно быстро изменить под себя. Например, на двойное нажатие назначить переключение треков, а не старт/паузу воспроизведения. На долгое нажатие же из коробки назначено включение активного шумоподавления, и я бы советовал так все и оставить, иначе лишите себя возможности удобно использовать главную фишку наушников.

Кстати, обнаружить в приложении хотя бы какие-то настройки звука мне не удалось. Эквалайзера, даже трехполосного, в наушниках почему-то нет. Зато сможете следить за уровнем заряда. Кстати, о нем.

Автономность

Honor заявляет, что общее время работы наушников - 32 часа. За это время вы успеете подзарядить наушники три раза полностью, и в кейсе останется еще немного заряда. 400 мАч емкости для не самого большого кейса - хороший показатель. И, пожалуй, это главное отличие от Huawei Freebuds 4i, кейс которых получил емкость всего 215 мАч. Сами наушники в обоих моделях одинаковые, от дизайна, вплоть до емкости батареи.