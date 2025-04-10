Идеальные наушники, если TWS-затычки давят вам на ухо, а большие накладные брать не хочется

На деле «перевалить» за эту отметку тяжеловато, только если вы не пытаетесь на одном дыхании посмотреть сезон какого-нибудь сериала. Носить с собой наушники три-четыре дня? Запросто, но только если вы не проводите с ними все свободное время.

Кейс можно зарядить за час, а полностью разряженные наушники в этом кейсе — за 30−40 минут. Однако кейс заряжается только самым классическим способом, по проводу. Беспроводную зарядку не завезли.

Что понравилось

Во-первых, продвинутая дальность и стабильность соединения с телефоном. Нет, серьезно, сильные антенны — это то, после чего вы, скорее всего, не захотите пересаживаться обратно на свои наушники, которыми вы владеете последнюю пару-тройку лет.

Не так давно я пошел встречать курьера и случайно оставил телефон в офисе. Я был в наушниках FreeArc, музыка играла, а «пропажу» телефона я обнаружил спустя семдесят метров от проходной. Да, именно тогда, когда музыка играть перестала. А между мной и телефоном, между прочим, были и стены, и перекрытия, и несколько этажей высоты.

Во-вторых, несмотря на открытый формат, наушники не излучают звук куда-то за пределы вашей ушной раковины. То есть можно смело ездить даже в тихом транспорте, не переживая о том, что соседи как-то не так оценят ваши хиты Стаса Михайлова. Хотя в этом случае переживать придется, конечно же, им.

А вот материал корпуса мог бы быть чуть практичнее. Он понравился мне на ощупь, но поверхность наушников активно собирает ворс с одежды и на светлой расцветке это заметно, увы. Другое дело, что ворс остается на «ножке» наушников, которую вряд ли кто-то будет разглядывать.

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