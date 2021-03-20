На что способны самые дорогие и крутые TWS-наушники Huawei
Внешний вид
Наушники Huawei FreeBuds Pro поставляются в довольно внушительном зарядном кейсе, габариты которого обусловлены ёмким аккумулятором, способным зарядить наушники до 5 раз, а не 3-4 раза, как “в среднем по больнице”.
Сами наушники вполне компактны и изящны. Чем-то они похожи на Apple AirPods Pro, однако “ножки” у наушников имеют прямоугольное сечение, а не круглое.
Сразу отмечу, что сидят в ушах наушники отлично. Не вываливаются, не напрягают своим присутствием — я вообще вспоминал о них только тогда, когда мне в магазине, например, кассир пытался что-то сказать, а я его плохо слышал.
Тем не менее, определённые проблемы у конструкции наушников имеются. Их описание я решил вынести в отдельный параграф.
Здесь же из положительных моментов ещё хочется отметить, что устанавливая наушник в ухо не приходится искать правильное положение и сомневаться в выбранном варианте. Во-первых, потому что их конструкция достаточно очевидна (в отличие, скажем, от практически всех самсунговских TWS), во-вторых — потому, что приложение подскажет, если что-то не так. Об этом тоже ниже.
Эргономика и управление
Поскольку эргономика — это единственный минус наушников Huawei FreeBuds Pro, то я хотел бы остановиться на нём подробнее. Не для того, чтобы отговаривать кого-то от покупки, скорее подготовить. Ну и вдруг инженеры Huawei прочтут моё нытьё и что-то там исправят в следующей модели. Также предупреждаю, что всё описанное ниже — исключительно субъективное восприятие, протестированное, правда, и на моей жене. В других обзорах я вообще не встречал упоминания описанных мной проблем, но мы все с вами знаем, чем это может быть вызвано помимо субъективных ощущений.
Итак, первая проблема — это то, как кейс с наушниками открывается. Я уверен, что любой, кто первый раз возьмёт в руки этот кейс, попробует открыть крышку с той стороны, где блестящая панель с надписью Huawei. Но нет, это тыльная сторона, а открывается кейс с обратной. Прикол ещё в том, что на той стороне, где открывается крышка, была наклейка с сертификационными данными. Т.е. как раз она производила впечатление тыльной (наклейку я потом отлепил).
Но это всё-таки ерунда — на второй раз уже понимаешь, что где, и не ошибёшься. Однако даже достать наушники из кейса — это тоже серьёзная проблема. Я перепробовал множество разных методов, и гарантированно работает только один — подцеплять ногтём за мягкую амбюшуру. В остальных случаях результат не гарантирован — пальцы соскальзывают с поверхности наушников. Разумеется, тот метод, что советует официальная инструкция, я тоже пробовал.
И, наконец, последнее — собственно управление. Пауза, воспроизведение, принятие или отклонение вызова, смена режима шумодава — всё это активируется сжатием “ножки” наушника (любого) — причём, нужно именно сжать, а не просто дотронуться с обеих сторон. Но для регулировки громкости эту “ножку” нужно “погладить” вверх или вниз (думаю, очевидно, какое движение увеличивает громкость, а какое — понижает). Вроде бы всё просто и понятно, и на “бумаге” выглядит здорово: сжатие с обеих сторон исключает случайные нажатия, да и нащупать “ножку” можно легко и быстро.
Проблема только в том, что эта “ножка” находится (мне пришлось гуглить строение наружного уха) между козелком и противокозелком — такие выступы в нижней части ушной раковины. Даже если у вас маленькие нежные пальчики, управлять наушниками не задевая постоянно козелок и особенно противокозелок просто невозможно и это, если честно, раздражает. В смысле, кожу раздражает — ведь, скорее всего, скоблить по коже вы будете ногтями. Что особенно проблема, если они (ногти) у вас длинные.
Получается очень странно. Сидят в ушах наушники отлично, комфортно, надёжно, не вываливаются — т.е. инженеры Huawei явно хорошо понимали строение уха. Но, видимо, управление и зарядный кейс проектировались или в последний момент, или этим занималась другая команда, у которых… Ну не знаю… Ушей не было? Пальцы всегда были в медицинских перчатках с тальком и не скользили?
Функции
Huawei FreeeBuds Pro — это TWS-наушники (а точнее, гарнитура) с активным шумоподавлением. Как и все подобные устройства, наушники хранятся в пластиковом кейсе, который их заодно подзаряжает. Подавление шумов реализовано за счёт принципа обратной связи — наушники “слушают” фоновый шум и вычитают его из звука. Описание грубое, но, думаю, понятное. О качестве звука и шумодава поговорим ниже, а сейчас — пару слов о приложении-компаньоне.
Для управления наушниками существует приложение Huawei Ai Life, которое заодно управляет всеми умными устройствами компании. Актуальная версия приложения существует только под Android, причём не в Google Play — там лежит старая версия, которая подключённые наушники (именно эти) “не видит”. Актуальную версию предлагают скачать либо из фирменного магазина приложений AppGallery, если он установлен на смартфоне, либо просто apk с сайта — для этого на коробке с наушниками даже присутствует QR-код.
В приложении можно сменить схему управления (схему, но не принцип!), смотреть уровень заряда наушников и кейса, переключать режим шумодава, но главное — проводить тест крепления в ухе.
То есть, с помощью приложения можно определить, насколько хорошо и плотно надеты наушники и подходит ли вам данный размер амбюшур (в комплекте — три пары разного размера). Не помню такой важной функции у других наушников (любых), но это действительно очень круто. В конце концов, шумодав не будет казаться вам эффективным, если наушники сами по себе пропускают много шума.
Мне, например, установленные по умолчанию амбюшуры поначалу показались достаточными для меня, но приложение показало, что это не так. Сменил на другие из комплекта, побольше, и стало действительно лучше!
Звук
Вообще, я этого не ожидал, но… Huawei FreeBuds Pro звучат достойно! Даже с кодеком SBC. Тут сразу скажу, что полный набор кодеков, видимо, скрыт за семью печатями — официальную информацию мне найти не удалось, в каких-то обзорах указано, что поддерживается только SBC (но это явно чепуха), в других — что AAC тоже присутствует, а в третьих упоминается даже наличие LC3. Последний, правда, требует подключения по Bluetooth 5.2 — его наушники поддерживают, а вот соответствующего смартфона у меня под рукой не нашлось. Так что, запишем SBC и AAC. Последний, напомню, используется в айфонах, а вот смартфоны на Android его поддерживают не часто.
Однако, повторюсь, и по SBC звук хороший, разве что, калиброван скорее для поп-музыки и электронщины — середина слегка завышена. Именно слегка — не выпирает, но при прослушивании тяжёлой музыки её кажется чуть больше, чем надо. К сожалению, эквалайзера в фирменном приложении я не нашёл, но в большинстве приложений-плееров он всё равно есть. В приложении PowerAmp я выбрал пресет эквалайзера “Бас и высокие” и слегка приспустил в нём низкие частоты — так звук FreeBuds Pro раскрылся гораздо лучше, чем по умолчанию (по кодеку SBC).
Шумодав
Ну и совсем сюрпризом оказалось качество шумодава. Пожалуй, FreeBuds Pro — одни из лучших TWS-наушников именно по качеству шумодава. Тут, кстати, ещё и несколько профилей — для разных условий. Есть динамический профиль — что-то вроде авто-режима, и есть три профиля: для слабого шума, умеренного и сильного.
Конечно, оголовные наушники с шумодавом, как правило, справляются с задачей лучше, но и у Huawei получилось отлично — для такого-то размера. На мой субъективный взгляд, качество подавления шума у FreeBuds Pro сравнимо с Sony WF-1000XM3 (не путать с WH-1000XM3, которые как раз оголовные). При этом, в ушах FreeBuds Pro “сидят” гораздо лучше.
Автономность
В режиме воспроизведения музыки наушники могут проработать около 4 часов с включённым шумодавом, и до 7 часов — без него. В кейсе можно подзарядить оба наушника 5 раз, так что общее время воспроизведения даже с шумодавом составит около суток.
Зарядить кейс можно как через разъём USB-C, так и положив их на беспроводную зарядку логотипом Huawei на блестящей пластине вниз.
Итого
Наушники Huawei FreeBuds Pro стоят 12 тысяч рублей, что для их функций даже недорого. Сравнимые по качеству звука и шумодава Sony WF-1000XM3, а также Jabra Elite 85t и Samsung Galaxy Buds Pro продаются в среднем за 15 тысяч рублей, что делает модель от Huawei более выгодной покупкой и даже слегка оправдывает описанные мной проблемы с эргономикой и управлением. Типа — ну да, не так удобно (как те же Jabra, которые одни из самых удобных по управлению TWS-наушников), но зато дешевле. В конце-концов, нащупывать сенсорные зоны у Samsung, а особенно (как ни странно) у Sony — тоже то ещё “весёлое” занятие, которое меня периодически выбешивает.
С другой стороны, у Samsung есть защита от брызг IPX7, а также самый компактный чехол из всех упомянутых моделей. Да и форма максимально изящна, а Galaxy Buds Live за 10-11 тысяч — вообще секс, но там шумодав такой, что его будто и нет.
И только у модели от Sony по сравнению с Huawei никаких преимуществ, пожалуй, и нет: огромный кейс, громоздкие наушники и тоже далеко не самое удобное управление. С другой стороны, WF-1000XM3 уже больше года на рынке — я помню, как ходил на презентацию этих наушников ещё до всей этой пандемии.
Короче говоря, хорошие наушники. Берите, не смущайтесь.
- Хороший звук
- Отличный шумодав
- Приличная автономность
- Относительно низкая цена
- Bluetooth 5.2 (задел на будущее)
- Проблемы с эргономикой и управлением