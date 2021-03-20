На что способны самые дорогие и крутые TWS-наушники Huawei

Но это всё-таки ерунда — на второй раз уже понимаешь, что где, и не ошибёшься. Однако даже достать наушники из кейса — это тоже серьёзная проблема. Я перепробовал множество разных методов, и гарантированно работает только один — подцеплять ногтём за мягкую амбюшуру. В остальных случаях результат не гарантирован — пальцы соскальзывают с поверхности наушников. Разумеется, тот метод, что советует официальная инструкция, я тоже пробовал.

И, наконец, последнее — собственно управление. Пауза, воспроизведение, принятие или отклонение вызова, смена режима шумодава — всё это активируется сжатием “ножки” наушника (любого) — причём, нужно именно сжать, а не просто дотронуться с обеих сторон. Но для регулировки громкости эту “ножку” нужно “погладить” вверх или вниз (думаю, очевидно, какое движение увеличивает громкость, а какое — понижает). Вроде бы всё просто и понятно, и на “бумаге” выглядит здорово: сжатие с обеих сторон исключает случайные нажатия, да и нащупать “ножку” можно легко и быстро.

Проблема только в том, что эта “ножка” находится (мне пришлось гуглить строение наружного уха) между козелком и противокозелком — такие выступы в нижней части ушной раковины. Даже если у вас маленькие нежные пальчики, управлять наушниками не задевая постоянно козелок и особенно противокозелок просто невозможно и это, если честно, раздражает. В смысле, кожу раздражает — ведь, скорее всего, скоблить по коже вы будете ногтями. Что особенно проблема, если они (ногти) у вас длинные.

Получается очень странно. Сидят в ушах наушники отлично, комфортно, надёжно, не вываливаются — т.е. инженеры Huawei явно хорошо понимали строение уха. Но, видимо, управление и зарядный кейс проектировались или в последний момент, или этим занималась другая команда, у которых… Ну не знаю… Ушей не было? Пальцы всегда были в медицинских перчатках с тальком и не скользили?

Функции

Huawei FreeeBuds Pro — это TWS-наушники (а точнее, гарнитура) с активным шумоподавлением. Как и все подобные устройства, наушники хранятся в пластиковом кейсе, который их заодно подзаряжает. Подавление шумов реализовано за счёт принципа обратной связи — наушники “слушают” фоновый шум и вычитают его из звука. Описание грубое, но, думаю, понятное. О качестве звука и шумодава поговорим ниже, а сейчас — пару слов о приложении-компаньоне.