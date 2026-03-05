Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: мощнее шумодав, богаче звук

Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: мощнее шумодав, богаче звукЭти наушники настраивали в консерватории имени П. И. Чайковского
Внешний вид и управление
Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5 и зарядный кейс поставляются в одном из четырёх вариантов расцветки: песочный, серый, белый и тёмно-синий. Последний при этом имеет ещё фактурную оболочку из экокожи, но ко мне на тестирование попал серый вариант.
Выглядит он, впрочем, интереснее, чем можно подумать, услышав слово «серый». В первую очередь за это стоит благодарить особое покрытие, которое не только хорошо смотрится, но и очень приятное на ощупь. Чувствуется, что в руках дорогой продукт.
Сами наушники вынимаются из кейса вертикально, при этом ближняя к пользователю часть кейса находите ниже, чем дальняя, а потому хватать наушники большим (за ближнюю часть) и указательным (за дальнюю) пальцами очень удобно — они не норовят выскользнуть и примагнититься обратно к чехлу.
Управляются наушники двумя способами (не считая управления со смартфона): касанием сенсорной зоны на верхней тыльной части каждого наушника, и сжиманием (щипком) нижней части. Впрочем, проще всего представлять себе ножку наушника как один большой сенсор, разделённый на зоны. Например, можно увеличивать и уменьшать громкость проведением пальца по боковой части ножки, соответственно, вверх или вниз.
Если вы уже когда-то пользовались наушниками с сенсорным управлением, то наверняка заметили, что касания к сенсорной зоне нередко происходят случайно — например, если вы просто хотите поправить наушник в ухе. Именно поэтому здесь, хотя касания и щипки дублируют друг друга, касаний требуется больше. Например, чтобы поставить музыку на паузу или ответить на звонок достаточно одиночного щипка, но требуется двойное касание. Включить следующую композицию: двойной щипок, но тройное касание. А вот предыдущую композицию можно включить только тройным щипком.
Что касается зарядного кейса, то на нём есть три важных элемента: индикатор заряда в форме цветного круга (зелёный — полный заряд, жёлтый — низкий уровень заряда, красный — батарея разряжена), кнопка сбоку (её сложно разглядеть, но она там есть, причём кнопка именно физическая) и порт USB-C снизу, для зарядки. Кстати, здесь поддерживается и беспроводная зарядка.
Стоит также отметить, что и наушники, и кейс защищены от попадания пыли и воды. Наушники — по стандарту IP57, а кейс — IP54.
Функции
Для раскрытия всех функций наушников их рекомендуется использовать вместе с приложением HUAWEI Audio Connect, которое можно установить как на Android-смартфон, так и на айфон. А смартфоны HUAWEI имеют встроенные компоненты приложения, там ничего дополнительно устанавливать и не придётся — в этом случае переходить к управлению наушниками можно прям из меню Bluetooth-подключения.
В приложении можно следить за зарядом наушников и кейса, обновлять прошивку, настраивать управление, ну и конечно же менять профили звука и шумодава. Компания HUAWEI предоставила хороший набор фирменных пресетов звука, но если они вас по какой-то причине не устраивают — к вашим услугам 10-полосный графический эквалайзер.
Но я бы всё-таки рекомендовал не брезговать стандартными пресетами. Четыре из них разработаны экспертами центральной консерватории музыки в Пекине, а ещё два — при участии московской консерватории имени П. И. Чайковского. Последние доступны в приложении Audio Connect на любых устройствах. На практике пресеты оказываются куда полезнее, чем можно ожидать от «маркетинговой» функции: например, режим "Голос" действительно улучшает разборчивость вокала, а не просто задирает средние частоты на эквалайзере, а "Концертное звучание" не добавляет неуместного реверба, как это делают некоторые конкуренты.
Дополнительно, наушники умеют определять, надеты они или нет, и ставить музыку на паузу если вы вынимаете даже один наушник из ушей. Также в приложении можно потестировать прилегание амбюшур, выполнить поиск наушников (они будут проигрывать громкий сигнал), настроить режимы объёмного звука.
HUAWEI FreeBuds Pro 5 поддерживают подключение к двум устройствам, в приложении даже можно видеть, что это за устройства и выбирать приоритетное. Я подключил наушники к своему личному Samsung Galaxy S24 Ultra и к тестовому HUAWEI Mate X7, и когда во время прослушивания музыки с HUAWEI Mate X7 мне позвонили на мой самсунг, наушники автоматически переключились с музыки на входящий вызов.
Качество звука
И вот тут начинается самое интересное. Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5 поддерживают аж 4 кодека: стандартный SBC, кодек повышенного качества звука AAC, и два кодека Hi-Res Audio — открытый LDAC с битрейтом до 999 Кбит/с, и фирменный L2HC 4.0 с битрейтом аж до 2,3 Мбит/с при подключении к современным смартфонам HUAWEI.
Впрочем, некоторые телефоны HUAWEI поддерживают передачу аудио данных с битрейтом только до 1,5 Мбит/с, но и это всё равно превосходит CD-качество.
Но дело не только в кодеках и битрейте. Каждый наушник здесь использует систему из двух излучателей, каждый из которых управляется своим процессором (DSP — Digital Signal Processor) и имеет собственный ЦАП (DAC) — цифро-аналоговый преобразователь.
В общем, качество звука здесь более чем соответствует цене. Все частоты отлично прослушиваются, при этом низы не «бумкают», высокие не «песочат», а середина не выпирает. То есть, если вы хотите получить плотные, мощные басы — здесь это возможно, но бас-гитара (или контрабас) останется хорошо читаемой и отличимой от остальных инструментов. Ну и, конечно же, никакого «эффекта минидиска» (как у недорогих наушников, пытающихся показаться крутыми) здесь не возникает, только если вы не специально будете слушать музыку, сведённую именно в таком стиле — с чрезмерной компрессией.
При этом, и пресеты оказываются весьма не бесполезными. Например, пресет «Голос» действительно позволяет лучше расслышать вокал, а не просто задирает середину на эквалайзере. А «концертное звучание» не включает неуместный ревер, как у некоторых конкурентов.
Так что, по звуку и его настройкам HUAWEI FreeBuds Pro 5 — одни из лучших TWS-наушников на рынке.
Шумодав
С подавлением шумов HUAWEI FreeBuds Pro 5 тоже справляются прекрасно. Причём, это касается и самих наушников, и микрофона. Я например пробовал звонить стоя буквально под мощной и шумной вытяжкой, но собеседник не слышал никакого шума, только мой голос.
Но и при воспроизведении звука можно рассчитывать на практически полную бесшумность окружающего мира. Качество шумодава здесь на уровне топовых моделей от Sony и Apple, и опять же — более чем соответствует ценовой категории наушников.
В настройках можно выбрать четыре режима работы шумодава: три режима отвечают за степень подавления шумов, а четвёртый — «умный» режим, который сам подстраивает шумодав под окружающие условия. В режиме «ультра» не слышно почти ничего со стороны, но в тишине (если не слушать музыку) возникает не очень приятный «эффект вакуума», поэтому я рекомендую включать этот режим только в очень шумном месте (в метро, в самолёте, возле стройки). Для большинства условий подойдёт режим «комфорт» или «умный». Я бы рекомендовал именно последний: интеллектуальное распознавание окружающей обстановки отлично справляется со своей задачей.
Автономность
Максимальное время работы наушников — до 9 часов без подзарядки, и до 38 часов с учётом подзарядки в кейсе. Это время достигается при отключении шумодава и при выборе приоритета стабильности Bluetooth-соединения (т.е. не с Hi-Res кодеками, а SBC/AAC). Если переключиться на кодеки L2HC/LDAC, то время сократится до 8 часов без подзарядки или 33 часа с подзарядкой. Ну а с включённым шумодавом получается 6/25 часов.
В общем, автономность средняя по рынку и даже уступает прямым конкурентам.
Конкуренты
|HUAWEI FreeBuds Pro 5
|JBL Tour Pro 3
|Apple AirPods Pro 3
|Версия Bluetooth
|Bluetooth 6
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.3
|Поддерживаемые кодеки
|SBC, AAC, LDAC, L2HC 4.0
|SBC, AAC, LDAC
|SBC, AAC
|Диапазон частот
|10 Гц - 48 кГц
|20 Гц - 40 кГц
|20 Гц - 20 кГц
|Hi-Res
|да
|да
|нет
|Активный шумодав
|да
|да
|да
|Пылевлагозащита
|IP57/IP54
|IP55
|IP57
|Беспроводная зарядка
|да
|да
|да
|Время автономной работы
|до 9 часов
|до 11 часов
|до 10 часов
|Автономность с учётом подзарядки в чехле
|до 38 часов
|до 44 часов
|до 24 часов
|Масса наушников
|5,5 г
|5,6 г
|5,55 г
|Габариты и масса кейса
|65,5х46,7х22,98 мм, 43 г
|56,8 x 36,8 x 21 мм, 71,8 г
|47,2х62,2х21,8 мм, 43,9 г
|Цена
|20 тысяч рублей
|32 тысячи рублей
|25,7 тысяч рублей
JBL Tour Pro 3
У данных наушников две ключевые фишки: дисплей на зарядном кейсе (там можно видеть информацию, кто звонит, какая песня играет, ну и настройками управлять) и шикарная автономность — самое то для дальних поездок. Но если для вас это не главный приоритет, то других причин переплачивать я найти не могу. В целом если не считать дисплея (весьма сомнительный фактор, как по мне), HUAWEI FreeBuds Pro 5 — более современные: у них и версия Bluetooth новее, и диапазон воспроизводимых частот шире, и поддерживаемых кодеков больше.
Apple AirPods Pro 3
У AirPods Pro 3 шикарное шумоподавление (впрочем, и у HUAWEI FreeBuds Pro 5 не хуже — скорее, тут просто разные подходы к этой функции), но по звуку они гораздо проще и скромнее. Да, кодек AAC у Apple «особенный», но раскрыться Apple AirPods Pro 3 смогут только с айфоном, тогда как HUAWEI FreeBuds Pro 5 благодаря поддержке LDAC способны обеспечить Hi-Res качество почти с любым смартфоном.
Ну и снова — цена на стороне HUAWEI.
Итого
Сначала, когда я увидел цену в 20 тысяч рублей за HUAWEI FreeBuds Pro 5 я подумал, что как-то дорого. Потом я их послушал, потестировал шумодав, и цена мне уже не показалось завышенной. А потом я глянул, сколько стоят конкуренты, и понял, что видимо отстал от топ-сегмента TWS-наушников.
За 20 тысяч рублей из новых моделей найти достойную замену HUAWEI FreeBuds Pro 5 не получится. Просто хорошо звучащих наушников с неплохим шумодавом на рынке полно, и стоить они могут и 5 тысяч, и даже 3 тысячи, но тут у нас шикарный звук, позволяющий даже не вспоминать о проводах, и такой шумодав, с которым я и в метро ощущал себя почти как дома (если бы ещё люди вокруг не толпились).
Ну и главное: конечно, заявления, мол, «настроено с участием специалистов консерватории» вы можете воспринимать просто как маркетинг, но лично я в это могу поверить. Потому что HUAWEI FreeBuds Pro 5 действительно звучат «правильно» — без задирания частот, без мерзкой ультра-компрессии. Я сам музыкант и поэтому мне очевидно, что люди, которые отвечали за звук HUAWEI FreeBuds Pro 5, точно понимали, как вообще должна звучать музыка (и, что не менее важно — как она звучать не должна).
- Очень крутой звук, поддержка Hi-Res Audio
- Топовый шумодав
- Беспроводная зарядка
- Хорошая защита от водных брызг
- Цена выгоднее чем у прямых конкурентов
- Средняя автономность
- Чтобы максимально раскрыть наушники нужен смартфон HUAWEI