Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: мощнее шумодав, богаче звук

Но дело не только в кодеках и битрейте. Каждый наушник здесь использует систему из двух излучателей, каждый из которых управляется своим процессором (DSP — Digital Signal Processor) и имеет собственный ЦАП (DAC) — цифро-аналоговый преобразователь.

В общем, качество звука здесь более чем соответствует цене. Все частоты отлично прослушиваются, при этом низы не «бумкают», высокие не «песочат», а середина не выпирает. То есть, если вы хотите получить плотные, мощные басы — здесь это возможно, но бас-гитара (или контрабас) останется хорошо читаемой и отличимой от остальных инструментов. Ну и, конечно же, никакого «эффекта минидиска» (как у недорогих наушников, пытающихся показаться крутыми) здесь не возникает, только если вы не специально будете слушать музыку, сведённую именно в таком стиле — с чрезмерной компрессией.

При этом, и пресеты оказываются весьма не бесполезными. Например, пресет «Голос» действительно позволяет лучше расслышать вокал, а не просто задирает середину на эквалайзере. А «концертное звучание» не включает неуместный ревер, как у некоторых конкурентов.

Так что, по звуку и его настройкам HUAWEI FreeBuds Pro 5 — одни из лучших TWS-наушников на рынке.

Шумодав

С подавлением шумов HUAWEI FreeBuds Pro 5 тоже справляются прекрасно. Причём, это касается и самих наушников, и микрофона. Я например пробовал звонить стоя буквально под мощной и шумной вытяжкой, но собеседник не слышал никакого шума, только мой голос.

Но и при воспроизведении звука можно рассчитывать на практически полную бесшумность окружающего мира. Качество шумодава здесь на уровне топовых моделей от Sony и Apple, и опять же — более чем соответствует ценовой категории наушников.