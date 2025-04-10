Идеальные наушники, если TWS-затычки давят вам на ухо, а большие накладные брать не хочется

Идеальные наушники, если TWS-затычки давят вам на ухо, а большие накладные брать не хочетсяHUAWEI FreeArc
Технические характеристики
|HUAWEI FreeArc
|Драйвер
|17х12 мм
|Время работы
|7 часов (наушники), 28 часов (чехол)
|Версия Bluetooth
|5.2
|Шумоподавление
|Нет, открытый тип
|Кодеки
|SBC, AAC
|Микрофон
|2 микрофона на наушник
|Водонепроницаемость
|IP57
|Вес (наушники / чехол)
|8,9 / 67 г
|Цена
|10 тысяч рублей
Внешний вид
Наушники такой формы появились не дизайна ради, а потому, что стандартные TWS не особо пригодны для активных занятий спортом. Не, если стоять на месте и с гантелей сгибать руку в локте, либо сидеть на велотренажёре, то сойдёт, но если начать с ними активно бегать в парке или активно нагибаться/разбигаться/прыгать — рано или поздно выпадут из ушей, как бы ни старались маркетологи доказать вам обратное.
В быту классические TWS удобны своими маленькими размерами, но тоже хлопотны в использовании. Если у вас в ушах даже обычные наушники-затычки помещаются с трудом, и TWS помещаются с трудом, то ничего не попишешь, подобрать почти ничего не получится. Кто-то случайно толкнул вас в общественном транспорте? Наушники могут вылететь из уха. А потом бегай, ползай и ищи их. В самолётах и поездах с ними тоже не особо комфортно. Выпадут, закатятся непонятно куда, потеряются амбушюры. Нет, это не так уж часто происходит, но если уж произойдёт, то запомните надолго. Теперь понимаете, зачем FreeArc выпустили?
Другое дело, когда наушники держатся не внутри вашей ушной раковины, а снаружи. Чем-то похоже на форм-фактор слухового аппарата, только потребительские наушники выглядят красиво. И вот HUAWEI FreeArc как раз из этой когорты устройств.
Ближайшие аналоги выпускает HONOR — Choice Open-Ear и Earbuds Open. Но если сравнить их с FreeArc, то будет заметно серьезное отличие в пользу последних. В дужку, которая держит наушники, у HUAWEI встроен довольно массивный аккумулятор ёмкостью 55 мАч. Он есть и в дужке Earbuds Open, но тут выглядит как-то более массивно из-за выбранной обтекаемой геометрии.
Конструкция при этом продумана до мелочей. Корпус сделан из сплава никеля и титана, который обладает эффектом памяти формы. Сверху над сплавом — приятный силикон. HUAWEI обещает, что наушники выдержат до 20 тысяч сгибаний и сохранят форму даже спустя пять лет активного использования. Добавьте к этому защиту IP57 — и вот пыль с кратковременным погружением в воду им уже не страшны. Для спортивных сценариев или прогулок под дождем — то, что надо.
Звук
Если вы дочитали до этого места и посмотрели на все фотографии экстерьера новой модели, то, скорее всего, успели задаться вопросом: а что тут с низкими частотами? Всё-таки, без узконаправленного внутрь уха звука, добиться пробивающих басов тяжеловато, а никаких намеков на внутриканальность, как в похожих по форм-фактору PowerBeats 2, например, тут и в помине нет.
Когда-то давно мы обозревали Honor Choice Open-Ear TWS. У них был похожий корпус, но с ощутимо меньшим драйвером. Он хорошо доносил до пользователя средние и высокие частоты, но «низа» им явно не хватало. Да, он появлялся при абсолютно правильной и выверенной посадке (и почти максимальной громкости), но это оборачивалось тем, что в итоге вашу музыку в транспорте слушали не только вы, но и те, кто стоял с вами рядом.
Из-за увеличенного размера драйверов (17×12 мм), все частоты у FreeArc звучат нормально даже на небольшой громкости. Не уровень внутриканальных затычек, но очень-очень хорошо для своего форм-фактора. Низкие частоты? Да, они тут есть. Бас-гитара различима (но не на минимальной громкости), барабаны звучат упруго.
Единственное, что может оказаться «на любителя» — автоматическое выравнивание громкости для разного контента. Компрессия звука, которая используется для этого, может скрадывать частотный диапазон. Но, опять же, сложно к этому придираться, когда наушники относятся к открытому типу. Да ещё и в таком компактном корпусе.
Автономность
Здоровенный кейс как бы намекает, что наушники вряд ли будут нуждаться в постоянной подзарядке. В каждом наушнике по 55 мАч, в кейсе еще 510 мАч — почти 100 грамм автономности (если брать кейс вместе с наушниками). По заявлениям компании, этого должно хватить на семь часов воспроизведения музыки и пять часов разговоров. С полностью заряженным чехлом получится выжать из наушников все 28 часов. Конечно, с перерывами на зарядку самих «фриарков».
На деле «перевалить» за эту отметку тяжеловато, только если вы не пытаетесь на одном дыхании посмотреть сезон какого-нибудь сериала. Носить с собой наушники три-четыре дня? Запросто, но только если вы не проводите с ними все свободное время.
Кейс можно зарядить за час, а полностью разряженные наушники в этом кейсе — за 30−40 минут. Однако кейс заряжается только самым классическим способом, по проводу. Беспроводную зарядку не завезли.
Что понравилось
Во-первых, продвинутая дальность и стабильность соединения с телефоном. Нет, серьезно, сильные антенны — это то, после чего вы, скорее всего, не захотите пересаживаться обратно на свои наушники, которыми вы владеете последнюю пару-тройку лет.
Не так давно я пошел встречать курьера и случайно оставил телефон в офисе. Я был в наушниках FreeArc, музыка играла, а «пропажу» телефона я обнаружил спустя семдесят метров от проходной. Да, именно тогда, когда музыка играть перестала. А между мной и телефоном, между прочим, были и стены, и перекрытия, и несколько этажей высоты.
Во-вторых, несмотря на открытый формат, наушники не излучают звук куда-то за пределы вашей ушной раковины. То есть можно смело ездить даже в тихом транспорте, не переживая о том, что соседи как-то не так оценят ваши хиты Стаса Михайлова. Хотя в этом случае переживать придется, конечно же, им.
А вот материал корпуса мог бы быть чуть практичнее. Он понравился мне на ощупь, но поверхность наушников активно собирает ворс с одежды и на светлой расцветке это заметно, увы. Другое дело, что ворс остается на «ножке» наушников, которую вряд ли кто-то будет разглядывать.
Конкуренты
|HUAWEI FreeArc
|Honor Choice Open-Ear
|Soundcore Sport X20
|Драйвер
|17х12 мм
|13,4 мм
|11 мм
|Время работы
|7 часов (наушники), 28 часов (чехол)
|10 часов (наушники), 40 часов (чехол)
|12 часов (наушники), 48 часов (чехол)
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|5.3
|Шумоподавление
|Нет, открытый тип
|Нет, открытый тип
|Активное
|Кодеки
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|Микрофон
|2 микрофона на наушник
|2 микрофона на наушник
|3 микрофона на наушник
|Водонепроницаемость
|IP57
|IP54
|IP68
|Вес (наушники / чехол)
|8,9 / 67 г
|6,8 / 56 г
|4,9 / 55 г
|Цена
|10 тысяч рублей
|5 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
Honor Choice Open-Ear
Милые внешне и очень легкие науники от бренда-родственника. Внутри у каждого наушника по здоровенному аккумулятору на 60 мАч, которые могут обеспечить вас приемлемым звуком в течение 8−9 часов. Проверено лично мной на рейсе «Москва — Петропавловск-Камчатский».
Звук — не самая сильная сторона наушников. То ли размеров излучателя недостаточно, то ли звуковая камера как-то не так спроектирована, но слушать музыку в них сложновато. Верхние частоты есть, средние тоже, а вот обнаружить низкие вряд ли возможно.
Зато сидят удобно. Дужка лего гнется и какое-то время сохраняет свою форму, так что подстроить их под себя — не проблема. Версия Bluetooth новее, чем у FreeArc: 5.3 вместо 5.2. Ну и самое главное — цена. В официальной цене наушники от Honor обойдутся вам в два раза дешевле. Отличный вариант для спортзала, который почти не потревожит бюджет.
Soundcore Sport X20
Спортивные наушники с активным шумодавом от хорошо зарекомендовавшего себя бренда. И да, они снова внутриканальные. Так что если вы хотите во время пробежек и тренировок слышать все, что происходит вокруг вас, придется рассмотреть к покупке героев обзора.
Цена приятная, дизайн на любителя. Субъективно, конечно, но в тёмной версии они выглядят как… проводной стационарный пылесос. А вот в бирюзовой — идеально, но кто ж их в таком цвете будет брать, ведь Россия для грустных?
Итого
После успеха FreeClip, вышедших в конце 2023 года, HUAWEI решила не останавливаться, и вот мы получили FreeArc. Тут вам и комфорт, и практичность, и возможность оставаться на связи с окружающим миром даже во время прослушивания зубодробительных метал-боевиков.
Звук — отдельная тема. Здесь стоят динамики 17×12 мм с композитной диафрагмой, титановым покрытием и неодимовыми магнитами. HUAWEI явно постаралась выжать максимум из открытой конструкции: басы ощущаются, средние частоты сбалансированы, а высокие не режут слух. Конечно, ждать от открытых наушников той же глубины и изоляции, что от внутриканальных моделей, было бы наивно, но для своей категории FreeArc звучат очень и очень достойно.
Автономность тоже не подкачала: 28 часов с учетом подзарядки от кейса и 7 часов на одном заряде самих наушников. Десять минут в розетке — и еще три часа музыки в кармане. Это не рекорд, но для повседневного использования более чем достаточно. Кейс, кстати, получился громоздким — в узкие джинсы его засунуть проблематично, зато он надежно защищает наушники, да и выглядит стильно, особенно в зеленом цвете.
А теперь о том, что может смутить. Открытая конструкция — это всегда компромисс. Если вы ищете полное погружение в музыку и тишину, FreeArc не для вас: шум метро или гул офиса они не отсекают — им попросту нечем. Они, скорее, про осознанный выбор в пользу осведомленности об окружении, что идеально для бега, тренировок и велопрогулок.
Цена заставляет немного задуматься: за эти деньги можно найти TWS с активным шумоподавлением и более универсальным применением. Но если сравнивать их с конкурентами вроде Beats Powerbeats Pro 2, которые стоят ощутимо дороже, FreeArc выглядят выгодной альтернативой.
Кому подойдут HUAWEI FreeArc? Всем, кто устал от затычек, давящих на уши, и хочет легкие и надежные наушники для активного образа жизни. Это не аудиофильский девайс и не замена флагманским TWS, а, скорее, стильный и функциональный аксессуар для конкретных спортивных и околоспортивных задач. И с этим FreeArc справляются идеально.
- Удобная (особенно если вам неудобны TWS-наушники) посадка
- Красивые
- Достаточно долго работают
- Качественный звук
- Цена в пределах разумного
- Бас слабее, в сравнении с TWS-затычками